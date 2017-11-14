Сводка за неделю 4-10 ноября о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»





На этой неделе количество обстрелов увеличилось, как в ДНР так и в ЛНР. Все началось 03.11.17 в пятницу. С 16 часов начались бои, а с 19 до 21 уже пошли арт дуэли. Это когда наша артиллерия пытается уничтожить батареи ВСУ, обстреливающие жилые кварталы.Такой накал и обмен артиллерийскими ударами был в декабре 2016 в районе Светлодарской дуги, потом в январе, во время обострения в районе ЯБП, а позже на южном фронте в феврале-марте. Все эти события были во время наступления ротно -батальонными группами при поддержке нескольких единиц техники. Чем закончилось, все помнят.В этот раз бои и сильные обстрелы начались в предыдущие недели, после ротации, затем была неделя относительного затишья и на прошлой неделе снова обострение. Но никаких наступлений не было, даже силами взвода.Некоторые читатели предположили, что это была ответка за сгоревший склад в районе поселка Опытное. Но, во-первых, в сводке я выложил видео, где местный житель снимает, как в светлое время суток стреляют Грады ВСУ. А склад загорелся в темное время суток. 05.11.17 в воскресенье солнце село в 16:05, значит темнеть начало примерно за пол часа раньше. А на следующий день штаб АТО вообще заявил, что склад в поселке Опытное сгорел у сепаратистов. То есть, они даже не стали объяснять, что склад сожгли спецназ России или с БЛА, как в предыдущие случаи. А попросту назвали свой сгоревший склад, объектом сепаратистов.Наше же руководство дало достойный ответ и накрыло батареи ВСУ.Наша разведка продолжает фиксировать снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины украинских военнослужащих, а также рост преступности по этим причинам в подразделениях ВСУ и НГУ.Только за октябрь 2017 года, количество суицидов, дезертирства и самовольного оставления частей среди военнослужащих ВСУ увеличилось на 30-45%, по сравнению с сентябрем!Так, за октябрь месяц, только по подтвержденным нашей разведкой данным:- самоубийств – 18 (36-й обр морской пехоты, 1039-й зрп, 72-й омбр, 1129-й зрп ВСУ);- дезертирства (оставление позиций) – 68 (28-й омбр, 53-й омбр, 128-й огпбр, 59-й омпбр, 36-й обр морской пехоты);- самовольного оставления частей – 201 (12-й омпб «Киев», 58-й омпб, 56-й омпб, 10-й огшбр, 72-й омбр, 59-й омпб).В целом, за октябрь месяц безвозвратные небоевые потери в зоне «АТО» составили 85 военнослужащих ВСУ. Из них 21% – суицид, а 75% произошли, когда жертвы были в состоянии алкогольного опьянения, 4% - по причинам ужасного состояния техники.ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии фронта:- 120-мм минометов – 14 единиц;- 122-мм САУ «Гвоздика» - 14 единиц;- 152-мм САУ «Акация» - 12 единиц;- РСЗО «Град» - 7 единиц.Кроме того, отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения фиксируется и в отчетах миссии ОБСЕ:- 85-мм противотанковых пушек Д-48 – 3 единицы;- 100-мм противотанковых пушек «Рапира» - 38 единиц;- 120- мм минометов – 27 единиц;- 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 – 6 единиц;- 152-м буксируемых гаубиц «Мста - Б» - 23 единицы;- 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт - Б» - 15 единиц.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.Утром в ДНР было тихо.14:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались перестрелки с применением к/к пулеметов, ВОГов, АГС и минометов.14:45 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и АГС.16.00 в районе Сокольники (ЛНР) украинский БМП-2 обстреливает наши позиции.16:45 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов и АГС.16:50 в районе Пришиб (ЛНР) обстрел наших позиций с минометов калибром 82-мм и120-мм, также работает БМП-2.18:50 севернее Горловки в районе Зайцево начались вечерни бои.19:00 район Калиново (ЛНР) под сильным минометным обстрелом, работали минометы калибром 120-мм.19:35 в районе Фрунзе (ЛНР) работает украинский танк.19:55 в районе Лозовое (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и АГС.20:15 - 20:55 в районе Калиново (ЛНР) снова минометный обстрел.21:00 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов, АГС и минометов калибром 82-мм.21:15 на лини фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои, применяется снайперские винтовки, к/к пулеметы, АГС, минометы и техника.22:00 на линии фронта Аэропорт - Спартак – ЯБП после перерыва возобновились бои и обстрелы.23:11 севернее Горловки в районе Зайцево идут бои с перерывами, применяется стрелковое и минометы.22:00 в районе Желобок (ЛНР) минометные обстрелы калибром 82-мм и120-мм. 22:00 в районе памятника Князю Игорю обстрел из АГС.