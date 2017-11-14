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Минобороны РФ объяснило публикацию скриншотов из видеоигры

Минобороны РФ назвало объективным фактом отказ США наносить удары 9 ноября по колоннам боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*) и опубликовало новые фотографии колонны боевиков, направляющейся в сторону сирийско-иракской границы.

Минобороны РФ объяснило публикацию скриншотов из видеоигры

оригинальные фото с официальной страницы Минобороны в facebook

В отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы со скриншотами видеоигры, проводится проверка.




Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков "Исламского государства" в районе Абу-Кемаль (Сирия)
- сказали в Минобороны.



При этом отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов ИГИЛ* (устаревшее название ИГ*), отступающим в районе Абу-Кемаля, является объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне Так же, как и активное противодействие американскими самолетами авиации ВКС России, которая была готовой к уничтожению террористов ИГИЛ*, перегруппировывавшихся для новых атак на правительственные войска в районе Абу-Кемаля
- сообщили в военном ведомстве.
Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций
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Комментарии 114
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  1. Дратуй
    Дратуй     Сегодня, 19:31
    Нашли козла отпущения.. negative
    1. Быков.
      Быков.     Сегодня, 19:39
      Цитата: Дратуй
      Нашли козла отпущения.. negative

      Свой 9урак, хуже любого врага.
      1. Zibelew
        Zibelew     Сегодня, 19:46
        На фотоснимках, сделанных 9 ноября 2017 года российскими беспилотными аппаратами, зафиксированы несогласованные с Россией учения НАТО в Восточной Европе в нескольких километрах от российской границы
        1. Монос
          Монос     Сегодня, 20:04
          Ошибся, бывает. Но это не помешало Пентагону оправдывать свою лояльность к бармалеям Женевской конвенцией о военнопленных. Террористы - военнопленные !!! Вот так. Интересно, военнослужащими какого государства их считают в Пентагоне?
          1. Praetorian4
            Praetorian4     Сегодня, 20:22
            Ошибся? Какого черта, вообще, эти скриншоты делали в МО? Ошибся он.
            1. Shurik70
              Shurik70     Сегодня, 20:32
              У каждой ошибки есть имя (с)
              Полагаю, разберутся
            2. Zibelew
              Zibelew     Сегодня, 20:33
              Цитата: Praetorian4
              Ошибся?

              Ага ошибся. И скульптор, который делал памятник Калашникову, тоже ошибся изобразив взрыв-схему штурмгевера. Погуглите про этого "художника" с приставкой винтовка Маузера и .... оба на!
              1. Стирбьорн
                Стирбьорн     Сегодня, 20:56
                Цитата: Zibelew
                Ага ошибся.

                ну так первый раз что ли - то Путин Стоуну показывал видео от нашего МО, по факту удары янки в Афганистане, то Шойгу освобождает от Игил территории в два раза, превышающие общую площадь Сирии...ну и многие тысячи уничтоженных нашими ВКС бородачей, складов с боеприпасами, командныеми пунктами и еще что там...Уже давно в посмешище превратились, целый штат менять надо, а не отдельных "гражданских сотрудников"
            3. Монос
              Монос     Сегодня, 20:34
              Цитата: Praetorian4
              Какого черта, вообще, эти скриншоты делали в МО?

              Сказали же: "Г р а ж д а н с к и й сотрудник готовил публикацию."
        2. Lycan
          Lycan     Сегодня, 20:36
          Учения с использованием луков со стрелами - это сильно! Надо подготовиться. Камней, что ли, навезти к границе... с катапультами.
      2. хрыч
        хрыч     Сегодня, 19:52
        Цитата: Быков.
        Свой 9урак, хуже любого врага.

