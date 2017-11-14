18:11 14 ноября

Армия САР наращивает мускулы: Россия «вводит в оборот» сирийских резервистов

Мы уже рассказывали о том, как российские офицеры обучают солдат сирийской армии. Однако сейчас инструкторы Минобороны РФ взялись и за резервистов. В Сирии открылся первый подобный учебный центр, задачей которого является обновление военных знаний граждан, когда-то служивших в рядах ВС страны. Языковой барьер уже через пару дней обучения проходит, и российские военнослужащие без особых усилий находят общий язык с сирийцами.




2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня