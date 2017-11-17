08:38 17 ноября
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Репрессии во имя реформ



Беспрецедентно обострившаяся внутренняя ситуация в Саудовской Аравии на фоне борьбы королевства с Ираном в Сирии, Ливане и Йемене породила ряд серьезных внешнеполитических кризисов. В Сирии саудовцам не дают развернуться российские ВКС. Внезапный уход в отставку ливанского премьер-министра Саада Харири на фоне слухов о его задержании в КСА, блокада йеменских портов, чреватая массовым голодом, жертвами которого могут стать миллионы человек, и эпидемия холеры из-за разрушения инфраструктуры в ходе бомбардировок аравийской коалиции могут взорвать регион.

Аналитики говорят о возможности третьей ливанской войны с участием Израиля и угрозе ответных действий Ирана в отношении Саудовской Аравии. В основе данной статьи – материалы экспертов ИБВ П. Рябова и Ю. Щегловина.


Ракеты в ответ на награды

В начале прошлой недели после пуска ракеты по Эр-Рияду командование аравийской коалиции объявило о закрытии всех аэропортов и портов Йемена и призвало жителей страны, а также сотрудников дипломатических и гуманитарных миссий избегать посещения районов боевых действий и регионов, неподконтрольных законному правительству.

4 ноября ВВС коалиции, возглавляемой КСА, нанесли серию ударов по позициям хоуситов в столице Йемена в ответ на ракетный запуск. До того саудовские ПВО перехватили БР «Буркан-2», выпущенную хоуситами в направлении международного аэропорта в 35 километрах к северу от Эр-Рияда.

Саудовская Аравия объявила награду 30 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать лидера мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» А. М. аль-Хоуси. Власти королевства обнародовали список из 40 деятелей этой организации, которых обвиняют в терроризме. Подавляющее большинство – руководители хоуситов и полевые командиры. Денежное вознаграждение за информацию, которая позволит «обезвредить» человека из списка, колеблется от пяти до 30 миллионов. 20 миллионов долларов обещано за одного из руководителей этих отрядов С. ас-Самада.

Испуг Эр-Рияда вызван тем, что в последнее время хоуситы регулярно запускают по целям в КСА иранские ракеты, и не все перехватываются американской системой «Пэтриот». Так, атака на нефтеналивной порт Янбу на побережье Красного моря около двух месяцев назад и обстрел в прошлом году базы ВВС КСА в Наджране были успешными.

В нынешнем случае ракета прошла над пригородом Эр-Рияда и могла поразить городские кварталы, а ее обломки упали частью в границах аэродрома. Если иранцы (они направляют ракеты, испытывая свои изделия в условиях, приближенных к боевым) дадут по саудовской цели залп, последствия будут плачевными. В основном эти ракеты пока не снабжены боеголовками, а являются болванками. Когда иранцы успешно обстреляли два месяца назад Янбу, они давали несколько залпов до и после атаки порта. Сначала обстреляли Медину, что вызвало переполох в ПВО КСА. Ракету удалось перехватить, однако усилия атакующих были сконцентрированы на этом направлении, что позволило через несколько дней поразить цель в порту. Если иранцы смогут дать ракетный залп, то, по оценке американских экспертов, половина ударов достигнет цели. Компоненты «Буркан-2» доставляются морем из Сомали. Отсюда попытка саудовцев установить блокаду морского побережья Йемена, что ничтожно снизит объемы контрабанды, но повысит напряженность в отношениях Эр-Рияда с ООН и НПО, обвиняющих саудовское руководство в саботаже доставки в Йемен гуманитарной помощи на фоне эпидемии холеры, которую не удается локализовать.