        Высекут балбеса am
      3. xetai9977
        xetai9977     Сегодня, 20:07
        А ведь это не первый случай. Сейчас уже не те времена, чтобы фейком "доказывать" свою правоту. После этих "доказательств" уже и реальным материалам никто не поверит
        1. Александр War
          Александр War     Сегодня, 20:17
          Это Псаки скажите laughing
    2. 210окв
      210окв     Сегодня, 19:40
      Тут не стрелочник.А то что контроля за публикуемым нет.
      Цитата: Дратуй
      Нашли козла отпущения.. negative
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15     Сегодня, 19:48
        А мне нравится: классно весь запад потроллили. wassat Им можно фейки публиковать, а чем мы хуже их? laughing
        1. Шевер
          Шевер     Сегодня, 19:52
          Цитата: СРЦ П-15
          А мне нравится: классно весь мир потроллили

          И в чем тут троллинг?
          1. СРЦ П-15
            СРЦ П-15     Сегодня, 19:59
            Цитата: Шевер
            И в чем тут троллинг?

            А в том, что и нам ничто человеческое не чуждо. smile
        2. bouncyhunter
          bouncyhunter     Сегодня, 19:52
          Саня , привет ! hi drinks Смех смехом , но оправдания такому разгильдяйству нет и быть не может . negative
          1. СРЦ П-15
            СРЦ П-15     Сегодня, 19:55
            Привет, Паша! hi drinks Это не разгильдяйство, а скорее всего самая настоящая диверсия. Похоже в Минобороны давно чистку не проводили. Ну ничего, Путин этому поспособствует надеюсь.
            1. pjastolov
              pjastolov     Сегодня, 20:02
              Александр hi способствовать будет Шойгу - вспомни командование балтийским флотом
              1. СРЦ П-15
                СРЦ П-15     Сегодня, 20:04
                Цитата: pjastolov
                Александр способствовать будет Шойгу - вспомни командование балтийским флотом

                Ну а Шойгу кто наставлять будет? smile hi
                1. pjastolov
                  pjastolov     Сегодня, 20:07
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Ну а Шойгу кто наставлять будет?

                  думаю - он сам с усам, и ВВП этим напрягать не будет, не тот уровень
            2. bouncyhunter
              bouncyhunter     Сегодня, 20:10
              Цитата: СРЦ П-15
              Это не разгильдяйство, а скорее всего самая настоящая диверсия.

              Подождём результатов проверки этого геймера .
              Цитата: СРЦ П-15
              Похоже в Минобороны давно чистку не проводили.

              Факты именно об этом и свидетельствуют .
              Цитата: СРЦ П-15
              Ну ничего, Путин этому поспособствует надеюсь.

              Цитата: pjastolov
              способствовать будет Шойгу - вспомни командование балтийским флотом

              Я надеюсь что всё пройдёт в лучших традициях СССР : с летящими нафиг погонами , лампасами и фуражками . И последующие оргвыводы со вздрючкой , накачкой , втыками и распеканиями всех причастных и не очень для недопущения впредь ! am Всё , закончил выступление . lol
              1. Идущий
                Идущий     Сегодня, 20:26
                Я бы сказал по американски - это проделки хакеров США , но нам это не к лицу и надо "публично выпороть" безобразника.
                1. bouncyhunter
                  bouncyhunter     Сегодня, 20:39
                  Виктор , я ниже привёл свои доводы , лень повторяться . feel
                  1. Идущий
                    Идущий     Сегодня, 20:49
                    Тут какие доводы не приводи , но таких ляпов допускать нельзя , особенно сегодня.
              2. 79807420129
                79807420129     Сегодня, 20:30
                Цитата: bouncyhunter
                что всё пройдёт в лучших традициях СССР : с летящими нафиг погонами , лампасами и фуражками . И последующие оргвыводы со вздрючкой , накачкой , втыками и распеканиями всех причастных и не очень для недопущения впредь !

