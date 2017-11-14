18:12 14 ноября

РСК "МиГ" представит линейку российских беспилотников в ближайшие два года

Вся линейка российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе ударных, массой от 1 до 15 тонн, будет представлена в ближайшие два года, сообщила журналистам официальный представитель Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Анастасия Кравченко

РСК "МиГ" представит линейку российских беспилотников в ближайшие два года


Она отметила, что РСК "МиГ" с 2006 года занимается беспилотной тематикой в интересах Минобороны России и других структур.


В ближайшие два года мы будем готовы сделать презентацию этой линейки
— сказала представитель РСК "МиГ".

Она уточнила, что в настоящее время беспилотники разрабатываются в трех категориях: легкие (1-5 тонн), средние (5-10 тонн) и тяжелые (10-15 тонн). В каждой из них может быть несколько БПЛА.

Напомним, что в июне нынешнего года гендиректор компании "МиГ" Илья Тарасенко сообщил о создании опытных беспилотников трех типов — разведывательного, ударного и БЛА радиоэлектронной борьбы. По его словам, в перспективе планируется создать дрон, совмещающий функции всех трех беспилотников, над которыми сегодня работают представители предприятия.

РСК "МиГ" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Продуктовый ряд компании включает современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе вновь разрабатываемые истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и новейший МиГ-35, учебно-тренировочную технику, а также легкие самолеты общего назначения, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Авиафорум
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Комментарии 15

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  1. sir_obs Сегодня, 16:31
    С линейкой все понятно, беспилотникаи давай
    sir_obs
    1. 210окв Сегодня, 17:06
      Посмотрим кто первый успеет.Там кроме МИГа ещё три конторы работают.Линейку можно подарить Рогозину.
      Цитата: sir_obs
      С линейкой все понятно, беспилотникаи давай
      210окв
      1. Клебер Сегодня, 17:46
        Цитата: 210окв
        Посмотрим кто первый успеет.Там кроме МИГа ещё три конторы работают.Линейку можно подарить Рогозину.
        Цитата: sir_obs
        С линейкой все понятно, беспилотникаи давай


        Выбирать то будут не из первых, а из лучших.
        Клебер
    2. Ami du peuple Сегодня, 17:22
      Тем более, "они сами не знают, чего хочють" (с)
      ..в настоящее время беспилотники разрабатываются в трех категориях: легкие (1-5 тонн), средние (5-10 тонн) и тяжелые (10-15 тонн). В каждой из них может быть несколько БПЛА.
      и тут же
      ..сообщил о создании опытных беспилотников трех типов — разведывательного, ударного и БЛА радиоэлектронной борьбы. ...в перспективе планируется создать дрон, совмещающий функции всех трех беспилотников
      Выходит, официальный представитель корпорации заявляет о широкой линейке БПЛА, а гендиректор её опровергает, говоря о максимальной унификации.
      Ami du peuple
  2. Bronevick Сегодня, 16:35
    Через два года появится, потом два года будут принимать решение, ещё два года заводские испытания, ещё два года гос испытания, два года будет опытная эксплуатация, ещё два года принимать решение о серийных поставках. Если всё будет по плану то в 2030 будут.
    Bronevick
    1. x.andvlad Сегодня, 16:39
      Пусть поторапливаются. Отстаём. Ударные беспилотники были нужны еще вчера.
      Для них работы в Сирии было бы достаточно.
      x.andvlad
    2. Клебер Сегодня, 16:44
      Да чего то много техники к 25-30 году прогнозируется готовность пустить в серию. Бюджет не треснет?
      Клебер
      1. Банщик-М Сегодня, 17:30
        Цитата: Клебер
        Да чего то много техники к 25-30 году прогнозируется готовность пустить в серию. Бюджет не треснет?

        Если треснет, будем натовскую армию кормить и берцы им чистить ..Деньги найдем , трясти есть кого!
        Банщик-М
        1. san4es Сегодня, 17:47
          Цитата: Банщик-М
          ...будем натовскую армию кормить и берцы им чистить ..

          belay ...Кто?! ...У них, ни-чё не треснет? am
          san4es
        2. СомневаюсьЯ Сегодня, 17:54
          "..Деньги найдем , трясти есть кого!"
          Эт точно...
          Даешь ПЛАТОН для всех атомобилей!
          И новые акцизы на водку и топливо...
          СомневаюсьЯ
  3. СомневаюсьЯ Сегодня, 16:43
    "В ближайшие два года мы будем готовы сделать..."

    И даже более того!
    "...уже нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме..."
    Вы главное телевизор смотрите побольше. И на выборы, на выборы в Марте месяце ждемссс....
    СомневаюсьЯ
  4. Sergei75 Сегодня, 16:53
    Сказать - не значит жениться.
    Когда, где?
    Sergei75
  5. megadeth Сегодня, 17:07
    У США уже некоторые типы ударных беспилотников снимают с вооружения, а у нас ещё и конь не валялся...и цены на бензин....
    megadeth
    1. stas Сегодня, 17:52
      И чё, какую пользу они США принесли.
      У нас беспилотные ракеты Калибр очень хорошо себя показали. Чем не беспилотник и какой американский можно назвать лучше.
      stas
  6. Идущий Сегодня, 18:06
    Она уточнила, что в настоящее время беспилотники разрабатываются в трех категориях: легкие (1-5 тонн), средние (5-10 тонн) и тяжелые (10-15 тонн). В каждой из них может быть несколько БПЛА.


    Так много было анонсов , где ударные беспилотники?
    Идущий
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