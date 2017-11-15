В День призывника о словах президента по отходу от службы по призыву

Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву.

Менее месяца назад, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» президент страны Владимир Путин сделал заявление о будущей структуре российских вооружённых сил. По словам президента, число военнослужащих по контракту уже превышает число военнослужащих по призыву. Дальнейшее высказывание президента вызвало широкий общественный резонанс. Вот то самое высказывание:Именно фраза «уходим вообще» и привела к возникновению вопросов, главным среди которых стал вопрос: Неужели наша страна действительно собирается переходить полностью на профессиональную армию – армию, в которой не осуществляется призыв на военную службу?Мнения общественности, как водится, разделились. Одни восприняли заявление с изрядной долей позитива, представив тезис о том, что современная армия – совсем не то, что было ещё несколько десятков лет под армией принято понимать. Основные доводы здесь следующие: только люди, воспринимающие службу не столько как конституционную обязанность, сколько как каждодневную работу с совершенствованием умений и навыков, могут реально вносить вклад в общероссийскую систему безопасности.Другие (а к их числу относится и автор данного материала, ваш покорный слуга) не считают, что окончательный и, что называется, бесповоротный уход от службы по призыву сыграет однозначно позитивную роль. И дело здесь вовсе не в традициях, которые в любом деле могут и определённые изменения претерпевать. Дело понимании того факта, наследниками какой страны все мы являемся.Можно сколько угодно говорить о том, что только профессиональная армия способна ответить на все современные вызовы с точки зрения поползновений на безопасность РФ, но на самом деле это больше самоуспокоение. Возможно, полностью контрактная армия исключительно хорошо подходит государствам, у которых, чтобы доехать от одного края до другого, можно взять самокат и размяться часок-другой на идеально ровной асфальтированной дороге. Возможно, полностью профессиональная армия подходит странам, где главной опасностью для населения являются падающие с верхотуры пальм созревшие кокосы. У нас обстановка (причём исторически), как бы это помягче выразиться, несколько иная. Идеально ровные асфальтированные дороги могут закончиться совершенно неожиданно, с пальмами на львиной доле территории страны вообще «не всё в порядке», а вот «друзей» и прочих «доброжелателей» полным-полно.Настолько много этих «доброжелателей», что уже прямым текстом заявляют: «мы ждём от России только одного – когда она развалится». Далее следует набор идиоматических выражений, по какой причине целостная Россия, видите ли, просто обязана прекратить своё существование.Кто-то скажет, а причём здесь эти хотелки «партнёров» и пагубность полного ухода от системы призыва? Связь на самом деле прямая. Если гражданин страны изначально будет воспринимать защиту Родины в военном плане вовсе не как свой долг, а исключительно как возможность получения заработка, то это невольно будет действовать даже на подсознательном уровне – «вся конечная ответственность на работодателе, а работодателя можно и сменить». И тут можно быть хоть трижды патриотом – финансовый вопрос в любом случае внесёт определённые коррективы.Это вовсе не камень в огород тех, кто сегодня выбрал военную службу по контракту. Честь и хвала. Это к вопросу о внутреннем восприятии службы по призыву и службы на основании контрактных обязательств. А разница в восприятиях имеется, подтвердить может любой человек, который знаком с вопросом, что называется, не понаслышке.Другой вопрос, что и содержание исключительно «призывной» армии сегодня удовольствие сомнительное. Служить (и это, в принципе, нормальное желание) молодые люди хотят поменьше, а за это «время поменьше» овладение современной военной техникой среднестатистическому современному призывнику просто не по зубам. За 12 месяцев, безусловно, научиться возможно. И за меньшее время учились и учатся. Но государству становится непозволительно «терять» человека, который набил руку (и голову) на эксплуатации техники и отправляется «на дембель».А потому зачем изобретать велосипед, когда выход, по сути, найден. Это смешанная система – призыв/контакт. Ведь Вооружённым силам страны нужны не только военные асы, но и те, кто, во всех смыслах этого слова, патроны подносит.О сравнениях с другими крупными армиями мира на «ВО» выходили десятки материалов, включая аналитику, а потому вывод короток: армия современной страны мира – это именно золотая середина между призывной и контрактной системой формирования кадрового состава. Хочется надеяться, что и Россия не будет гнаться за неоправданными экспериментами.А теперь, собственно, о том, почему этот материал выходит сегодня. А сегодня в нашей стране – День призывника. Пока призывники ещё есть... И день есть... И это день, в который молодому поколению, поколению будущих защитников Отечества, рассказывает о том, в чём же заключается профессия Родину защищать.Отрадно, что с каждым годом всё большее количество воинских частей открывают свои двери для школьников и студентов, давая возможность тем своими глазами увидеть быт современных военнослужащих и сформировать мнение о Вооружённых силах страны, славной своими замечательными победами. Нужно видеть, как меняются глаза мальчишек, которые впервые в жизни получают возможность прикоснуться к настоящему боевому оружию, посидеть за штурвалом военного самолёта, оказаться в отсеке действующего корабля.Это к тому, что понятия «военно-патриотическое воспитание» никто, слава богу, не отменял, и что благодаря этим нехитрым, на первый взгляд, общественным мероприятиям, у молодого человека в жизни действительно может появиться настоящая цель – служить Родине. А то ведь мы и сами часто поругиваем современную молодёжь, заявляя, что у неё только смартфоны и юмор ниже пояса на уме. На самом деле, молодёжь – такая, как и всегда, – увлекающаяся. А вот чем увлечётся она в конечном итоге – в этом и состоит основная задача представителей среднего и старшего поколений – то есть нас с вами. И руководство, думается, это тоже прекрасно понимает.