Армия САР наращивает мускулы: Россия «вводит в оборот» сирийских резервистов
Мы уже рассказывали о том, как российские офицеры обучают солдат сирийской армии. Однако сейчас инструкторы Минобороны РФ взялись и за резервистов. В Сирии открылся первый подобный учебный центр, задачей которого является обновление военных знаний граждан, когда-то служивших в рядах ВС страны. Языковой барьер уже через пару дней обучения проходит, и российские военнослужащие без особых усилий находят общий язык с сирийцами.
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