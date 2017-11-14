18:18 14 ноября

В подразделение РХБ защиты ВВО поступит партия новых систем «Солнцепек»

Представители подразделения РХБ защиты начали приемку новых огнеметных систем «Солнцепек» на заводе-изготовителе, сообщает пресс-служба Восточного округа.



Офицеры-специалисты подразделения РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированного в Приамурье, начали приемку на заводе изготовителе нескольких тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" на базе танка Т-72,
говорится в релизе.


Данные машины в это подразделение поступят впервые. Приемку новой техники планируется завершить до конца текущего года.

В пресс-службе напомнили, что «огнеметная система ТОС-1А предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях, осколками, ударной волной, создаваемой на площади цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении».

Использованы фотографии: http://voenchel.ru
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Комментарии 4

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  1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:28
    вот теперь они там "похимичат"))
    Ратник с пулеметом
  2. Клебер Сегодня, 16:40
    Поступление техники в армию и на флот всегда хорошая новость.
    Клебер
    1. Михаил Зубков Сегодня, 17:48
      Дальность огня и вообще могущество системы, надо думать, увеличили... Не экспортный же вариант!
      Михаил Зубков
      1. Клебер Сегодня, 17:51
        Ну точные ТТХ на никто не расскажет.
        Клебер
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