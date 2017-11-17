Репрессии во имя реформ

Беспрецедентно обострившаяся внутренняя ситуация в Саудовской Аравии на фоне борьбы королевства с Ираном в Сирии, Ливане и Йемене породила ряд серьезных внешнеполитических кризисов. В Сирии саудовцам не дают развернуться российские ВКС. Внезапный уход в отставку ливанского премьер-министра Саада Харири на фоне слухов о его задержании в КСА, блокада йеменских портов, чреватая массовым голодом, жертвами которого могут стать миллионы человек, и эпидемия холеры из-за разрушения инфраструктуры в ходе бомбардировок аравийской коалиции могут взорвать регион.Аналитики говорят о возможности третьей ливанской войны с участием Израиля и угрозе ответных действий Ирана в отношении Саудовской Аравии. В основе данной статьи – материалы экспертов ИБВ П. Рябова и Ю. Щегловина.В начале прошлой недели после пуска ракеты по Эр-Рияду командование аравийской коалиции объявило о закрытии всех аэропортов и портов Йемена и призвало жителей страны, а также сотрудников дипломатических и гуманитарных миссий избегать посещения районов боевых действий и регионов, неподконтрольных законному правительству.4 ноября ВВС коалиции, возглавляемой КСА, нанесли серию ударов по позициям хоуситов в столице Йемена в ответ на ракетный запуск. До того саудовские ПВО перехватили БР «Буркан-2», выпущенную хоуситами в направлении международного аэропорта в 35 километрах к северу от Эр-Рияда.Саудовская Аравия объявила награду 30 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать лидера мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» А. М. аль-Хоуси. Власти королевства обнародовали список из 40 деятелей этой организации, которых обвиняют в терроризме. Подавляющее большинство – руководители хоуситов и полевые командиры. Денежное вознаграждение за информацию, которая позволит «обезвредить» человека из списка, колеблется от пяти до 30 миллионов. 20 миллионов долларов обещано за одного из руководителей этих отрядов С. ас-Самада.Испуг Эр-Рияда вызван тем, что в последнее время хоуситы регулярно запускают по целям в КСА иранские ракеты, и не все перехватываются американской системой «Пэтриот». Так, атака на нефтеналивной порт Янбу на побережье Красного моря около двух месяцев назад и обстрел в прошлом году базы ВВС КСА в Наджране были успешными.В нынешнем случае ракета прошла над пригородом Эр-Рияда и могла поразить городские кварталы, а ее обломки упали частью в границах аэродрома. Если иранцы (они направляют ракеты, испытывая свои изделия в условиях, приближенных к боевым) дадут по саудовской цели залп, последствия будут плачевными. В основном эти ракеты пока не снабжены боеголовками, а являются болванками. Когда иранцы успешно обстреляли два месяца назад Янбу, они давали несколько залпов до и после атаки порта. Сначала обстреляли Медину, что вызвало переполох в ПВО КСА. Ракету удалось перехватить, однако усилия атакующих были сконцентрированы на этом направлении, что позволило через несколько дней поразить цель в порту. Если иранцы смогут дать ракетный залп, то, по оценке американских экспертов, половина ударов достигнет цели. Компоненты «Буркан-2» доставляются морем из Сомали. Отсюда попытка саудовцев установить блокаду морского побережья Йемена, что ничтожно снизит объемы контрабанды, но повысит напряженность в отношениях Эр-Рияда с ООН и НПО, обвиняющих саудовское руководство в саботаже доставки в Йемен гуманитарной помощи на фоне эпидемии холеры, которую не удается локализовать.Корабли ВМФ КСА «подставляются» под иранские атаки с суши, а два предыдущих обстрела саудовских эсминцев в прошлом месяце ПКР и морскими дронами были успешными. Запуски ракет по КСА, помимо прочего, имели задачу окончательно похоронить сепаратные переговоры между бывшим президентом Йемена А. А. Салехом (блокированным в столичной резиденции) и Эр-Риядом, которые шли все лето при посредничестве ОАЭ, что стимулировало военную активность КСА с использованием авиации («на земле» Саудовская Аравия не может сделать это физически). Это несет риски нанесения ошибочных ударов по гражданским целям и жертвы среди мирного населения, что активизирует дискуссии в конгрессе США и столицах стран ЕС о целесообразности продажи Эр-Рияду авиабомб и ракет.