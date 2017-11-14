18:15 14 ноября

В США обновленный Ту-160М2 назвали "супербомбардировщиком"

Модернизированный "Белый лебедь" станет "супербомбардировщиком". Так российский самолет Ту-160М2 назвал обозреватель американского издания The National Interest Дэйв Маджумдар.

Его публикация основана на заявлениях специализирующегося на России научного сотрудника Центра военно-морского анализа США Майкла Кофмана. Поводом для нее послужили сообщения о том, что первый обновленный ракетоносец должен подняться в небо уже в феврале следующего года.

В США обновленный Ту-160М2 назвали "супербомбардировщиком"



Самолеты хорошо зарекомендовали себя в сирийской кампании, выступив стартовой платформой для крылатых ракет Х-101, диапазон действия которых, как предполагается, составляет от 4,5 тысячи до 50 тысяч километров
- пишет Маджумдар.

Маджумдар отмечает, что работы по модернизации "Белого лебедя", вероятно, идут с опережением. Поскольку раньше говорилось, что новая машина взлетит к концу 2018 года. Так или иначе, пишет эксперт, программа Ту-160М2 является основной задачей модернизации российских стратегических бомбардировщиков.

Несмотря на то, что обновленный "Белый лебедь" сохранит практически тот же самый планер, он станет совершенно новым самолетом. В дополнение к новейшему радиоэлектронному оборудованию Ту-160М2 получит новый двигатель НК-32-02.

Наряду с закупкой 50 новых ракетоносцев имеющиеся в распоряжении Военно-космических сил РФ 16 самолетов Ту-160, вероятнее всего, также будут модифицированы до версии М2.

Общего количества модернизированных бомбардировщиков вполне хватит для стратегических сил России. ВКС РФ, в отличие от военно-воздушных сил США, не предполагают, что их самолеты должны будут проникать в воздушное пространство противника, чтобы поразить его цели. Вместо этого Ту-160М2, способный развивать скорость свыше 2 Махов, запустит крылатые ракеты дальнего действия. Поэтому и стелс-технологии при обновлении "Блэкджека" не считаются особенно важными
- утверждает Кофман.

Эксперты заключают, что одним из главных преимуществ высокотехнологичного бомбардировщика является то, что он обеспечивает ядерное предупреждение, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: rostec.ru
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Комментарии 38

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  1. maxim947 Сегодня, 15:16
    Это хорошо, еще лучше когда такое будут говорить не в будущем , а в настоящем времени) и как можно в более множественном числе)
    maxim947
    1. Идущий Сегодня, 15:21
      Не верю я противникам которые хвалят , сделаем и сами все увидим и наши спецы и эксперты все расскажут.
      Идущий
      1. DMoroz Сегодня, 15:25
        машинка, конечно, эффектная, но
        обозреватель американского издания The National Interest Дэйв Маджумдар.
        еще тот иксперд...
        DMoroz
      2. Владимир16 Сегодня, 15:25
        диапазон действия которых, как предполагается, составляет от 4,5 тысячи до 50 тысяч километров

        Вокруг "шарика" c гаком wassat Журналист с головой не дружит совсем. laughing Или от страха глаза велики?
        Владимир16
        1. НасРать Сегодня, 15:27
          Не точностей по статье - полно... то ли Радж Капур чего напутал, то ли кто переписывал... request
          НасРать
          1. Shurik70 Сегодня, 15:34
            Вообще-то 5 тыс. км (в перспективе 7,5 тыс). Подумаешь, всего один нолик приписал.
            Вот если бы два нолика, достали бы до Луны. ВОТ ЭТО БЫЛА БЫ МОЩЬ!!!
            Но три нолика было бы ещё лучше
            wassat
            Shurik70
        2. DwarfKing Сегодня, 15:36
          Просто кто-то запятую потерял. Очевидно же, что там была речь про 5,0 тысяч
          DwarfKing
        3. Piramidon Сегодня, 15:48
          Ну, если его в воздухе дозаправлять и на ходу экипаж менять, то 50 000 км - не проблема. wassat
          Piramidon
        4. Васся Вассин Сегодня, 16:04
          Мне это тоже глаза резануло жутко при такой дальности нахрена ей самолет?
          Васся Вассин
      3. Джедай Сегодня, 15:25
        Присоединяюсь, тревожно когда враг тебя хвалит. Как вариант рассматриваю вероятность заказного характера хвалебной статьи Маджумдара от оружейных промышленников. wink
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 15:36
          Усыпляют , особенно прямо фантастическими цифрами.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 15:40
            Сейчас начнутся вопли в стиле "а почему у нас такого нет?" и срочное выделение на постройку и/или модернизацию В-1В до такого же уровня 100500 мильярдов убитых енотов. wassat
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 15:47
              Вот , все ради надувания бюджета и так уже на порядок больше чем у нас и это только в США.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 15:52
                Так станок же печатный у себя дома.
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 15:57
                  Говорят он в руках у "англичан" и никого чужих туда не подпускают.
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 16:07
                    Не уверен, но то что чужих к кормушке не пускают - факт!
                    Джедай
      4. 210окв Сегодня, 15:26
        Опять этот индус-эксперт..Каждой бочке затычка..
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 15:36
          Цитата: 210окв
          индус-эксперт

