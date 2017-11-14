21:03 14 ноября

Глава МИД Польши объяснил грузинам, почему невозможно членство Грузии в ЕС

В Евросоюзе заявляют о том, что расширение ЕС на данном этапе было бы целесообразно приостановить. Чиновником, вещающим от имени всего ЕС, решил выступить глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский. В своём заявлении он коснулся вопроса возможности принятия в состав Евросоюза такого государства как Грузия.

Глава МИД Польши объяснил грузинам, почему невозможно членство Грузии в ЕС


Примечательно, что о фактической невозможности Грузии вступить в ЕС Ващиковский заявил, находясь с визитом в Тбилиси. Из заявления главы МИД Польши, объяснившего всё «сложной ситуацией в самом ЕС»:
В ЕС тяжёлая ситуация, есть сложности. А потому это (вступление Грузии) на сегодняшний день не представляется возможным. Но мы скрестили пальцы на удачу и ждём того момента, когда Грузия сможет стать членом Европейского союза.



Далее Ващиковский, встретившийся с представителями грузинских властей, заявил, что пока нужно дождаться очередного саммита «Восточное партнёрство», где будут приняты очередные декларации и документы.

Ващиковский:
Мы надеемся, что наши итоговые документы удовлетворят Грузию, которая в перспективе, конечно же, будет сближаться с ЕС.

Напомним, что в своё время Саакашвили обещал, что Грузия станет членом Евросоюза не позднее 2016 года. Теперь Саакашвили раздаёт обещания на Украине...

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 43

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  1. Идущий Сегодня, 18:16
    Напомним, что в своё время Саакашвили обещал, что Грузия станет членом Евросоюза не позднее 2016 года. Теперь Саакашвили раздаёт обещания на Украине...


    Вот этот " талисман "- Саакашвили будет теперь хранить и Украину.
    Идущий
    1. dsk Сегодня, 18:25
      Цель кукловодов затащить побольше стран в НАТО под любым предлогом, "чужие ручки" нужны. В ЕС и так "нахлебников" хватает.
      dsk
      1. 210окв Сегодня, 18:33
        Грузия и Украина..Сладкая парочка.Теперь только и остаётся биться головой в закрытую дверь..
        210окв
        1. Монос Сегодня, 19:29
          Разводят не только грузинов. Хохлов тоже. laughing "Зоотехники" ЕС плотно занялись разведением крупного рогатого скота.
          "Сейчас у ЕС нет возможности предложить перспективу одной стране-партнеру. Возможно, через несколько лет, но сейчас - нет", - пояснил посол, отвечая на вопрос об актуальности нынешних форматов сотрудничества ЕС с восточными партнерами, включая Украину.
          "Мы все знаем это (отсутствие готовности ЕС к дискуссии о перспективе членства), такова реальность! И теперь нам, то есть Евросоюзу, необходимо убедить партнеров продолжать выполнять Соглашение об ассоциации, исходя из этого понимания", - пояснил он.


          Посол Европейского Союза в Украине Хюг Мингарели.
          Монос
          1. pjastolov Сегодня, 20:12
            Цитата: Монос
            "Зоотехники" ЕС плотно занялись разведением крупного рогатого скота.

            раньше разводили кроликов, в 90-е - лохов, теперь скот - все идет на увеличение - население планеты тоже растет - ресурсов надо больше laughing
            pjastolov
    2. 79807420129 Сегодня, 18:48
      потому это (вступление Грузии) на сегодняшний день не представляется возможным

      Курите папиросы короче генацвале. fellow
      79807420129
    3. pjastolov Сегодня, 20:10
      Цитата: Идущий
      Вот этот " талисман "

      вот из-за этого талисмана - ни ту, ни другую не хотят принимать
      pjastolov
  2. Банщик-М Сегодня, 18:16
    Мы грузинам уже давно объяснили , почему ..хе хе

    Пора возвращаться , для серьезного разговора..Надеемся ,что сами вернетесь . soldier
    Банщик-М
    1. Идущий Сегодня, 18:17
      Цитата: Банщик-М
      Мы грузинам уже давно объяснили , почему ..хе хе


      Потому что географически они находятся в Азии ?
      Идущий
  3. хрыч Сегодня, 18:18
    Типа еще одного дармоеда, мы дотационщики не потянем laughing
    хрыч
    1. Лелёк Сегодня, 18:35
      Цитата: хрыч
      Типа еще одного дармоеда, мы дотационщики не потянем