Власти КСА обвинили Иран в поставках БР хоуситам, что в Эр-Рияде рассматривают как прямую военную угрозу со стороны Исламской Республики. Глава саудовского МИДа А. аль-Джубейр заявил: королевство оставляет за собой право дать пропорциональный ответ на враждебные действия. Противопоставить что-либо, кроме воздушных налетов на мирное население Йемена, саудиты не могут. Блокирование коалицией границ, о котором заявил Эр-Рияд, эффекта не даст – они условны, а закрыть их собственными ВС королевство не может. Не поможет и участие в патрулировании сил флотов АРЕ и ОАЭ. Показала неэффективность и дорогая немецкая система технического мониторинга сухопутных границ.Случайно ли совпали иранские ракетные запуски по территории КСА с чистками в госаппарате и сломом старой элиты Саудовской Аравии? Наверняка. Американские эксперты утверждают, что наследный принц начал масштабную перестройку общественного уклада королевства, стараясь привести ее в соответствие с реалиями, что будет стимулировать модернизацию экономики монархии. Отсюда проекты по строительству городов будущего (их начинает закладывать и никогда не заканчивает каждый новый король) и заявления о превращении КСА в светское государство. А как первый этап модернизации – замена старой элиты на молодых принцев из третьей сотни в иерархии королевской семьи.В США полагают, что будущим королем и его отцом двигают мотивы демократизации страны по западным лекалам и скоро изменятся ее внешнеполитические приоритеты. Не изменятся. Президент США Д. Трамп получил заверения от М. бен Салмана в том, что IPO нефтяной национальной компании КСА «АРАМКО» (около пяти – семи процентов акций) в 2018 году будет проходить на фондовых площадках Нью-Йорка, а не Лондона, на чем настаивали арестованные члены саудовского кабмина и принц А. бен Талал. Глава МИДа Великобритании Б. Джонсон, выражая лояльность М. бен Салману по случаю «иранской агрессии», пытается отыграть проигранный матч. Это, как и миллиардные оружейные контракты, основа поддержки Вашингтоном М. бен Салмана в его борьбе со старой элитой КСА.Поддержка США наследному принцу крайне важна. Он завязал экономические интересы Вашингтона на себя, показав американцам, что является гарантом их реализации в королевстве. Именно этим объясняется его проамериканская позиция. М. бен-Салману нужен внешний союзник для борьбы внутри КСА, и ради этого он замыкает американские интересы (в том числе политические: вспомним самоубийственную атаку просаудовских боевиков из Идлиба на российскую военную полицию по просьбе американцев) в своих руках. Его мотивировка – борьба за власть.Модернизация замрет сразу же после уничтожения любой конкурирующей с наследным принцем силы внутри королевства. Коррупция никуда не исчезнет, иначе не будет лояльности и поддержки молодых принцев. На зарплату никто из королевской семьи КСА жить не станет. Будут новые правила игры, посредники и субподрядчики. Это же касается и внешней политики: усиления влияния и противостояния Ирану с использованием исламистского фактора. Других инструментов для проведения такой политики у Эр-Рияда нет. У него есть финансы, но нет боеспособной армии, сколько ее ни вооружай и ни модернизируй. Поскольку остается «исламистский фактор», должна существовать и система консервативных теологических ценностей. Все поколения саудовцев воспитывались в ней и читали они в массе своей одну книгу в жизни – Коран.При этом массовые задержания членов королевской семьи, действующих и бывших министров – самая широкая репрессивная кампанией в саудовской элите за все время существования КСА. Речь о четырех действующих министрах и десятках бывших. Главными арестованными являются принц А. бен Талал и экс-командующий национальной гвардией М. бен Абдалла. Все они обвиняются «в коррупции», которая в КСА (и во всех прочих арабских государствах) – просто стиль жизни и бизнеса, и обвинения в ней – универсальный повод оправдания репрессий. Все то, что делают король Салман и его сын, – расчищают политическую систему королевства для передачи без проблем власти наследнику. Причем, судя по их действиям, процедура может состояться в ближайшее время: либо в конце этого года, либо в самом начале следующего.