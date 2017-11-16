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Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 7)
Еще раз о разведке. Для понимания решений, принимаемых руководством ПрибОВО, следует разобраться в том, что сообщала советская разведка об обстановке на границе накануне войны с Германией. Следует отключиться от нашего Послезнания и попробовать сделать выводы только из представленных разведсводок и спецсообщений. Для этого требуется повторить отдельные фрагменты ранее изложенного материала.
В тексте этой и последующих частей будут использованы следующие сокращения: АК – армейский корпус, ап (ад) – артиллерийский полк (дивизион), бап - бомбардировочный авиаполк, ВАТ – военный атташе, ВО – военный округ, гсб – горнострелковый батальон, ГШ – Генеральный штаб, ЖБД – журнал боевых действий, иап - истребительный авиаполк, КА – Красная Армия, кд (кбр, кп) – кавалерийская дивизия (бригада, полк), мк – механизированный или моторизованный корпус, мд (мп, мб)– моторизованная дивизия (полк, батальон), НШ – начальник штаба, од – охранная (конвойная) дивизия, пд (пп, пб) – пехотная дивизия (полк, батальон), РО – разведывательный отдел ВО, РУ – Разведывательное управление ГШ КА, сад - смешанная авиадивизия, сб – саперный батальон, СЗФ – Северо-Западный фронт, сд (сп) – стрелковая дивизия (полк), тд (тп, тб) – танковая дивизия (полк, батальон), шап - штурмовой авиаполк, ЧВС – член Военного Совета.
В 1 и 2 частях Вам были представлены спецсообщения, из которых видно, что многие из них содержали противоречивую и даже фантастическую информацию о планах руководства Германии относительно СССР. Эту дезинформацию «подсовывали» первые лица Германии, германские разведслужбы и привлекаемые ими многочисленные чиновники, военные и прочие специалисты. Более-менее точные сроки нападения Германии на СССР стали появляться в сообщениях ближе к 20-м числам июня 1941 года. Помимо сообщений с более точными сроками нападения также поступали донесения с информацией о переносе срока нападения на конец июня или даже на август месяц, а также об отказе от нападения при выполнении руководством СССР определенных условий. Примером служит спецсообщение от «Рамзая» 17.06.41: «…Германский курьер сказал ВАТ…, что война против СССР задерживается, вероятно, до конца июня. ВАТ не знает будет война или нет…»
Даже в советском полпредстве в Берлине не все ожидали начало войны 22 июня. Сообщение германского агента 21.6.41 о мнении советского служащего: «...Положение очень серьезное… Мы твердо убеждены, что Гитлер затеял гигантский блеф. Мы не верим, что война может начаться уже завтра. Процесс, по-видимому, будет еще продолжаться. Ясно, что немцы намереваются оказать на нас давление в надежде добиться выгод, которые нужны Гитлеру для продолжения войны…»
Для того, чтобы руководство страны и КА поверило названному в сообщениях сроку нападения, необходимо было дополнительно предоставить информацию о концентрации немецких войск. Эта концентрация войск должна быть достаточной для начала полномасштабной войны с СССР. Разведка также должна была сообщить о направлениях главных ударов немецких войск.
С марта по июнь 1941 года специалисты ГШ оценивали количество немецких войск, которые могла выставить только одна Германия для полномасштабной войны с СССР, в 180…200…220 дивизий.
Рассмотрим выдержку из Справки о сосредоточении немецких войск: «В апреле — мае с.г. продолжалось сосредоточение германских войск вблизи советско-германской границы. За этот период на территории Восточной Пруссии и польского генерал-губернаторства установлено сосредоточение: до 3 армейских группировок (штабы: Варшава, Улянув, Усьмеж), 10 АК, 68–70 пд,6–8 мд, 10 кд и 5 тд, 65 ап, 2-3 авиадивизий, инженерно-саперных и других специальных частей, в том числе понтонных.
Наибольшая группировка войск отмечалась в следующих районах:
1. В Клайпедской области: до 2 АК, 10-12 пд, 2 мд, 2 кд и 2 тд, 19 ап и 2 авиаэскадры.
2. Острув-Мазовецкий: до 1 АК, 7-8 пд, 2 кд и 5 ап.
3. Бяла-Подляска: до 1 АК, 9-10 пд и 2 тд и до 13 ап...
В то же время фиксировались большие военно-инженерные работы, главным образом по постройке окопов, долговременных и дерево-земляных огневых точек и противотанковых препятствий...»
В Справке говорится о группировке в 68-70 германских дивизий в Восточной Пруссии и в польском генерал-губернаторстве. Речь идет о территории, которая граничит с тремя советскими ВО. Одновременно упоминается о строительстве немцами оборонительной полосы, насыщенной ДОТами и ДЗОТами. Немцы собираются обороняться при нападении войск КА?
На указанный в справке временной период РУ считало, что вдоль всей советско-германской границы сосредоточено до 119 немецких дивизий, из них 25 тд и мд. Фактически же вдоль границы дислоцировалась 71 дивизия, из них 4 тд и мд. Поэтому упоминание в справке 68-70 дивизий в Восточной Пруссии и в Польше не является верной информацией. Эта информация, по сути, является дезинформацией.
Не следует понимать буквально, что все указанные выше дивизии расположились лагерями у самой границы. Не малая часть из указанного количества соединений находилась на значительном удалении (даже на расстоянии свыше 100…150 км) от границы. Ниже в таблице приведено количество немецких дивизий у границы по данным РУ.
Из таблицы видно, что по сведениям РУ, с 1940 по июнь 1941 года количество немецких дивизий вблизи границы было сильно завышено. Только к 20-му июня РУ определило точное количество дивизий. К сожалению, даже это совпадение является случайным. Почему? По информации РУ, из тридцати одной немецкой тд и мд двадцать было сосредоточено против КОВО и ОдВО. Фактически же на этом участке находилось всего 8,5 тд и мд. РУ считало, что против КОВО и ОдВО сосредоточено 64 пд, а фактически там было около 43,5 дивизий. Таким образом, по информации РУ выходило, что против войск КОВО и ОдВО сосредоточено на 32 дивизии больше, чем их там находилось. С учетом завышенной оценки группировки немецких войск в Финляндии на 3 дивизии общее количество «потерянных» соединений вблизи советско-германской границы составит 35. Впоследствии эти дивизии «всплыли» на других направлениях. Получается, что накануне войны РУ предоставляло военно-политическому руководству СССР некорректную оценку распределения немецких войск по ожидаемым театрам военных действий.
В разное время, в соответствии с оценками РУ, считалось, что против войск ПрибОВО сосредоточены немецкие дивизии, количество которых приведено в таблице.
Ниже представлено одно из спецсообщений НКВД: «…За время с 20 апреля по 19 мая увеличение германских войск вблизи границы с СССР выразилось: По Клайпедской области: на шесть пд, две тд и две мд, девять ап, одну кбр и шесть сб. По району Сувалки: на одну пд, одну кд и одну мд, на два ап и один саперный полк…» В соответствии с данным сообщением, на территорию, которая граничит с Прибалтикой, прибыло 13 дивизий, что также является дезинформацией.
Вечером 22 июня 1941 года вышла первая сводка РУ военного времени. Разведсводка №1/660724 РУ ГШ КА на 20-00 22.6.1941 г. «…На севере [в Финляндии] основную группировку составляют части германской армии, которая на Рованиемском направлении имеет до 3-4-х дивизий, и… в районе Киркенес еще до трех дивизий…
Общая численность группировки противника определяется:
а) на СЗФ - 29 дивизий, из них 4-5 тд и 5 мд
б) на Западном фронте, в Варшавском районе - 31 дивизия, из них 21 пд, 1 мд, 4 тд и 1 кд
в) на Юго-Западном фронте (до Словакии) - 48 дивизий, из них 5 мд и 6 тд.