                Ну Браво за выступление good только геймер то гражданский laughing С него только штаны снять и выпороть,да в школу доучиваться отправить. laughing Открою страшную тайну,в МО много вот таких геймеров гражданских и надо на самом деле по фуражкам надавать,что бы геймеров контролировали. drinks hi
                1. bouncyhunter
                  bouncyhunter     Сегодня, 20:35
                  Влад , привет ! hi drinks Спасибо за оценку ! lol Хоть он и гражданский , но внутренние правила и инструкции не делают разницы между форменным кителем и гражданским спинжаком с карманами . Так что образцово-показательной порке быть ! soldier
                  1. 79807420129
                    79807420129     Сегодня, 20:46
                    Цитата: bouncyhunter
                    что образцово-показательной порке быть

                    Ну тогда обьективности ради и светочей демократии можно пороть,а то выдавали наши удары ВКС по бармалеям за свои и не парятся ни капли,а доказательства вообще "секретные" и из соцсетей,а мне нравится,вон посмотри как возбудились то все и цирка не надо. laughing drinks hi
                    1. bouncyhunter
                      bouncyhunter     Сегодня, 20:50
                      Ихние фейкомёты за это бакшиш от хозяина получили , а не нагоняй . yes
                      Цитата: 79807420129
                      посмотри как возбудились то все и цирка не надо.

                      Эт точно ! Кипят так , что крышка гремит не хуже церковного набата . lol
          2. poquello
            poquello     Сегодня, 20:04
            Цитата: bouncyhunter
            Смех смехом , но оправдания такому разгильдяйству нет и быть не может . negative

            да ладно, не валенок же, вот всхлипывания как-то напрягают
            является объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне Так же, как и активное противодействие американскими самолетами авиации ВКС России, которая была готовой к уничтожению террористов ИГИЛ*
            1. bouncyhunter
              bouncyhunter     Сегодня, 20:13
              Привет ! hi В этот раз не валенок , а если спустить на тормозах что в следующий раз будет ? Хромает дисциплинка-то ... А эти хлюпанья носом и жевание соплей не то что напрягают - бесят !
              1. poquello
                poquello     Сегодня, 20:23
                Цитата: bouncyhunter
                В этот раз не валенок , а если спустить на тормозах что в следующий раз будет ?

                Валенок, ну и хрен бы с ней.... ))))
                Цитата: bouncyhunter
                А эти хлюпанья носом и жевание соплей не то что напрягают - бесят !

                такое впечатление что Суркова в Сирию перевели
                1. bouncyhunter
                  bouncyhunter     Сегодня, 20:38
                  Цитата: poquello
                  Валенок, ну и хрен бы с ней...

                  Олег , за валенок не наказывать , а к внеочередному званию и госнаграде представлять надо . wink
                  Цитата: poquello
                  такое впечатление что Суркова в Сирию перевели

                  Угу , или ещё кого , кто считает что к "друзьям" надо "помягше" , а на вопросы смотреть "ширше" . Демагоги , тьфу !
                  1. poquello
                    poquello     Сегодня, 20:46
                    Цитата: bouncyhunter
                    Угу , или ещё кого , кто считает что к "друзьям" надо "помягше" , а на вопросы смотреть "ширше" . Демагоги , тьфу !

                    Паш, такое впечатление что наши радуются как попуасы, если с ними буржуи о чём-либо договариваются, а буржуи знай себе говорят за те места где им узко, вот оно и вылезает "мягче и ширше"
                    1. bouncyhunter
                      bouncyhunter     Сегодня, 20:53
                      Да противно на эти сюси-пуси смотреть . Не раз сказано и написано , что матрасы понимают только язык силы , а любое нежелание её проявлять воспринимают как проявление слабости . А то развели "дипломатию" . negative
      2. pjastolov
        pjastolov     Сегодня, 20:01
        Цитата: 210окв
        Тут не стрелочник.А то что контроля за публикуемым нет.

