"Он даже не смог получить от французов технологии!" Как Моди Rafale покупал

10 апреля премьер-министр Моди посетил Францию и объявил о сделке по покупке 36 истребителей «Рафаль». Это было сделано в одностороннем порядке без соблюдения протокола военных закупок, без какого-либо межправительственного соглашения и при отсутствии министра обороны Индии. При этом во Франции находился Анил Амбани.

Настало время, чтобы премьер-министр ответил, почему самолёты были куплены за такие огромные деньги? Сделку можно было совершить почти втрое дешевле. Почему они не настояли на передаче технологий Hindustan Aeronautics Ltd? Почему правительство продвигало Reliance Defense Limited? Это откровенное лоббирование главой кабмина интересов своих дружков-капиталистов.