Кроме того, в Словакии и Прикарпатской Украине количество немецких войск составляет 13-15 дивизий. В Румынии 33-35 дивизий, из них 4 тд, 11 мд и 1 горно-пехотная… Фронтовые резервы противника в районе Ченстохов, Бреслау, Моравская Острава до 7 дивизий. Резервы Главного командования на 20.6 состоят из 17-20 дивизий, расположенных в центральных районах Германии…
ВЫВОД: Противник за 22.6. ввел в бой значительные силы, а именно: 37-39 пехотных, 5 моторизованных, 8 танковых, а всего 50-52 дивизии… Начальник РУ ГШ КА генерал-лейтенант Голиков»
Достаточно спокойная и оптимистическая сводка, в которой снова говорится о 29 немецких дивизиях против СЗФ. Правда, часть отдельных танковых батальонов и полков, которые приводились ранее в разведстводках, превратились в полноценные тд. Фактически же против войск ПрибОВО в составе двух танковых групп было выставлено 4 мк (13 тд и мд). В первый день войны пересекло советско-германскую границу или уже приняло участие в боевых действиях более 70 немецких дивизий. Против ПрибОВО выставлено 40 дивизий, из них 26 вступили в боестолкновения или пересекли границу (еще по шести дивизиям отсутствует информация).
В Интернете в общем доступе имеется бланк информационного сообщения РУ от 22 июня 1941 года. Мы видим, что против войск СЗФ отмечаются 9 и 18-я армии, 13 пд, 4 мд и 4 тд. В документе снова не говорится о танковых группах – они не обнаружены. Говорится только о разрозненных тд и мд. Неожиданно появившиеся тд даже не имеют номеров – это последствия тщательно продуманного и проработанного плана германским военным командованием по маскировке и сосредоточению войск.
Разведсводка №2/660731 РУ ГШ КА на 23-00 23.6.1941 г. «…Состав сил противника против СЗФ, указанный в Разведсводке №1, остается без изменений. Соответствующей группировкой сил на Тильзитском и Каунас-Виленском направлениях противник обеспечил на 22.6 трехкратное превосходство против наших дивизий прикрытия…
ВЫВОД: 1. Общее количество введенных противником в действие сил к исходу 23.6 составляет 62-64 дивизии...
3. Учитывая подавляющее превосходство сил противника по сравнению с нашими дивизиями прикрытия на направлениях его главных ударов, необходимо оценить действия наших войск за 22 и 23 июня в целом, как весьма положительные, а темп продвижения противника признать низким… Начальник РУ ГШ КА генерал-лейтенант Голиков»
Количество дивизий в сводке увеличивается с 50-52 до 62-64, но снова оценки РУ запаздывают. Пересекли границу или вступили в бой уже около 90 дивизий. Обстановка на СЗФ и Западном фронте начала выходить из-под контроля командования.
Разведсводка №4/660751 РУ ГШ КА на 22-00 25.6.1941 г. «…На фронте наступления от Балтийского моря до Румынии противник ввел в действие 88-90 дивизий, из них 72-73 непосредственно находятся в боях, распределяясь следующим образом:
а) против СЗФ - 22 дивизии, из них 4 тд и 4 мд
б) против Западного фронта - 25 дивизий, из них 4 тд и 4 мд
в) против Юго-Западного фронта (без Словакии, Венгрии, Румынии) 25-26 дивизий, из них 6 тд и 3 мд... Начальник РУ ГШ КА генерал-лейтенант Голиков»
В этот день 3-я танковая группа повернула в сторону Западного фронта. Наши разведчики пытаются работать, но, к сожалению, они находятся в жестком цейтноте. Информация, поступающая от разведки всех уровней, мягко говоря, неполная… В условиях тотальной дезинформации и строжайшего режима секретности со стороны Германии советская разведка не смогла вскрыть точное количество немецких войск у границы. Очень уж молниеносно немцы изготовились к войне. Кроме того, высшее руководства КА жило своими категориями… Давайте поймем, какую именно развединформацию доводило РУ до руководства страны, до руководства КА и ВО перед войной.
С июля 1940 года начальником РО ПрибОВО был полковник А.И.Сафронов (погиб в конце июня), а его заместителями - полковники К.Н.Деревянко (с 07.40 по 06.41 г.) и К.В.Кашников (с 09.40 по 06.41 г.).
В 1953 году генерал-лейтенант К.Н.Деревянко в ответах генерал-полковнику А.П.Покровскому писал: «…Группировка немецко-фашистских войск накануне войны в Мемельской области, в Восточной Пруссии и в Сувалкской области, особенно в приграничных районах, в последние дни перед войной была известна штабу ВО достаточно полно и в значительной ее части и подробно. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с последней предвоенной итоговой разведсводкой РО… Данные этой разведсводки полностью подтвердились последующими данными, полученными после начала боевых действий… У меня сложилось убежденное мнение, что командование ВО недооценило надвигающейся угрозы и ко многим данным относилось с некоторым недоверием…
Вскрытая группировка немецко- фашистских войск накануне военных действий расценивалось РО как наступательная группировка с значительным насыщением танками и моторизованными частями. Вероятными направлениями ожидаемых ударов немцев РО считал направления: Эйдкунен-Каунас и Туроген-Шяуляй…»
К.Н.Деревянко пишет, что командованию ВО была полностью известна группировка немецких войск, расположенная на границе ПрибОВО и вероятные направления ударов. Некоторым читателям может показаться, что все предельно ясно.
Вот схема размещения группировки немецких войск, которую обнаружила разведка, а в неподготовленности войск ВО виноваты «генералы-враги-предатели»! На рисунке также приведены особо ответственные направления, которые указаны в проекте «Планов прикрытия…», а также ожидаемые направления ударов, по мнению К.Деревянко.
Ниже приведена ссылка на сводку РО, в которой разведчики округа оценили количество немецких войск и военной техники на границе с ПрибОВО. Данные по количеству военной техники получены не от агентов за границей и их источников информации, а рассчитаны специалистами РО.
Сведения штаба ПрибОВО от 21.6.41. «О группировке сил и средств немецких войск в Восточной Пруссии к 18 часам 21.6.41 г…
Ссылка на разведсводку http://makeyev.msk.ru/pub/NeProhodiMimo/sbd_34
Заместитель начальника РО штаба ПрибОВО полковник Кашников, Начальник 3-го отделения РО майор Кореневский»
Ниже на рисунке приведена только итоговая информация данной разведсводки.
В соответствии с указанным документом в Восточной Пруссии (до города Сувалки) войскам ПрибОВО противостоит: 19 пд, 5 мд, одна тд, 5 тп, до 9 тб и 6-7 кп. Следует отметить, что из этого количества дивизий 16 находились в полосе ответственности ПрибОВО (в пунктах постоянной дислокации) еще с ноября 1940 года. В документе рассчитано, что эти войска имеют 193 батальона (плотность распределения 0,5 батальона на 1 км фронта), 660 тяжелых и 1505 легких орудий, 2312 противотанковых пушек, 764 зенитных орудий, 764 миномета, 2473 танка (6,5 танка на 1 км фронта), 1743 бронемашины (4,9 на 1 км фронта), 465 самолетов. Вроде бы, все верно, указаны значительные силы и особенно поражает число танков – 2473. В 18-й армии, в 3 и 4 танковых группах было фактически около 1735 танков. Конечно же, оценочные расчетные данные должны отличаться от реальных. Обратите внимание, что в сводке не указаны направления возможных ударов противника, а в расчетах РО все немецкие силы «размазаны» по фронту, т.е. приводятся на 1 км фронта. В числе прочих «размазана» по фронту и основная военная техника ударных группировок: танки и бронемашины.
Интересно то, что дивизии 3 и 12 мк руководство ВО также распределило по фронту. При анализе использования руководством округа мехкорпусов указывалось: «…Нет ярко выраженной группировки войск, больше того, ударная сила - мк - растащены по дивизиям по ряду направлений…». Получается, что руководство ВО не знало направлений главных ударов немецких войск и поэтому разместило дивизии мк разрознено вдоль фронта. Ниже мы рассмотрим другие рассекреченные документы, чтобы найти указание об озвученных К.Деревянко направлениях ожидаемых ударов немецких войск.
Почему же руководство ПрибОВО сосредотачивало как-то не торопливо у границы только 6 неполных сд и два мк (неукомплектованных до полного штата)? Можно, конечно, понять гнев разведчиков после нападения Германии: «Мы же Вас предупреждали...»
Напомню Вам, что в соответствии с неутвержденным «Планом прикрытия…» руководство округа оценивало группировку войск, которую должно было выделить немецкое командование для нападения на ПрибОВО, в 48-49 дивизий (из них до 8-9 тд и мд). В соответствии с приведенными выше разведывательными данными (за 10 часов до начала войны) до указанного количества не хватает двадцати дивизий. Фактически же против войск ПрибОВО было выставлено 40 дивизии (24 пд, 13 тд и мд, 3 од).