        а может они с контролером вместе в контр-страйк играют?
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир     Сегодня, 19:40
      насчет козла в точку, раньше бы этому... 58 корячилась со всеми витикающими
      1. Просто человек
        Просто человек     Сегодня, 20:23
        Ну что сказать, так бывает когда пару идиотов дискредитируют серьёзное дело. Я почти уверен, главная причина этой ситуации, что в пресс- службе эту информацию готовили отпрыски высокопоставленных должностных лиц, сыночка или дочки, которые в силу своего "талантизма " и "геройского" порыва служить на окраинах Родины, были вынуждены остаться в Москве, а утверждал не менее талантливый начальник, который войну представляет как раз по компьютерным играм. Вообще это говорит о бардаке и непрофессонализме . Правилами разработки документов , особенно которые становятся публичными, предусмотрено рассмотрение его и изучение вышестоящим командирами и утверждение главным начальником. Особенно важные документы представляются самому старшему начальнику лично его заместителем по направлению деятельности. Я мог бы из своей жизни рассказать много случаев, когда такие ушлые деятели из Москвы в звании капитана пытались меня учить, когда я уже был в звании полковника командиром части,
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир     Сегодня, 20:40
          Цитата: Просто человек
          эту информацию готовили отпрыски высокопоставленных должностных лиц, сыночка или дочки, которые в силу своего "талантизма " и "геройского"...

          не думаю, стандартная манагерная ситуация
          второй день на матах с такими спецами общаюсь уже весь на г... изошел
          это последствия нашего ЭГовеного образования
    4. Orel
      Orel     Сегодня, 20:06
      Цитата: Дратуй
      Нашли козла отпущения..


      Просто когда "делают" новости, то так и случается. Да ведь и не в первый раз это уже. Помню, что такие "ляпы" случались и ранее. Несколько раз удары США за свои выдавали. Больше кино, врут только новости.
      1. poquello
        poquello     Сегодня, 20:29
        Цитата: Orel
        Несколько раз удары США за свои выдавали.

        а Вы начинайте новости смотреть с российских каналов, тогда будет что американцы удары России за свои выдают
    5. Нонна
      Нонна     Сегодня, 20:48
      Бойца информационного фронта России наградить именным оружием, повысить в звании и внеочередной отпуск на Черное море. Хороший фейк - главное просвистеть, а там пусть американцы оправдываются. И каждый день по такой российской "пробирке Пауэлла". Вброс прочитают 100 человек, опровержение - 1.
  2. ПРАВОкатор
    ПРАВОкатор     Сегодня, 19:32
    Может в минобороны спецы ещё и в танки играют?
    1. Вадим237
      Вадим237     Сегодня, 19:38
      В министерстве обороны, как и везде сейчас, половина персонала - раздолбаи.
    2. Клебер
      Клебер     Сегодня, 19:38
      А ты еще и сомневаешься? о_0
      1. Вадим237
        Вадим237     Сегодня, 19:55
        Я думаю, что скоро и из WOT, появится отчёт МО, об уничтоженных танках ИГИЛ, на границе с Ираком.
  3. Stas 2REP
    Stas 2REP     Сегодня, 19:35
    Стыд и позор.
    1. Дратуй
      Дратуй     Сегодня, 19:54
      Так то да...
      1. Вадим237
        Вадим237     Сегодня, 20:04
        А у Димона наверное остеохондроз плечевых суставов.
        1. Громобой
          Громобой     Сегодня, 20:20
          Как же он в бадминтон тогда играет с таким тяжёлым недугом? belay
          Вот на фото за поясницу схватился,видно и ревматизм у него...
          А всё равно играет этот человек с железной волей...
          1. Вадим237
            Вадим237     Сегодня, 20:21
            Это гос полномочия калечат человека.
            1. Громобой
              Громобой     Сегодня, 20:30
              Да издеваются просто над инвалидом как хотят,то руки заставляют поднимать ,то с ракеткой прыгать. wassat Платят наверно хорошо,вот и держится за место,т.к. понимает,что с пенсией которое установило его правительство не видать ему новых моделей айфонов и вообще гаджетов. lol
      2. Setrac
        Setrac     Сегодня, 20:50
        Цитата: Дратуй
        Так то да...