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 60 раз.На Донецком направлении противник применил минометы, танки, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. По прилегающим районам четырнадцати населенных пунктов выпущено: 5 танковых снарядов, 234 мины калибром 82-мм и 101 мина калибром 120-мм.На Горловском направлении подразделения ВСУ обстреливали районы н.п. Зайцево, Гольмовский и Пантелеймоновка из гранатометов и стрелкового оружия.На Мариупольском направлении по прилегающим районам трех населенных пунктов также применялись гранатометы и стрелковое оружие.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 15 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, танк, АГС, СПГ, РПГ, БМП, к/к и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позицииНМ ЛНР в районе н.п. Долгое, Калиново, Сокольники, Калиновка, Пришиб, Фрунзе, Лозовое, Калиново Борщеватое, Желобок, п. Князю Игорю.Утром и днем в ДНР было тихо.16:05 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались бои и сильные обстрелы.16:40 «с направления Авдеевки ВСУ открыли огонь по территории ДНР из РСЗО «Град» было выпущено 120 реактивных снарядов, из них 40 в направлении донецкого аэропорта и 80 в направлении н.п. Яковлевка», – сообщили в Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.Обстрел вели украинские военные преступники из недавно прибывшей по ротации 25-й овдбр ВСУ. Карателями применяется минометы и тяжелая артиллерия различных калибров. Зафиксированы попадания в жилой сектор на территории Киевского района Донецка и района Донецкого аэропорта. По н.п. Спартак противник применил артиллерию 152-мм, выпустив более 20 снарядов. По данным от местных жителей Авдеевки, на северо-западной окраине города выявлено шесть единиц самоходных артиллерийских установок, которые ведут огонь по территории ДНР.17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, минометов калибром 82-мм и 120-мм, РСЗО и техники. Противник продолжил обстрелы жилых районов города Донецка, пос. Спартак, Жабичево, Яковлевка, Веселое.17:32 в районе н.п. Опытное, по данным от местных жителей, на территории расположения воинской части 42-го батальона, 57-й бригады ВСУ произошло возгорание складов вооружения. Командование бригады пытается скрыть факт возгорания, для устранения следов своей беспечности. ВСУ не стали проводить организованной эвакуации местного населения.18:00 - 21:00 наши батареи начали отвечать по батареям ВСУ, обстреливающим Донецк.18:40 в районе н.п. Авдеевка с позиций ВСУ по территории н.п. Яковлевка было выпущено 90 реактивных снарядов РСЗО «Град», 3 минометные мины калибром 82-мм, 3 минометные мины калибром -120мм, 29 гранат АГС-17, а также 2 танковых выстрела. 18:50 в районе н.п. Авдеевка с позиций ВСУ снова был обстрел, зафиксировано 6 попаданий минометных мин калибром 120-мм в районе Ветка Киевского района Донецка, 18 попаданий артиллерийских снарядов калибром 152-мм в районе н.п. Спартак, а также 6 таких попаданий в районе Маяка Киевского района Донецка.19:20 северные пригороды Донецка, а также Аэропорт снова под минометным и арт обстрелом. 19:40 северные пригороды Донецка, а также Аэропорт под обстрелом РСЗО «Град».21:40 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.22:00 ВСУ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, сотрудники зафиксировали повреждение резервного хлоропровода. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Вода Донбасса». «Сегодня, 5 ноября обнаружено попадание боеприпасов в резервную нитку эстакады хлоропровода. Осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий. Результаты утечки жидкого хлора будут катастрофическими», – говорится в сообщении.22:20 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой, применяется к/к пулеметы и СПГ-9. 