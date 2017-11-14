21:08 14 ноября

В Роскосмосе заявили о разработке кислородно-метанового ракетного двигателя

Воронежское «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш, РОСКОСМОС) завершило разработку технического предложения и эскизного проекта на опытный образец кислородно-метанового ракетного двигателя тягой 85 тонн. Также предприятие начало работы по подготовке опытного производства для изготовления узлов и агрегатов нового двигателя. сообщается на сайте "Роскосмоса"

В Роскосмосе заявили о разработке кислородно-метанового ракетного двигателя


Разработка ведется в целях создания и отработки технологии использования метана в качестве компонента топлива в перспективных жидкостных ракетных двигателях (ЖРД). Среди других задач, решаемых в рамках этого проекта - создание опытного образца системы аварийной защиты двигателя и отработка передовых методов проектирования на основе современных цифровых технологий. Кроме того, специалисты КБХА прорабатывают вопросы оптимизации параметров перспективных «метановых» ЖРД с учетом требований по минимизации стоимости производства и эксплуатации.


Также на первом этапе работ состоялись испытания экспериментального кислородно-метанового двигателя тягой 40 тонн. К настоящему времени специалисты КБХА завершили разборку и дефектацию этого двигателя и анализ результатов испытаний. Полученная информация будет использована в дальнейших работах над двигателем тягой 85 тонн.

В КБХА заявили, что следующий этап предусматривает выпуск конструкторской документации на двигатель тягой 85 тонн, а также продолжение подготовки производства и изготовление энергетических установок для отработки отдельных систем двигателя.

Метан (природный газ) рассматривается как один из перспективных видов горючего для ракетной техники. Метан обладает широкой сырьевой базой и низкой стоимостью по сравнению с керосином. Как по плотности, так и по эффективности природный газ находится между керосином и водородом. Удельный импульс у двигателя на метане высокий, но это преимущество нивелируется тем, что у природного газа меньшая плотность, поэтому в сумме получается незначительное энергетическое преимущество. Однако с конструкционной точки зрения метан привлекателен. Благодаря своим качествам метановое топливо более приемлемо для применения в двигателях многоразовых космических летательных аппаратов.
- отметили в КБХА

Использованы фотографии: https://www.roscosmos.ru/
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Комментарии 42

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  1. Банщик-М Сегодня, 19:00
    Я знал ,что наши Кулибины хитры на дешовые и качественные разработки ! Не плохо так ..

    Космос наш мужики , был и будет!
    Банщик-М
    1. Dimontius Сегодня, 19:03
      Это было коммерческое предложение Илону Максу? какая то хилая презентация.
      Dimontius
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:05
        Вроде бы недавно была статья на ВО на тему, что двигатель на метане создают американцы. Мы пошли по их стопам или США переняли наш опыт?
        СРЦ П-15
        1. voyaka uh Сегодня, 19:13
          Создали уже давно. Фалконы-9 Маска ( движки Мerlin)
          летает на метане.
          voyaka uh
          1. КОСМОС Сегодня, 19:21
            Цитата: voyaka uh
            Создали уже давно. Фалконы-9 Маска ( движки Мerlin)
            летает на метане.

            Ракетный двигатель Мерлин, это допотопный керосиновый движок с открытым циклом. А вот разрабатываемый spaceX новый двигатель Раптор метановый.
            КОСМОС
            1. voyaka uh Сегодня, 19:27
              Да, я перепутал. Мерлин - керосиновый. Спасибо за исправление. good
              voyaka uh
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:31
                Цитата: voyaka uh
                Да, я перепутал. Мерлин - керосиновый. Спасибо за исправление

                А я грешным делом хотел плюс Вам поставить, но решил сначала погуглить и нашёл, что Вы не правы. Но опровергать Вас не стал, потому что это сделали уже без меня. А вот за этот коммент Вам плюс - люблю людей умеющих признавать свои ошибки! hi
                СРЦ П-15
              2. Банщик-М Сегодня, 20:27
                Цитата: voyaka uh
                Да, я перепутал. Мерлин - керосиновый. Спасибо за исправление. good

                Часто вы товарищи из Израиля "путаетесь" , против России..хе хе bully Настораживает прям уже давно..
                Банщик-М
          2. Слесарь Сегодня, 19:22
            Цитата: voyaka uh
            Создали уже давно. Фалконы-9 Маска ( движки Мerlin)
            летает на метане.