Король стар и болен. Он боится не успеть провести плавную кадровую чистку, как это полагается делать на Востоке: с сохранением основных звеньев системы сдержек и противовесов среди кланов королевской семьи путем компенсаций для оппонентов потери позиций в системе исполнительной власти предоставлением финансовых гарантий в других сферах. Рокировки во власти происходили при всех королях на первом этапе их восхождения на престол. Потом у каждого клана была своя зона контроля в исполнительной власти, переходившая по наследству. Теперь впервые предпринимается попытка это сломать. Вслед за сломом традиционной системы престолонаследия происходит изменение конструкции распределения высших постов и переориентация финансовых потоков от старых кланов в пользу молодых принцев второго и третьего эшелонов королевской семьи.Арест 11 принцев явился кульминацией репрессивной кампании по смене старой элиты. До этого арестовали второго наследного принца и бывшего министра внутренних дел М. бен Найефа, а также несколько десятков представителей духовенства. И с этими людьми у молодого «почти короля» возникнут самые серьезные проблемы. В КСА вполне может пройти революция по иранскому образцу 1979 года. В королевстве сложилась единая фронда самой идее прихода во власть М. бен Салмана, куда вошли представители большинства кланов королевской семьи и высших клерикалов. От скрытого неприятия и саботажа большинства предполагаемых наследным принцем социальных реформ и преобразований эти оппоненты перешли к делу.Арест А. бен Талала и М. бен Абдаллы (и домашний арест М. бен Найефа) связывают с неудачной попыткой покушения в августе на М. бен Салмана в Джидде. Среди основных заказчиков покушения называются именно они. Роль финансиста играл А. бен Талал, а организатора – М. бен Найеф. Причем репрессии оппонентов наследника произошли с затяжкой на два месяца, в том числе и потому, что не весь силовой блок был переориентирован на людей нового наследника престола. Для этого пришлось создать Президиум государственной безопасности во главе с А. аль-Хауаирини, который собрал досье на оппонентов М. бен Салмана, легшие в основу обвинений. Одновременно провели перестановки в силовом блоке королевства, и назначение командующим национальной гвардией личной креатуры короля Салмана Х. Айяфа этот процесс закончило. Кроме того, нужно было собрать материалы для обвинений в коррупции, поскольку факт заговора с целью убийства М. бен Салмана решили не обнародовать.Премьер Ливана С. Харири объявил об уходе с поста в ходе телевизионного обращения из Эр-Рияда, куда прибыл в прошлую пятницу с рабочим визитом и провел переговоры с наследным принцем. Премьер сообщил, что над его жизнью нависла угроза. Причиной он назвал «вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской партии «Хезболла» во внутренние дела страны», которому «он не смог противостоять». Президент Ливана М. Аун заявил, что «ожидает возвращения Харири в Бейрут, чтобы официально принять от него прошение об отставке». Формально он отставку главы правительства не принял.Заявление Харири об отставке, сделанное 4 ноября, беспрецедентно. Такого никто из ливанских премьер-министров не совершал. Объявлять об уходе через иностранные СМИ – плохой тон. Это ставит на политической карьере Харири крест. В свое время его фигура как будущего главы правительства вызывала в Эр-Рияде много вопросов. В нем не видели противовеса растущему иранскому влиянию в стране через местных шиитов и «Хезболлу». Да и внутри суннитов росла оппозиция его лидерству. Коалиция Харири показала невнятные результаты на последних муниципальных выборах, и в КСА склонялись к замене премьера тогдашним главой Генштаба ВС Ливана Ж. Кахваджи с перспективой выдвижения его в президенты страны, но от этой идеи отказались. Последующие события показали, что саудовские опасения были оправданны. Роль Харири как противовеса ливанским шиитам и их сторонникам сошла на нет.