23:20 северные пригороды Донецка, а также в Аэропорту продолжаются бои и обстрелы.В результате детонации неразорвавшегося боеприпаса, выпущенного украинскими карателями, погиб один ребенок 2007 г.р., и еще двое детей этого же возраста получили ранения на территории рабочей школы в н.п. Старомихайловка. Обстрелами из запрещенных вооружений ВСУ повреждено тринадцать домов в Киевском районе Донецка, сгорел дом в садовом товариществе «Скиф» в селе Яковлевка, а также артиллерийский снаряд калибром 122-мм попал в здание ПТУ по ул. Аристова,7. Ранение получили ДВОЕ мирных жителей 1952 и 1982 года рождения. Под обстрел ВСУ попала, в том числе, территория ДФС, где получил повреждения резервный хлоропровод.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 51 раз.На донецком направлении противник массировано применил РСЗО, артиллерию калибром 122-мм и 152-мм, минометы, танки, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По районам четырнадцати населенных пунктов противник выпустил: 8 танковых снарядов, 25 артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 44 артиллерийских снаряда калибром 152-мм, 450 реактивных снарядов РСЗО «Град», 181 мину калибром 82-мм и 202 мины калибром 120-мм.На Горловском направлении подразделения ВСУ обстреливали районы н.п. Зайцево, Михайловка и Красный Партизан из гранатометов и стрелкового вооружения.На Мариупольском направлении по прилегающим районам пяти населенных пунктов выпущено 34 мины калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того, применялись гранатометы и стрелковое оружие.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 13 раз, применив минометы 120 и 82-мм, АГС, СПГ, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Пришиб, Смелое, Логвиново, Желобок, Донецкий, Лозовое, Калиново, Желтое.00:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП продолжаются активные бои с применением минометов и артиллерии, но уже без РСЗО.Утром в ДНР было тихо.12:30 в районе Калиновка обстрел наших позиций с к/к пулеметов и АГС.13:10 в районе Логвиново обстрел наших позиций с СПГ-9.14:00 в районе Славяносербск (ЛНР) обстрел наших позиций с гранатометов.14:10 в районе Калиновка снова обстрел наших позиций с ЗУ и АГС.16:50 на южном фронте бои с применением минометов.16:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, АГС и минометов.17:35 Петровский район Донецка бой с применением минометов.17:40 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.18:20 на южном фронте продолжаются бои с применением минометов.18:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, ЗУ, гранатометов, АГС и минометов.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 18 раз.На Донецком направлении противник применил минометы, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. По районам пяти населенных пунктов противник выпустил 14 мин калибром 82-мм и 120-мм.На Горловском направлении подразделения ВСУ по районам ТРЕХ населенных пунктов выпустили ДВЕ мины калибром 82 мм, а также применили гранатометы и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении по прилегающим районам трех населенных пунктов выпущено 19 мин калибром 82-мм.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз, применив минометы 82-мм, АГС, СПГ, РПГ, ЗУ-23-2, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиновка, Логвиново, Желтое, Славяносербск, Калиново, Фрунзе, Желобок.00:55 в районе Желобок (ЛНР) обстрел наших позиций с ЗУ и минометов калибром 82-мм.