      Привет, именно ЕЩЁ ОДНОГО. Более ранним дармоедам субсидии знатно урезаются, в связи с чем все парадные входы в правительства увешаны табличками "осторожно - сопли, слюни".
      Лелёк
      1. хрыч Сегодня, 18:55
        Привет, Лелёк drinks если донор - Британия выйдет, на бигус не хватит, не то, что на харчо laughing
        хрыч
        1. Лелёк Сегодня, 18:59
          Цитата: хрыч
          на бигус не хватит, не то, что на харчо


          Не ведаю расценок в меню прибалтов, но аппетит мы им знатно попортим.
          Лелёк
        2. bouncyhunter Сегодня, 19:13
          Хрыч, Лев - приветствую! hi
          Глава МИД Польши объяснил грузинам, почему невозможно членство Грузии в ЕС

          Вах , слюшай , абыдно , да ? lol
          Цитата: хрыч
          если донор - Британия выйдет, на бигус не хватит, не то, что на харчо

          Цитата: Лелёк
          Не ведаю расценок в меню прибалтов, но аппетит мы им знатно попортим.

          Пусть европопрошайки и недоевропопрошайки чешут репы . В Европе нонче не подають : самим мало . Что , ждём паломничества "на хлебушек" от ярых русофобов к ненавистной России ? wink
          bouncyhunter
          1. хрыч Сегодня, 19:23
            Цитата: bouncyhunter
            Хрыч, Лев - приветствую!

            Здравствуй, Братан drinks Если Каталония покинет Испанское королевство, то и им еще подавать придется laughing окрасятся в оранжевый ...

            Как сказал мудрый Кличко:
            хрыч
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:28
              Да , Brexit открыл ящик Пандоры в ЕС . Как думаешь , кто этому особенно рад ? wink
              bouncyhunter
              1. хрыч Сегодня, 19:46
                Цитата: bouncyhunter
                Как думаешь , кто этому особенно рад ?

                Неужели Батька laughing
                хрыч
                1. bouncyhunter Сегодня, 19:49
                  А почему нет ? lol Слабый ЕС многим выгоден , но особенно залужным дерьмократам . yes
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Сегодня, 19:59
                    Нам не нужен тот бардак в Европе , который там собирается устроить США.
                    Идущий
                    1. bouncyhunter Сегодня, 20:03
                      Но Россию ЕС слушать не станет , так как США убедило всех своих вассалов что Россия - враг ! Виктор , добрый вечер ! hi
                      bouncyhunter
                      1. Идущий Сегодня, 20:07
                        Павел здравствуйте! , для США будет страшный кошмар , если Е.С. начнет , не то что слушать , а просто общаться с Россией и не дай Бог продолжать совместные проекты , тогда США оказывается за бортом .
                        Идущий
                    2. bouncyhunter Сегодня, 20:15
                      Цитата: Идущий
                      для США будет страшный кошмар , если Е.С. начнет , не то что слушать , а просто общаться с Россией и не дай Бог продолжать совместные проекты , тогда США оказывается за бортом .

                      Вот потому Матрасия постоянно демонизирует Россию через свои СМИ , но не все подставляют уши под матрасную лапшу . wink
                      bouncyhunter
                      1. Идущий Сегодня, 20:17
                        Многие в Европе это понимают , но политики все под колпаком у США ,
                        Идущий
      2. Moskovit Сегодня, 21:00
        Когда был в Прибалтике обратил внимание, что возле строек или восстановленных памятников архитектуры стоят плакаты, где указано, в каких пропорциях внесены деньги ЕС и прибалтов. Примерно 80 или 90 на 20-10 %. То есть без помощи ЕС все эти Балтийские тигры превратятся в помоешных котов.
        Moskovit
  4. штольц Сегодня, 18:19
    Можно согласится с этим Ващиковским, что ситуация в ЕС действительно крайне сложная. Там сейчас от всех беженцев деваться некуда, а тут ещё горячие грузины туда просятся, ну нет, пусть гуляют мимо.
    штольц
  5. Комментарий был удален.
  6. NIKNN Сегодня, 18:22
    Глава МИД Польши объяснил грузинам, почему невозможно членство Грузии в ЕС
    Красава... laughing laughing laughing
    NIKNN
    1. Идущий Сегодня, 18:27
      Они уже вещают за весь Е.С. , там такой наглости не простят. lol
      Идущий
      1. NIKNN Сегодня, 18:36
        Цитата: Идущий
        Они уже вещают за весь Е.С. , там такой наглости не простят.

        Со стороны смотреть интереееесноооо... lol
        NIKNN
        1. oldzek Сегодня, 19:37
          из каждого поляка может выйти властелин мира,а уж министр иностранных дел Польши может говорить на уровне галактик.
          oldzek
          1. Идущий Сегодня, 20:01
            Цитата: NIKNN
            Цитата: Идущий
            Они уже вещают за весь Е.С. , там такой наглости не простят.

            Со стороны смотреть интереееесноооо... lol


            Ну под пиво не плохо , только уж больно близко все это безобразие от нас.
            Идущий
            1. NIKNN Сегодня, 20:57
              Цитата: Идущий
              Ну под пиво не плохо , только уж больно близко все это безобразие от нас.

              Прорвемся. smile
              NIKNN
              1. Идущий Сегодня, 21:02
                Не сомневаюсь , но лишний гемор нам зачем.
                Идущий
  7. ded100 Сегодня, 18:25
    Ну как дети в самом деле зачем в европе плясуны и скакуны! wassat
    ded100
  8. Лелёк Сегодня, 18:29
    В Евросоюзе заявляют о том, что расширение ЕС на данном этапе было бы целесообразно приостановить. Чиновником, вещающим от имени всего ЕС, решил выступить глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский.


    Фрау канцлерин всё более сдаёт позиции управительницы ЕС сейму "не сгиневшей". Ну, а по поводу "Джорджии 2" можно сказать, что у неё появится малый шанс вхождения в "европы", если она на официальном уровне откажется от территориальных претензий к РЮО и Абхазии, а без этого - "stop way".
    Лелёк
  9. Комментарий был удален.
  10. 1536 Сегодня, 18:40
    Ну, понимать-то такие заявления поляков, видимо, надо так: "Вы, ребята, мало еще навредили России, войну проиграли, не определились с некоторыми территориями. Работайте дальше над ошибками, мы вам в этом поможем."
    Вообще складывается впечатление, что судьба государств на постсоветском пространстве впрямую зависит он России и ее состояния.
    1536
  11. Васян1971 Сегодня, 18:49
    " В ЕС тяжёлая ситуация, есть сложности. А потому это (вступление Грузии) на сегодняшний день не представляется возможным. Но мы скрестили пальцы на удачу и ждём того момента, когда Грузия сможет стать членом Европейского союза."
    Если перевести на человеческий язык, то получится: " Денег для вас нет, но вы держитесь."
    Васян1971
  12. ul_vitalii Сегодня, 19:00
    Ну, а кто Пшекам объяснит, что они м.удаки и много на себя берут.
    ul_vitalii
  13. Симон Сегодня, 19:16
    Ну, вот, обломалось для Грузии вступление в НАТО. И для чего они бунт устраивали! Теперь болтаются, как г...о в проруби. Нагадили сами себе, к России стыдно на поклон идти и Европа не принимает! request tongue
    Симон
    1. polpot Сегодня, 19:58
      Пусть радуются что ими по старой привычке Турция с Ираном не занялись вот веселья будет
      polpot
  14. ltc35 Сегодня, 19:21
    И эти тоже думают, что им будет в ЕС лучше чем в СССР. А вот интересно они сами или за них "думают"?
    ltc35
    1. Идущий Сегодня, 20:02
      Их похоже уже никто не спрашивает , нужен пояс ненависти вокруг России.
      Идущий
  15. polpot Сегодня, 19:57
    Опять от меня сбежала последняя электричка запели грузины и пошли утирая слезы в душе ненавидя поляков
    polpot
  16. Sergey53 Сегодня, 20:12
    Как он чётко их всех на место ставит. Молодец. Бей своих чтобы чужие боялись.
    Sergey53
  17. Евродав Сегодня, 20:53
    Все проще и без слов этого пшека... Сталин и Грузия исторически неразрывно связаны! Памятник в Гори еще наверно жив, да и не только... Как жива и память грузин, особенно не тронутых "розами", сельских например... И как таких в ЕС? Так что вопрос этот для них закрыт на ближайшие 50 лет!
    Евродав
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