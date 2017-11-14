Минобороны Украины отказалось принимать беспилотники, импортированные из Франции
Украинское военное ведомство отказалось принимать беспилотные авиационные комплексы (БпАК) Spy Arrow, закупленные Укроборонпромом во Франции сообщает bmpd со ссылкой на письмо гендиректора концерна Романа Романова на имя премьер-министра Украины Гройсмана.
Причины отказа от беспилотников не указываются.
Романов настаивает, что «поставка и оплата данных изделий происходили (через ГП ДХВИФ "Укринмаш") в соответствии с условиями международного договора, а БпАК соответствуют государственному оборонному заказу и государственному контракту.
Согласно письму, первая партия БпАК была поставлена еще в 2015 году, а поставки второй состоялись с задержкой на 3 месяца «в связи с политической ситуацией в стране поставщика».
Как известно, Минобороны Украины проводило закупку и опытную эксплуатацию отечественных БпАК А1-С «Фурия», «Speсtator M», «Patriot», а также занималось через Укроборонпром приобретением иностранных беспилотников Fly Eye и Spy Arrow. На среднесрочную перспективу было запланировано проведение ОКР по созданию отечественных, прежде всего, разведывательных БпАК. Опыт применения беспилотников в зоне АТО доказал необходимость повышения их боевого потенциала.
Справка bmpd: «Мини-БЛА Spy Arrow был впервые продемонстрирован группой Thales в 2008 году, однако до настоящего времени какие-либо сведения о полноценном серийном производстве отсутствовали. Известно, что Минобороны Франции в 2008 году приобрело один опытный комплекс Spy Arrow для проведения испытаний, а в конце 2009 года получило два предсерийных комплекса для проведения испытаний в Афганистане. Комплексы показали "противоречивые результаты". После этого какие-либо упоминания Spy Arrow практически отсутствовали, сведений об их поставках на экспорт также не было. Видимо, "Укринмаш" (входит в "Укроборонпром") стал первым заказчиком данного комплекса».
Причины отказа от беспилотников не указываются.
Романов настаивает, что «поставка и оплата данных изделий происходили (через ГП ДХВИФ "Укринмаш") в соответствии с условиями международного договора, а БпАК соответствуют государственному оборонному заказу и государственному контракту.
Согласно письму, первая партия БпАК была поставлена еще в 2015 году, а поставки второй состоялись с задержкой на 3 месяца «в связи с политической ситуацией в стране поставщика».
Как известно, Минобороны Украины проводило закупку и опытную эксплуатацию отечественных БпАК А1-С «Фурия», «Speсtator M», «Patriot», а также занималось через Укроборонпром приобретением иностранных беспилотников Fly Eye и Spy Arrow. На среднесрочную перспективу было запланировано проведение ОКР по созданию отечественных, прежде всего, разведывательных БпАК. Опыт применения беспилотников в зоне АТО доказал необходимость повышения их боевого потенциала.
Справка bmpd: «Мини-БЛА Spy Arrow был впервые продемонстрирован группой Thales в 2008 году, однако до настоящего времени какие-либо сведения о полноценном серийном производстве отсутствовали. Известно, что Минобороны Франции в 2008 году приобрело один опытный комплекс Spy Arrow для проведения испытаний, а в конце 2009 года получило два предсерийных комплекса для проведения испытаний в Афганистане. Комплексы показали "противоречивые результаты". После этого какие-либо упоминания Spy Arrow практически отсутствовали, сведений об их поставках на экспорт также не было. Видимо, "Укринмаш" (входит в "Укроборонпром") стал первым заказчиком данного комплекса».
Использованы фотографии: https://bmpd.livejournal.com
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