Корабли ВМФ КСА «подставляются» под иранские атаки с суши, а два предыдущих обстрела саудовских эсминцев в прошлом месяце ПКР и морскими дронами были успешными. Запуски ракет по КСА, помимо прочего, имели задачу окончательно похоронить сепаратные переговоры между бывшим президентом Йемена А. А. Салехом (блокированным в столичной резиденции) и Эр-Риядом, которые шли все лето при посредничестве ОАЭ, что стимулировало военную активность КСА с использованием авиации («на земле» Саудовская Аравия не может сделать это физически). Это несет риски нанесения ошибочных ударов по гражданским целям и жертвы среди мирного населения, что активизирует дискуссии в конгрессе США и столицах стран ЕС о целесообразности продажи Эр-Рияду авиабомб и ракет.

Старая элита и молодые волки

Власти КСА обвинили Иран в поставках БР хоуситам, что в Эр-Рияде рассматривают как прямую военную угрозу со стороны Исламской Республики. Глава саудовского МИДа А. аль-Джубейр заявил: королевство оставляет за собой право дать пропорциональный ответ на враждебные действия. Противопоставить что-либо, кроме воздушных налетов на мирное население Йемена, саудиты не могут. Блокирование коалицией границ, о котором заявил Эр-Рияд, эффекта не даст – они условны, а закрыть их собственными ВС королевство не может. Не поможет и участие в патрулировании сил флотов АРЕ и ОАЭ. Показала неэффективность и дорогая немецкая система технического мониторинга сухопутных границ.

Репрессии во имя реформСлучайно ли совпали иранские ракетные запуски по территории КСА с чистками в госаппарате и сломом старой элиты Саудовской Аравии? Наверняка. Американские эксперты утверждают, что наследный принц начал масштабную перестройку общественного уклада королевства, стараясь привести ее в соответствие с реалиями, что будет стимулировать модернизацию экономики монархии. Отсюда проекты по строительству городов будущего (их начинает закладывать и никогда не заканчивает каждый новый король) и заявления о превращении КСА в светское государство. А как первый этап модернизации – замена старой элиты на молодых принцев из третьей сотни в иерархии королевской семьи.

В США полагают, что будущим королем и его отцом двигают мотивы демократизации страны по западным лекалам и скоро изменятся ее внешнеполитические приоритеты. Не изменятся. Президент США Д. Трамп получил заверения от М. бен Салмана в том, что IPO нефтяной национальной компании КСА «АРАМКО» (около пяти – семи процентов акций) в 2018 году будет проходить на фондовых площадках Нью-Йорка, а не Лондона, на чем настаивали арестованные члены саудовского кабмина и принц А. бен Талал. Глава МИДа Великобритании Б. Джонсон, выражая лояльность М. бен Салману по случаю «иранской агрессии», пытается отыграть проигранный матч. Это, как и миллиардные оружейные контракты, основа поддержки Вашингтоном М. бен Салмана в его борьбе со старой элитой КСА.

Поддержка США наследному принцу крайне важна. Он завязал экономические интересы Вашингтона на себя, показав американцам, что является гарантом их реализации в королевстве. Именно этим объясняется его проамериканская позиция. М. бен-Салману нужен внешний союзник для борьбы внутри КСА, и ради этого он замыкает американские интересы (в том числе политические: вспомним самоубийственную атаку просаудовских боевиков из Идлиба на российскую военную полицию по просьбе американцев) в своих руках. Его мотивировка – борьба за власть.

Модернизация замрет сразу же после уничтожения любой конкурирующей с наследным принцем силы внутри королевства. Коррупция никуда не исчезнет, иначе не будет лояльности и поддержки молодых принцев. На зарплату никто из королевской семьи КСА жить не станет. Будут новые правила игры, посредники и субподрядчики. Это же касается и внешней политики: усиления влияния и противостояния Ирану с использованием исламистского фактора. Других инструментов для проведения такой политики у Эр-Рияда нет. У него есть финансы, но нет боеспособной армии, сколько ее ни вооружай и ни модернизируй. Поскольку остается «исламистский фактор», должна существовать и система консервативных теологических ценностей. Все поколения саудовцев воспитывались в ней и читали они в массе своей одну книгу в жизни – Коран.

