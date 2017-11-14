18:13 14 ноября

Сторожевой корабль "Пытливый" завершил выполнение задач в Средиземном море

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", завершив выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, взял курс на Севастополь, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения ЧФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

Сторожевой корабль (СКР) Черноморского флота (ЧФ) "Пытливый" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и взял курс на Севастополь. В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море
— сказал он.

Сторожевой корабль "Пытливый" завершил выполнение задач в Средиземном море



Отмечается, что экипаж корабля действовал в составе группировки с сентября 2017 года.

«Пытливый» — сторожевой корабль проекта 1135М, состоявший на вооружении ВМФ СССР и в настоящее время состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль заложен 27 июня 1979 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду 16 апреля 1981 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года.

Энергетическая установка: 2 ГТУ, 2 винта фиксированного шага. Мощность: 34000 л.с. (общая), скорость: 32 узла; экономичная: 14 узлов
Автономность плавания: 30 суток, Экипаж: 190 человек, Водоизмещение: 3400 тонн, Длина: 123 метра, Ширина: 14 метров, Осадка: 4,5 метра, вооружение: 4 пусковые установки ракетного комплекса УРК-5 "Раструб", 2 сдвоенные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Оса", 2 100 мм артиллерийские установки АК-100, 2 четырехконтейнерных 533 мм торпедных аппарата, 2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. _Jack_ Сегодня, 16:27
    Корабль заложен 27 июня 1979 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду 16 апреля 1981 года

    Вот это я понимаю строили - год и 10мес. и сторожевик готов.
    _Jack_
    1. 79807420129 Сегодня, 16:32
      Цитата: _Jack_
      Вот это я понимаю строили - год и 10мес. и сторожевик готов.

      Тогда и страна другая была и система другая request
      79807420129
    2. avt Сегодня, 16:34
      Цитата: _Jack_
      Вот это я понимаю строили - год и 10мес. и сторожевик готов.

      Типа пошёл гордо реять ,,Буревестник" по седой равнение моря. bully Красивый и удачный проект good
      avt
    3. dvina71 Сегодня, 17:08
      Цитата: _Jack_
      Вот это я понимаю строили - год и 10мес. и сторожевик готов.

      А теперь посмотри электронную начинку Пытливого и новых Адмиралов..,и количество вооружения попутно посмотри..,сразу понималка понималкой станет.
      dvina71
    4. Михаил Зубков Сегодня, 18:03
      На год могли срок строительства сократить - но по тем временам это просто работягам невыгодно было. За полуторную зарплату с премиальными под 800-1000 р в месяц запросто за год управились бы - при наличии всех комплектующих. А к полноте комплекта тоже не очень торопились - тогда кто-то не имел бы приятных командировок в Москву и командировочных+деньги на кабаки с москвичами-толкачами. Правильное было время! Компанейское во всех отношениях. И секса не было, но рождаемость росла!
      Михаил Зубков
  2. Ingvar0401 Сегодня, 16:37
    Были у нас удачные проекты - отец служил на 61 и 61М проектах БПК, говорит отличные были корабли. Их называли "поющие фрегаты"....
    Ingvar0401
    1. next322 Сегодня, 17:33
      они еще даже остались......СКР Сметливый ЧФ
      next322
      1. Alexey RA Сегодня, 17:47
        На ЧФ и "чистый" немодернизированный пр.1135 есть - "Ладный". smile
        А "Сметливый" в лихие 90-е даже модернизировать успели - поставили ПКРК "Уран".
        Alexey RA
    2. avt Сегодня, 17:47
      Цитата: Ingvar0401
      61 и 61М проектах БПК, говорит отличные были корабли.

      Почему БЫЛИ ? ,,Сметливый" ещё бегает ! Его бы потом в Севастополе на стоянку как мемориал- выслужил да-а-авным давно.
      avt
  3. Topotun Сегодня, 17:16
    Радует что флот вовсю ходит по морям-океанам. Больно хорошо его пощипали в 90-е. Удачи мужикам!
    Topotun
  4. Severomor Сегодня, 17:29
    Повторяюсь - У советских кораблестроителей был самый изысканный и стильный вкус. Поэтому советские корабли были самые красивые (пр. 1135, БПК пр. 1134 (А и Б) , ЭМ пр. 956, БПК пр 1155 (II))
    "Если вы находитесь в иностранном порту и не можете определить национальную принадлежность стоящих там кораблей - выберите самый красивый и самый чистый из них - в девяти случаях из десяти это будет советский корабль". /капитан US Navy Гарри Аллендорфер/
    Severomor
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