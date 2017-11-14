21:03 14 ноября

"Он даже не смог получить от французов технологии!" Как Моди Rafale покупал

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В индийской прессе появились материалы о возможной коррупционной составляющей при заключении сделки на приобретение многоцелевых истребителей Rafale. Речь идёт о сделке по приобретению 36 истребителей французского производства, одобренной лично премьер-министром страны Нарендрой Моди.

"Он даже не смог получить от французов технологии!" Как Моди Rafale покупал


Англоязычное издание Indian Defense News выходит с материалом, в котором говорится о претензиях к индийскому руководству по поводу сделки с Францией. В частности, представитель индийского Конгресса Рандип Сурьевала отмечает, что члены правительства нарушили саму процедуру военных закупок. По словам представителя конгресса, кабинет министров страны полностью проигнорировал интересы индийской компании Hindustan Aeronautics Ltd.


Из заявления:
10 апреля премьер-министр Моди посетил Францию и объявил о сделке по покупке 36 истребителей «Рафаль». Это было сделано в одностороннем порядке без соблюдения протокола военных закупок, без какого-либо межправительственного соглашения и при отсутствии министра обороны Индии. При этом во Франции находился Анил Амбани.


Для справки: Анил Амбани – один из богатейших людей Индии. Его состояние оценивается почти в 14 млрд долларов. Имеет связи в США. Является владельцем компании Reliance Defense Limited. Именно эта компания и стала одним из участников сделки.

Сумма контракта с Францией составила 8,7 млрд долларов. По словам Сурьевалы, это завышенная стоимость покупки.

Из материала:
Настало время, чтобы премьер-министр ответил, почему самолёты были куплены за такие огромные деньги? Сделку можно было совершить почти втрое дешевле. Почему они не настояли на передаче технологий Hindustan Aeronautics Ltd? Почему правительство продвигало Reliance Defense Limited? Это откровенное лоббирование главой кабмина интересов своих дружков-капиталистов.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/narendramodi
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 30
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  1. Dimontius Сегодня, 19:06 Новый
    Теперь понятно зачем лягушатники вбросили инфу о амерах на щуке, для того что бы откатики с новых подлодных заказов индусам предложить)
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    Dimontius
    1. Банщик-М Сегодня, 19:19 Новый
      коррупционной составляющей при заключении сделки на приобретение многоцелевых истребителей Rafale.

      Нечисто все это было сразу..Такая резкая перемена у индийцев , когда помнится уже договорились о поставкам наших истребителей и вдруг..хе хе Давно статья была здесь .
      Индию , как лохов разводят на блестящие военные игрушки разных стран..
      Ну флаг им в руки и слоны в управление, мне их не жалко будет , когда их мочить начнут все соседи.. negative
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      Банщик-М
      1. Pirogov Сегодня, 20:31 Новый
        Цитата: Банщик-М
        Нечисто все это было сразу..Такая резкая перемена у индийцев , когда помнится уже договорились о поставкам наших истребителей и вдруг..хе хе Давно статья была здесь .
        Индию , как лохов разводят на блестящие военные игрушки разных стран..
        Ну флаг им в руки и слоны в управление, мне их не жалко будет , когда их мочить начнут все соседи..

        Добрый вечер . Виталик в Индии любой оборонный заказ начинается с откатов как и в многих других странах .
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        Pirogov
    2. stas Сегодня, 19:48 Новый
      Вывод один, при капитализме воруют все по крупному в меру своих полномочий, а при Сталине, да и во времена Брежнева в СССР так не воровали как сейчас.
      Смертная казнь за хищение в особо крупном и конфискация с большими сроком отсидки пресекала многие хищения.
      Зачем нам в России воровская рыночная барахолка?
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      stas
      1. Николай Грек Сегодня, 20:35 Новый
        Цитата: stas
        Вывод один, при капитализме воруют все по крупному в меру своих полномочий, а при Сталине, да и во времена Брежнева в СССР так не воровали как сейчас.
        Смертная казнь за хищение в особо крупном и конфискация с большими сроком отсидки пресекала многие хищения.
        Зачем нам в России воровская рыночная барахолка?

        где при Сталине будете свои комменты катать???? winked winked laughing laughing laughing
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        Николай Грек
        1. Соломон Кейн Сегодня, 20:41 Новый
          где при Сталине будете свои комменты катать????

          А комментировать будет нечего и некому.....
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          Соломон Кейн
  2. cerbuk6155 Сегодня, 19:13 Новый
    Шиш вам а не технологии. Это только РОССИЯ может поставлять и глядя на вас как вы стали теперь относится к РОССИИ вам ни кто не будет их давать. Да и зачем им нужен конкурент. soldier
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    cerbuk6155
    1. RASKAT Сегодня, 19:40 Новый
      Согласен, нам тоже нужно вести себя по прижимистей, а то мы как то уж больно разошлись. Авианосец, АПЛ, корабли, самолеты, ракеты. А технологии так вообще не отдавать, что то не нравится, ну пойдите поищите может кто другой технологиями поделится lol .
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      RASKAT
  3. iliitchitch Сегодня, 19:15 Новый
    8 700 000 000 \ 36 = 241 666 667 . Ух ты . Посодют , как пить дать посодют . Или харакири .
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    iliitchitch
    1. Kurare Сегодня, 19:20 Новый
      Это с учетом обучения техперсонала, запчастей и оружия. Хотя, все равно сумма очень внушительная.
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      Kurare
      1. Николай Грек Сегодня, 20:37 Новый
        Цитата: Kurare
        Рафаль