При этом массовые задержания членов королевской семьи, действующих и бывших министров – самая широкая репрессивная кампанией в саудовской элите за все время существования КСА. Речь о четырех действующих министрах и десятках бывших. Главными арестованными являются принц А. бен Талал и экс-командующий национальной гвардией М. бен Абдалла. Все они обвиняются «в коррупции», которая в КСА (и во всех прочих арабских государствах) – просто стиль жизни и бизнеса, и обвинения в ней – универсальный повод оправдания репрессий. Все то, что делают король Салман и его сын, – расчищают политическую систему королевства для передачи без проблем власти наследнику. Причем, судя по их действиям, процедура может состояться в ближайшее время: либо в конце этого года, либо в самом начале следующего.

Король стар и болен. Он боится не успеть провести плавную кадровую чистку, как это полагается делать на Востоке: с сохранением основных звеньев системы сдержек и противовесов среди кланов королевской семьи путем компенсаций для оппонентов потери позиций в системе исполнительной власти предоставлением финансовых гарантий в других сферах. Рокировки во власти происходили при всех королях на первом этапе их восхождения на престол. Потом у каждого клана была своя зона контроля в исполнительной власти, переходившая по наследству. Теперь впервые предпринимается попытка это сломать. Вслед за сломом традиционной системы престолонаследия происходит изменение конструкции распределения высших постов и переориентация финансовых потоков от старых кланов в пользу молодых принцев второго и третьего эшелонов королевской семьи.

Арест 11 принцев явился кульминацией репрессивной кампании по смене старой элиты. До этого арестовали второго наследного принца и бывшего министра внутренних дел М. бен Найефа, а также несколько десятков представителей духовенства. И с этими людьми у молодого «почти короля» возникнут самые серьезные проблемы. В КСА вполне может пройти революция по иранскому образцу 1979 года. В королевстве сложилась единая фронда самой идее прихода во власть М. бен Салмана, куда вошли представители большинства кланов королевской семьи и высших клерикалов. От скрытого неприятия и саботажа большинства предполагаемых наследным принцем социальных реформ и преобразований эти оппоненты перешли к делу.

Арест А. бен Талала и М. бен Абдаллы (и домашний арест М. бен Найефа) связывают с неудачной попыткой покушения в августе на М. бен Салмана в Джидде. Среди основных заказчиков покушения называются именно они. Роль финансиста играл А. бен Талал, а организатора – М. бен Найеф. Причем репрессии оппонентов наследника произошли с затяжкой на два месяца, в том числе и потому, что не весь силовой блок был переориентирован на людей нового наследника престола. Для этого пришлось создать Президиум государственной безопасности во главе с А. аль-Хауаирини, который собрал досье на оппонентов М. бен Салмана, легшие в основу обвинений. Одновременно провели перестановки в силовом блоке королевства, и назначение командующим национальной гвардией личной креатуры короля Салмана Х. Айяфа этот процесс закончило. Кроме того, нужно было собрать материалы для обвинений в коррупции, поскольку факт заговора с целью убийства М. бен Салмана решили не обнародовать.

Харири – возмутитель спокойствия

Премьер Ливана С. Харири объявил об уходе с поста в ходе телевизионного обращения из Эр-Рияда, куда прибыл в прошлую пятницу с рабочим визитом и провел переговоры с наследным принцем. Премьер сообщил, что над его жизнью нависла угроза. Причиной он назвал «вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской партии «Хезболла» во внутренние дела страны», которому «он не смог противостоять». Президент Ливана М. Аун заявил, что «ожидает возвращения Харири в Бейрут, чтобы официально принять от него прошение об отставке». Формально он отставку главы правительства не принял.

