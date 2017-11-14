РСК "МиГ" представит линейку российских беспилотников в ближайшие два года

В ближайшие два года мы будем готовы сделать презентацию этой линейки

Вся линейка российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе ударных, массой от 1 до 15 тонн, будет представлена в ближайшие два года, сообщила журналистам официальный представитель Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Анастасия КравченкоОна отметила, что РСК "МиГ" с 2006 года занимается беспилотной тематикой в интересах Минобороны России и других структур.— сказала представитель РСК "МиГ".Она уточнила, что в настоящее время беспилотники разрабатываются в трех категориях: легкие (1-5 тонн), средние (5-10 тонн) и тяжелые (10-15 тонн). В каждой из них может быть несколько БПЛА.Напомним, что в июне нынешнего года гендиректор компании "МиГ" Илья Тарасенко сообщил о создании опытных беспилотников трех типов — разведывательного, ударного и БЛА радиоэлектронной борьбы. По его словам, в перспективе планируется создать дрон, совмещающий функции всех трех беспилотников, над которыми сегодня работают представители предприятия.РСК "МиГ" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Продуктовый ряд компании включает современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе вновь разрабатываемые истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и новейший МиГ-35, учебно-тренировочную технику, а также легкие самолеты общего назначения, передает РИА Новости