Минобороны РФ: США отказались наносить удары по отступающим из Аль-Букемаля террористам
США прикрывают боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), чтобы использовать их для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке, заявили во вторник в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, США отказались бомбить отступающую из Аль-Букемаля (Абу-Кемаля) колонну боевиков. Кроме того, самолеты коалиции пытались "создавать помехи" авиации ВКС в районе Аль-Букемаля: они входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг города. Штаты хотели безопасно вывести отступающих террористов из-под ударов правительственных войск.
Американцы ссылались на то, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными". При этом командование российской группировки спрашивало, почему террористы с боевой техникой и тяжелым вооружением перегруппируются в подконтрольной международной коалиции зоне. Боевики собирались совершить новые атаки на сирийские войска в районе Аль-Букемаля. Американцы ничего ответить не смогли.
В ведомстве подчеркнули, что "данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГ* для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке".
Кроме того, в российском ведомстве продемонстрировали фотоснимки, сделанные 9 ноября беспилотниками РФ. На них показано, как вооруженные формирования ИГ*, спасаясь от ударов авиации РФ и правительственных войск, многокилометровыми колоннами уходят из Аль-Букемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе.
В Минобороны добавили, что наступление сирийских войск в Аль-Букемале сорвало планы Америки по созданию неподконтрольных Дамаску органов власти на восточном берегу Евфрата. В роли "проамериканских" сил, контролирующих город, должны были выступить боевики ИГ*, "перекрасившиеся в цвета Сирийских демократических сил (СДС)". Это подтверждают найденные в Аль-Букемале флаги, используемые СДС, передает РИА Новости
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России
Как отметили в ведомстве, США отказались бомбить отступающую из Аль-Букемаля (Абу-Кемаля) колонну боевиков. Кроме того, самолеты коалиции пытались "создавать помехи" авиации ВКС в районе Аль-Букемаля: они входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг города. Штаты хотели безопасно вывести отступающих террористов из-под ударов правительственных войск.
Американцы ссылались на то, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными". При этом командование российской группировки спрашивало, почему террористы с боевой техникой и тяжелым вооружением перегруппируются в подконтрольной международной коалиции зоне. Боевики собирались совершить новые атаки на сирийские войска в районе Аль-Букемаля. Американцы ничего ответить не смогли.
В ведомстве подчеркнули, что "данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГ* для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке".
Кроме того, в российском ведомстве продемонстрировали фотоснимки, сделанные 9 ноября беспилотниками РФ. На них показано, как вооруженные формирования ИГ*, спасаясь от ударов авиации РФ и правительственных войск, многокилометровыми колоннами уходят из Аль-Букемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе.
В Минобороны добавили, что наступление сирийских войск в Аль-Букемале сорвало планы Америки по созданию неподконтрольных Дамаску органов власти на восточном берегу Евфрата. В роли "проамериканских" сил, контролирующих город, должны были выступить боевики ИГ*, "перекрасившиеся в цвета Сирийских демократических сил (СДС)". Это подтверждают найденные в Аль-Букемале флаги, используемые СДС, передает РИА Новости
Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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