            С какого перепуга? керосин его все ... laughing
            Слесарь
          3. Orel Сегодня, 19:24
            Цитата: voyaka uh
            Создали уже давно. Фалконы-9 Маска ( движки Мerlin)
            летает на метане.


            Тут Вы ошиблись. Мерлин на кислороде и керосине RP-1. СпейсХ только разрабатывает новый двигатель кислородно-метановый - раптор. Если они смогут сделать, что задумали, то двигатель будет хороший, с полнопоточным закрытым циклом, полная газификация компонентов топлива. Удельный импульс будет больше, ресурс двигателя и надежность выше.
            Orel
            1. Вадим237 Сегодня, 20:11
              Раптор уже огневые испытания проходит.
              Вадим237
              1. maxim947 Сегодня, 20:57
                Метан это плюс в удельном импульсе, минус это криогенное топливо + очень взрывоопасное и проблемы с хранением т.к. оно испаряется и в результате чего увеличивается процентное содержание углекислоты и при превышении определенного процента метан становится не кондиционным. Но бесспорно тема перспективная
                maxim947
    2. Orel Сегодня, 19:12
      Цитата: Банщик-М
      Я знал ,что наши Кулибины хитры на дешовые и качественные разработки ! Не плохо так ..


      Цитата: СРЦ П-15
      Вроде бы недавно была статья на ВО на эту тему, что двигатель на метане создают американцы. Мы пошли по их стопам или США переняли наш опыт?


      Если мне память не изменяет, то сначала тут хаяли разработки Маска и Бэзоса по кислородно-метановым двигателям, мол - бесперспективно, малоэффективно, на керосине проще...А тут уже начали опять "переобуваться". Отсюда и все проблемы. Достоинств конкурентов не признаем, шапками закидываем. Первый путь к поражению - недооценка, а второй - излишняя самоуверенность. Чтобы что-то в космосе изменить надо сначала признать, что мы в полной...Всем понятно где короче. Надо осознать свое место на текущем отрезке космической истории, а не оценивать себя по заслугам прошлых поколений, к которым нынешний Роскосмос имеет крайне отстраненное отношение.
      Orel
      1. КОСМОС Сегодня, 20:03
        Цитата: Orel
        Если мне память не изменяет, то сначала тут хаяли разработки Маска и Бэзоса по кислородно-метановым двигателям, мол - бесперспективно, малоэффективно, на керосине проще

        А что? Что то изменилось в этом вопросе? Мало сделать двигатель, под него надо еще создать несущий корпус, балоны, при увеличении сухой массы носителя, ему надо больше топлива для возврата ступени, короче сложность, пожароопастность... в общем пусть делают... посмотрим)))
        Цитата: Orel
        А тут уже начали опять "переобуваться". Отсюда и все проблемы. Достоинств конкурентов не признаем, шапками закидываем. Первый путь к поражению - недооценка, а второй - излишняя самоуверенность. Чтобы что-то в космосе изменить надо сначала признать

        Да плевать на все эти лирические нюансы, что бы что то изменить, надо свои мозги иметь, а не Илона Маска.
        КОСМОС
        1. Orel Сегодня, 20:22
          Цитата: КОСМОС
          Да плевать на все эти лирические нюансы, что бы что то изменить, надо свои мозги иметь, а не Илона Маска.


          Человек, который не понимает, где находится никогда не придет туда, куда нужно. Поэтому знать и понимать свое место надо. Прошлые заслуги никакого места в современной космической гонке не обеспечивают.

          Цитата: КОСМОС
          А что? Что то изменилось в этом вопросе? Мало сделать двигатель, под него надо еще создать несущий корпус, балоны, при увеличении сухой массы носителя, ему надо больше топлива для возврата ступени, короче сложность, пожароопастность... в общем пусть делают... посмотрим)))


          Нет, ничего не изменилось. Отставание по части многоразовых кораблей, орбитальных телескопов, АМС, сверхтяжелых ракет, двигателей на перспективных топливных парах осталось. Только ЯРД себя и тешим, но с ним все ой как туго и медленно идет. Много лет проект идет или говорят, что "идет". Сомнения в том, что до конца доведут большие.
          Orel
      2. slipped Сегодня, 20:31
        Тут несколько недель назад и фото двигателя на прожиге выставлял и даже какой носитель, возможно, будет на метане писал ....))), а они тут все по спейсам меряют.
        slipped
    3. Читатель 2013 Сегодня, 19:15
      Это банщик м, Как ты надоел со своей бесконечной, убогой тупостью
      Читатель 2013
      1. 79807420129 Сегодня, 19:32
        Цитата: Читатель 2013
        Это банщик м, Как ты надоел со своей бесконечной, убогой тупостью

