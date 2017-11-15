10:52 15 ноября

Зенитно-ракетный комплекс «Круг». Инфографика

ЗРК «Круг» — один из первых комплексов восковой противоздушной обороны средней дальности. Испытания зенитно-ракетного комплекса начались в конце 1959 года и сопровождались серьезным процентом неудачи. Проблемы продолжались вплоть до июня 1964 года. 3 февраля 1965 года зенитно-ракетный комплекс «Круг» был принят на вооружение ПВО сухопутных войск.


Первоисточник: https://riafan.ru/


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Комментарии 1

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:02
    Лучше один раз увидеть.
    Наблюдатель2014
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