Заявление Харири об отставке, сделанное 4 ноября, беспрецедентно. Такого никто из ливанских премьер-министров не совершал. Объявлять об уходе через иностранные СМИ – плохой тон. Это ставит на политической карьере Харири крест. В свое время его фигура как будущего главы правительства вызывала в Эр-Рияде много вопросов. В нем не видели противовеса растущему иранскому влиянию в стране через местных шиитов и «Хезболлу». Да и внутри суннитов росла оппозиция его лидерству. Коалиция Харири показала невнятные результаты на последних муниципальных выборах, и в КСА склонялись к замене премьера тогдашним главой Генштаба ВС Ливана Ж. Кахваджи с перспективой выдвижения его в президенты страны, но от этой идеи отказались. Последующие события показали, что саудовские опасения были оправданны. Роль Харири как противовеса ливанским шиитам и их сторонникам сошла на нет.

Новый президент Ливана М. Аун провел перестановки в армии и спецслужбах, взяв их под свой контроль. Это положительно сказалось на борьбе с салафитскими группами сирийского сопротивления на ливано-сирийской границе, которую вели ливанская армия и «Хезболла». Фигура премьера стала теряться на фоне президента Ауна. Ряд экспертов пришли к выводу о том, что Эр-Рияд решил пойти на провоцирование нового политического кризиса в Ливане, чтобы сдержать нарастающее влияние шиитов и сорвать нормализацию сирийско-ливанских отношений. Возможно, если учесть, что решение об отставке Харири принял после беседы с главным координатором политики КСА на «шиитском» и региональном направлениях, госминистром по делам Залива С. ас-Сабханом, который был послом в Ираке и депортирован оттуда по требованию Багдада «за разнузданную антишиитскую пропаганду».

Харири не доверяет наследный принц КСА М. бен Салман. Тот был замкнут на кланы принца Бандара и А. бен Таляла, а его отец – Рафик Харири ориентировался на клан бывшего короля Абдаллы, побочным сыном которого его называли. Финансовые интересы клана Харири завязаны на оппонентов наследного принца. Все это явно привело к решению М. бен Салмана пожертвовать неугодной ему политически слабой фигурой, чтобы стимулировать в стране очередной политический кризис и сдержать иранскую экспансию, получив время для поиска нового человека в суннитской общине Ливана как основного контрагента для усиления там саудовского влияния. Можно предположить, что такой деятель найден и теперь начнутся маневры по его выдвижению на роль лидера «Коалиции 14 марта».

Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ потребовали от своих подданных срочно покинуть территорию Ливана и воздержаться от поездок в эту страну из-за нестабильной обстановки. Ранее с аналогичной рекомендацией выступил Бахрейн. На эти шаги аравийские монархии пошли после объявления об отставке премьера Ливана. Саудовский министр иностранных дел А. аль-Джубейр в интервью телекомпании CNBC не исключил, что Эр-Рияд может пойти на разрыв дипломатических отношений с Бейрутом. По сведениям «Аль-Хаят» КСА предупредило президента Ауна, что политика движения «Хезболла» в регионе противоречит интересам христиан. Глава Ливана принял в пятницу во дворце Баабда временного поверенного в делах саудовского королевства в Ливане В. Бухари и заявил ему «о неприемлемости обстоятельств, при которых Харири заявил о своей отставке».

Напомним об успехах нынешнего президента в борьбе с салафитскими группировками на границе с Сирией, включая просаудовскую «Джебхат ан-Нусру» (запрещенную в России), опиравшихся на беженцев-суннитов, коих в Ливане около двух миллионов. С начала сирийской гражданской войны ливанская территория использовалась Эр-Риядом для подрывной деятельности против Дамаска, в том числе заброса туда иностранных джихадистов. Делалось это через участки границы, контролировавшиеся просаудовскими салафитами, и ряд лагерей палестинских беженцев в столице. Аун сначала зачистил основные центры салафитов в палестинских лагерях в Бейруте, а затем шииты уступили позиции на границе ливанской армии, которая начала их активную зачистку. В итоге значительная часть боевиков с семьями уехала в Идлиб.