        А вы не хамите мил человек,считаете если банщик не прав,так разбейте его аргументами и фактами,а не хамством,вон как Orel это делает.Понимаю надоедают бесконечные лозунги и махание шашкой. yes
        79807420129
        1. Банщик-М Сегодня, 20:33
          Цитата: 79807420129
          Цитата: Читатель 2013
          Это банщик м, Как ты надоел со своей бесконечной, убогой тупостью

          А вы не хамите мил человек,считаете если банщик не прав,так разбейте его аргументами и фактами,а не хамством,вон как Orel это делает.Понимаю надоедают бесконечные лозунги и махание шашкой. yes

          Спасибо Влад за поддержку..! На эксперта и аналитика никогда не претендовал, но право на свое мнение имею все же.. Если не прав , то извинюсь..А обычно не лезу ,если серьезный разговор начинается спецов.. hi
          Банщик-М
      2. Krabik Сегодня, 19:36
        Он тролль 80 калибра, просто не все это понимают ;)
        Krabik
        1. Банщик-М Сегодня, 20:49
          Цитата: Krabik
          Он тролль 80 калибра, просто не все это понимают ;)

          Хватит лаять крабик, хоть бы один серьезный комент написал..
          Устал я уже от тебя wassat , вон лучше мужиков почитай , серьезно пишут ..Правда интересно их споры читать ! Люблю такие темы , хотя и не все понимаю.. hi
          Банщик-М
    4. Вадим237 Сегодня, 19:33
      Лучше бы наши кулибины ускоряли разработку ЯРДУ, ионные двигатели с ядерным питанием. И начинали работать по термоядерному ракетному двигателю. Всё на перспективу.
      Вадим237
    5. RASKAT Сегодня, 19:51
      Ну тут мы столкнемся со многими трудностями, первое это то что СПГ будет находится в ракете под большим давлением, то есть нужны будут более устойчивые к давлению баки, а стало быть они будут толще и тяжелее. Во вторых будет ли достаточно тяги и смогут ли такие двигатели конкурировать по тяге с Керосиновыми и Водородными? Насколько мне известно самую большую тягу выдают водородные.
      Мне кажется что данная ракета может и будет рентабельной но только при выводе малых грузов, большие вряд ли потянет.
      Может было бы гораздо проще возле космодромов построить водорододобывающие станции? Или Рядом с какой нибудь ГЭС недалеко от космодрома и стоимость добычи водорода существенно упадет? request
      Надо подумать. recourse
      RASKAT
      1. AID.S Сегодня, 20:32
        Цитата: RASKAT
        СПГ будет находится в ракете под большим давлением, то есть нужны будут более устойчивые к давлению баки,

        Какое давление у сжиженного метана при минус 160? Не больше,чем у уже применяемого жидкого кислорода при минус 183 градусах. Так что особых проблем с баками вообще нет.
        AID.S
        1. Orel Сегодня, 20:37
          Цитата: AID.S
          Какое давление у сжиженного метана при минус 160? Не больше,чем у уже применяемого жидкого кислорода при минус 183 градусах.


