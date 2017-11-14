Очередной корабль противоминной обороны будет заложен в Петербурге до конца года
Четвертый в серии новейший корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 будет заложен на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге до конца текущего года, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Планируется также, что в 2018 году на воду будут спущены, находящиеся в постройке серийные корабли противоминной обороны «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов».
«Новейшие российские технологии, которые применялись при строительстве этого корабля, не имеют аналогов в мире. В соответствии с техническим заданием Главного командования ВМФ России корабли противоминной обороны проекта 12700 оснащены самыми современными средствами поиска и обнаружения мин, имеют отличные маневренные качества и мореходность. В состав противоминного вооружения корабля входит безэкипажный катер, что позволит осуществлять поиск и обнаружение мин без малейшего риска для личного состава», – говорится в релизе.
Сообщается, что «по оценке Главного командования ВМФ корабли противоминной обороны проекта 12700 являются своего рода прорывом в вопросе борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми "умными" морскими минами, которые корабли ПМО проекта 12700 могут успешно обнаруживать как в воде, так и в морском грунте».
Справка пресс-службы: «Водоизмещение корабля проекта 12700 составляет 890 т, длина - 61 м, ширина - 10 м, скорость хода при полном водоизмещении – 16,5 узлов, экипаж – свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля ПМО реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа. Данные боевые корабли имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии».
Планируется также, что в 2018 году на воду будут спущены, находящиеся в постройке серийные корабли противоминной обороны «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов».
«Новейшие российские технологии, которые применялись при строительстве этого корабля, не имеют аналогов в мире. В соответствии с техническим заданием Главного командования ВМФ России корабли противоминной обороны проекта 12700 оснащены самыми современными средствами поиска и обнаружения мин, имеют отличные маневренные качества и мореходность. В состав противоминного вооружения корабля входит безэкипажный катер, что позволит осуществлять поиск и обнаружение мин без малейшего риска для личного состава», – говорится в релизе.
Сообщается, что «по оценке Главного командования ВМФ корабли противоминной обороны проекта 12700 являются своего рода прорывом в вопросе борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми "умными" морскими минами, которые корабли ПМО проекта 12700 могут успешно обнаруживать как в воде, так и в морском грунте».
Справка пресс-службы: «Водоизмещение корабля проекта 12700 составляет 890 т, длина - 61 м, ширина - 10 м, скорость хода при полном водоизмещении – 16,5 узлов, экипаж – свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля ПМО реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа. Данные боевые корабли имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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