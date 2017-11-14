14:57 14 ноября

Минобороны РФ: США отказались наносить удары по отступающим из Аль-Букемаля террористам

США прикрывают боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), чтобы использовать их для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке, заявили во вторник в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, США отказались бомбить отступающую из Аль-Букемаля (Абу-Кемаля) колонну боевиков. Кроме того, самолеты коалиции пытались "создавать помехи" авиации ВКС в районе Аль-Букемаля: они входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг города. Штаты хотели безопасно вывести отступающих террористов из-под ударов правительственных войск.

Минобороны РФ: США отказались наносить удары по отступающим из Аль-Букемаля террористам


Американцы ссылались на то, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными". При этом командование российской группировки спрашивало, почему террористы с боевой техникой и тяжелым вооружением перегруппируются в подконтрольной международной коалиции зоне. Боевики собирались совершить новые атаки на сирийские войска в районе Аль-Букемаля. Американцы ничего ответить не смогли.

В ведомстве подчеркнули, что "данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГ* для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке".

Кроме того, в российском ведомстве продемонстрировали фотоснимки, сделанные 9 ноября беспилотниками РФ. На них показано, как вооруженные формирования ИГ*, спасаясь от ударов авиации РФ и правительственных войск, многокилометровыми колоннами уходят из Аль-Букемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе.

В Минобороны добавили, что наступление сирийских войск в Аль-Букемале сорвало планы Америки по созданию неподконтрольных Дамаску органов власти на восточном берегу Евфрата. В роли "проамериканских" сил, контролирующих город, должны были выступить боевики ИГ*, "перекрасившиеся в цвета Сирийских демократических сил (СДС)". Это подтверждают найденные в Аль-Букемале флаги, используемые СДС, передает РИА Новости

Исламское государство* (ИГ*) - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 41

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  1. 210окв Сегодня, 14:11
    Ничего нового.Родитель прикроет своих "детишек"
    210окв
    1. Венд Сегодня, 14:13
      Американцы ссылались на то, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными".
      Однако хитро придумано.
      Венд
      1. cniza Сегодня, 14:24
        Уже в открытую , без стеснений и чем все это кончится.
        cniza
      2. Vik66 Сегодня, 14:26
        Женевская конвенция, насколько я помню, касается военнослужащих в период ведения боевых действий и при условии объявления войны. Остальной сброд "некомбатантов" - партизаны, террористы и т.п., которые воюют без униформы, или "под чужим флагом" под действие данной конвенции не подпадает, или я ошибаюсь ?
        Vik66
      3. Deadушка Сегодня, 14:28
        Цитата: Венд
        Однако хитро придумано.

        раз они их в плен взяли, то пусть продемонстрируют...
        Deadушка
    2. Чёрный Сегодня, 14:15
      АмерикаНСКИЕ своих не бросают wassat....а нам тоже нефиг было раздумывать, укатали бы и откалибровали бы эту мразоту сами...спокойно можно было бы сделать
      Чёрный
    3. Симон Сегодня, 14:17
      Ничего, наша ВКС уничтожит американских выродков до конца!
      Симон
      1. Клебер Сегодня, 14:23
        На поконтрольной США территории? Ну-ну ...
        Клебер
    4. Арон Заави Сегодня, 14:20
      Цитата: 210окв
      Ничего нового.Родитель прикроет своих "детишек"

      Я не понял. ВКС прекрасно бомбили сам Аль-Букмель. Так в чем была проблема атакрвать колону?
      Арон Заави
      1. destination Сегодня, 14:22
        Проблема в вас с Америкой и в нашей нерешительности наверху...
        destination
      2. Deadушка Сегодня, 14:30
        Видимо были... просто не все озвучили... по разным причинам.
        Но намекнули " самолеты коалиции пытались "создавать помехи" авиации ВКС "...
        и наши же все по правилам делают... как и договоренностям, а америкосам на все это наплевать.
        Deadушка
    5. 79807420129 Сегодня, 14:22
      США прикрывают боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), чтобы использовать их для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке,

      Наконец то начали называть вещи своими именами,а то все партнеры,партнеры,а это ведь наш основной противник. yes
      79807420129
      1. destination Сегодня, 14:25
        Не противник-ВРАГ.
        destination
        1. 79807420129 Сегодня, 14:38
          Цитата: destination
          Не противник-ВРАГ.

          Здрав Будь Леша hi Это я их культурно определил,а враги они нам давно. hi
          79807420129
          1. destination Сегодня, 14:44
            Да хватит уже культурно их называть,Владь,враги,они и есть враги,что уж тут... hi
            destination
        2. INVESTOR Сегодня, 14:55
          А вот У Медведева осталось «хорошее впечатление» после общения с Трампом

          http://www.rosbalt.ru/russia/2017/11/14/1660626.h
          tml
          INVESTOR
  2. Вадим237 Сегодня, 14:12
    А нашим нужно было всю эту колонну разбомбить - мол мы забыли про конвенцию, бывает.
    Вадим237
  3. ALEXX. Сегодня, 14:16
    В очередной раз показали америкосы свою наглую харю.
    ALEXX.
  4. olimpiada15 Сегодня, 14:16
    Смысл действий США уже давно понятен. На заявления МО может быть лишь отговорка, главное нельзя забывать что есть США- другими они не станут, никогда, ни в чем.
    olimpiada15
  5. Чёрная вода Сегодня, 14:18
    Цитата: Венд
    Американцы ссылались на то, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными".
    Однако хитро придумано.