Утром и днем в ДНР было тихо.08:30 в районе Желобок (ЛНР) снова обстрел с ЗУ и минометов калибром 82-мм.10:05 в районе Пришиб (ЛНР) обстрел с гранатометов и АГС.11:50 в районе Сокольники (ЛНР) обстрел наших позиций и поселка с АГС и минометов калибром 82-мм.12:05 в районе Красный Лиман (ЛНР) ВСУ ведут обстрел по полям с миномета калибром 120-мм. 13:30 в районе Пионерское (ЛНР) обстрел наших позиций с АГС.14:30 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов и СПГ-9.14:50 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов, АГС и минометов калибром 82-мм.18:10 на южном фронте бои пор всей линии фронта, применяется снайперские винтовки, в том числе крупного калибра, АГС и минометы калибром 82-мм и 120-мм.18:10 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов и минометов.18:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением снайперских винтовок крупного калибра, к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов.19:00 Сокольники (ЛНР) под обстрелом минометов калибром 82-мм.19:25 в районе Желобок (ЛНР) обстрел наших позиций с АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и 120-мм.20:05 в районе Логвиново обстрел наши позиций на высотах с АГС.20:20 Сокольники (ЛНР) снова под минометным обстрелом калибром 120-мм.20:30 в районе Докучаевска бой с применением минометов.22:10 в районе Пришиб(ЛНР) бой с применением гранатометов, АГС и БМП-1.В результате обстрелов погиб один ребенок, четверо мирных жителей получили ранения, двое из которых дети.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 35 раз.На Донецком направлении противник применил артиллерию, ПТУР, минометы, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. По районам двенадцати населенных пунктов противник выпустил восемнадцать артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 8 противотанковых управляемых снарядов, 128 мин калибром 82-мм и 120-мм.На Горловском направлении подразделения ВСУ по районам двух населенных пунктов выпустили 4 мины калибром 82-мм, а также применялись гранатометы и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении по прилегающим районам пяти населенных пунктов выпущено 6 танковых снарядов, 38 мин калибром 82-мм и 120-мм.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 12 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, ЗУ-23-2, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Желобок, Пришиб, Сокольники, Красный Лиман, Пионерское, Калиново, Калиновка, Логвиново.Утром и в ДНР было тихо.07:40 Калиново-Борщеватое (ЛНР) под обстрелом к/к пулеметов, АГС и минометов 82-мм.11:15 в районе Логвиново обстрел с ЗУ и АГС.13:10 в районе Калиновка бой с применением АГС и минометов.14:45 в районе Красный Лиман (ЛНР) бой с применением ЗУ и минометов калибром 82-мм и 120-мм.16:50 в районе Сокольники (ЛНР) обстрел наших позиций с к/к пулеметов, ЗУ, минометов калибром 120-мм и БМП-1.17:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, АГС и минометов.20:45 севернее Горловки в районе Зайцево бой с применением ВОГов, АГС, БМП-2 и танка.18:40 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и АГС.21:25 в районе Калиновка возобновился бой с применением к/к пулеметов и АГС.21:30 Желобок (ЛНР) под обстрелом минометов калибром 82-мм и 120-мм. 22:00 Сокольники (ЛНР) под обстрелом минометов калибром 120-мм. 23:45 Калиново (ЛНР) под обстрелом минометов калибром 120-мм.За сутки, защищая Республику, ранение получили двое военнослужащих ВС ДНР.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 23 раза.На Донецком направлении противник применил артиллерию, ПТУР, минометы, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По районам восьми населенных пунктов противник выпустил 1 противотанковый управляемый снаряд и 134 мины калибром 82-мм и 120-мм.На Горловском направлении подразделения ВСУ обстреливали район населенного пункта Зайцево из стрелкового оружия.На Мариупольском направлении по прилегающим районам четырех населенных пунктов выпущено 28 мин калибром 82-мм и 120-мм.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 11 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, ЗУ-23-2, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново-Борщеватое, Логвиново, Калиновка, Калиново, Красный Лиман, Сокольники, Желобок.02:15 в районе Сокольники (ЛНР) минометы калибром 120-мм обстреливают наши позиции.