        почему-то в отношении России все это сразу начинает называться коррупцией и попилом, а тут у вас даже как бы и оправдание есть!!! winked winked wassat wassat laughing laughing
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        Николай Грек
  4. Симон Сегодня, 19:22 Новый
    Когда индийцы поймут, что богатых к власти ставить не надо: Чем богаче, тем продажней! fool
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    Симон
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:26 Новый
      Цитата: Симон
      Когда индийцы поймут, что богатых к власти ставить не надо: Чем богаче, тем продажней! Им наплевать на страну, главное деньги. fool

      Вообще-то это проблема далеко не одной Индии . wink
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      bouncyhunter
      1. Идущий Сегодня, 20:22 Новый
        Цитата: Симон
        Когда индийцы поймут, что богатых к власти ставить не надо: Чем богаче, тем продажней! fool


        Палка о двух концах , а что делать бедному и голодному , который пришел к власти ?
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        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:31 Новый
          Цитата: Идущий
          а что делать бедному и голодному , который пришел к власти ?

          Попробую угадать : обеспечивать себя и свою семью и всех потомков до седьмого колена , пока не лишили "хлебного" места ? wink
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          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 20:33 Новый
            Вот , есть такая народная мудрость - "беды наши от того , что бедны наши короли".
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            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:43 Новый
              Пока не будет жёсткой системы наказаний за такое - распилы и откаты не искоренить .
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              bouncyhunter
              1. verner1967 Сегодня, 20:50 Новый
                Цитата: bouncyhunter
                Пока не будет жёсткой системы наказаний

                жёсткое наказание отпугивает только лохов, самое главное в наказании - его неотвратимость. При СССР смертная казнь была за убийство, хищения в особо крупном, фальшивомонетничество, торговлю валютой... и что? Убивали, воровали, печатали, сбывали... ))))
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                verner1967
                1. Идущий Сегодня, 20:53 Новый
                  Цитата: bouncyhunter
                  Пока не будет жёсткой системы наказаний за такое - распилы и откаты не искоренить .


                  Опять банальный вопрос - а судьи кто? , это сложный процесс создания гражданского общества , который идет бесконечно то выигрывая , то проигрывая.
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                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:57 Новый
                    Да , без эффективной и реально работающей судебной власти ничего не выйдет .
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                    bouncyhunter
                2. bouncyhunter Сегодня, 20:59 Новый
                  Я всего-лишь предложил решение проблемы как я его вижу . А уж как сделать наказание неизбежным я не советчик - нет у меня соответствующего образования .
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                  bouncyhunter
        2. Соломон Кейн Сегодня, 20:48 Новый
          а что делать бедному и голодному , который пришел к власти ?

          Бедный к власти?
          Да это в сказке "Золотая антилопа".
          В реалиях - должности делятся внутри высшей касты - брахманов, там же варится весь индийский капитал....
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          Соломон Кейн
    2. Roma-1977 Сегодня, 19:33 Новый
      Эх. Когда это русские поймут-то!...
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      Roma-1977
  5. SNEAKY Сегодня, 19:39 Новый
    laughing Реально смешно.Индийцам кроме плёнки для кино вообще ничего в руки доверять нельзя.То катапультируются стоя,то рубашка короткая)
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    SNEAKY
  6. лысова Сегодня, 19:59 Новый
    А Индия в конец оборзела. Покупают при условии, вместе с технологиями. Вот Амбани и кидает их вдвойне - сперва по цене покупки, ну а потом продаст технологии ( чуть попозжа ) lol
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    лысова
  7. Sergey53 Сегодня, 20:09 Новый
    Если ему очень хотелось их приобрести. Ну очень.Как в пословице:"Любовь зла, полюбишь и козла".
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    Sergey53
    1. нафанаил Сегодня, 20:35 Новый
      Вот вот.А к...лы этим пользуются
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      нафанаил
  8. Идущий Сегодня, 20:21 Новый
    Сумма контракта с Францией составила 8,7 млрд долларов. По словам Сурьевалы, это завышенная стоимость покупки.


    И здесь откаты , все в мире течет в одном направлении.
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    Идущий
  9. Sergei75 Сегодня, 20:30 Новый
    расстрелять предателя, нашу сделку сорвал, наши-бы им и технологии продали...правда их уже все знают.
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    Sergei75
  10. perepilka Сегодня, 20:41 Новый
    Да наши тупо не догоняют what
    Взвинчиваем ценник, раз в десять
    Начинаем торговаться, с криками, хлопаньем по ушам, проклятиями и лестью, да в конец конца пару евреев с Одессы пригласите wassat
    Сбрасываем цену, плачем что себе в убыток.
    Фсё! Все довольны feel
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    perepilka
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