Получается, что руководство ПрибОВО ошиблось только на 8-9 дивизий при своей предварительной оценке немецкой группировки, выделяемой для нападения на войска округа. А разведка (дивизионная, окружная, РУ, НКГБ, погранвойск НКВД и т.д.) не смогла полностью вскрыть численность этой группировки. Отдельные читатели могут возразить, что и немецких 29 дивизий было достаточно, чтобы разбить по частям войска ПрибОВО. Но это мы знаем сейчас! Никто в то время не мог себе такое представить. Кроме того, мы еще не рассмотрели дислокацию этих соединений перед войной.
Свой вклад в дезинформацию руководства ВО внесли и специалисты ГШ, которые неверно спрогнозировали возможные удары немецких войск. В частности, наступление с Сувалкинского выступа ожидалось в направлениях: Сувалки-Белосток, Сувалки-Лида и Сувалки-Олита. Другими словами, можно сказать, что только около 1/3 группировки, сосредоточенной на этом выступе, могла выступить против войск ПрибОВО. Для ударов по трем направлениям на выступе должна была быть сосредоточена значительная группировка немецких войск.
Давайте разберемся, что же обнаружили разведчики. Следует помнить, что идет непрерывный обмен разведывательной информацией о немецких войсках между РУ, РО ПрибОВО и ЗапОВО, разведкой НКГБ, погранвойсками НКВД, производится ежедневный облет границы самолетами пограничной авиации, которые в числе прочих задач наблюдают и за сопредельной территорией.
Ниже приведена разведсводка РО ПрибОВО. Она достаточно большая и ее можно пропустить, т.к. ниже на рисунках Вам будет представлено расположение немецких войск в соответствии с указанной сводкой. Для упрощения изложения материала на рисунках противотанковые и зенитные полки (дивизионы) обозначаются как артиллерийские. Это упрощение является несущественным для последующих выводов.
Разведсводка штаба ПрибОВО от 18.6.41. «На 17.6.41 г. против ПрибОВО в полосе: слева – Сувалки, Ликк, Алленштайн и по глубине – Кенигсберг, Алленштайн установлено: штабов армий – 2, штабов АК – 6, пд – 12, мд – 5, тд – 1, тп – 5 и до 9 отдельных тб – всего не менее тд, кп – 6-7, сб – 17, самолетов – свыше 500.
Группировка и дислокация частей:
в районе Мемель – штаб 291-й пд, 401-и и 610-й пп, два батальона 337-го пп, учебный батальон 213-го пп, 33, 61, 63 ад, до двух тб, батальон тяжелых пулеметов, 48, 541-й сб, 7-й полк морской пехоты, училище подводного плавания;
в Мелльнерагген – зенитно-артиллерийский дивизион;
в Бахман – до ад;
в Швеппельн – тб;
в Роокен – батальон 660-го пп;
в Шилутэ – штаб 5-й пд, штаб 161-й мд, штабы 660-го, 22-го пп, один пп, дивизион противотанковых орудий, 208-й строительный батальон;
в Матцикен – ад 206-го ап;
в Лауджен – 520-й сб;
в Рус – батальон 14-го пп, саперная рота;
в Вилляйкен – батальон 660-го пп;
в Ужлекнен – батальон 660-го пп;
в Клокен – батальон 14-го пп, саперная рота;
в Каукемен – штаб и батальон 14-го пп, саперная рота;
в Тильзит – штабы 7-го АК, 1-й пд, 290-й пд, 8-й мд, 1-й кб; 43, 45, 216, 213, 94, 501, 502, 503-й пп; штаб 469-го пп, гсб, 202, 204,227, 206 и 210-й мп, батальон 272-го мп, 1-й и 2-й кп, 22-й тяжелый ап, 21-й легкий ап, 290-й ап, 61-й ап, ад 1-й кбр, 212-й тб, 101-й тб, батальон связи 7-го АК, 610-й отдельный батальон связи, 52-й понтонный батальон, 552-й и 557-й моторизованные обозные батальоны;
в Погеген – 291-й мп, батальон 350-го мп, 116-й тб;
в Пиктупенен – штаб 350-го мп, пб, 511-й дивизион противотанковых орудий;
в Грежпелкен – до роты средних танков;
в Лаугжарген – батальон 214-го пп, до ап, штаб строительного участка;
в Веллкишкен – пб;
в Хайнрихсвальде – 44-й мп;
в Ломпенен – 31-й ад противотанковых орудий;
в г.дв.Эристаль – штаб и ад 67-го ап;
в Рагнит – 3-й и 414-й сб, артиллерийская батарея, мотоциклетная рота, 41й запасный батальон;
в Куршен – 405-й пп;
в Шмалленингкен – пб, саперная рота;
в Нойкирх – штаб 217-й пд; кроме того, по данным РУ, от Тильзит прибыло три тп, три тяжелых ап и два мп. По
данным РО отмечены части 205-й пд и 20-й тд, два пп неустановленной нумерации, последние в лесу 1 км северо-западнее.
В районе Лазденен, Инстербург, Гольдап, Шталлупенен:
в Лазденен – батальон 41-го пп;
в Пилькаллен – штаб и два батальона 41-го пп, зенитно-артиллерийский полк, военный госпиталь, кав.эскадрон;
в Шталлупенен – 214-й пп (без батальона), штаб строительного участка;
в Эйдткунен – два пп, батальон 214-го пп;
в Ширвиндт – пп;
в Гумбинен – штабы 12-го и 22-го АК (требуют проверки), 16-й пд; конвойная дивизия, 27-й и 29-й пп, 6-й минометный полк, 206, 570, 113 и 32-й ап, 4-й полк противотанковых орудий, 25-й тп, 206-й кп, 217-я разведывательная часть, 337 караульный батальон, 46, 10, 501-й пб, 43-й запасный батальон, 16-я авиационная группа (70-100 самолетов);
в районе Сувалки, Сейны:
в Сувалки – штабы 34-й пд, 17-й и 37-й мд; 254, 70, 103, 104, 134, 135 и 136-й пп, штаб и батальон 115-го пп, 70-й минометный полк, 241-й ап, зенитно-артиллерийский полк (дан первично), 31…, 18-й батальон связи, 608-й резервный батальон, до авиационной эскадрильи, три сб, штаб строительного участка;
в Сейны – штаб 26-й пд, 12-й пп, батальон 103-го пп, до одного тп, 420-й минометный полк, до дивизиона противотанковых орудий, 110-й кп, самокатный батальон.
В Маргробово – штаб пд, пп, сб;
в Рачки – сб;
в лесу юго-западнее Плоцично – до пп;
в Новинка – батальон 176-го пп;
в Краснополь – до дивизиона противотанковых орудии, сб;
в Постовела – кп;
в Шиплишки – пб, дивизион противотанковых орудий;
в Пуньск – 412-й мп, пб;
в Филипув – пб, сб;
в Вижайны – 422-й мп, 408-й сб;
в Бакалажево – сб;
в Гибы – пб, до тб.
В районе Кенигсберг, Велау, Пиллау:
в Кенигсберг – штабы 18-й армии, 8-го АК, 4-й и 43-й пд, 1-го воздушного округа; 201, 217, 110, 21 и 623-й пп; 1, 4 и 19-й ап, 47, 511 и 536-й ап (последние 3 требуют проверки), тп;
в Пиллау – 231-й и 215-й полки морской зенитной артиллерии (данные требуют проверки), пп, 150 самолетов.
В районе Летцен, Алленштайн, Иоганнисбург (данные Разведывательного отдела ЗапОВО):
в Летцен – штаб АК, 21-й тп, 115-й пп, ап, кп;
в Ликк – штаб 14-й пд, 215-й пп, 37-й ап (по 14-й пд данные РО ПрибОВО);
в Арис – штаб пд, 143-й и 151-й пп, 14-й ап;
в Растенбург – 56-й и 665-й пп;
в Бишофсбург – пп;
в Алленштайн – штаб 9-й армии, штабы АК и 7-й пд; 301-й и 413-й пп, полк противотанковых орудий, 206-й ап.
