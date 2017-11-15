10:52 15 ноября

В День призывника о словах президента по отходу от службы по призыву

Менее месяца назад, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» президент страны Владимир Путин сделал заявление о будущей структуре российских вооружённых сил. По словам президента, число военнослужащих по контракту уже превышает число военнослужащих по призыву. Дальнейшее высказывание президента вызвало широкий общественный резонанс. Вот то самое высказывание:

Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву.


Именно фраза «уходим вообще» и привела к возникновению вопросов, главным среди которых стал вопрос: Неужели наша страна действительно собирается переходить полностью на профессиональную армию – армию, в которой не осуществляется призыв на военную службу?


Мнения общественности, как водится, разделились. Одни восприняли заявление с изрядной долей позитива, представив тезис о том, что современная армия – совсем не то, что было ещё несколько десятков лет под армией принято понимать. Основные доводы здесь следующие: только люди, воспринимающие службу не столько как конституционную обязанность, сколько как каждодневную работу с совершенствованием умений и навыков, могут реально вносить вклад в общероссийскую систему безопасности.

Другие (а к их числу относится и автор данного материала, ваш покорный слуга) не считают, что окончательный и, что называется, бесповоротный уход от службы по призыву сыграет однозначно позитивную роль. И дело здесь вовсе не в традициях, которые в любом деле могут и определённые изменения претерпевать. Дело понимании того факта, наследниками какой страны все мы являемся.

Можно сколько угодно говорить о том, что только профессиональная армия способна ответить на все современные вызовы с точки зрения поползновений на безопасность РФ, но на самом деле это больше самоуспокоение. Возможно, полностью контрактная армия исключительно хорошо подходит государствам, у которых, чтобы доехать от одного края до другого, можно взять самокат и размяться часок-другой на идеально ровной асфальтированной дороге. Возможно, полностью профессиональная армия подходит странам, где главной опасностью для населения являются падающие с верхотуры пальм созревшие кокосы. У нас обстановка (причём исторически), как бы это помягче выразиться, несколько иная. Идеально ровные асфальтированные дороги могут закончиться совершенно неожиданно, с пальмами на львиной доле территории страны вообще «не всё в порядке», а вот «друзей» и прочих «доброжелателей» полным-полно.

Настолько много этих «доброжелателей», что уже прямым текстом заявляют: «мы ждём от России только одного – когда она развалится». Далее следует набор идиоматических выражений, по какой причине целостная Россия, видите ли, просто обязана прекратить своё существование.

Кто-то скажет, а причём здесь эти хотелки «партнёров» и пагубность полного ухода от системы призыва? Связь на самом деле прямая. Если гражданин страны изначально будет воспринимать защиту Родины в военном плане вовсе не как свой долг, а исключительно как возможность получения заработка, то это невольно будет действовать даже на подсознательном уровне – «вся конечная ответственность на работодателе, а работодателя можно и сменить». И тут можно быть хоть трижды патриотом – финансовый вопрос в любом случае внесёт определённые коррективы.

Это вовсе не камень в огород тех, кто сегодня выбрал военную службу по контракту. Честь и хвала. Это к вопросу о внутреннем восприятии службы по призыву и службы на основании контрактных обязательств. А разница в восприятиях имеется, подтвердить может любой человек, который знаком с вопросом, что называется, не понаслышке.

Другой вопрос, что и содержание исключительно «призывной» армии сегодня удовольствие сомнительное. Служить (и это, в принципе, нормальное желание) молодые люди хотят поменьше, а за это «время поменьше» овладение современной военной техникой среднестатистическому современному призывнику просто не по зубам. За 12 месяцев, безусловно, научиться возможно. И за меньшее время учились и учатся. Но государству становится непозволительно «терять» человека, который набил руку (и голову) на эксплуатации техники и отправляется «на дембель».

А потому зачем изобретать велосипед, когда выход, по сути, найден. Это смешанная система – призыв/контакт. Ведь Вооружённым силам страны нужны не только военные асы, но и те, кто, во всех смыслах этого слова, патроны подносит.

О сравнениях с другими крупными армиями мира на «ВО» выходили десятки материалов, включая аналитику, а потому вывод короток: армия современной страны мира – это именно золотая середина между призывной и контрактной системой формирования кадрового состава. Хочется надеяться, что и Россия не будет гнаться за неоправданными экспериментами.