Все это происходило при бездействии Харири, фактически исчезнувшего из сводки новостей. Так что в покушении на него не было никакой необходимости. Если он действительно боялся за свою жизнь, то эмигрировал бы в Париж, где жил три года перед своим возвращением во власть. Не исключено, что Харири в КСА просто задержали, и он под домашним арестом. Благо, прямая финансовая помощь ему со стороны Эр-Рияда расходовалась «неадресно», и это было причиной ряда претензий к нему саудовских кураторов. Эксперты полагают также, что в сложившейся в Ливане ситуации Харири сам захотел уйти с поста премьер-министра, о чем испрашивал разрешения у саудовского наследного принца, спровоцировав того на очередную, характерную для того вспышку бешенства.

Ситуация, сложившаяся между Эр-Риядом и Бейрутом, беспрецедентна и наносит КСА колоссальный имиджевый ущерб, не говоря о последствиях для саудовского влияния в Ливане. США и Великобритания обсуждают с ливанцами модернизацию силового бока их страны. В связи с этим начальник Управления государственной безопасности (УГБ) Ливана генерал А. Ибрагим в конце сентября вел переговоры в США. А УГБ контролируют как раз шииты...
Автор: Евгений Сатановский
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/39879


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Комментарии 5

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:52
    В США полагают, что будущим королем и его отцом двигают мотивы демократизации страны по западным лекалам и скоро изменятся ее внешнеполитические приоритеты.


    Ну надо же... всех кто этому мешает надо уничтожить...а как же толерантность...транспарентность и прочая красивая мишура западной демократии?

    Еще раз убеждаюсь что ложь обернутая в красивую обертку остается ложью и обманом по сути ...такова изнанка западной демократии.
    Тот же ЛЕХА
    1. andrewkor Сегодня, 06:30
      Так саудиты и бошки рубят и камнями забивают ,все по закону и суду "Самому справедливому суду в мире!"
      andrewkor
    2. sccvd Сегодня, 08:26
      регион находится на грани войны – возможно большой и самой опасной за всю его историю.

      Все делается в рамках хорошо продуманного плана прелюдии сектантской войны в “арабском анклаве”. Цель – отрезать “шиитскую” державу Иран, ее руки от Йемена, Ливана и Ирака.

      Старое саудовское государство закончилось, ваххабизм находится на последней стадии дезинтеграции. Появилось новое саудовское государство, в модной одежде, с новым имиджем, и с новым лидером – Мухаммедом бин Салманом. Тот уже заявил, что “поставки ракет с иранских фабрик в Йемен является военной агрессией, равнозначной акту войны”.

      Чтобы понять, насколько все серьезно, мы должны держать руку на пульсе экономических событий и наблюдать за реакцией рынков. Цены на нефть достигли пика за последние несколько лет. Фондовые индексы стран Залива продолжают падать. Саудовская Аравия потеряла 3% ценности своих активов. Объемы продаж намного превышают объемы покупок – и это еще до того, как прозвучал первый залп.

      Обломки ракеты, упавшей на взлетно-посадочную полосу аэропорта короля Халеда в Эр-Рияде -демонстрация хаоса, охватившего регион. Хути предупредили, что в зоне досягаемости их ракет – все порты и Саудовской Аравии, и ОАЭ. После трех лет опустошительной войны хути нечего терять.

      Первая фаза – “выноса сора из избы” закончена. Мухаммед бин Салман арестовал 11 принцев и десятки министров, убрав всех возможных оппонентов своим действиям. Но это было только первой переменой блюд.

      Через несколько дней или недель мы вступим во вторую, куда более опасную фазу прямой военной конфронтации. Мы можем обозначить на карте точки будущих столкновений:

      Первое: прямое саудовско-иранское военное столкновение в Йемене. Причиной станет удушающая блокада Йемена, под предлогом предотвращения поставок иранских ракет хути.

