Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 7)

В 1 и 2 частях Вам были представлены спецсообщения, из которых видно, что многие из них содержали противоречивую и даже фантастическую информацию о планах руководства Германии относительно СССР. Эту дезинформацию «подсовывали» первые лица Германии, германские разведслужбы и привлекаемые ими многочисленные чиновники, военные и прочие специалисты. Более-менее точные сроки нападения Германии на СССР стали появляться в сообщениях ближе к 20-м числам июня 1941 года. Помимо сообщений с более точными сроками нападения также поступали донесения с информацией о переносе срока нападения на конец июня или даже на август месяц, а также об отказе от нападения при выполнении руководством СССР определенных условий. Примером служит спецсообщение от «Рамзая»Даже в советском полпредстве в Берлине не все ожидали начало войны 22 июня. Сообщение германского агентао мнении советского служащего:Для того, чтобы руководство страны и КА поверило названному в сообщениях сроку нападения, необходимо было дополнительно предоставить информацию о концентрации немецких войск. Эта концентрация войск должна быть достаточной для начала полномасштабной войны с СССР. Разведка также должна была сообщить о направлениях главных ударов немецких войск.С марта по июнь 1941 года специалисты ГШ оценивали количество немецких войск, которые могла выставить только одна Германия для полномасштабной войны с СССР, в 180…200…220 дивизий.Рассмотрим выдержку изВ Справке говорится о группировке вгерманских дивизий в Восточной Пруссии и в польском генерал-губернаторстве. Речь идет о территории, которая граничит с тремя советскими ВО. Одновременно упоминается о строительстве немцами оборонительной полосы, насыщенной ДОТами и ДЗОТами. Немцы собираются обороняться при нападении войск КА?На указанный в справке временной период РУ считало, что вдоль всей советско-германской границы сосредоточено. Фактически же вдоль границы дислоцировалась, из них. Поэтому упоминание в справке 68-70 дивизий в Восточной Пруссии и в Польше не является верной информацией. Эта информация, по сути, является дезинформацией.Не следует понимать буквально, что все указанные выше дивизии расположились лагерями у самой границы. Не малая часть из указанного количества соединений находилась на значительном удалении (даже на расстоянии свыше 100…150 км) от границы. Ниже в таблице приведено количество немецких дивизий у границы по данным РУ.Из таблицы видно, что по сведениям РУ, с 1940 по июнь 1941 года количество немецких дивизий вблизи границы было сильно завышено. Только к 20-му июня РУ определило точное количество дивизий. К сожалению, даже это совпадение является случайным. Почему? По информации РУ, из тридцати одной немецкой тд и мд двадцать было сосредоточено против КОВО и ОдВО. Фактически же на этом участке находилось всего 8,5 тд и мд. РУ считало, что против КОВО и ОдВО сосредоточено 64 пд, а фактически там было около 43,5 дивизий. Таким образом, по информации РУ выходило, что против войск КОВО и ОдВО сосредоточено на 32 дивизии больше, чем их там находилось. С учетом завышенной оценки группировки немецких войск в Финляндии на 3 дивизии общее количество «потерянных» соединений вблизи советско-германской границы составит 35. Впоследствии эти дивизии «всплыли» на других направлениях. Получается, что накануне войны РУ предоставляло военно-политическому руководству СССР некорректную оценку распределения немецких войск по ожидаемым театрам военных действий.В разное время, в соответствии с оценками РУ, считалось, что против войск ПрибОВО сосредоточены немецкие дивизии, количество которых приведено в таблице.Ниже представлено одно изВ соответствии с данным сообщением, на территорию, которая граничит с Прибалтикой, прибыло 13 дивизий, что также является дезинформацией.Вечером 22 июня 1941 года вышла первая сводка РУ военного времени.