Начальник РО полковник Сафронов»
В приведенной сводке отмечается 18 немецких дивизий. С учетом отдельных батальонов и полков суммарное число дивизий можно оценить до 20. В соответствии же с разведсводкой РУ количество немецких дивизий против ПрибОВО составляет 29. Недостающие дивизии расположены за пределами зоны ответственности РО ПрибОВО, которая по глубине была ограничена линией Кенигсберг-Алленштайн. Территория Восточной Пруссии имеется и западнее указанной линии. Получается, что около 1/3 группировки немецких войск, планируемой для военных действий с ПрибОВО (по оценкам командования КА), 17 июня дислоцируются еще на глубине более 100-120 км. О какой войне в ближайшее время может идти речь? Перемещение этих войск к границе должна вскрыть разведка!
Из рисунков видно:
- непосредственно вблизи с границей ПрибОВО сосредоточена только небольшая часть войск в виде некоторого количества пб и четырех полков в зоне Сувалкинского выступа. Основная масса войск расположена на достаточно большом удалении от границы;
- у города Сувалки сосредоточены три штаба дивизий и суммарно до 8 полков на расстоянии до 20-25 км от границы. Эти силы должны «по идее» разделиться на три ударных группировки. А для этого сил, вообще-то, маловато. Следовательно, дополнительные силы должны еще подойти;
- у города Гумбиннен сосредоточена еще одна группировка войск (расстояние до границы около 30 км);
- большая группировка войск дислоцируется в Тильците (расстояние до границы 20-25 км);
- усиленная дивизионная группа дислоцируется в Мемеле;
- из 40 дивизий, которые будут выставлены против войск ПрибОВО, разведкой установлены верные обозначения только восьми (в наименовании 9-ой – ошибка на единицу).
Чтобы сосредоточить удаленные от границы войска на исходные рубежи для нападения требуется до двух суток для пехотных частей и теоретически сутки для тд и мд, расположенных в зоне ответственности РО ПрибОВО. Учитывая огромное количество техники в мд и тд и ограниченное количество дорог – одних суток маловато будет… По имеющимся в общем доступе ЖБД немецких мото-бронетанковых соединений, видно, что сосредотачиваться их отдельные части стали за несколько дней до нападения, но разведкой это сосредоточение было не вскрыто. Следует отметить, что разведкой была вскрыта только одна разведчасть, хотя к 22 июню только одних разведывательных батальонов тд и мд должно было быть более 10. Кроме того, требуется подтянуть соединения, расположенные за 100 км.
Чего боятся руководству ПрибОВО при такой хорошей работе разведки? Как минимум сутки-двое (максимум – до 4-5) у руководства ВО есть до тех пор, пока немецкие войска переместятся к границе на исходные рубежи для нападения. Одновременно можно будет определить по местам сосредоточения войск и направления главных ударов. Руководство округа так думает… Обнаруженных разведкой немецких войск все еще меньше, чем требуется для нападения на ПрибОВО по оценке руководства округа.
Следует обратить внимание, что разведкой обнаружена всего одна полноценная танковая дивизия и не обнаружено ни одного штаба МК, танковых групп и штаба группы армий «Север». Отсутствие штабов мото-бронетанковых объединений не позволяет развивать наступление на большую глубину и окружать крупные группировки советских войск. Отдельные танковые части (полки и батальоны) могут использоваться только для поддержки пехотных соединений и АК, для проведения частных наступательных операций в рамках отдельных АК. Для руководства мобильными ударными группировками нужны соответствующие штабы. Без них темп наступления может снизиться до уже знакомых нам 10-15 км/сутки.
В Восточной Пруссии с мая месяца помимо 20-й тд как минимум находилось еще три тд, которые разведка так и не обнаружила. Обнаруженные разведкой отдельные танковые полки и батальоны могли относиться к этим дивизиям. Но агентурные возможности советской разведки на рассматриваемом театре военных действий не позволили связать разрозненные мото-бронетанковые части и батальоны в подвижные ударные группировки.
В числе указанных в разведсводке пяти мд отмечается 161-я мд – такая дивизия в вермахте отсутствовала. Возможно это 161 пд? В сводке снова не указаны направления возможных ударов немецких войск. В дальнейшем мы постараемся разобраться в вопросе освещения обстановки РО ПрибОВО. А сейчас посмотрим, что сообщали соседи из РО ЗапОВО за 1,5 суток до начала войны.
Разведсводка РО ЗапОВО: «Немецкое командование за последние дни производит усиленные переброски войск - пехоты, артиллерии и танков к границам СССР.
1. В конце мая 3 и 9 ап из Бяла-Подляска и 27 кп из Межиречье убыли к границам СССР.
17 мая в Бяла-Подляска прибыло пять бронепоездов. В течение 1-8.6.41 через Варшаву в направлении Тересполь отмечено движение 18 тд, в авангарде следовал 11 тп.
4-10.6. в район Варшава, Прага сосредотачивалась 38 тд. На р.Висла отмечены части флотилии с №№ 60, 300, 500, 600. Номера не расшифрованы.
С 4 по 6 июня через ст.Рембертов в восточном направлении (конечный пункт не установлен) проследовало до 10 воинских эшелонов с пехотой, артиллерией и тыловыми подразделениями. По непроверенным данным, штаб восточной группы в конце апреля передислоцировался в Отвоцк. В районе Кодень отмечено до 100 танков.
18 мая на аэродроме Беляны установлено до 125 истребителей. На аэродроме Пулавы - 50 бомбардировщиков. В конце мая из Пулавы на Люблин проследовало до пехотной дивизии. В Рожанка прибыл 475 пп.
С 6 по 12 июня через Минск Мазовецки на Седлец проследовало:
280 машин с пехотой (по 20—22 чел. на машине); 900 машин с пехотой, часть из них проследовала на Люблин; 15 пушек более 150 мм, 12 пушек — 150 мм и 12 пушек 105 мм; 75 орудий ПТО — 37 мм; зенитных орудий: 17 — 37 мм и 60 — 105 мм; 100 танков. В районе Янув-Подляски доставлено до 35 самолетов, якобы в разобранном виде. По непроверенным данным, в Соколов приезжал генерал фон КЛЮК для укомплектования армии из частей, прибывающих из Югославии и Франции.
2. По агентурным и радиоданным, штабы корпусов установлены в следующих пунктах: Радин, Луков, Межиречье. По данным радиоразведки, в районе Варшава установлены две крупные радиостанции, самостоятельно поддерживающие связь со штабом главного командования - Берлин. Возможно, одна из радиостанций принадлежит штабу восточной группы, передислоцировавшегося в Отвоцк, вторая — штабу 8 армии. За период с 8 по 14 июня отмечены наиболее интенсивные полеты самолетов в пунктах: Кенигсберг — 41; Данциг — 35; Варшава — 51; Бреслау — 99.
3. По данным РО ПрибОВО на 16.6, в Клайпеда дислоцируется 291 пд, Шилуте — 161 мд, Нейкрих — 217 пд, Тильзит — 158 и 290 пд и 8 мд.
С 11.6. началась эвакуация семей офицеров из Клайпеда и Шилуте. В конце мая в Сейны прибыли — штаб 26 пд, 12 пп, 110 кп, танк.бат и самокатный батальон…
Вывод: 1. Подтверждаются ранее поступившие данные об интенсивных перебросках немецких войск к границам СССР, главным образом в р-ны Сувалки и Седлец.
2. Данные о передислокации штаба Восточной группы в Отвоцк и о 18 и 38-й тд требуют дополнительной проверки.
3. За последние дни в армии наблюдаются многочисленные случаи дезертирства и невыполнения приказов, но армия в целом представляет из себя мощный оплот германского фашизма. Начальник РО Штаба ЗапОВО полковник БЛОХИН, Начальник 3 Отделения РО майор САМОЙЛОВИЧ 21.6.41г.»
Видно, что в приведенной разведсводке практически не содержится информации, из которой можно сделать вывод о начале войны через 1,5 суток. В соответствии с разведсводками РУ КА количество германских дивизий в группе армий «Центр» (против ЗапОВО) неизменно составляло: на 15 мая – 30 дивизий (из них 5 тд и мд), на 1 июня – 30 (6), на 15-20 июня –30 (6). Автору не удалось найти разведсводку РО ЗапОВО с размещением немецких частей в период 15-20 июня 1941 года, но с большой долей вероятности можно сказать, что они располагались также далеко от границы…
Поэтому, когда нам говорят, что какой-то один разведывательный полет 17.6.41 по поручению лично Сталина, якобы, в режиме "он-лайн" сразу открыл глаза Сталину и прочую "отсебятину", автор предложил бы Вам не верить в эту галиматью…
Автор: aKtoR
Еще раз о разведке. Для понимания решений, принимаемых руководством ПрибОВО, следует разобраться в том, что сообщала советская разведка об обстановке на границе накануне войны с Германией. Следует отключиться от нашего Послезнания и попробовать сделать выводы только из представленных разведсводок и спецсообщений. Для этого требуется повторить отдельные фрагменты ранее изложенного материала.