Новый президент Ливана М. Аун провел перестановки в армии и спецслужбах, взяв их под свой контроль. Это положительно сказалось на борьбе с салафитскими группами сирийского сопротивления на ливано-сирийской границе, которую вели ливанская армия и «Хезболла». Фигура премьера стала теряться на фоне президента Ауна. Ряд экспертов пришли к выводу о том, что Эр-Рияд решил пойти на провоцирование нового политического кризиса в Ливане, чтобы сдержать нарастающее влияние шиитов и сорвать нормализацию сирийско-ливанских отношений. Возможно, если учесть, что решение об отставке Харири принял после беседы с главным координатором политики КСА на «шиитском» и региональном направлениях, госминистром по делам Залива С. ас-Сабханом, который был послом в Ираке и депортирован оттуда по требованию Багдада «за разнузданную антишиитскую пропаганду».Харири не доверяет наследный принц КСА М. бен Салман. Тот был замкнут на кланы принца Бандара и А. бен Таляла, а его отец – Рафик Харири ориентировался на клан бывшего короля Абдаллы, побочным сыном которого его называли. Финансовые интересы клана Харири завязаны на оппонентов наследного принца. Все это явно привело к решению М. бен Салмана пожертвовать неугодной ему политически слабой фигурой, чтобы стимулировать в стране очередной политический кризис и сдержать иранскую экспансию, получив время для поиска нового человека в суннитской общине Ливана как основного контрагента для усиления там саудовского влияния. Можно предположить, что такой деятель найден и теперь начнутся маневры по его выдвижению на роль лидера «Коалиции 14 марта».Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ потребовали от своих подданных срочно покинуть территорию Ливана и воздержаться от поездок в эту страну из-за нестабильной обстановки. Ранее с аналогичной рекомендацией выступил Бахрейн. На эти шаги аравийские монархии пошли после объявления об отставке премьера Ливана. Саудовский министр иностранных дел А. аль-Джубейр в интервью телекомпании CNBC не исключил, что Эр-Рияд может пойти на разрыв дипломатических отношений с Бейрутом. По сведениям «Аль-Хаят» КСА предупредило президента Ауна, что политика движения «Хезболла» в регионе противоречит интересам христиан. Глава Ливана принял в пятницу во дворце Баабда временного поверенного в делах саудовского королевства в Ливане В. Бухари и заявил ему «о неприемлемости обстоятельств, при которых Харири заявил о своей отставке».Напомним об успехах нынешнего президента в борьбе с салафитскими группировками на границе с Сирией, включая просаудовскую «Джебхат ан-Нусру» (запрещенную в России), опиравшихся на беженцев-суннитов, коих в Ливане около двух миллионов. С начала сирийской гражданской войны ливанская территория использовалась Эр-Риядом для подрывной деятельности против Дамаска, в том числе заброса туда иностранных джихадистов. Делалось это через участки границы, контролировавшиеся просаудовскими салафитами, и ряд лагерей палестинских беженцев в столице. Аун сначала зачистил основные центры салафитов в палестинских лагерях в Бейруте, а затем шииты уступили позиции на границе ливанской армии, которая начала их активную зачистку. В итоге значительная часть боевиков с семьями уехала в Идлиб.Все это происходило при бездействии Харири, фактически исчезнувшего из сводки новостей. Так что в покушении на него не было никакой необходимости. Если он действительно боялся за свою жизнь, то эмигрировал бы в Париж, где жил три года перед своим возвращением во власть. Не исключено, что Харири в КСА просто задержали, и он под домашним арестом. Благо, прямая финансовая помощь ему со стороны Эр-Рияда расходовалась «неадресно», и это было причиной ряда претензий к нему саудовских кураторов. Эксперты полагают также, что в сложившейся в Ливане ситуации Харири сам захотел уйти с поста премьер-министра, о чем испрашивал разрешения у саудовского наследного принца, спровоцировав того на очередную, характерную для того вспышку бешенства.Ситуация, сложившаяся между Эр-Риядом и Бейрутом, беспрецедентна и наносит КСА колоссальный имиджевый ущерб, не говоря о последствиях для саудовского влияния в Ливане. США и Великобритания обсуждают с ливанцами модернизацию силового бока их страны. В связи с этим начальник Управления государственной безопасности (УГБ) Ливана генерал А. Ибрагим в конце сентября вел переговоры в США. А УГБ контролируют как раз шииты...