В День призывника о словах президента по отходу от службы по призыву


А теперь, собственно, о том, почему этот материал выходит сегодня. А сегодня в нашей стране – День призывника. Пока призывники ещё есть... И день есть... И это день, в который молодому поколению, поколению будущих защитников Отечества, рассказывает о том, в чём же заключается профессия Родину защищать.

Отрадно, что с каждым годом всё большее количество воинских частей открывают свои двери для школьников и студентов, давая возможность тем своими глазами увидеть быт современных военнослужащих и сформировать мнение о Вооружённых силах страны, славной своими замечательными победами. Нужно видеть, как меняются глаза мальчишек, которые впервые в жизни получают возможность прикоснуться к настоящему боевому оружию, посидеть за штурвалом военного самолёта, оказаться в отсеке действующего корабля.

Это к тому, что понятия «военно-патриотическое воспитание» никто, слава богу, не отменял, и что благодаря этим нехитрым, на первый взгляд, общественным мероприятиям, у молодого человека в жизни действительно может появиться настоящая цель – служить Родине. А то ведь мы и сами часто поругиваем современную молодёжь, заявляя, что у неё только смартфоны и юмор ниже пояса на уме. На самом деле, молодёжь – такая, как и всегда, – увлекающаяся. А вот чем увлечётся она в конечном итоге – в этом и состоит основная задача представителей среднего и старшего поколений – то есть нас с вами. И руководство, думается, это тоже прекрасно понимает.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 17

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  1. raw174 Сегодня, 07:24
    Я с автором солидарен. В современных условиях конечно же, роль контрактника - профессионала огромна, современные ракету и корабль срочнику не доверишь. Во первых: Для выполнения задач за рубежом тоже контрактники нужны, но неквалифицированное обслуживание техники, пехота и прочие массы нужны срочные. Те же мотострелки, ВДВ, морпехи, обучить их рядовой состав до уровня уверенного пользователя, вполне реально, специальные точечные задачи им не выполнять, а для массовой работы самое то. Второе: у мужчин должен быть шанс подержать в руках оружие, получить азы обращения с ним, понять, а нужна ли ему контрактная служба? Вкусить казарменного быта. И в третьих: мы сторона обороняющаяся, нападать ни на кого не хотим, А для обороны потребуются большие человеческие ресурсы, они должны быть обучены хоть чему то...
    PS: моему сыну завтра 5 месяцев, надеюсь к его времени призыв не отменят и он пойдёт в армию.
    raw174
    1. Зяблицев Сегодня, 09:05
      Я,как человек служивший срочную службу, отучившийся затем в военном училище, командовавший взводом, ротой, батальоном...откровенно убежден и считаю, что срочная служба - это для любого мальчишки - благо и для страны благо!И никто меня, включая Верховного, в этом не переубедит!Срочка - просто нужная и полезная штука, даже без заумных рассуждений про мобилизационную составляющую и т.п.
      Зяблицев
      1. Лопатов Сегодня, 09:22
        Цитата: Зяблицев
        Срочка - просто нужная и полезная штука

        Однако "срочка" вредит готовности подразделений к ведению боевых действий.
        Значит это противоречие необходимо убирать. Полностью контрактная действующая армия и система подготовки мобрезерва. Две разные структуры.
        Тогда наконец-то уйдут в прошлое "сводные БТГ", неприемлемые с военной точки зрения.
        Лопатов
        1. Зяблицев Сегодня, 09:25
          Все это ерунда!Смешанный принцип комплектования и нужно вернуть два года службы - проблема Вами озвученная отпадет сама по себе!
          Зяблицев
          1. Лопатов Сегодня, 09:32
            Цитата: Зяблицев
            Смешанный принцип комплектования и нужно вернуть два года службы - проблема Вами озвученная отпадет сама по себе!