В тексте этой и последующих частей будут использованы следующие сокращения: АК – армейский корпус, ап (ад) – артиллерийский полк (дивизион), бап - бомбардировочный авиаполк, ВАТ – военный атташе, ВО – военный округ, гсб – горнострелковый батальон, ГШ – Генеральный штаб, ЖБД – журнал боевых действий, иап - истребительный авиаполк, КА – Красная Армия, кд (кбр, кп) – кавалерийская дивизия (бригада, полк), мк – механизированный или моторизованный корпус, мд (мп, мб)– моторизованная дивизия (полк, батальон), НШ – начальник штаба, од – охранная (конвойная) дивизия, пд (пп, пб) – пехотная дивизия (полк, батальон), РО – разведывательный отдел ВО, РУ – Разведывательное управление ГШ КА, сад - смешанная авиадивизия, сб – саперный батальон, СЗФ – Северо-Западный фронт, сд (сп) – стрелковая дивизия (полк), тд (тп, тб) – танковая дивизия (полк, батальон), шап - штурмовой авиаполк, ЧВС – член Военного Совета.
В 1 и 2 частях Вам были представлены спецсообщения, из которых видно, что многие из них содержали противоречивую и даже фантастическую информацию о планах руководства Германии относительно СССР. Эту дезинформацию «подсовывали» первые лица Германии, германские разведслужбы и привлекаемые ими многочисленные чиновники, военные и прочие специалисты. Более-менее точные сроки нападения Германии на СССР стали появляться в сообщениях ближе к 20-м числам июня 1941 года. Помимо сообщений с более точными сроками нападения также поступали донесения с информацией о переносе срока нападения на конец июня или даже на август месяц, а также об отказе от нападения при выполнении руководством СССР определенных условий. Примером служит спецсообщение от «Рамзая» 17.06.41: «…Германский курьер сказал ВАТ…, что война против СССР задерживается, вероятно, до конца июня. ВАТ не знает будет война или нет…»
Даже в советском полпредстве в Берлине не все ожидали начало войны 22 июня. Сообщение германского агента 21.6.41 о мнении советского служащего: «...Положение очень серьезное… Мы твердо убеждены, что Гитлер затеял гигантский блеф. Мы не верим, что война может начаться уже завтра. Процесс, по-видимому, будет еще продолжаться. Ясно, что немцы намереваются оказать на нас давление в надежде добиться выгод, которые нужны Гитлеру для продолжения войны…»
Для того, чтобы руководство страны и КА поверило названному в сообщениях сроку нападения, необходимо было дополнительно предоставить информацию о концентрации немецких войск. Эта концентрация войск должна быть достаточной для начала полномасштабной войны с СССР. Разведка также должна была сообщить о направлениях главных ударов немецких войск.
С марта по июнь 1941 года специалисты ГШ оценивали количество немецких войск, которые могла выставить только одна Германия для полномасштабной войны с СССР, в 180…200…220 дивизий.
Рассмотрим выдержку из Справки о сосредоточении немецких войск: «В апреле — мае с.г. продолжалось сосредоточение германских войск вблизи советско-германской границы. За этот период на территории Восточной Пруссии и польского генерал-губернаторства установлено сосредоточение: до 3 армейских группировок (штабы: Варшава, Улянув, Усьмеж), 10 АК, 68–70 пд,6–8 мд, 10 кд и 5 тд, 65 ап, 2-3 авиадивизий, инженерно-саперных и других специальных частей, в том числе понтонных.
Наибольшая группировка войск отмечалась в следующих районах:
1. В Клайпедской области: до 2 АК, 10-12 пд, 2 мд, 2 кд и 2 тд, 19 ап и 2 авиаэскадры.
2. Острув-Мазовецкий: до 1 АК, 7-8 пд, 2 кд и 5 ап.
3. Бяла-Подляска: до 1 АК, 9-10 пд и 2 тд и до 13 ап...
В то же время фиксировались большие военно-инженерные работы, главным образом по постройке окопов, долговременных и дерево-земляных огневых точек и противотанковых препятствий...»
В Справке говорится о группировке в 68-70 германских дивизий в Восточной Пруссии и в польском генерал-губернаторстве. Речь идет о территории, которая граничит с тремя советскими ВО. Одновременно упоминается о строительстве немцами оборонительной полосы, насыщенной ДОТами и ДЗОТами. Немцы собираются обороняться при нападении войск КА?
На указанный в справке временной период РУ считало, что вдоль всей советско-германской границы сосредоточено до 119 немецких дивизий, из них 25 тд и мд. Фактически же вдоль границы дислоцировалась 71 дивизия, из них 4 тд и мд. Поэтому упоминание в справке 68-70 дивизий в Восточной Пруссии и в Польше не является верной информацией. Эта информация, по сути, является дезинформацией.
Не следует понимать буквально, что все указанные выше дивизии расположились лагерями у самой границы. Не малая часть из указанного количества соединений находилась на значительном удалении (даже на расстоянии свыше 100…150 км) от границы. Ниже в таблице приведено количество немецких дивизий у границы по данным РУ.
Из таблицы видно, что по сведениям РУ, с 1940 по июнь 1941 года количество немецких дивизий вблизи границы было сильно завышено. Только к 20-му июня РУ определило точное количество дивизий. К сожалению, даже это совпадение является случайным. Почему? По информации РУ, из тридцати одной немецкой тд и мд двадцать было сосредоточено против КОВО и ОдВО. Фактически же на этом участке находилось всего 8,5 тд и мд. РУ считало, что против КОВО и ОдВО сосредоточено 64 пд, а фактически там было около 43,5 дивизий. Таким образом, по информации РУ выходило, что против войск КОВО и ОдВО сосредоточено на 32 дивизии больше, чем их там находилось. С учетом завышенной оценки группировки немецких войск в Финляндии на 3 дивизии общее количество «потерянных» соединений вблизи советско-германской границы составит 35. Впоследствии эти дивизии «всплыли» на других направлениях. Получается, что накануне войны РУ предоставляло военно-политическому руководству СССР некорректную оценку распределения немецких войск по ожидаемым театрам военных действий.
В разное время, в соответствии с оценками РУ, считалось, что против войск ПрибОВО сосредоточены немецкие дивизии, количество которых приведено в таблице.
Ниже представлено одно из спецсообщений НКВД: «…За время с 20 апреля по 19 мая увеличение германских войск вблизи границы с СССР выразилось: По Клайпедской области: на шесть пд, две тд и две мд, девять ап, одну кбр и шесть сб. По району Сувалки: на одну пд, одну кд и одну мд, на два ап и один саперный полк…» В соответствии с данным сообщением, на территорию, которая граничит с Прибалтикой, прибыло 13 дивизий, что также является дезинформацией.
Вечером 22 июня 1941 года вышла первая сводка РУ военного времени. Разведсводка №1/660724 РУ ГШ КА на 20-00 22.6.1941 г. «…На севере [в Финляндии] основную группировку составляют части германской армии, которая на Рованиемском направлении имеет до 3-4-х дивизий, и… в районе Киркенес еще до трех дивизий…
Общая численность группировки противника определяется:
а) на СЗФ - 29 дивизий, из них 4-5 тд и 5 мд
б) на Западном фронте, в Варшавском районе - 31 дивизия, из них 21 пд, 1 мд, 4 тд и 1 кд
в) на Юго-Западном фронте (до Словакии) - 48 дивизий, из них 5 мд и 6 тд.