    вот прям в точку сказано.....
    Чёрная вода
  6. pvv113 Сегодня, 14:18
    Вместе с ИГИЛ нужно уничтожать и СДС, чтобы у басмачей не было возможности периодически тулуп наизнанку выворачивать
    pvv113
  7. IGAR Сегодня, 14:19
    Наше Минобороны сегодня в ударе. Все фотки "типа с беспилотника" — подделка. Часть из Ливии, часть из иракской Фалуджи... Скрин вверху вообще из игры. Кому интересно: https://vk.com/wall-31371206_743509

    IGAR
    1. Aimpoint Сегодня, 14:20
      О-Обосрались
      Aimpoint
      1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 14:23
        Обосрался - обтекай
        Анкыпельгыгыргын
    2. GaLe Сегодня, 14:35
      я даже не удивлен,МО в своем репертуаре)
      GaLe
    3. Deadушка Сегодня, 14:37
      Цитата: IGAR
      Все фотки "типа с беспилотника" — подделка. Часть из Ливии, часть из иракской Фалуджи.

      Это Вы по первоисточнику определили или по тому, что пресса "напечатала"?
      Deadушка
      1. GaLe Сегодня, 14:48
        Вы будете отрицать,что фотка из данной новости(на котором по сообщению МО якобы игиловцы покидающие Абу-Кемаль ) это скриншот из компьютерной игры?)
        просто откройте видео которое товарищ выше скинул,и все станет ясно как день smile
        GaLe
    4. Моль Сегодня, 14:49
      Наше МО - позорище! С видео с "Апачей" об..лись, теперь вот это. Дети неумеющие даже мало-мальски пользоваться интернетом.
      Моль
  8. salat Сегодня, 14:19
    Ну хорошо, наши указали, дальше что? щеки надуем? Вот реально надо было бомбить и нечего ссылаться на конвенции, с высоты 6 км ничего не видно с оружием бородачи или нет!
    salat
  9. Лена Петрова Сегодня, 14:20
    Хорошая цель для залпа Калибров. Можно было бы опять подводный пуск поотрабатывать.
    Лена Петрова
  10. MoJloT Сегодня, 14:21
    Все понятно безжалостный враг



    и не стачные военопленные

    MoJloT
  11. voyaka uh Сегодня, 14:22
    Фотка - фейк.
    Кадр из игры для смартфонов AC-130 Gunship Simulator.
    Что-то Коношенков... как-всегда sad
    voyaka uh
    1. GaLe Сегодня, 14:37
      так народ же хавает,зачем господину Коношенкову и ко заморачиваться?)
      GaLe
  12. Altona Сегодня, 14:23
    Женевскую конвенцию для ИГИЛ США соблюдают, а Венскую конвенцию о дипломатической службе для России нет. Пора бы Кремлю уже костылять Белому Дому почувствительнее, а не одними "сожалениями и озабоченностями к нашим партнёрам".
    Altona
  13. Runoway Сегодня, 14:31
    Зато "ТРАМП И ПУТИН (даже пока фотографировались) УСПЕЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ О СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ С ИГИЛ " во всех СМИwassat
    Что за клоунада???!! И то турка враг игил содержит, раненых лечит, а то теперь в десна и товарооборотом хвалится
    Runoway
  14. ватник Сегодня, 14:32
    А что тут удивительного? В Аду-Кемале наверняка заперты инструкторы сирийских бандитов из США Израиля ЕС Саудовской Аравии и других "друзей" сирийских террористов вот им и дают отступить.
    ватник
    1. Александр War Сегодня, 14:43
      Ватник прошу убери видео ,,блин залет МО РФ и центральные канала скриншот от сюда - идем дальше
      Александр War
      1. Александр War Сегодня, 14:48
        am Что за не непрофессионализм , теперь понятно от куда бывают такие залеты
        Александр War
      2. ватник Сегодня, 14:50
        Цитата: Александр War
        Ватник прошу убери видео ,,блин залет МО РФ и центральные канала

        Ну убрать я уже не могу а скриншот из игры вроде только один вот этот:
        ватник
        1. Александр War Сегодня, 14:52
          am там все фото я уже показал их обрезали и качество изменили Вот это стыдоба sad
          Александр War
  15. BAI Сегодня, 14:33
    Как немцы в свое время бежали на запад от Советской Армии, так и террористы (которые вдруг стали военнослужащими) бегут от Российских ВКС (и армии САР конечно) к американцам. Все повторяется. Всегда враги СССР (России) находили убежище зонах подконтрольных США.
    BAI
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