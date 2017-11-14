В подразделение РХБ защиты ВВО поступит партия новых систем «Солнцепек»
Представители подразделения РХБ защиты начали приемку новых огнеметных систем «Солнцепек» на заводе-изготовителе, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Данные машины в это подразделение поступят впервые. Приемку новой техники планируется завершить до конца текущего года.
В пресс-службе напомнили, что «огнеметная система ТОС-1А предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях, осколками, ударной волной, создаваемой на площади цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении».
Офицеры-специалисты подразделения РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированного в Приамурье, начали приемку на заводе изготовителе нескольких тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" на базе танка Т-72,говорится в релизе.
Данные машины в это подразделение поступят впервые. Приемку новой техники планируется завершить до конца текущего года.
В пресс-службе напомнили, что «огнеметная система ТОС-1А предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях, осколками, ударной волной, создаваемой на площади цели при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении».
Использованы фотографии: http://voenchel.ru
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