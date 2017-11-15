Зенитно-ракетный комплекс «Круг». Инфографика
ЗРК «Круг» — один из первых комплексов восковой противоздушной обороны средней дальности. Испытания зенитно-ракетного комплекса начались в конце 1959 года и сопровождались серьезным процентом неудачи. Проблемы продолжались вплоть до июня 1964 года. 3 февраля 1965 года зенитно-ракетный комплекс «Круг» был принят на вооружение ПВО сухопутных войск.
Первоисточник: https://riafan.ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти