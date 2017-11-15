Бронеавтомобиль Marauder / «Арлан» (ЮАР / Казахстан)



Броневики Marauder. Фото Paramount Group / paramountgroup.com



Рабочее место водителя. Фото Paramount Group / paramountgroup.com



Полицейский вариант броневика. Фото Paramount Group / paramountgroup.com



Броневики "Арлан" в казахской армии. Фото ИА «Оружие России» / arms-expo.ru



Подъем на препятствие. Фото ИА «Оружие России» / arms-expo.ru

По материалам сайтов:

http://paramountgroup.com/

http://arms-expo.ru/

https://ru.sputniknews.kz/

http://tengrinews.kz/

http://rusautomobile.ru/

http://vpk.name/

http://bmpd.livejournal.com/

Казахстан на данный момент не может похвастать развитой оборонной промышленностью, а кроме того, не имеет собственной конструкторской школы. Тем не менее, армия государства все же нуждается в различной технике, и поэтому вынуждена обращаться за помощью к третьим странам. Несколько лет назад результатом международного сотрудничества стало появление нового бронеавтомобиля «Арлан».Не имея собственного производства броневиков, Казахстан обратился за помощью к зарубежным специалистам. Казахские военные изучили известные предложения на международном рынке и определили круг наиболее интересных. Вскоре появились несколько контрактов на закупку готовой техники или организацию лицензионного производства в Казахстане. Один из новых договоров был подписан с компанией Paramount Group (Южно-Африканская Республика), известной своими разработками в области колесных боевых бронированных машин.Договор предусматривал организацию совместного предприятия, которому предстояло выполнять сборку броневиков типа Marauder. При этом стороны решили доработать существующий проект боевой машины с учетом особенностей климата страны-заказчика. В измененном виде бронеавтомобиль получил имя «Арлан» («Волк»). Указывалось, что вооруженные силы и другие структуры Казахстана могут заказать, в общей сложности, не менее двух сотен новых броневиков.Напомним, многоцелевой бронеавтомобиль Paramount Marauder был создан в середине прошлого десятилетия и позиционировался в качестве защищенного транспортного средства для перевозки людей или небольших грузов. Машина, отличавшаяся достаточно высоким уровнем защиты, смогла заинтересовать некоторых зарубежных заказчиков. За несколько лет более сотни броневиков были отправлены в Алжир, Азербайджан, Иорданию и Конго.В недавнем прошлом интерес к броневику Marauder проявил Казахстан. Первым результатом этого стало появление договора между организациями Paramount Group и «Казахстан Инжиниринг», в соответствии с которым создавалось совместное предприятие Kazakhstan Paramount Engineering. В начале декабря 2013 года в Астане состоялась церемония закладки нового завода, а в конце ноября 2015-го готовое предприятие было торжественно запущено. На сборку первой партии броневиков ушло около года.По известным данным, производство броневиков «Арлан», стартовавшее в конце 2015 года, продолжается до сих пор. При этом количество построенных машин остается неизвестным. В различных источниках приводятся отличающиеся оценки, от нескольких десятков до сотен. Официальные лица ранее утверждали, что совместная работа южно-африканского завода и совместного предприятия позволит строить до 120 броневиков в год, а переход производства на две смены даст возможность нарастить темпы до 200 машин в год. В какой мере сейчас реализуется потенциал завода Kazakhstan Paramount Engineering – неизвестно.Казахская пресса в недавнем прошлом приводила некоторые подробности будущих заказов. Так, утверждалось, что силовым структурам Казахстана нужно не менее двух сотен «Арланов». Таким образом, после завершения строительства 200-й бронемашины могут появиться новые контракты на выпуск следующих партий техники для тех или иных заказчиков. Впрочем, точные сведения на этот счет пока не появлялись. Броневики казахстанской сборки сейчас поставляются только местным структурам.Весной этого года компания «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» раскрыла некоторые свои планы, связанные с выходом на международный рынок. Еще несколько лет назад Азербайджан договорился с Paramount Group о поставках сборочных комплектов бронеавтомобилей Marauder. Окончательная сборка этой техники осуществляется азербайджанскими специалистами. Совместное предприятие Kazakhstan Paramount Engineering пожелало войти в подобную кооперацию и взять на себя сборку готовых машин для Азербайджана.В дальнейшем возможность лицензионной сборки машин Marauder для Азербайджана неоднократно упоминалась в новых заявлениях, но дальше разговоров дело пока не пошло. Два государства ближнего зарубежья по-прежнему собирают бронетехнику самостоятельно и только для собственных нужд. Более того, есть основания для сомнений в самой возможности организации трехстороннего сотрудничества ЮАР, Казахстана и Азербайджана.По известным данным, совместное предприятие в Астане на данный момент продолжает сборку броневиков «Арлан» для силовых структур Казахстана. Новые машины строятся по заказу вооруженных сил и национальной гвардии. Броневики для разных заказчиков почти не отличаются друг от друга. Пожалуй, самым серьезным их отличием является окраска. Национальная гвардия получает машины черного цвета, тогда как армии предназначается техника зеленых оттенков.Ранее сообщалось, что компания Kazakhstan Paramount Engineering не только получает готовые агрегаты из-за рубежа, но и самостоятельно производит определенные изделия. В частности, казахская промышленность освоила сборку броневых корпусов и некоторых других деталей. В первых партиях «Арланов» степень локализации производства составляла лишь 39%. При дальнейшем строительстве бронетехники предполагается повысить этот показатель до 60-70%.