Утром в ДНР было тихо.10:00 в районе Фрунзе (ЛНР) обстрел с к/к пулемета.11:40 Логвиново под обстрелом ЗУ и минометов калибром 120-мм.17:25 Желобок (ЛНР) под обстрелом СПГ-9.18:20 в районе ЯБП бой с перерывами, работают к/к пулеметы и минометы.19:20 в районе Красный Лиман (ЛНР0сильный минометный обстрел калибром 82-мми 120-мм.19:50 в районе Лозовое бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и СПГ-9.21:20 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов, ЗУ, АГС и минометов калибром 82-мм.21:25 в районе Фрунзе (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.21:30 в районе ЯБП продолжается бой с применением к/к пулеметов, ВОГов, АГС, СПГ-9, ЗУ и минометов.23:25 с направления Ст. Айдар в направлении Раёвка (ЛНР) минометный обстрел калибром 82-мм.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 24 раза.На Донецком направлении противник применил танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам десяти населенных пунктов выпущено 5 выстрелов из танка, 33 мины калибром 82-мм и 120-мм.На Мариупольском направлении противник по районам четырех населенных пунктов выпустил 27 мин калибром 82-мм и 120-мм.На Горловском направлении обстрелу из БМП, гранатометов и стрелкового вооружения подвергся н.п. Зайцево.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 11 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, ЗУ-23-2, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Сокольники, Фрунзе, Логвиново, Желобок, Калиново, Красный Лиман, Лозовое, Калиновка, Раёвка.01:10 в районе Фрунзе (ЛНР) снова бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов калибром 82-мм.Утром в ДНР было тихо.11:30 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов и СПГ-9.15:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов и минометов.15:35 в районе Логвиново снова бой с применением к/к пулеметов и АГС.16:30 в районе Калиновка наши позиции под обстрелом АГС.17:50 на южном фронте Коминтерново под обстрелом ствольной артиллерии, ВСУ выпустили 5 снарядов калибром 152-мм. Так же, обстрел поселка велся с применением вооружения БМП. Поселок из-за обстрела с позиций ВСУ полностью обесточено.18:15 в районе Калиново (ЛНР) сильный бой с применением к/к пулеметов, АГС, СПГ-9 и БМП-1. 21:00 в районе Калиново-Борщеватое (ЛНР) бой с применением АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.21:05 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов и АГС.22:00 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением к/к пулеметов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 120-мм.22:10 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов и АГС.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 57 раз.На Донецком направлении противник применил артиллерию, ПТУР, минометы, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. По районам четырнадцати населенных пунктов противник выпустил , 1 противотанковый управляемый снаряд, 14 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 218 мин калибром 82-мм и 124 мины калибром 120-мм.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ применили артиллерию калибром 152-мм по территории населенного пункта Коминтерново, выпустив 5 снарядов. В результате чего повреждения получили два дома в поселке, а также пять населенных пунктов остались без электроснабжения. Кроме того, по районам трех населенных пунктов противник выпустил 46 мин калибром 82-мм и 120-мм.На Горловском направлении подразделения ВСУ обстреливали район населенного пункта Зайцево и Шахты Изотова из различных типов гранатометов и стрелкового оружия.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз, применив минометы 120 и 82-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново, Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое.- в результате обстрелов ВСУ, погиб один и ранение получили пятеро мирных жителей.- защищая Республику, погиб один и ранение получили двое военнослужащих ВС ДНР.ВСУ обстреляли ДНР 263 раза, и применил по территории Республики 2154 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 82-мм и 120-мм.Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы двадцати четырех населённых пунктов Республики. Разрушения получили тринадцать домостроений в Киевском районе Донецка, один дом в н.п. Трудовские Петровского района Донецка, а также по одному домостроению в Зайцево и Крутой Балке.ВСУ обстреляли ЛНР 78 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие.