Глава МИД Польши объяснил грузинам, почему невозможно членство Грузии в ЕС

В ЕС тяжёлая ситуация, есть сложности. А потому это (вступление Грузии) на сегодняшний день не представляется возможным. Но мы скрестили пальцы на удачу и ждём того момента, когда Грузия сможет стать членом Европейского союза.

Мы надеемся, что наши итоговые документы удовлетворят Грузию, которая в перспективе, конечно же, будет сближаться с ЕС.

В Евросоюзе заявляют о том, что расширение ЕС на данном этапе было бы целесообразно приостановить. Чиновником, вещающим от имени всего ЕС, решил выступить глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский. В своём заявлении он коснулся вопроса возможности принятия в состав Евросоюза такого государства как Грузия.Примечательно, что о фактической невозможности Грузии вступить в ЕС Ващиковский заявил, находясь с визитом в Тбилиси. Из заявления главы МИД Польши, объяснившего всё «сложной ситуацией в самом ЕС»:Далее Ващиковский, встретившийся с представителями грузинских властей, заявил, что пока нужно дождаться очередного саммита «Восточное партнёрство», где будут приняты очередные декларации и документы.Ващиковский:Напомним, что в своё время Саакашвили обещал, что Грузия станет членом Евросоюза не позднее 2016 года. Теперь Саакашвили раздаёт обещания на Украине...