Достаточно спокойная и оптимистическая сводка, в которой снова говорится о 29 немецких дивизиях против СЗФ. Правда, часть отдельных танковых батальонов и полков, которые приводились ранее в разведстводках, превратились в полноценные тд. Фактически же против войск ПрибОВО в составе двух танковых групп было выставлено 4 мк (13 тд и мд). В первый день войны пересекло советско-германскую границу или уже приняло участие в боевых действиях более 70 немецких дивизий. Против ПрибОВО выставлено 40 дивизий, из них 26 вступили в боестолкновения или пересекли границу (еще по шести дивизиям отсутствует информация).В Интернете в общем доступе имеется бланк информационного сообщения РУ от 22 июня 1941 года. Мы видим, что против войск СЗФ отмечаются 9 и 18-я армии, 13 пд, 4 мд и 4 тд. В документе снова не говорится о танковых группах – они не обнаружены. Говорится только о разрозненных тд и мд. Неожиданно появившиеся тд даже не имеют номеров – это последствия тщательно продуманного и проработанного плана германским военным командованием по маскировке и сосредоточению войск.Количество дивизий в сводке увеличивается с 50-52 до 62-64, но снова оценки РУ запаздывают. Пересекли границу или вступили в бой уже около 90 дивизий. Обстановка на СЗФ и Западном фронте начала выходить из-под контроля командования.В этот день 3-я танковая группа повернула в сторону Западного фронта. Наши разведчики пытаются работать, но, к сожалению, они находятся в жестком цейтноте. Информация, поступающая от разведки всех уровней, мягко говоря, неполная… В условиях тотальной дезинформации и строжайшего режима секретности со стороны Германии советская разведка не смогла вскрыть точное количество немецких войск у границы. Очень уж молниеносно немцы изготовились к войне. Кроме того, высшее руководства КА жило своими категориями… Давайте поймем, какую именно развединформацию доводило РУ до руководства страны, до руководства КА и ВО перед войной.С июля 1940 года начальником РО ПрибОВО был полковник А.И.Сафронов (погиб в конце июня), а его заместителями - полковники К.Н.Деревянко (с 07.40 по 06.41 г.) и К.В.Кашников (с 09.40 по 06.41 г.).В 1953 году генерал-лейтенант К.Н.Деревянко в ответах генерал-полковнику А.П.Покровскому писал:К.Н.Деревянко пишет, что командованию ВО была полностью известна группировка немецких войск, расположенная на границе ПрибОВО и вероятные направления ударов. Некоторым читателям может показаться, что все предельно ясно.Вот схема размещения группировки немецких войск, которую обнаружила разведка, а в неподготовленности войск ВО виноваты «генералы-враги-предатели»! На рисунке также приведены особо ответственные направления, которые указаны в проекте «Планов прикрытия…», а также ожидаемые направления ударов, по мнению К.Деревянко.Ниже приведена ссылка на сводку РО, в которой разведчики округа оценили количество немецких войск и военной техники на границе с ПрибОВО. Данные по количеству военной техники получены не от агентов за границей и их источников информации, а рассчитаны специалистами РО.Сведения штаба ПрибОВО от 21.6.41.Ниже на рисунке приведена только итоговая информация данной разведсводки.В соответствии с указанным документом в Восточной Пруссии (до города Сувалки) войскам ПрибОВО противостоит: 19 пд, 5 мд, одна тд, 5 тп, до 9 тб и 6-7 кп. Следует отметить, что из этого количества дивизийнаходились в полосе ответственности ПрибОВО (в пунктах постоянной дислокации) ещегода. В документе рассчитано, что эти войска имеют 193 батальона (плотность распределения 0,5 батальона на 1 км фронта), 660 тяжелых и 1505 легких орудий, 2312 противотанковых пушек, 764 зенитных орудий, 764 миномета, 2473 танка (6,5 танка на 1 км фронта), 1743 бронемашины (4,9 на 1 км фронта), 465 самолетов. Вроде бы, все верно, указаны значительные силы и особенно поражает число танков – 2473. В 18-й армии, в 3 и 4 танковых группах было фактически около 1735 танков. Конечно же, оценочные расчетные данные должны отличаться от реальных. Обратите внимание, что в сводке не указаны направления возможных ударов противника, а в расчетах РО все, т.е. приводятся на 1 км фронта. В числе прочих «размазана» по фронту и основная военная техника ударных группировок: танки и бронемашины.