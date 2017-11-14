В США обновленный Ту-160М2 назвали "супербомбардировщиком"

Самолеты хорошо зарекомендовали себя в сирийской кампании, выступив стартовой платформой для крылатых ракет Х-101, диапазон действия которых, как предполагается, составляет от 4,5 тысячи до 50 тысяч километров

Общего количества модернизированных бомбардировщиков вполне хватит для стратегических сил России. ВКС РФ, в отличие от военно-воздушных сил США, не предполагают, что их самолеты должны будут проникать в воздушное пространство противника, чтобы поразить его цели. Вместо этого Ту-160М2, способный развивать скорость свыше 2 Махов, запустит крылатые ракеты дальнего действия. Поэтому и стелс-технологии при обновлении "Блэкджека" не считаются особенно важными

Модернизированный "Белый лебедь" станет "супербомбардировщиком". Так российский самолет Ту-160М2 назвал обозреватель американского издания The National Interest Дэйв Маджумдар.Его публикация основана на заявлениях специализирующегося на России научного сотрудника Центра военно-морского анализа США Майкла Кофмана. Поводом для нее послужили сообщения о том, что первый обновленный ракетоносец должен подняться в небо уже в феврале следующего года.- пишет Маджумдар.Маджумдар отмечает, что работы по модернизации "Белого лебедя", вероятно, идут с опережением. Поскольку раньше говорилось, что новая машина взлетит к концу 2018 года. Так или иначе, пишет эксперт, программа Ту-160М2 является основной задачей модернизации российских стратегических бомбардировщиков.Несмотря на то, что обновленный "Белый лебедь" сохранит практически тот же самый планер, он станет совершенно новым самолетом. В дополнение к новейшему радиоэлектронному оборудованию Ту-160М2 получит новый двигатель НК-32-02.Наряду с закупкой 50 новых ракетоносцев имеющиеся в распоряжении Военно-космических сил РФ 16 самолетов Ту-160, вероятнее всего, также будут модифицированы до версии М2.- утверждает Кофман.Эксперты заключают, что одним из главных преимуществ высокотехнологичного бомбардировщика является то, что он обеспечивает ядерное предупреждение, передает РГ-Сила