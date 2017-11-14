18:14 14 ноября

В Китае разработаны проекты мини-подлодок

Китайская судостроительная группа China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) представила на оборонной выставке Defense & Security 2017 в Бангкоке три новых проекта малых подлодок, сообщает Независимая газета со ссылкой на Navy Recognition.

Советская подлодка проекта 865 «Пиранья»

Эти три проекта «образуют новое семейство подводных лодок для решения оперативных задач», отметили разработчики.


Китайцы конструкторы отказались от традиционной архитектуры с двойным корпусом. Максимальная глубина погружения у всех подводных лодок одинаковая – 200 метров.

Их водоизмещение от 200 до 1100 тонн. Вооружение – от 2-х до 4-х торпедных аппаратов. Дальность плавания – от 1500 до 3000 миль. Экипаж – от 6-ти до 18 человек. При этом предусмотрена возможность размещения на борту до восьми спецназовцев.

Газета напоминает, что водоизмещение советских «Пираний» составляло 319 тонн, их длина – 28,3 м, ширина – 4,7 м. Подводные лодки были способны развивать скорость до 7 узлов и погружаться на глубину до 180 метров. На борту предусматривались места для 6 десантников. Экипаж – 3 человека.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», разработало новое поколение малых подлодок водоизмещением от 220 до 950 тонн. Фактически это реинкарнация советского проекта 865 «Пиранья».

Использованы фотографии: http://oruzhie.info
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Комментарии 14

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 15:56
    Ну а почему бы и нет) раз делают значит есть область приминения.
    Alex_Rarog
    1. Evgeniy667b Сегодня, 17:47
      Нет у нас дальновидных людей в МО!!! Такие подлодки надо было делать уже вчера, и не для папуасов, а для себя. Балтика, Черное море-это оптимальный вариант. Иначе жареный петух клюнет, а крыть будет нечем!
      Evgeniy667b
  2. ШВЕДский_стол Сегодня, 16:01
    На Тайвань за грибами как Кузьмич или за водкой laughing
    ШВЕДский_стол
    1. НЕКСУС Сегодня, 17:28
      Цитата: ШВЕДский_стол
      На Тайвань за грибами как Кузьмич или за водкой laughing

      Проект мини-ПЛ Пиранья был очень удачен. И я уверен и сейчас подобные ПЛ будут востребованы,не смотря на бурное развитие подводных беспилотных систем.
      НЕКСУС
  3. Идущий Сегодня, 16:04
    Эти три проекта «образуют новое семейство подводных лодок для решения оперативных задач», отметили разработчики.


    Китайцы раздухарились не на шутку.
    Идущий
    1. Джедай Сегодня, 16:09
      Такие разработки Китая вполне можно воспринимать как предвестника подводного москитного флота...
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 16:12
        Именно и беспилотного.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 16:17
          Очень вероятно что беспилотные субмарины держат "в уме" как следующий этап.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 16:19
            Наши , тоже в этом направлении , ведут активные разработки.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 16:24
              Уверен что и США в том же направлении работают.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 16:25
                Конечно , и все друг за другом , скажем так , наблюдают. lol
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 16:30
                  Не то слово "наблюдают" - готовы при случае стырить или выкупить наработки. yes
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 17:37
                    Цитата: Джедай
                    выкупить наработки. yes


                    Это не наш метод , а если серьезно то Китай идет курсом на лидерство в мире.
                    Идущий
  4. Старый26 Сегодня, 18:11
    Ну вообще-то то, о чем говорят в статье - это не мини-лодки, а малые лодки. Как-то не поворачивается язык назвать лодку под 1000 тонн водоизмещением "мини"
    Старый26
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