            Не "отпадёт", а "ослабнет". Четверть личного состава подразделения заменять- тоже "не фонтан". И откуда их брать? Традиционно канибалить третий батальон? При этом необходимость в проведении повторного боевого слаживания сохраняется.
            Есть война, есть мотострелковая бригада. И она должна поехать на эту войну в полном составе со всем своим багажом. А не создавать "на коленке" сборную солянку под названием "усиленный до невозможности мотострелковый батальон", для командования которым требуется или командир бригады, или его заместитель.
            Лопатов
            1. Зяблицев Сегодня, 09:39
              Вы во многом правы, но другого выхода, более лучшего, нет. Сейчас и "воюют" БТГ, а кто заменит мотострелковую бригаду, доукомплектует, в полномасштабной войне - когда она исполнит свою задачу по прикрытию госграницы?
              Зяблицев
              1. Лопатов Сегодня, 10:05
                Цитата: Зяблицев
                но другого выхода, более лучшего, нет.

                Ну почему, есть и другой выход. Полностью укомплектованная контрактниками бригада.
                От силы- четвёртый, "учебный" батальон в составе бригады и учебные роты/батареи в составе дивизионов/батальонов "спецов", если уж так хочется обучать призывников именно в действующей армии, а не в учебных центрах (насколько знаю, такая метОда ранее использовалась в Бундесвере).
                Заодно при таком варианте появится возможность вывести учебную группу техники из состава боевых подразделений. Ну и можно будет оперативно заполнить немногочисленные "вакансии" подготовленными срочниками при убытии бригады в район БД. Да и охранять ППД будет кому
                Лопатов
                1. Зяблицев Сегодня, 10:11
                  По большому счету я именно это и имел ввиду! hi
                  Зяблицев
              2. Лопатов Сегодня, 10:16
                Цитата: Зяблицев
                а кто заменит мотострелковую бригаду, доукомплектует, в полномасштабной войне

                А некого "доукомплектовывать", спасибо Медведеву с Сердюковым.
                Есть части и соединения высокой степени готовности, которые уйдут к границе. Есть формируемые с нуля части и соединения полностью из военнослужащих запаса, от командиров дивизий до последнего стрелка. Которые ещё надо дообучить и провести боевое слаживание. И для которых надо в муках родить технику.
                Между ними- провал в N месяцев, потому что ни частей сокращённого состава, ни кадрированных у нас нет. "Не можем мы себе это позволить". Литва может, мы не можем.
                Лопатов
                1. Зяблицев Сегодня, 10:19
                  Про это вообще даже рассуждать не хочется, особенно зная обстановку изнутри...
                  Зяблицев
  2. andr327 Сегодня, 07:24
    Проще - мобилизационная готовность страны одна из составляющих безопасности страны. Наша профессиональная армия может обеспечить безопасность только максимум при 2-3 конфликтов, а при глобальной войне миллионная армия это пшик. сравним с регулярной армией хотя соседнего Китая.
    а вот мобилизационной готовности чтото-то не наблюдается ни по людям, ни по промышленности и транспорту. Поручили эти мероприятия губернаторам и мэрам, но им не некогда: надо собрать коллекцию часов, обеспечить контрактами фирмы жены, ну себе убежище сделать на безопасном расстоянии от возможного места конфликта...
    andr327
    1. Лопатов Сегодня, 08:54
      Вы правильный вопрос подняли, мобготовность. Одним из наиболее губительных эффектов реформы Медведева-Сердюкова как раз таки и стала её практически полная потеря.
      Нет, идея то была на первый взгляд правильная, и очень давно назревшая: повысить готовность действующей армии к участию в локальных конфликтах. То есть войнах, которые ведутся без проведения мобилизации. Но в условиях смешанного комплектования эту задачу выполнить невозможно, это аксиома (срок службы по призыву год, допускается участие в боевых действиях призывников, прослуживших не менее полугода, то есть половину призывников подразделения необходимо заменять, что приводит к необходимости повторного проведения процесса боевого слаживания).
      То есть ни того, ни другого. И готовности к локальным не достигли, и, полностью отказавшись от кадрированных подразделений и подразделений сокращённого состава, практически помножили мобготовность армии на ноль.
      Лопатов
  3. алекс-сп Сегодня, 07:28
    Контрактная часть армии при теперешней технике, безусловно, необходима. Но извините, без "Ваньки с автоматом" ни одна армия небоеспособна. Поэтому, считаю и буду считать, что при наличии контрактной армии постоянной готовности необходимо иметь развитую сеть учебных центров для подготовки значительного количества ВУС. Через них должны пройти ВСЕ годные по состоянию здоровья молодые люди. А в дальнейшем необходимо поддерживать их навыки кратковременными сборами раз в 3-5 лет. В принципе по многим специальностям можно подготовить и за полгода, если не отвлекать на "побочные работы".
    алекс-сп
  4. Letnab Сегодня, 07:49
    Все вокруг, да около темы. Если кардинально смотреть?
    Постепенно школы все более переходят на платную основу, да и уровень обучения все ниже. Учитывая уровень жизни большей части населения, в будущем эта значительная часть населения станет безграмотным, что для общества потребления вполне достаточно. Отсюда и вывод можно сделать, что обучить защитника страны потребуется значительное время и массу усилий. Соответственно содержать профессионала станет выгоднее, чем обучить массу народа.
    А если опять во многом вернуться к советскому варианту воспитания защитника Родины? пусть будет также обязательное, бесплатное, среднее образование, в том числе профессиональное. Высшее образование к примеру 50 на 50 бесплатное к платному. Про медицину молчу, так как здесь много вариаций, но в основном поддержание здоровья население должно быть на государстве. Вот тогда гражданин во многом будет обязан государству, в том числе в деле его защиты. Да и обучить солдата с каким либо профобразованием будет легче, чем учить его с нуля.
    Т е требуется системный подход, а не метания из стороны в сторону. То призывная армия, то полностью профессиональная. С учетом вышеизложенного смешанный принцип комплектования армии будет оптимальным.
    Letnab
    1. Лопатов Сегодня, 09:16
      Цитата: Letnab
      Постепенно школы все более переходят на платную основу, да и уровень обучения все ниже. Учитывая уровень жизни большей части населения, в будущем эта значительная часть населения станет безграмотным, что для общества потребления вполне достаточно.