          Тем более, когда Дельта-4 вообще на паре водород-кислород летает. С баками проблем нет, разве что в габаритах они больше, а по массе примерно схоже все. Температура жидкого водорода при этом вообще минус 253 градуса.
          Orel
      2. Lycan Сегодня, 20:59
        Думается, получение водорода - вообще малопроблеммное дело. Тупо электролиз воды с последующей подморозкой для выгона лишнего. Ну или паровая конверсия (из метана или лёгких нефт. фракций).
        Другое дело - изготовить систему полностью контролируемого и безопасного управления таким двигателем. (было бы всё это - не строили бы планов на метан-кислород)
        Lycan
  2. Дембель77 Сегодня, 19:07
    Воронежское «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш, РОСКОСМОС) завершило разработку технического предложения и эскизного проекта на опытный образец кислородно-метанового ракетного двигателя тягой 85 тонн.
    Ну, наверное, будущий двигатель всё таки будет помощнее?
    Ускоритель Спейс Шаттла - Тяга — свыше 1300 тс.
    РД-170 - Тяга — свыше 800 тс.
    Дембель77
    1. Вадим237 Сегодня, 19:27
      Эти ускорители у Шаттла с тягой 1300 тонн - ТТРД.
      Вадим237
      1. Дембель77 Сегодня, 19:31
        Согласен с Шаттлом, но самый мощный из когда-либо созданных ракетных двигателей на жидких компонентах топлива — РД-170 800 тс с хвостиком.
        Дембель77
    2. slipped Сегодня, 20:33
      Да. Пока это только тесты.
      slipped
  3. Тень тьмы Сегодня, 19:11
    Двигатель и топливо которые уменьшают соотношение полезного груза к весу ракеты??? Кто-то решил погреть руки? Это же уже было и результат тогда не впечатлил! fool
    Тень тьмы
    1. Вадим237 Сегодня, 19:29
      Эти движки нужны будут для полётов на орбите.
      Вадим237
  4. Dzafdet Сегодня, 19:11
    Цитата: Дембель77
    Воронежское «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш, РОСКОСМОС) завершило разработку технического предложения и эскизного проекта на опытный образец кислородно-метанового ракетного двигателя тягой 85 тонн.
    Ну, наверное, будущий двигатель всё таки будет помощнее?
    Ускоритель Спейс Шаттла - Тяга — свыше 1300 тс.
    РД-170 - Тяга — свыше 800 тс.

    Эти движки, скорее всего, для третьей ступени и манёвров на орбите...
    Dzafdet
    1. slipped Сегодня, 20:27
      Нет, это экспериментальные двигатели, там в новости написано об этом.
      slipped
  5. Симон Сегодня, 19:33
    Интересный движок! Первый раз слышу о такой разработке! Тяга 85 тонн - это хорошамощность, кроме того - экологически чистый. good
    Симон
  6. Симон Сегодня, 19:35
    Цитата: Тень тьмы
    Двигатель и топливо которые уменьшают соотношение полезного груза к весу ракеты??? Кто-то решил погреть руки? Это же уже было и результат тогда не впечатлил! fool

    Видимо проверили и переработали. Главное, экологически чистый. wink
    Симон
  7. AwaZ Сегодня, 20:15
    наблюдая в последние годы происходящие тенденции, прихожу к выводу ,что все в российской науке плохо- что в космической что в самолетной . Постоянно ведутся наши разработчики за не всегда разумными а часто тупиковыми идеями от американцев. МОжет пора уже давно пытаться используя опыт СССР что то кардинально новое придумывать? И не позориться вот с подобного рода презентациями...
    AwaZ
    1. Вадим237 Сегодня, 20:31
      Есть у нас более перспективная разработки: ДРД, ЯРДУ ионные, плазменные двигатели.
      Вадим237
      1. AwaZ Сегодня, 20:54
        вы сами то в это верите ?
        AwaZ
    2. slipped Сегодня, 20:36
      Пока позоритесь здесь вы, это не презентация. Это просто констатация факта. Факта о том, что технологии по новым двигателям на СПГ продолжают развиваться и когда станут востребованы, будут использованы. Например в "Союз-7".)
      slipped
  8. Евродав Сегодня, 20:39
    Цитата: Читатель 2013
    Это банщик м, Как ты надоел со своей бесконечной, убогой тупостью

    Уважаемый, с 4-го марта 2017 года вы написали 19 комментов, отсюда вопрос- когда вам успел надоесть Банщик М( кем бы он не был ранее)? Его "убогая тупость", как вы выражаетесь, есть ничто по сравнению с вашей выделяемой гадостью...
    Вот пример, думаю коллеги вспомнят и оценят...
    Статья:
    "В Италии открыт памятник Герою России Прохоренко"
    А это ваш высер:
    "...Вот интересно, он САМ выбрал себе работу, учился на нее, погиб на работе за деньги в мутной стране непонятно за что, а почему нет такого ажиотажа, когда разбивается водитель или засыпает шахтера..."
    Так что учитесь у Михана, хотя бы с лозунгом и шашкой Родину любить...
    Евродав
  9. Sergei75 Сегодня, 20:43
    У метана теплоёмкость маленькая, а в ракете, на данный момент, топливо не главный показатель стоимости полетов.
    В качестве научного эксперимента - возможно, в качестве замены - думаю фигня.
    Sergei75
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