Интересно то, что дивизии 3 и 12 мк руководство ВО также распределило по фронту. При анализе использования руководством округа мехкорпусов указывалось:. Получается, что руководство ВО не знало направлений главных ударов немецких войск и поэтому разместило дивизии мк разрознено вдоль фронта. Ниже мы рассмотрим другие рассекреченные документы, чтобы найти указание об озвученных К.Деревянко направлениях ожидаемых ударов немецких войск.Почему же руководство ПрибОВО сосредотачивало как-то не торопливо у границы только 6 неполных сд и два мк (неукомплектованных до полного штата)? Можно, конечно, понять гнев разведчиков после нападения Германии: «Мы же Вас предупреждали...»Напомню Вам, что в соответствии с неутвержденным «Планом прикрытия…» руководство округа оценивало группировку войск, которую должно было выделить немецкое командование для нападения на ПрибОВО, в. В соответствии с приведенными выше разведывательными данными (за 10 часов до начала войны) до указанного количества не хватает. Фактически же против войск ПрибОВО было выставлено(24 пд, 13 тд и мд, 3 од).Получается, что руководство ПрибОВО ошиблось только на 8-9 дивизий при своей предварительной оценке немецкой группировки, выделяемой для нападения на войска округа. А разведка (дивизионная, окружная, РУ, НКГБ, погранвойск НКВД и т.д.) не смогла полностью вскрыть численность этой группировки. Отдельные читатели могут возразить, что и немецких 29 дивизий было достаточно, чтобы разбить по частям войска ПрибОВО. Но это мы знаем сейчас! Никто в то время не мог себе такое представить. Кроме того, мы еще не рассмотрели дислокацию этих соединений перед войной.Свой вклад в дезинформацию руководства ВО внесли и специалисты ГШ, которые неверно спрогнозировали возможные удары немецких войск. В частности, наступление с Сувалкинского выступа ожидалось в направлениях: Сувалки-Белосток, Сувалки-Лида и Сувалки-Олита. Другими словами, можно сказать, что только около 1/3 группировки, сосредоточенной на этом выступе, могла выступить против войск ПрибОВО. Для ударов по трем направлениям на выступе должна была быть сосредоточена значительная группировка немецких войск.Давайте разберемся, что же обнаружили разведчики. Следует помнить, что идет непрерывный обмен разведывательной информацией о немецких войсках между РУ, РО ПрибОВО и ЗапОВО, разведкой НКГБ, погранвойсками НКВД, производится ежедневный облет границы самолетами пограничной авиации, которые в числе прочих задач наблюдают и за сопредельной территорией.Ниже приведена разведсводка РО ПрибОВО. Она достаточно большая и ее можно пропустить, т.к. ниже на рисунках Вам будет представлено расположение немецких войск в соответствии с указанной сводкой. Для упрощения изложения материала на рисунках противотанковые и зенитные полки (дивизионы) обозначаются как артиллерийские. Это упрощение является несущественным для последующих выводов.В приведенной сводке отмечается 18 немецких дивизий. С учетом отдельных батальонов и полков суммарное число дивизий можно оценить до 20. В соответствии же с разведсводкой РУ количество немецких дивизий против ПрибОВО составляет 29. Недостающие дивизии расположены за пределами зоны ответственности РО ПрибОВО, которая по глубине была ограничена линией Кенигсберг-Алленштайн. Территория Восточной Пруссии имеется и западнее указанной линии. Получается, что около 1/3 группировки немецких войск, планируемой для военных действий с ПрибОВО (по оценкам командования КА), 17 июня дислоцируются еще на глубине более 100-120 км. О какой войне в ближайшее время может идти речь? Перемещение этих войск к границе должна вскрыть разведка!