Кроме того, в Словакии и Прикарпатской Украине количество немецких войск составляет 13-15 дивизий. В Румынии 33-35 дивизий, из них 4 тд, 11 мд и 1 горно-пехотная… Фронтовые резервы противника в районе Ченстохов, Бреслау, Моравская Острава до 7 дивизий. Резервы Главного командования на 20.6 состоят из 17-20 дивизий, расположенных в центральных районах Германии…
ВЫВОД: Противник за 22.6. ввел в бой значительные силы, а именно: 37-39 пехотных, 5 моторизованных, 8 танковых, а всего 50-52 дивизии… Начальник РУ ГШ КА генерал-лейтенант Голиков»
Достаточно спокойная и оптимистическая сводка, в которой снова говорится о 29 немецких дивизиях против СЗФ. Правда, часть отдельных танковых батальонов и полков, которые приводились ранее в разведстводках, превратились в полноценные тд. Фактически же против войск ПрибОВО в составе двух танковых групп было выставлено 4 мк (13 тд и мд). В первый день войны пересекло советско-германскую границу или уже приняло участие в боевых действиях более 70 немецких дивизий. Против ПрибОВО выставлено 40 дивизий, из них 26 вступили в боестолкновения или пересекли границу (еще по шести дивизиям отсутствует информация).
В Интернете в общем доступе имеется бланк информационного сообщения РУ от 22 июня 1941 года. Мы видим, что против войск СЗФ отмечаются 9 и 18-я армии, 13 пд, 4 мд и 4 тд. В документе снова не говорится о танковых группах – они не обнаружены. Говорится только о разрозненных тд и мд. Неожиданно появившиеся тд даже не имеют номеров – это последствия тщательно продуманного и проработанного плана германским военным командованием по маскировке и сосредоточению войск.
Разведсводка №2/660731 РУ ГШ КА на 23-00 23.6.1941 г. «…Состав сил противника против СЗФ, указанный в Разведсводке №1, остается без изменений. Соответствующей группировкой сил на Тильзитском и Каунас-Виленском направлениях противник обеспечил на 22.6 трехкратное превосходство против наших дивизий прикрытия…
ВЫВОД: 1. Общее количество введенных противником в действие сил к исходу 23.6 составляет 62-64 дивизии...
3. Учитывая подавляющее превосходство сил противника по сравнению с нашими дивизиями прикрытия на направлениях его главных ударов, необходимо оценить действия наших войск за 22 и 23 июня в целом, как весьма положительные, а темп продвижения противника признать низким… Начальник РУ ГШ КА генерал-лейтенант Голиков»
Количество дивизий в сводке увеличивается с 50-52 до 62-64, но снова оценки РУ запаздывают. Пересекли границу или вступили в бой уже около 90 дивизий. Обстановка на СЗФ и Западном фронте начала выходить из-под контроля командования.
Разведсводка №4/660751 РУ ГШ КА на 22-00 25.6.1941 г. «…На фронте наступления от Балтийского моря до Румынии противник ввел в действие 88-90 дивизий, из них 72-73 непосредственно находятся в боях, распределяясь следующим образом:
а) против СЗФ - 22 дивизии, из них 4 тд и 4 мд
б) против Западного фронта - 25 дивизий, из них 4 тд и 4 мд
в) против Юго-Западного фронта (без Словакии, Венгрии, Румынии) 25-26 дивизий, из них 6 тд и 3 мд... Начальник РУ ГШ КА генерал-лейтенант Голиков»
В этот день 3-я танковая группа повернула в сторону Западного фронта. Наши разведчики пытаются работать, но, к сожалению, они находятся в жестком цейтноте. Информация, поступающая от разведки всех уровней, мягко говоря, неполная… В условиях тотальной дезинформации и строжайшего режима секретности со стороны Германии советская разведка не смогла вскрыть точное количество немецких войск у границы. Очень уж молниеносно немцы изготовились к войне. Кроме того, высшее руководства КА жило своими категориями… Давайте поймем, какую именно развединформацию доводило РУ до руководства страны, до руководства КА и ВО перед войной.
С июля 1940 года начальником РО ПрибОВО был полковник А.И.Сафронов (погиб в конце июня), а его заместителями - полковники К.Н.Деревянко (с 07.40 по 06.41 г.) и К.В.Кашников (с 09.40 по 06.41 г.).
В 1953 году генерал-лейтенант К.Н.Деревянко в ответах генерал-полковнику А.П.Покровскому писал: «…Группировка немецко-фашистских войск накануне войны в Мемельской области, в Восточной Пруссии и в Сувалкской области, особенно в приграничных районах, в последние дни перед войной была известна штабу ВО достаточно полно и в значительной ее части и подробно. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с последней предвоенной итоговой разведсводкой РО… Данные этой разведсводки полностью подтвердились последующими данными, полученными после начала боевых действий… У меня сложилось убежденное мнение, что командование ВО недооценило надвигающейся угрозы и ко многим данным относилось с некоторым недоверием…
Вскрытая группировка немецко- фашистских войск накануне военных действий расценивалось РО как наступательная группировка с значительным насыщением танками и моторизованными частями. Вероятными направлениями ожидаемых ударов немцев РО считал направления: Эйдкунен-Каунас и Туроген-Шяуляй…»
К.Н.Деревянко пишет, что командованию ВО была полностью известна группировка немецких войск, расположенная на границе ПрибОВО и вероятные направления ударов. Некоторым читателям может показаться, что все предельно ясно.
Вот схема размещения группировки немецких войск, которую обнаружила разведка, а в неподготовленности войск ВО виноваты «генералы-враги-предатели»! На рисунке также приведены особо ответственные направления, которые указаны в проекте «Планов прикрытия…», а также ожидаемые направления ударов, по мнению К.Деревянко.
Ниже приведена ссылка на сводку РО, в которой разведчики округа оценили количество немецких войск и военной техники на границе с ПрибОВО. Данные по количеству военной техники получены не от агентов за границей и их источников информации, а рассчитаны специалистами РО.
Сведения штаба ПрибОВО от 21.6.41. «О группировке сил и средств немецких войск в Восточной Пруссии к 18 часам 21.6.41 г…
Ссылка на разведсводку http://makeyev.msk.ru/pub/NeProhodiMimo/sbd_34
Заместитель начальника РО штаба ПрибОВО полковник Кашников, Начальник 3-го отделения РО майор Кореневский»
Ниже на рисунке приведена только итоговая информация данной разведсводки.
В соответствии с указанным документом в Восточной Пруссии (до города Сувалки) войскам ПрибОВО противостоит: 19 пд, 5 мд, одна тд, 5 тп, до 9 тб и 6-7 кп. Следует отметить, что из этого количества дивизий 16 находились в полосе ответственности ПрибОВО (в пунктах постоянной дислокации) еще с ноября 1940 года. В документе рассчитано, что эти войска имеют 193 батальона (плотность распределения 0,5 батальона на 1 км фронта), 660 тяжелых и 1505 легких орудий, 2312 противотанковых пушек, 764 зенитных орудий, 764 миномета, 2473 танка (6,5 танка на 1 км фронта), 1743 бронемашины (4,9 на 1 км фронта), 465 самолетов. Вроде бы, все верно, указаны значительные силы и особенно поражает число танков – 2473. В 18-й армии, в 3 и 4 танковых группах было фактически около 1735 танков. Конечно же, оценочные расчетные данные должны отличаться от реальных. Обратите внимание, что в сводке не указаны направления возможных ударов противника, а в расчетах РО все немецкие силы «размазаны» по фронту, т.е. приводятся на 1 км фронта. В числе прочих «размазана» по фронту и основная военная техника ударных группировок: танки и бронемашины.
Интересно то, что дивизии 3 и 12 мк руководство ВО также распределило по фронту. При анализе использования руководством округа мехкорпусов указывалось: «…Нет ярко выраженной группировки войск, больше того, ударная сила - мк - растащены по дивизиям по ряду направлений…». Получается, что руководство ВО не знало направлений главных ударов немецких войск и поэтому разместило дивизии мк разрознено вдоль фронта. Ниже мы рассмотрим другие рассекреченные документы, чтобы найти указание об озвученных К.Деревянко направлениях ожидаемых ударов немецких войск.
Почему же руководство ПрибОВО сосредотачивало как-то не торопливо у границы только 6 неполных сд и два мк (неукомплектованных до полного штата)? Можно, конечно, понять гнев разведчиков после нападения Германии: «Мы же Вас предупреждали...»
Напомню Вам, что в соответствии с неутвержденным «Планом прикрытия…» руководство округа оценивало группировку войск, которую должно было выделить немецкое командование для нападения на ПрибОВО, в 48-49 дивизий (из них до 8-9 тд и мд). В соответствии с приведенными выше разведывательными данными (за 10 часов до начала войны) до указанного количества не хватает двадцати дивизий. Фактически же против войск ПрибОВО было выставлено 40 дивизии (24 пд, 13 тд и мд, 3 од).