Интересным образом обстоит дело с поставками двигателей. Проект Marauder / «Арлан» предусматривает применение дизелей Cummins американской разработки. Именно такие силовые установки использовались на бронеавтомобилях первых партий. В дальнейшем был найден новый поставщик в лице одного из российских предприятий. Он предложил свой двигатель, по характеристикам полностью соответствующий требованиям проекта. Начиная со второй партии, броневики «Арлан» получают именно такие моторы.На данный момент завод «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» строит только броневики «Арлан». В ближайшем будущем номенклатура выпускаемой продукции должна будет пополниться некоторыми новыми образцами. Согласно предыдущим заявлениям официальных лиц, Казахстан начнет лицензионную сборку нескольких других боевых бронированных машин, разработанных конструкторами Paramount Group.«Арлан» представляет собой многоцелевой бронеавтомобиль, способный перевозить личный состав с оружием или необходимым оборудованием. В зависимости от имеющихся требований и поставленных задач, броневик может использоваться для патрулирования местностей, сопровождения автоколонн, а также для перевозки и огневой поддержки пехотных подразделений. Исходным проектом Marauder предусматривается применение базовой бронемашины в качестве базы для техники специального назначения.За счет установки того или иного дополнительного оборудования или вооружения защищенный транспорт может стать санитарной или командно-штабной машиной. Также возможна установка боевого модуля со ствольным или ракетным вооружением. Ранее компания-разработчик демонстрировала полицейскую машину, предназначенную для подавления массовых беспорядков.Главным элементом конструкции машины Marauder / «Арлан» является несущий броневой корпус, отвечающий современным требованиям к военной колесной технике. Корпус имеет разнесенное бронирование, обеспечивающее баллистическую защиту 3 уровня стандарта STANAG 4569. Таким образом, внутренние отсеки оказываются защищены от бронебойных винтовочных пуль. Утверждается, что броня способна выдержать попадание и 12,7-мм пули без упрочненного сердечника. Заявлена возможность оснащения броневика навесными модулями, повышающими уровень баллистической защиты.Как и другие современные броневики, созданные с учетом актуальных угроз, «Арлан» комплектуется характерным V-образным днищем. Такой корпус способен защитить экипаж от подрыва 8-кг взрывного устройства как под колесом, так и под днищем.Броневой корпус имеет традиционную для такой техники капотную компоновку. В его передней части помещаются агрегаты силовой установки, а крупный задний отсек выполнен обитаемым – он предназначен для экипажа и десанта. Предусмотрена возможность транспортировки некоторых грузов без использования внутреннего пространства машины, для чего за пределами основного корпуса располагаются несколько крупных ящиков.В исходном проекте бронеавтомобиля предлагалось использовать дизельный двигатель марки Cummins мощностью 300 л.с., соединенный с автоматической трансмиссией Allison 3000SP. Последняя обеспечивает передачу мощности ко всем четырем колесам. Также была разработана двухосная ходовая часть, обеспечивающая высокую проходимость на пересеченной местности.Управлять бронеавтомобилем «Арлан» должен собственный экипаж из двух человек. Водитель и командир находятся в передней части обитаемого отсека. За ними расположены восемь кресел для десанта: по четыре у каждого борта. Все члены экипажа и десантники имеют в своем распоряжении энергопоглощающие кресла, сокращающие негативное воздействие ударной волны взрыва.Машина имеет развитое остекление, обеспечивающее полный обзор окружающей местности. Следить за дорогой предлагается при помощи лобового бронестекла, состоящего из одной или двух крупных панелей. Остекление меньшей площади имеется на бортовых дверях. Борта десантного отделения оснащаются парой прямоугольных проемов для стекла. Наблюдение за задней полусферой может осуществляться через окно в кормовой двери. Бортовое остекление броневиков для Казахстана оснащается амбразурами для стрельбы из личного оружия.Одна из главных доработок исходного проекта, выполненная по настоянию казахской стороны, заключалась в совершенствовании климатического оборудования. С точки зрения климата ЮАР и Казахстан не имеют кардинальных отличий, но заказчик броневиков «Арлан» потребовал использовать новый кондиционер. Устройство мощностью 14 кВт обеспечивает комфортную работу экипажа и десанта при температурах атмосферного воздуха от -50°C до +50°C. Для установки теплообменников и вентиляторов кондиционера авторам проекта пришлось пожертвовать частью внешних ящиков для груза.В передней части крыши броневика предусматривается место для монтажа боевого модуля с дистанционным управлением. Техника для Казахстана комплектуется модулями, оснащенными крупнокалиберными пулеметами НСВТ. По официальной информации от разработчика базового проекта, возможно использование и других систем, вплоть до пусковых установок противотанковых ракет. Во всех случаях вооружение контролируется с пульта, установленного на рабочем месте командира.Бронеавтомобили Marauder и «Арлан» имеют общую длину около 6,5 м при ширине корпуса 2,66 м и высоте (по крыше, без учета вооружения) – 2,75 м. Снаряженный вес определяется конфигурацией машины и может меняться в пределах от 11 до 13,5 т. При полезной нагрузке до 4 т броневик может весить до 17 т. При этом он способен развивать на шоссе скорость до 120 км/ч. Ходовая часть обеспечивает перемещение по пересеченной местности и преодоление различных препятствий. Водоемы предлагается пересекать по бродам глубиной до 1,2 м.К настоящему времени бронеавтомобили, разработанные и построенные в Южно-Африканской Республике, успели поступить на вооружение нескольких зарубежных стран. Казахстан так же проявил интерес к подобной технике, но не пожелал приобретать готовую продукцию и инициировал лицензионную сборку броневиков на своей территории. Теперь и совместное предприятие Kazakhstan Paramount Engineering намерено выйти на международный рынок, предложив свои броневики третьим странам. Удастся ли это сделать, и как в таком случае будет организована работа компаний ЮАР и Казахстана – покажет время.