          Он уже не совсем индус. "Дус" - да. А вместо "ин" ставьте "пин" - получите правильный ответ. wink hi
          Джедай
  2. DEZINTO Сегодня, 15:18
    Похвала конечно приятная. Но скорее всего он топит в топку о том какие там страшные русские.
    DEZINTO
    1. Дедкастарый Сегодня, 15:23
      Цитата: DEZINTO
      Похвала конечно приятная. Но скорее всего он топит в топку о том какие там страшные русские.

      некоторые "источники" и фу-35 у нас восторгались. порожняк статейка...ни о чём.
      Дедкастарый
  3. Громобой Сегодня, 15:19
    Х-101, диапазон действия которых, как предполагается, составляет от 4,5 тысячи до 50 тысяч километров
    - пишет Маджумдар.
    Горжусь нашими ракетами fellow
    Громобой
    1. LiSiCyn Сегодня, 15:49
      Обьясните, кто нибудь... Что такое " ядерное предупреждение" ? Я , так понял, Ту-160 взлетает и все сразу предупреждены...?
      LiSiCyn
      1. Громобой Сегодня, 15:53
        Читать надо как "ядерное сдерживание".
        Громобой
  4. neri73-r Сегодня, 15:22
    диапазон действия которых, как предполагается, составляет от 4,5 тысячи до 50 тысяч километров


    а шо так мало? каких-то 50 тысяч! wassat
    neri73-r
    1. мыслитель Сегодня, 15:27
      Подумал потеряли запятую, нет так и есть у Маджумдара good
      Raduga H-101 , которая, как полагают, имеет диапазон от 4500 до 50000 км.

      http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/tu-160m
      2-everything-we-know-about-russias-new-super-bomb
      er-23183
      мыслитель
    2. Ami du peuple Сегодня, 15:29
      Цитата: neri73-r
      а шо так мало? каких-то 50 тысяч!

      А шо такова? За 40 тыс. км один раз по экватору Землю обойдёт и еще 10 тыс. останется, чтоб с неожиданной стороны упасть супостату на голову! Оно такое, русское коварство fellow:
      Ami du peuple
  5. kostyan77708 Сегодня, 15:25
    50 000 км, однакоо))) можно прям с аэродрома пулять
    kostyan77708
    1. DEZINTO Сегодня, 15:26
      ага ему и летать никуда не надо ))))
      DEZINTO
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 15:27
      Цитата: kostyan77708
      50 000 км, однакоо))) можно прям с аэродрома пулять

      Причём в любую сторону: всё равно достанет! laughing
      СРЦ П-15
    3. HAM Сегодня, 15:30
      Специально для Луны разрабатывались ракеты.Оттуда будут наказывать супостата. wassat
      HAM
  6. Altona Сегодня, 15:31
    Цитата: DEZINTO
    ага ему и летать никуда не надо ))))

    ---------------------------
    Да,концепция сейчас такая,чтобы запускать свое оружие не входя в зону действия ПВО противника либо не пересекая линию его ближней обороны. Так и стратегические ракетоносцы могут стрелять практически с пирса.
    Altona
  7. GaLe Сегодня, 15:34
    Так российский самолет Ту-160М2 назвал обозреватель американского издания The National Interest Дэйв Маджумдар
    ---------------
    до того как открыть новость,я уже знал кто автор,кроме шуток)))
    GaLe
  8. plotnikov561956 Сегодня, 15:39
    Супер , то ,что восстановили производство Ту-160..а то .что грозная и без пин-овской хвалы известно
    plotnikov561956
  9. weksha50 Сегодня, 16:17
    "одним из главных преимуществ высокотехнологичного бомбардировщика является то, что он обеспечивает ядерное предупреждение"...

    Вот что - самое главное - ИХ беспокоит...
    P.S. А "Белые лебеди" и "Медведи" - где только не "предупреждают" при своих полетах... laughing good
    weksha50
  10. sir_obs Сегодня, 16:34
    На техащщине и Колорадщине, а третья какая?
    sir_obs
  11. Ingvar0401 Сегодня, 17:25
    научного сотрудника Центра военно-морского анализа США Майкла Кофмана
    А центра военно-воздушного анализа у них нет?
    Ingvar0401
  12. Банщик-М Сегодня, 18:06
    Модернизированный "Белый лебедь" станет "супербомбардировщиком"

    У страха глаза велики...хе хе
    А вот ,что будет когда новую разработку покажем в этом классе ..Как будут называть?
    Банщик-М
  13. Михаил Анохин Сегодня, 18:12
    Однако бумажный тигр, а поджилки дрожжат и в туалет срочно требуется.
    Михаил Анохин
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