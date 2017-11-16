Штурмгевер и штамповка. Правда о автомате Калашникова (Окончание)

В период подготовки к войсковым испытаниям, проведенными на полигоне исследованиями установлено, что при стрельбе из автомата с упором на магазин кучность стрельбы почти в 2,5 раза лучше, чем с руки. При этом не ухудшаются прочность магазина и надежность работы изделия.



Завод располагал большим опытом по освоению и массовому производству крупнокалиберного стрелково-пушечного вооружения, накопленным в годы Великой Отечественной войны, но практики по производству автоматического оружия среднего калибра завод не имел. Заводским конструкторам и технологам, химикам и металлургам его предстояло приобретать в ходе освоения нового изделия.





В производстве имел место большой отсев ствольных коробок по размерным характеристикам и стволов по дефектам хромирования. Штампо-клепанная ствольная коробка не обладала необходимой жесткостью, в силу чего при ее прохождении по операциям механической обработки происходило искажение размеров. Не обладала она и нужной прочностью по заклепочным соединениям кожуха и месту крепления приклада.

При изготовлении коробки и сборке автомата выявилась необходимость большого количества правок кожуха, трудно обеспечивалась параллельность направляющих коробки с осью ствола, происходила деформация этой детали и при клепке сектора предохранителя-переводчика.

Объем поставок продукции заказчику был строго расписан не только по кварталам, но и месяцам, что создавало с учетом истинного положения дел определенную напряженность в работе производства. Сбои и неритмичность в работе были наиболее характерными для начального периода освоения автомата. Периодически повторялись они и в дальнейшем, что приводило к срывам графика поставок оружия, вызывавшим серьезную озабоченность со стороны военного ведомства, так как представляло угрозу выполнению планов заказов и своевременному перевооружению армии новым оружием.