Получается, что руководство ПрибОВО ошиблось только на 8-9 дивизий при своей предварительной оценке немецкой группировки, выделяемой для нападения на войска округа. А разведка (дивизионная, окружная, РУ, НКГБ, погранвойск НКВД и т.д.) не смогла полностью вскрыть численность этой группировки. Отдельные читатели могут возразить, что и немецких 29 дивизий было достаточно, чтобы разбить по частям войска ПрибОВО. Но это мы знаем сейчас! Никто в то время не мог себе такое представить. Кроме того, мы еще не рассмотрели дислокацию этих соединений перед войной.
Свой вклад в дезинформацию руководства ВО внесли и специалисты ГШ, которые неверно спрогнозировали возможные удары немецких войск. В частности, наступление с Сувалкинского выступа ожидалось в направлениях: Сувалки-Белосток, Сувалки-Лида и Сувалки-Олита. Другими словами, можно сказать, что только около 1/3 группировки, сосредоточенной на этом выступе, могла выступить против войск ПрибОВО. Для ударов по трем направлениям на выступе должна была быть сосредоточена значительная группировка немецких войск.
Давайте разберемся, что же обнаружили разведчики. Следует помнить, что идет непрерывный обмен разведывательной информацией о немецких войсках между РУ, РО ПрибОВО и ЗапОВО, разведкой НКГБ, погранвойсками НКВД, производится ежедневный облет границы самолетами пограничной авиации, которые в числе прочих задач наблюдают и за сопредельной территорией.
Ниже приведена разведсводка РО ПрибОВО. Она достаточно большая и ее можно пропустить, т.к. ниже на рисунках Вам будет представлено расположение немецких войск в соответствии с указанной сводкой. Для упрощения изложения материала на рисунках противотанковые и зенитные полки (дивизионы) обозначаются как артиллерийские. Это упрощение является несущественным для последующих выводов.
Разведсводка штаба ПрибОВО от 18.6.41. «На 17.6.41 г. против ПрибОВО в полосе: слева – Сувалки, Ликк, Алленштайн и по глубине – Кенигсберг, Алленштайн установлено: штабов армий – 2, штабов АК – 6, пд – 12, мд – 5, тд – 1, тп – 5 и до 9 отдельных тб – всего не менее тд, кп – 6-7, сб – 17, самолетов – свыше 500.
Группировка и дислокация частей:
в районе Мемель – штаб 291-й пд, 401-и и 610-й пп, два батальона 337-го пп, учебный батальон 213-го пп, 33, 61, 63 ад, до двух тб, батальон тяжелых пулеметов, 48, 541-й сб, 7-й полк морской пехоты, училище подводного плавания;
в Мелльнерагген – зенитно-артиллерийский дивизион;
в Бахман – до ад;
в Швеппельн – тб;
в Роокен – батальон 660-го пп;
в Шилутэ – штаб 5-й пд, штаб 161-й мд, штабы 660-го, 22-го пп, один пп, дивизион противотанковых орудий, 208-й строительный батальон;
в Матцикен – ад 206-го ап;
в Лауджен – 520-й сб;
в Рус – батальон 14-го пп, саперная рота;
в Вилляйкен – батальон 660-го пп;
в Ужлекнен – батальон 660-го пп;
в Клокен – батальон 14-го пп, саперная рота;
в Каукемен – штаб и батальон 14-го пп, саперная рота;
в Тильзит – штабы 7-го АК, 1-й пд, 290-й пд, 8-й мд, 1-й кб; 43, 45, 216, 213, 94, 501, 502, 503-й пп; штаб 469-го пп, гсб, 202, 204,227, 206 и 210-й мп, батальон 272-го мп, 1-й и 2-й кп, 22-й тяжелый ап, 21-й легкий ап, 290-й ап, 61-й ап, ад 1-й кбр, 212-й тб, 101-й тб, батальон связи 7-го АК, 610-й отдельный батальон связи, 52-й понтонный батальон, 552-й и 557-й моторизованные обозные батальоны;
в Погеген – 291-й мп, батальон 350-го мп, 116-й тб;
в Пиктупенен – штаб 350-го мп, пб, 511-й дивизион противотанковых орудий;
в Грежпелкен – до роты средних танков;
в Лаугжарген – батальон 214-го пп, до ап, штаб строительного участка;
в Веллкишкен – пб;
в Хайнрихсвальде – 44-й мп;
в Ломпенен – 31-й ад противотанковых орудий;
в г.дв.Эристаль – штаб и ад 67-го ап;
в Рагнит – 3-й и 414-й сб, артиллерийская батарея, мотоциклетная рота, 41й запасный батальон;
в Куршен – 405-й пп;
в Шмалленингкен – пб, саперная рота;
в Нойкирх – штаб 217-й пд; кроме того, по данным РУ, от Тильзит прибыло три тп, три тяжелых ап и два мп. По
данным РО отмечены части 205-й пд и 20-й тд, два пп неустановленной нумерации, последние в лесу 1 км северо-западнее.
В районе Лазденен, Инстербург, Гольдап, Шталлупенен:
в Лазденен – батальон 41-го пп;
в Пилькаллен – штаб и два батальона 41-го пп, зенитно-артиллерийский полк, военный госпиталь, кав.эскадрон;
в Шталлупенен – 214-й пп (без батальона), штаб строительного участка;
в Эйдткунен – два пп, батальон 214-го пп;
в Ширвиндт – пп;
в Гумбинен – штабы 12-го и 22-го АК (требуют проверки), 16-й пд; конвойная дивизия, 27-й и 29-й пп, 6-й минометный полк, 206, 570, 113 и 32-й ап, 4-й полк противотанковых орудий, 25-й тп, 206-й кп, 217-я разведывательная часть, 337 караульный батальон, 46, 10, 501-й пб, 43-й запасный батальон, 16-я авиационная группа (70-100 самолетов);
в районе Сувалки, Сейны:
в Сувалки – штабы 34-й пд, 17-й и 37-й мд; 254, 70, 103, 104, 134, 135 и 136-й пп, штаб и батальон 115-го пп, 70-й минометный полк, 241-й ап, зенитно-артиллерийский полк (дан первично), 31…, 18-й батальон связи, 608-й резервный батальон, до авиационной эскадрильи, три сб, штаб строительного участка;
в Сейны – штаб 26-й пд, 12-й пп, батальон 103-го пп, до одного тп, 420-й минометный полк, до дивизиона противотанковых орудий, 110-й кп, самокатный батальон.
В Маргробово – штаб пд, пп, сб;
в Рачки – сб;
в лесу юго-западнее Плоцично – до пп;
в Новинка – батальон 176-го пп;
в Краснополь – до дивизиона противотанковых орудии, сб;
в Постовела – кп;
в Шиплишки – пб, дивизион противотанковых орудий;
в Пуньск – 412-й мп, пб;
в Филипув – пб, сб;
в Вижайны – 422-й мп, 408-й сб;
в Бакалажево – сб;
в Гибы – пб, до тб.
В районе Кенигсберг, Велау, Пиллау:
в Кенигсберг – штабы 18-й армии, 8-го АК, 4-й и 43-й пд, 1-го воздушного округа; 201, 217, 110, 21 и 623-й пп; 1, 4 и 19-й ап, 47, 511 и 536-й ап (последние 3 требуют проверки), тп;
в Пиллау – 231-й и 215-й полки морской зенитной артиллерии (данные требуют проверки), пп, 150 самолетов.
В районе Летцен, Алленштайн, Иоганнисбург (данные Разведывательного отдела ЗапОВО):
в Летцен – штаб АК, 21-й тп, 115-й пп, ап, кп;
в Ликк – штаб 14-й пд, 215-й пп, 37-й ап (по 14-й пд данные РО ПрибОВО);
в Арис – штаб пд, 143-й и 151-й пп, 14-й ап;
в Растенбург – 56-й и 665-й пп;
в Бишофсбург – пп;
в Алленштайн – штаб 9-й армии, штабы АК и 7-й пд; 301-й и 413-й пп, полк противотанковых орудий, 206-й ап.
