18:10 14 ноября

Аналитики США признали лидерство российских военных в трех областях

Существуют как минимум три ключевые области, в которых Россия имеет военное преимущество перед США, заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (The Center for Strategic and International Studies, CSIS) Лиза Сойер Сэмп.
Первое направление - это возможность в ограничении и воспрепятствовании доступа на определенную территорию (концепция anti-access and area denial, A2/AD), второе - комбинированные военные действия, в которых одновременно принимают участие различные рода войск, и третье направление - кибервойна и радиоэлектронная борьба, приводит слова Лизы Сойер Сэмп издание The National Interest.

Аналитики США признали лидерство российских военных в трех областях


В своем материале авторы сосредоточились именно на первом пункте применительно к возможному противостоянию России и США в Европе. A2/AD - это концепция сдерживания противника на расстоянии с помощью комплекса вооружений, когда попытка вторжения в какую-либо зону неминуемо приведет к ощутимому урону. В современных реалиях речь идет, прежде всего, о системах ПВО, крылатых ракетах и других средствах дистанционного уничтожения.


Филип Бридлав, бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США, еще летом заявлял, что американская армия слишком сильно полагается на свои военно-воздушные силы, чего по факту, скорее всего, окажется недостаточно для решения проблемы A2/AD. Поэтому он призвал наращивать и наземную группировку сил в Европе. Примечательно, что само существование российских зон A2/AD генерал назвал "оскорбительным".

Эвелин Фаркаш, которая до недавнего времени занимала должность помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, в свою очередь отметила: хотя российский оборонный бюджет значительно уступает американскому, имеющиеся средства тратятся весьма эффективно.

Они расширяют свои возможности в определенных ключевых областях, таких как крылатые ракеты, системы ПВО и так далее. Это создает нам проблемы
- подчеркнула эксперт, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 17

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 15:44
    Толи еще будет)
    Alex_Rarog
    1. Ami du peuple Сегодня, 16:06
      Цитата: Alex_Rarog
      Толи еще будет)

      А что еще будет? Сегодня они не только существование российских зон A2/AD называют "оскорбительным", но и само существование суверенной России для них крайне оскорбительно.
      Ami du peuple
      1. Orionvit Сегодня, 16:56
        Цитата: Ami du peuple
        само существование суверенной России для них крайне оскорбительно

        Так это тянется, ещё со времён Ивана VI. И это если дальше в глубь веков не копать.
        Orionvit
        1. Ami du peuple Сегодня, 17:16
          Цитата: Orionvit

          Так это тянется, ещё со времён Ивана VI...
          Может всё же со времен Ивана IV Грозного, прозванного за свою жестокость "Васильевичем"? smile
          Ami du peuple
    2. Bronevick Сегодня, 16:07
      Толи ещё будет ой ёй ёй
      Bronevick
      1. Банщик-М Сегодня, 17:42
        Цитата: Bronevick
        Толи ещё будет ой ёй ёй

        Да что будет ? Вашингтон возьмем и все как обычно за нашу историю.. soldier
        Банщик-М
  2. rocket757 Сегодня, 15:45
    То есть по факту преимущество в оборонительном вооружении и системах.
    Итак, в чём подвох???
    Денюшку под енто дело запросить будут побольше или всё же наступательное вооружение развивать будут, шоб преодолеть и гарантированно наехать на "агрессивную" Россию.
    Короче посмотрим. чего там "голуби мира" из пентагона, конгресса и белого дома задумали???
    rocket757
    1. Orionvit Сегодня, 17:02
      Цитата: rocket757
      Короче посмотрим. чего там "голуби мира" из пентагона, конгресса и белого дома задумали?

      А чё задумали, понятно что. Поскольку в реальных боевых действиях, они не соперники, о чём сами признают, ставку будут делать на то, что у них отработано в совершенстве. А именно на пятую колонну и расшатывание России изнутри. Выборы на носу. А тут всякие Навальные, Собчачки, "эхи Москвы", либеральные экономисты, гуманисты всех мастей, "борцы за права" людей и животных, зелёные, голубые, розовые и остальная по.г.а.нь.
      Orionvit
  3. dorz Сегодня, 15:46
    Это создает нам проблемы

    Они думают им раcстелят красную дорожку?
    dorz
  4. Partyzan Сегодня, 15:46
    Они расширяют свои возможности в определенных ключевых областях, таких как крылатые ракеты, системы ПВО и так далее. Это создает нам проблемы
    не лезте куда не надо - и небудет проблем laughing
    Partyzan
    1. Джедай Сегодня, 15:50
      Володя, ты сам себе веришь? "США" и "не лезьте куда не надо" - ненаучная фантастика? wink
      Джедай
  5. _Jack_ Сегодня, 15:56
    хотя российский оборонный бюджет значительно уступает американскому, имеющиеся средства тратятся весьма эффективно

    Знали бы они сколько на самом деле разворовывается бюджетных денег. Или знают, просто очередные пугалки ужасными русскими?
    _Jack_
  6. DenZ Сегодня, 16:00
    Что-то наши РВСН американцы незаслуженно обошли вниманием.
    DenZ
    1. Удав КАА Сегодня, 17:18
      Цитата: DenZ
      Что-то наши РВСН американцы незаслуженно обошли вниманием.

      Замерли в ожидании Сармата с ГЗББ типа Ю-71 ...
      Потом -- оцепенеют от ужаса.... И опять промолчат, этак "толерантненько".
      Потому как признать первенство РФ в СЯС -- значит окончательно потерять лицо перед партнерами по НАТО...А кому, нафиг, нужен беззубый Лев? (Вернее -- ощипанный Орел...) yes
      Удав КАА
  7. Идущий Сегодня, 16:07
    “Они расширяют свои возможности в определенных ключевых областях, таких как крылатые ракеты, системы ПВО и так далее. Это создает нам проблемы


    Вы сами их создаете для себя , а мы только отвечаем.
    Идущий
  8. afrikanez Сегодня, 17:42
    хотя российский оборонный бюджет значительно уступает американскому
    Это лишь говорит о том, что цена доллара на бирже не соответствует цене рубля.
    afrikanez
  9. Старый26 Сегодня, 17:55
    Цитата: Удав КАА
    Потому как признать первенство РФ в СЯС -- значит окончательно потерять лицо перед партнерами по НАТО..

    По этому вопросу у нас с ними паритет. Первенства нет. В чем-то мы их обходим, в чем-то они нас.
    Старый26
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