      Пришлось поучаствовать в своё время в подготовке нештатных расчётов переносных ПТРК (с БМП-2 можно "пускач" снять, и дополнив треногой, использовать как переносной, что при действиях в горах часто востребовано)
      Ну так вот, неожиданно странно сложной задачей стало составление карточки огня. И тут чётко прослеживалась зависимость: чем выше уровень образования, тем быстрее до обучаемых доходило, что от них требуется.
      Я не в коем случае не хочу изобразить тех, у кого за плечами 8 классов, тупыми. Часто "ребята от сохи" по своей практической сметке далеко обгоняли даже бывших студентов. Но различного рода абстрактные понятия для них были труднодоступны.

      Предки наши были совсем не глупы, когда ставили гимназии выше реальных училищ, гуманитарное образование "воспитывает мозг". И это очень важно даже для "технарей" и прочих узких специалистов. И в том числе очень важно для армии
      Лопатов
  5. Pacifist Сегодня, 07:56
    В общем написано конечно правильно, с одним замечанием. Контрактная армия, это армия мирного времени. Без призывной армии войны не выиграть. Изучение истории войн показывает, что первый этап войны выбивает самые подготовленные кадры, а дальше преимущество имеет тот у кого самые подготовленные и мотивированные резервы. Откуда они возьмутся, в разрезе "подготовленные", в значимых объемах, при отсутствии призыва, вопрос. Останется надеяться, что на текущем отрезке истории войны ограничатся вариантами как в Сирии и не вырастут во что-то более значимое. Только вот чуйка подсказывает, что все это так сказать, мечты.
    Pacifist
    1. Галеон Сегодня, 09:43
      Вы говорите верно, в современном духе. Обойтись контрактной армией можно там, где война - аргумент в разговоре с элитой. Поставь под угрозу бомбардировки банк оппонента, источник и хранилище его доходов, и он будет принужден выполнять твои требования. Но с нами - особый случай. С нами будет вестись война только на наше уничтожение, т.к. мы - носители альтернативной западу цивилизации. Коллаборационизм с западом будет состоять в принятии его ценностей, работе на уничтожение идей и ценностей наших, ну и участии в физическом уничтожении людей. Когда я смотрю на этих ксюш, божен, каспаровых и прочую св.лоту, думаю, что до полицаев и зондеркоманды им осталось совсем чуть-чуть. Только повода не хватает.
      Если мы перейдем на полностью контрактную армию, война страны перестанет быть общей бедой! А это для нашего духа неприемлемо.
      Галеон
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