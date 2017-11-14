18:10 14 ноября

Минобороны Украины отказалось принимать беспилотники, импортированные из Франции

Украинское военное ведомство отказалось принимать беспилотные авиационные комплексы (БпАК) Spy Arrow, закупленные Укроборонпромом во Франции сообщает bmpd со ссылкой на письмо гендиректора концерна Романа Романова на имя премьер-министра Украины Гройсмана.

Минобороны Украины отказалось принимать беспилотники, импортированные из Франции


Причины отказа от беспилотников не указываются.


Романов настаивает, что «поставка и оплата данных изделий происходили (через ГП ДХВИФ "Укринмаш") в соответствии с условиями международного договора, а БпАК соответствуют государственному оборонному заказу и государственному контракту.



Согласно письму, первая партия БпАК была поставлена еще в 2015 году, а поставки второй состоялись с задержкой на 3 месяца «в связи с политической ситуацией в стране поставщика».



Как известно, Минобороны Украины проводило закупку и опытную эксплуатацию отечественных БпАК А1-С «Фурия», «Speсtator M», «Patriot», а также занималось через Укроборонпром приобретением иностранных беспилотников Fly Eye и Spy Arrow. На среднесрочную перспективу было запланировано проведение ОКР по созданию отечественных, прежде всего, разведывательных БпАК. Опыт применения беспилотников в зоне АТО доказал необходимость повышения их боевого потенциала.

Справка bmpd: «Мини-БЛА Spy Arrow был впервые продемонстрирован группой Thales в 2008 году, однако до настоящего времени какие-либо сведения о полноценном серийном производстве отсутствовали. Известно, что Минобороны Франции в 2008 году приобрело один опытный комплекс Spy Arrow для проведения испытаний, а в конце 2009 года получило два предсерийных комплекса для проведения испытаний в Афганистане. Комплексы показали "противоречивые результаты". После этого какие-либо упоминания Spy Arrow практически отсутствовали, сведений об их поставках на экспорт также не было. Видимо, "Укринмаш" (входит в "Укроборонпром") стал первым заказчиком данного комплекса».

Использованы фотографии: https://bmpd.livejournal.com
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Комментарии 20

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  1. PPD Сегодня, 15:10
    Зажрались! winked
    PPD
    1. Shurik70 Сегодня, 15:39
      АГА ! Зажрались laughing
      Shurik70
    2. ЮБОРГ Сегодня, 16:25
      Кстати прыгуны отрицают что применяют БЛА в зоне АТО, после несанкционированного пересечения границы с РФ их беспилотника на скорости 130 км/ч. Как то неувязачка у них опять.
      ЮБОРГ
  2. destination Сегодня, 15:10
    Они ещё что-то выбирают там,... feel
    destination
    1. Ami du peuple Сегодня, 15:24
      Цитата: destination
      Они ещё что-то выбирают там,... feel
      Ага, этак они и от "Джавелинов" откажутся
      Ami du peuple
      1. 79807420129 Сегодня, 15:59
        Цитата: Ami du peuple
        Ага, этак они и от "Джавелинов" откажутся

        Вы что?"Джавелин" их божество,их фетиш.
        79807420129
  3. 210окв Сегодня, 15:13
    Купили никчемность?.Хотя наверняка на откатах нажились.
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 15:23
      Цитата: 210окв
      Хотя наверняка на откатах нажились.

      Не поделили между собой откаты - вот и корень проблемы.
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 15:24
        Причины отказа от беспилотников не указываются.


        Я догадываюсь , они , наверное, не летают , да конечно дело в откатах.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 15:28
          Виктор, может и летают, но один раз. wassat
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 15:30
            Так в этом весь смысл , нужно постоянно закупать .
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 15:33
              Французы хотели перехитрить протоукров? Не вышло! lol
              Джедай
              1. Partyzan Сегодня, 15:39
                Макс hi когда протоукр родился - сам знаешь кто заплакал laughing
                Partyzan
                1. Джедай Сегодня, 15:42
                  Володя, привет! hi Я тебя понял, а ты правильно что вслух не упомянул. soldier
                  Джедай
                  1. Partyzan Сегодня, 15:48
                    а я в баню не хочу laughing
                    Partyzan
                    1. Джедай Сегодня, 15:54
                      И правильно - сегодня только вторник. А банно-стаканный день это пятница. lol
                      Джедай
  4. DEZINTO Сегодня, 15:19
    Блин ну вот к чему эти страницы? Мне читать как над русским языком издеваются?
    "Викривленую" - Чтааа????

    "Неперерухавния"



    Красивый язык да да конечно, как там ещё - "очень певучий" ))))))))))))
    DEZINTO
    1. Ami du peuple Сегодня, 15:51
      Цитата: DEZINTO
      Красивый язык да да конечно, как там ещё - "очень певучий" ))))))))))))

      Так еще второй по красоте, после итальянского! Вы разве не в курсе?
      Однако читать официальные документы на "соловьиной мове" испытание еще то.. Помнится, всем отделом переводили справку от украинских коллег. Фраза "був усунут" реально поставила в тупик: куда и кем всунут? Оказывается, "был отстранен" laughing
      Ami du peuple
  5. Комментарий был удален.
  6. Евгений Стрыгин Сегодня, 15:30
    ...эээээ до этого жрали всё что только давали ,а сейчас это что за выверт?
    Евгений Стрыгин
  7. ПРАВОкатор Сегодня, 15:49
    По моему все проще.Когда власть в "Малиновке" снова поменяется, всякий "хитрый грамодянин" побежит искать политическое убежище там-где больше всего купил)))А у французов(мистрали) семь пятниц на неделе.Сегодня хорошо-завтра плохо. Поэтому покупать нужно,точно зная,что на родину не выдадут.А выдачи нет только с .....Ну вы сами знаете)
    ПРАВОкатор
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