В Китае разработаны проекты мини-подлодок
Китайская судостроительная группа China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) представила на оборонной выставке Defense & Security 2017 в Бангкоке три новых проекта малых подлодок, сообщает Независимая газета со ссылкой на Navy Recognition.
Эти три проекта «образуют новое семейство подводных лодок для решения оперативных задач», отметили разработчики.
Китайцы конструкторы отказались от традиционной архитектуры с двойным корпусом. Максимальная глубина погружения у всех подводных лодок одинаковая – 200 метров.
Их водоизмещение от 200 до 1100 тонн. Вооружение – от 2-х до 4-х торпедных аппаратов. Дальность плавания – от 1500 до 3000 миль. Экипаж – от 6-ти до 18 человек. При этом предусмотрена возможность размещения на борту до восьми спецназовцев.
Газета напоминает, что водоизмещение советских «Пираний» составляло 319 тонн, их длина – 28,3 м, ширина – 4,7 м. Подводные лодки были способны развивать скорость до 7 узлов и погружаться на глубину до 180 метров. На борту предусматривались места для 6 десантников. Экипаж – 3 человека.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», разработало новое поколение малых подлодок водоизмещением от 220 до 950 тонн. Фактически это реинкарнация советского проекта 865 «Пиранья».
Эти три проекта «образуют новое семейство подводных лодок для решения оперативных задач», отметили разработчики.
Китайцы конструкторы отказались от традиционной архитектуры с двойным корпусом. Максимальная глубина погружения у всех подводных лодок одинаковая – 200 метров.
Их водоизмещение от 200 до 1100 тонн. Вооружение – от 2-х до 4-х торпедных аппаратов. Дальность плавания – от 1500 до 3000 миль. Экипаж – от 6-ти до 18 человек. При этом предусмотрена возможность размещения на борту до восьми спецназовцев.
Газета напоминает, что водоизмещение советских «Пираний» составляло 319 тонн, их длина – 28,3 м, ширина – 4,7 м. Подводные лодки были способны развивать скорость до 7 узлов и погружаться на глубину до 180 метров. На борту предусматривались места для 6 десантников. Экипаж – 3 человека.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», разработало новое поколение малых подлодок водоизмещением от 220 до 950 тонн. Фактически это реинкарнация советского проекта 865 «Пиранья».
Использованы фотографии: http://oruzhie.info
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