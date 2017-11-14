Сторожевой корабль "Пытливый" завершил выполнение задач в Средиземном море

Сторожевой корабль (СКР) Черноморского флота (ЧФ) "Пытливый" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и взял курс на Севастополь. В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", завершив выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, взял курс на Севастополь, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения ЧФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.— сказал он.Отмечается, что экипаж корабля действовал в составе группировки с сентября 2017 года.«Пытливый» — сторожевой корабль проекта 1135М, состоявший на вооружении ВМФ СССР и в настоящее время состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль заложен 27 июня 1979 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду 16 апреля 1981 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года.Энергетическая установка: 2 ГТУ, 2 винта фиксированного шага. Мощность: 34000 л.с. (общая), скорость: 32 узла; экономичная: 14 узловАвтономность плавания: 30 суток, Экипаж: 190 человек, Водоизмещение: 3400 тонн, Длина: 123 метра, Ширина: 14 метров, Осадка: 4,5 метра, вооружение: 4 пусковые установки ракетного комплекса УРК-5 "Раструб", 2 сдвоенные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Оса", 2 100 мм артиллерийские установки АК-100, 2 четырехконтейнерных 533 мм торпедных аппарата, 2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000.