18:16 14 ноября

Очередной корабль противоминной обороны будет заложен в Петербурге до конца года

Четвертый в серии новейший корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 будет заложен на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге до конца текущего года, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Очередной корабль противоминной обороны будет заложен в Петербурге до конца года


Планируется также, что в 2018 году на воду будут спущены, находящиеся в постройке серийные корабли противоминной обороны «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов».


«Новейшие российские технологии, которые применялись при строительстве этого корабля, не имеют аналогов в мире. В соответствии с техническим заданием Главного командования ВМФ России корабли противоминной обороны проекта 12700 оснащены самыми современными средствами поиска и обнаружения мин, имеют отличные маневренные качества и мореходность. В состав противоминного вооружения корабля входит безэкипажный катер, что позволит осуществлять поиск и обнаружение мин без малейшего риска для личного состава», – говорится в релизе.

Сообщается, что «по оценке Главного командования ВМФ корабли противоминной обороны проекта 12700 являются своего рода прорывом в вопросе борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми "умными" морскими минами, которые корабли ПМО проекта 12700 могут успешно обнаруживать как в воде, так и в морском грунте».

Справка пресс-службы: «Водоизмещение корабля проекта 12700 составляет 890 т, длина - 61 м, ширина - 10 м, скорость хода при полном водоизмещении – 16,5 узлов, экипаж – свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля ПМО реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа. Данные боевые корабли имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. 210окв Сегодня, 16:04
    Что там с французским беспилотником для этих тральщиков..
    210окв
    1. Александр War Сегодня, 16:10
      А по подробней ?что за французский беспилотник?
      Александр War
      1. Alexey RA Сегодня, 16:20
        По известным данным, ВМФ России стал первым заказчиком БЭК семейства Inspector Mk 2, впервые продемонстрированных ЕСА еще в 2008 году. Контракт на закупку четырех БЭК Inspector Mk 2 и противоминных аппаратов группы ЕСА был заключен, по известным сведениям, российской компанией "Проминвест" (входящей в состав Госкорпорации "Ростех") в январе 2014 года. Несмотря на санкции ЕС, ВМФ России осенью 2015 года получил первые два БЭК Inspector Mk 2 по этому контракту с ЕСА, хотя дальнейшие поставки еще двух катеров, видимо, были приостановлены.
        Безэкипажный катер Inspeсtor Mk 2 представляет собой управляемую с корабля-носителя противоминную систему. 9-метровый катер оснащен активной ГАС миноискания на выдвижной мачте в носовой части (для поиска мин на глубине до 10 м, включая якорные), буксируемой ГАС бокового обзора TOWSCA (для поиска мин на глубинах от 10 до 100 м, включая объекты на дне) и различными дистанционно управляемыми подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин. БЭК может эффективно действовать на удалении до 10 км от корабля-носителя. Однако неясно, оснащены ли поставленные в Россию катера полным комплектом противоминных средств.
        Следует отметить, что ввиду значительных размеров, БЭК Inspector Mk 2 не может подниматься непосредственно на борт тральщика проекта 12700.
        © bmpd
        Да, именно так: основное оружие ТЩ не влезает на него по габаритам. Причина проста - однако за время пути собака могла подрасти: ТЩ проектировали под катер длиной 6м, а реально он стал 9-метровым (чтобы впихнуть все требования ТЗ).

        А вот мнение по "Инспектору" от ув. mina:
        https://bmpd.livejournal.com/2713063.html?thread=
        285719271#t285719271
        Alexey RA
      2. 210окв Сегодня, 17:31
        Катер-беспилотник.Были сообщения что наши моряки им не довольны.
        Цитата: Александр War
        А по подробней ?что за французский беспилотник?
        210окв
  2. Alexey RA Сегодня, 16:22
    Три тральщика на 4 флота... воистину - велика мощь нашего ВМФ. sad
    Alexey RA
  3. Сан Саныч Сегодня, 16:25
    Тральщики решили называть кораблями противоминной обороны?
    Сан Саныч
    1. Alexey RA Сегодня, 17:25
      Цитата: Сан Саныч
      Тральщики решили называть кораблями противоминной обороны?

      А что поделать? У этих кораблей основным оружием стал не трал, а дистанционно управляемые необитаемые аппараты. Так что тип по классификации стал более общим, без упора на траление.
      Alexey RA
  4. Bronevick Сегодня, 16:29
    Планировали 40 таких построить. С такими темпами лет 50 надо.
    Bronevick
    1. Alexey RA Сегодня, 17:26
      Цитата: Bronevick
      Планировали 40 таких построить. С такими темпами лет 50 надо.

      Это в лучшем случае - если не жечь полуготовые корпуса прямо в цеху.
      Alexey RA
  5. Evgeniy667b Сегодня, 17:38
    Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля ПМО реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.

    Возникает вопрос, а неужели все это нельзя в дереве выполнить. Гораздо дешевле и в качестве без поигрыша. Различные способы обработки древесины позволяют получить монолитный корпус, все тральщики так делали. Одними пластиковыми кораблями флот не насытить, а тральщиков нужно много и сейчас.
    Evgeniy667b
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