Штамп 3.Если и говорить о конфузе, который якобы случился с Ижмашем, не «шмогшим» выдержать нужное качество «штамповки», то в этом состоянии оказываются сами авторы этих утверждений. Имя уверенных пользователей, «экспертов», аналитиков и прочих знатоков — легион, людей не просто знающих машиностроительное производство, но и непосредственно на своей шкуре познавших неимоверную тяжесть освоения нового производства - единицы (Прим. Автор статьи относится к таким счастливчикам). Что же собственно произошло с заменой штампованной коробки на фрезерованную в АК-47? Обратите внимание — только коробки, остальных деталей это не касалось, зато вывод делается глобальный — на всю советскую «штамповку» как технологию в целом.Сначала давайте обратимся к конструкции. Ствольная коробка в АК - это не фрезерованная затворная коробка со штампованным кожухом, как в штурмгевере. В немецком автомате за направление затворной рамы, за базирование магазина и крепления для оптики, за расположение деталей УСМ отвечают разные штампованные детали. При сборке их легко подогнать киянкой (это такой деревянный молоток), теряя при этом взаимозаменяемость деталей, как верно подметили американцы. В автомате Калашникова все это помещается в одну штампованную коробку с большим количеством дополнительно приклепанных деталей, включая вкладыш ствола.не в разы, аиз двух деталей, из которых только одна штампованная и не несет никаких функций, кроме установки прицельных деталей и направления затворной рамы.В ствольной коробке АК достигнуто надежное базирование и фиксация магазина. В штампованной коробке и без использования шахты. Это круто.Здесь и далее цитаты из книги А.А. Малимона «Отечественные автоматы»:Сходные технические решения, когда весь функционал собран в одно ядро и при этом обеспечивается гибкое расширение и развитие системы за счет продуманных интерфейсов, можно найти в других областях, даже в программировании. Разумеется, отладка такого ядра системы занимает гораздо большего времени (см. высказывание Гудериана). Зато в дальнейшем, когда на штампованной ствольной коробке появился надежный кронштейн для оптики, появилась взаимозаменяемость по крышке ствольной коробки, складной вбок приклад, появились подствольные гранатометы, внутри появился замедлитель курка, то всё это не привело к существенной переделке технологии или конструкции автомата (!).Опытная партия автоматов Калашникова была изготовлена на Ижевском Мотозаводе и отправлена на полигонные испытания, которых не выдержала. В числе замечаний были замечания и к ствольной коробке. После доработки оружие ушло на войсковые испытания и одновременно на Ижмаше началась подготовка производства. По результатам войсковых испытаний было внесено 228 конструктивных изменений (почти по два изменения на одну деталь) и 114 технологических. Одновременное изменение конструкции изделия и разработка оснастки для его производства уже само по себе не сахар. Но ведь задача стояла еще круче, на старых площадях с использованием части старого оборудования и отнюдь не штамповочных машин с фирмы Хенеля (которых в природе не существовало), создавалось небывалое производство савтоматов в год — обеспечивая святое-святых машиностроения —. И это производство требовало новых технологий, автолиний, которые еще только предстояло создавать.Иными словами, нужно было создавать технологию, которой в мире еще не существовало, а пока нужно было использовать устаревшие станки и универсальное оборудование, для которого тоже нужна была своя оснастка, которую тоже надо было и спроектировать, и изготовить, а, самое главное, требовалось выпускать автоматы.Не было на то время никакой ни немецкой, ни американской, никакой другой инопланетарной «штамповки», чтобы можно было с ходу начать выпуск изделия, которого до этого еще не было. Вполне естественно, что при освоении производства возникли трудности. Освоение производства - это всегда решение комплекса вопросов, которые могут возникнуть где угодно, как на этапе производства, так и в результате боевого использования изделий. Первое, в чем нужно определиться - находится ли решение проблемы в недостатках или особенностях конструкции, или это лечится изменением технологических процессов. Решение может быть не очевидным или решений может быть несколько.В обоих случаях при этом требуется провести дополнительные исследования и эксперименты, набирая и обрабатывая статистику — тратя самый ценный ресурс — время. Всего за 1949 год (год принятия автомата на вооружение) было внесено 700 изменений в чертежи автомата и переделано 20% производственной оснастки. Наконец существует еще один фактор — человеческий. И речь тут не о врожденном на генном уровне синдроме «авось и так сойдет» и не о дрожащих с похмелюги руках сборщика, хотя, скорее всего, именно так это и представляют себе любители порассуждать о «культуре производства». В военное время, да и сейчас, на оборонном предприятии такие недостатки лечились элементарно. Для того чтобы рабочий начал делать качественную продукцию и не просто делать, а делать много и качественно, требуется время. В управленческой науке эти явления описываются кривыми «обучаемости» и «опыта». А есть еще один фактор, он мало известен из-за его особенности. Особенность в том, что у рабочего вырабатывается навык, который невозможно формализовать и описать в техпроцессе. Просто приведу пример из истории освоения производства пулеметов Максима на ижевском Мотозаводе. Пулеметная лента, изготовленная по чертежам и техпроцессу, полученным из Тулы, никак не могла пройти военную приемку. Застревала. Пришлось самолетом доставить из Тулы девушек, собиравших ленты на ТОЗе. Причина оказалась простой — девушки при сборке пальцем слегка подтягивали ленту.И это при том что:Вот нельзя просто так взять и обеспечить «параллельность направляющих коробки с осью ствола», нарисовать чертежи пуансона и матрицы, чтобы после их изготовления и запуска в производство остаточные напряжения в металле не начинали его коробить на пятой или шестой операции после выштамповки. Не так давно я познакомился с литейным производством. Литье уникальное, то есть практически все заказы на крупногабаритные детали отличались формой и размерами. Двадцать первый век, написаны кучи монографий по цветному литью, масса таблиц и формул, а меня просили написать экспертную систему, в которую бы ребята вводили размеры и конфигурацию отливаемых деталей, составы сплавов, режимы их плавки и заливки и результаты усадки металла по размерам и местам, для того, чтобы набирать опыт и рассчитывать углы усадки в литьевых формах с учетом прошлых плавок. Метод «научного тыка» был и остается непревзойденным способом познания окружающего мира с целью его преобразования в лучшую сторону. Суть его в сборе, обработке и анализе статистики, который постепенно приводит к нахождению нужного решения.Надеюсь после прочтения всего этого хоть какое-то представление о промышленном производстве появилось у тех, у кого его не было.Только что закончилась война, потребовавшая небывалых физических и моральных усилий для освоения новых видов вооружений и многократного увеличения объема производства. И вот новая задача. В условиях дикого цейтнота, когда необходимо выпускать оружие, выполняя план поставок, когда его конструкция постоянно меняется, когда по некоторым вопросам нет не только своего, но и мирового опыта, принимается единственное правильное решение — временный переход на фрезерованный корпус ствольной коробки. Вполне объяснимый шаг, ни каким боком не принижающий техническую или профессиональную квалификацию тех конструкторов и технологов, которые создавали славу советского автомата. А вот всякое упоминание всуе этого факта без отдания должного трудовому подвигу этих людей, по крайней мере, просто неуважительно к ним.Литература и источники:Dieter Handrich, Sturmgewehr 44.Dr. Dieter Kappell, Sturmgewer-Patrone 7,92x33Norbert Moczarski, Die Ära der Gebrüder Schmeisser in der Waffenfabrik Fa. C.G. Haenel Suhl 1921-1948А.С.Ющенко, Пистолеты-пулеметы конструкции А.И.СудаеваИз истории оружейного дела. Сборник статей. Музей КалашниковаМ.Т.Калашников, Записки конструктора-оружейникаА.А.Малимон, Отечественные автоматы (записки испытателя-оружейника)Д.Ф.Устинов, Во имя победыВ.Н. Новиков. Накануне и в дни испытанийБ.Л.Ванников, Записки наркомаА также книги Федорова, Болотина, Монетчикова, Нагаева, Чумака и др.