      Второе: формирование новое “великого альянса” по примеру “Бури в Пустыне”, созданной генералом Шварцкопфом ради того, чтобы выбить иракские силы из Кувейта. Кандидатами в такой альянс станут Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Судан и Марокко (король Марокко сейчас находится с визитом в Абу-Даби). Король Марокко якобы пытается стать посредником в конфликте саудовских элит, но из Эр-Рияда ему было ясно сказано – не вмешивайся во внутренние дела Саудовской Аравии.

      Третье: кампания бомбардировок Ливана и уничтожение инфраструктуры этой страны под предлогом ликвидации “Хизбаллы”. “Хизбалла” может ответить на это, обрушив тысячи ракет на Израиль. Здесь возможность иранской и сирийской интервенции велики как никогда.

      Четвертое: Вторжение в Катар сил Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ, смена режима в Катаре и столкновение с турецкими силами, насчитывающими до 30 тысяч человек. Эрдоган, как представляется, осознает эту опасность, и именно поэтому отправил в Доху министра обороны Нуреддина Кинкила с незапланированным визитом. Вторжение может быть предотвращено только неожиданным изменением позиции Катара под американским давлением.

      Пятое: американо-израильская контратака в Сирии и возвращение под контроль американских союзников утраченных территорий в Алеппо, Хомсе и дейр эз-Зур. Америка не намерена забывать того поражения, которое было нанесено ей в Сирии Ираном и Россией. Это – одна из возможных причин для мировой войны.

      Шестое: Переброска курдских милиций из Эрбиль в северную Сирию и использование их в этой войне для того, чтобы обескровить Иран, Турцию и Ирак, и разжечь в этих государствах гражданскую войну.
      sccvd
      1. sccvd Сегодня, 08:31
        Шесть сценариев большой войны на Ближнем Востоке




        Во всех описанных сценариях действуют члены нового альянса, так называемые “умеренные государства”, готовые воевать с “иранским терроризмом”.

        Контр-сценарием могут оказаться действия ирано-российско-турецкого альянса. Тут многое будет зависеть от действий России. Россия симпатизирует Ирану и Турции, но она проявляет крайнюю осторожность и ее действия предсказать невозможно.

        Эта коалиция располагает гигантскими ракетными возможностями – и эти ракеты полетят в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Израиль. Каждая из этих стран, в свою очередь, располагает системами ПРО, которые могут предложить тотальную или частичную защиту.

        Мы спросили мнение ливанского военного эксперта, и он полагает, что в случае, если “Хизбалла” и ХАМАС одновременно выпустят тысячи современных ракет, “Железный Купол” будет пробит. Что смогут сделать ПРО Patriot в случае если Иран выпустит десятки тысяч таких ракет? Что сделает Сирия?

        Эксперт указал нам на то, что для перехвата ракеты Burkan H2 над аэропортом Рияда потребовались шесть ракет-перехватчиков Patriot. Сколько таких ракет есть в арсеналах Саудовской Аравии и ОАЭ? При этом надо учитывать, что в распоряжении обоих государств – мощные ВВС, оснащенные истребителями F-16 и F-15 и Tornado и Eurofighter.

        Успех в надвигающейся, ожидаемой и даже неизбежной региональной войне означает поражение Ирана, смену режима в Катаре и уничтожение “Хизбаллы”. Поражение означает уничтожение Саудовской Аравии, Израиля и ОАЭ.

        Война приведет к изменению региона, его стран и их границ, а также возможно и тех, кто живет в рамках этих границ. Арабы определенно останутся. Невозможно уничтожить 400 миллионов человек. Тоже самое относится к Ирану. Сохранится ли Израиль в его нынешней форме? Мы оставляем ответ на этот вопрос послевоенному периоду – если война начнется. .. И только Аллах это знает.
        sccvd
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:32
    наследный принц начал масштабную перестройку общественного уклада королевства, стараясь привести ее в соответствие с реалиями, что будет стимулировать модернизацию экономики монархии.

    ... судя по данным СМИ - "перестройка" у них затеялась не на жизнь, а на смерть... sad
    a.s.zzz888
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