Из рисунков видно:- непосредственно вблизи с границей ПрибОВО сосредоточена только небольшая часть войск в виде некоторого количества пб и четырех полков в зоне Сувалкинского выступа. Основная масса войск расположена на достаточно большом удалении от границы;- у города Сувалки сосредоточены три штаба дивизий и суммарно до 8 полков на расстоянии до 20-25 км от границы. Эти силы должны «по идее» разделиться на три ударных группировки. А для этого сил, вообще-то, маловато. Следовательно, дополнительные силы должны еще подойти;- у города Гумбиннен сосредоточена еще одна группировка войск (расстояние до границы около 30 км);- большая группировка войск дислоцируется в Тильците (расстояние до границы 20-25 км);- усиленная дивизионная группа дислоцируется в Мемеле;- из 40 дивизий, которые будут выставлены против войск ПрибОВО, разведкой установлены верные обозначения только восьми (в наименовании 9-ой – ошибка на единицу).Чтобы сосредоточить удаленные от границы войска на исходные рубежи для нападения требуется до двух суток для пехотных частей и теоретически сутки для тд и мд, расположенных в зоне ответственности РО ПрибОВО. Учитывая огромное количество техники в мд и тд и ограниченное количество дорог – одних суток маловато будет… По имеющимся в общем доступе ЖБД немецких мото-бронетанковых соединений, видно, что сосредотачиваться их отдельные части стали за несколько дней до нападения, но разведкой это сосредоточение было не вскрыто. Следует отметить, что разведкой была вскрыта только одна разведчасть, хотя к 22 июню только одних разведывательных батальонов тд и мд должно было быть более 10. Кроме того, требуется подтянуть соединения, расположенные за 100 км.Чего боятся руководству ПрибОВО при такой хорошей работе разведки? Как минимум сутки-двое (максимум – до 4-5) у руководства ВО есть до тех пор, пока немецкие войска переместятся к границе на исходные рубежи для нападения. Одновременно можно будет определить по местам сосредоточения войск и направления главных ударов. Руководство округа так думает… Обнаруженных разведкой немецких войск все еще меньше, чем требуется для нападения на ПрибОВО по оценке руководства округа.Следует обратить внимание, что разведкой обнаружена всего одна полноценная танковая дивизия и не обнаружено ни одного штаба МК, танковых групп и штаба группы армий «Север». Отсутствие штабов мото-бронетанковых объединений не позволяет развивать наступление на большую глубину и окружать крупные группировки советских войск. Отдельные танковые части (полки и батальоны) могут использоваться только для поддержки пехотных соединений и АК, для проведения частных наступательных операций в рамках отдельных АК. Для руководства мобильными ударными группировками нужны соответствующие штабы. Без них темп наступления может снизиться до уже знакомых нам 10-15 км/сутки.В Восточной Пруссии с мая месяца помимо 20-й тд как минимум находилось еще три тд, которые разведка так и не обнаружила. Обнаруженные разведкой отдельные танковые полки и батальоны могли относиться к этим дивизиям. Но агентурные возможности советской разведки на рассматриваемом театре военных действий не позволили связать разрозненные мото-бронетанковые части и батальоны в подвижные ударные группировки.В числе указанных в разведсводке пяти мд отмечается 161-я мд – такая дивизия в вермахте отсутствовала. Возможно это 161 пд? В сводке снова не указаны направления возможных ударов немецких войск. В дальнейшем мы постараемся разобраться в вопросе освещения обстановки РО ПрибОВО. А сейчас посмотрим, что сообщали соседи из РО ЗапОВОВидно, что в приведенной разведсводке практически не содержится информации, из которой можно сделать вывод о начале войны через 1,5 суток. В соответствии с разведсводками РУ КА количество германских дивизий в группе армий «Центр» (против ЗапОВО) неизменно составляло: на 15 мая – 30 дивизий (из них 5 тд и мд), на 1 июня – 30 (6), на 15-20 июня –30 (6). Автору не удалось найти разведсводку РО ЗапОВО с размещением немецких частей в период 15-20 июня 1941 года, но с большой долей вероятности можно сказать, что они располагались также далеко от границы…Поэтому, когда нам говорят, что какой-то один разведывательный полет 17.6.41 по поручению лично Сталина, якобы, в режиме "он-лайн" сразу открыл глаза Сталину и прочую "отсебятину", автор предложил бы Вам не верить в эту галиматью…