Начальник РО полковник Сафронов»
В приведенной сводке отмечается 18 немецких дивизий. С учетом отдельных батальонов и полков суммарное число дивизий можно оценить до 20. В соответствии же с разведсводкой РУ количество немецких дивизий против ПрибОВО составляет 29. Недостающие дивизии расположены за пределами зоны ответственности РО ПрибОВО, которая по глубине была ограничена линией Кенигсберг-Алленштайн. Территория Восточной Пруссии имеется и западнее указанной линии. Получается, что около 1/3 группировки немецких войск, планируемой для военных действий с ПрибОВО (по оценкам командования КА), 17 июня дислоцируются еще на глубине более 100-120 км. О какой войне в ближайшее время может идти речь? Перемещение этих войск к границе должна вскрыть разведка!
Из рисунков видно:
- непосредственно вблизи с границей ПрибОВО сосредоточена только небольшая часть войск в виде некоторого количества пб и четырех полков в зоне Сувалкинского выступа. Основная масса войск расположена на достаточно большом удалении от границы;
- у города Сувалки сосредоточены три штаба дивизий и суммарно до 8 полков на расстоянии до 20-25 км от границы. Эти силы должны «по идее» разделиться на три ударных группировки. А для этого сил, вообще-то, маловато. Следовательно, дополнительные силы должны еще подойти;
- у города Гумбиннен сосредоточена еще одна группировка войск (расстояние до границы около 30 км);
- большая группировка войск дислоцируется в Тильците (расстояние до границы 20-25 км);
- усиленная дивизионная группа дислоцируется в Мемеле;
- из 40 дивизий, которые будут выставлены против войск ПрибОВО, разведкой установлены верные обозначения только восьми (в наименовании 9-ой – ошибка на единицу).
Чтобы сосредоточить удаленные от границы войска на исходные рубежи для нападения требуется до двух суток для пехотных частей и теоретически сутки для тд и мд, расположенных в зоне ответственности РО ПрибОВО. Учитывая огромное количество техники в мд и тд и ограниченное количество дорог – одних суток маловато будет… По имеющимся в общем доступе ЖБД немецких мото-бронетанковых соединений, видно, что сосредотачиваться их отдельные части стали за несколько дней до нападения, но разведкой это сосредоточение было не вскрыто. Следует отметить, что разведкой была вскрыта только одна разведчасть, хотя к 22 июню только одних разведывательных батальонов тд и мд должно было быть более 10. Кроме того, требуется подтянуть соединения, расположенные за 100 км.
Чего боятся руководству ПрибОВО при такой хорошей работе разведки? Как минимум сутки-двое (максимум – до 4-5) у руководства ВО есть до тех пор, пока немецкие войска переместятся к границе на исходные рубежи для нападения. Одновременно можно будет определить по местам сосредоточения войск и направления главных ударов. Руководство округа так думает… Обнаруженных разведкой немецких войск все еще меньше, чем требуется для нападения на ПрибОВО по оценке руководства округа.
Следует обратить внимание, что разведкой обнаружена всего одна полноценная танковая дивизия и не обнаружено ни одного штаба МК, танковых групп и штаба группы армий «Север». Отсутствие штабов мото-бронетанковых объединений не позволяет развивать наступление на большую глубину и окружать крупные группировки советских войск. Отдельные танковые части (полки и батальоны) могут использоваться только для поддержки пехотных соединений и АК, для проведения частных наступательных операций в рамках отдельных АК. Для руководства мобильными ударными группировками нужны соответствующие штабы. Без них темп наступления может снизиться до уже знакомых нам 10-15 км/сутки.
В Восточной Пруссии с мая месяца помимо 20-й тд как минимум находилось еще три тд, которые разведка так и не обнаружила. Обнаруженные разведкой отдельные танковые полки и батальоны могли относиться к этим дивизиям. Но агентурные возможности советской разведки на рассматриваемом театре военных действий не позволили связать разрозненные мото-бронетанковые части и батальоны в подвижные ударные группировки.
В числе указанных в разведсводке пяти мд отмечается 161-я мд – такая дивизия в вермахте отсутствовала. Возможно это 161 пд? В сводке снова не указаны направления возможных ударов немецких войск. В дальнейшем мы постараемся разобраться в вопросе освещения обстановки РО ПрибОВО. А сейчас посмотрим, что сообщали соседи из РО ЗапОВО за 1,5 суток до начала войны.
Разведсводка РО ЗапОВО: «Немецкое командование за последние дни производит усиленные переброски войск - пехоты, артиллерии и танков к границам СССР.
1. В конце мая 3 и 9 ап из Бяла-Подляска и 27 кп из Межиречье убыли к границам СССР.
17 мая в Бяла-Подляска прибыло пять бронепоездов. В течение 1-8.6.41 через Варшаву в направлении Тересполь отмечено движение 18 тд, в авангарде следовал 11 тп.
4-10.6. в район Варшава, Прага сосредотачивалась 38 тд. На р.Висла отмечены части флотилии с №№ 60, 300, 500, 600. Номера не расшифрованы.
С 4 по 6 июня через ст.Рембертов в восточном направлении (конечный пункт не установлен) проследовало до 10 воинских эшелонов с пехотой, артиллерией и тыловыми подразделениями. По непроверенным данным, штаб восточной группы в конце апреля передислоцировался в Отвоцк. В районе Кодень отмечено до 100 танков.
18 мая на аэродроме Беляны установлено до 125 истребителей. На аэродроме Пулавы - 50 бомбардировщиков. В конце мая из Пулавы на Люблин проследовало до пехотной дивизии. В Рожанка прибыл 475 пп.
С 6 по 12 июня через Минск Мазовецки на Седлец проследовало:
280 машин с пехотой (по 20—22 чел. на машине); 900 машин с пехотой, часть из них проследовала на Люблин; 15 пушек более 150 мм, 12 пушек — 150 мм и 12 пушек 105 мм; 75 орудий ПТО — 37 мм; зенитных орудий: 17 — 37 мм и 60 — 105 мм; 100 танков. В районе Янув-Подляски доставлено до 35 самолетов, якобы в разобранном виде. По непроверенным данным, в Соколов приезжал генерал фон КЛЮК для укомплектования армии из частей, прибывающих из Югославии и Франции.
2. По агентурным и радиоданным, штабы корпусов установлены в следующих пунктах: Радин, Луков, Межиречье. По данным радиоразведки, в районе Варшава установлены две крупные радиостанции, самостоятельно поддерживающие связь со штабом главного командования - Берлин. Возможно, одна из радиостанций принадлежит штабу восточной группы, передислоцировавшегося в Отвоцк, вторая — штабу 8 армии. За период с 8 по 14 июня отмечены наиболее интенсивные полеты самолетов в пунктах: Кенигсберг — 41; Данциг — 35; Варшава — 51; Бреслау — 99.
3. По данным РО ПрибОВО на 16.6, в Клайпеда дислоцируется 291 пд, Шилуте — 161 мд, Нейкрих — 217 пд, Тильзит — 158 и 290 пд и 8 мд.
С 11.6. началась эвакуация семей офицеров из Клайпеда и Шилуте. В конце мая в Сейны прибыли — штаб 26 пд, 12 пп, 110 кп, танк.бат и самокатный батальон…
Вывод: 1. Подтверждаются ранее поступившие данные об интенсивных перебросках немецких войск к границам СССР, главным образом в р-ны Сувалки и Седлец.
2. Данные о передислокации штаба Восточной группы в Отвоцк и о 18 и 38-й тд требуют дополнительной проверки.
3. За последние дни в армии наблюдаются многочисленные случаи дезертирства и невыполнения приказов, но армия в целом представляет из себя мощный оплот германского фашизма. Начальник РО Штаба ЗапОВО полковник БЛОХИН, Начальник 3 Отделения РО майор САМОЙЛОВИЧ 21.6.41г.»
Видно, что в приведенной разведсводке практически не содержится информации, из которой можно сделать вывод о начале войны через 1,5 суток. В соответствии с разведсводками РУ КА количество германских дивизий в группе армий «Центр» (против ЗапОВО) неизменно составляло: на 15 мая – 30 дивизий (из них 5 тд и мд), на 1 июня – 30 (6), на 15-20 июня –30 (6). Автору не удалось найти разведсводку РО ЗапОВО с размещением немецких частей в период 15-20 июня 1941 года, но с большой долей вероятности можно сказать, что они располагались также далеко от границы…
Поэтому, когда нам говорят, что какой-то один разведывательный полет 17.6.41 по поручению лично Сталина, якобы, в режиме "он-лайн" сразу открыл глаза Сталину и прочую "отсебятину", автор предложил бы Вам не верить в эту галиматью…
Автор: aKtoR
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