        Однако на картинке все наоборот, "люди ка люди" тут один - "наш димон", а остальные - ди6илы какие-то.
  4. Roma-1977
    Roma-1977     Сегодня, 19:39
    Позор. Очередной. То доска скорбных умом. То ёшкин-центр. Теперь фейковые картинки. Вот так и начинается ползучая украинизация в плохом смысле этого слова...
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир     Сегодня, 19:40
    да не проверку проводить надо, а ...
  6. A.D.T.
    A.D.T.     Сегодня, 19:41
    Министерство обороны России обнародовало на своей странице в Twitter "неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ".

    В качестве доказательства своих слов российские военные опубликовали серию черно-белых фото, на которых якобы изображены окрестности сирийского города Абу-Кемаль, пишет "Медуза".



    На один из снимков обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT). После недолгой проверки выяснилось, что оперативная съемка Минобороны РФ — это скриншот мобильной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron".





    На фото, опубликованном российским военным ведомством, в верхнем правом углу виден фрагмент надписи "Development footage. This is a work in progress. All content subject to change", появляющейся в игре.



    А видеозапись "Ударные вертолеты Ирака. Уничтожение боевиков ИГИЛ", якобы сделанная 9 ноября и опубликованная накануне Минобороны РФ, была размещена на канале Comment Moscow еще в июле 2016 года.





    После того как о подделке стало известно, российское оборонное ведомство удалило все материалы со своих страниц в соцсетях.

    Ранее Владимир Путин показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну фейковое видео из Сирии.
    1. 79807420129
      79807420129     Сегодня, 19:47
      Цитата: A.D.T.
      пишет "Медуза".

      Ну ну,разошелся так и сыплет
      Треугольник будет выпит
      Будь он хоть и параллелипипед
      Будь хоть круг ядрена вошь. laughing
      В следующий раз ссылочку на DEBKA можете сделать мой израильский друг. wink жги. good
      1. A.D.T.
        A.D.T.     Сегодня, 19:57
        Мне эта тема безразлична. На самом примере ..... как часто пустые страсти и заумные расуждения о международных заговорах крутятся вокруг фейков.
        А всего лишь понять - фейки создаются лжецами , для тех кого они считают глупцами.
      2. pjastolov
        pjastolov     Сегодня, 20:06
        Цитата: 79807420129
        В следующий раз ссылочку на DEBKA можете сделать мой израильский друг.

        Влад. hi у них - ошибки, а у нас - фейк laughing
        1. 79807420129
          79807420129     Сегодня, 20:24
          Цитата: pjastolov
          Влад. у них - ошибки, а у нас - фейк

          Володь можно и белых касок вспомнить и соцсети,но да это же ошибки, drinks laughing
          1. pjastolov
            pjastolov     Сегодня, 20:29
            вот - золотые слова lol good drinks
          2. A.D.T.
            A.D.T.     Сегодня, 20:31
            Фейки по всему мир сейчас создаются , в Хорватии вродеб самая известая официальная фирма по их созданию.
            Никто не уверяет что фейки только у вас. Хотя министерство обороны ..... это круто.
            1. Setrac
              Setrac     Сегодня, 20:56
              Цитата: A.D.T.
              Фейки по всему мир сейчас создаются , в Хорватии вродеб самая известая официальная фирма по их созданию.
              Никто не уверяет что фейки только у вас. Хотя министерство обороны ..... это круто.

              Любой документальный фильм - это фейк, ведь не летают же к звездам чтоб снять фильм про космос, или в прошлое - чтоб снять фильм про динозавров. И если кто-то использовал для иллюстрации кадры из игры - это не доказательство ложности информации. Разница в том, что мы иллюстрирует уже доказанное, они используют подобные художества в качестве доказательств.
    2. XXXIII
      XXXIII     Сегодня, 19:54
      Реклама двигатель торговли..... lol Троллят "гады" чесной народ..... laughing
    3. Маз
      Маз     Сегодня, 20:16
      Позор, в штабах как сидело жульётак и сидит.
    4. Setrac
      Setrac     Сегодня, 20:52
      Цитата: A.D.T.
      Ранее Владимир Путин показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну фейковое видео из Сирии.

      С заклятых друзей пример берем, они вон на Луну слетали в кино - и все поверили.
  7. Александр War
    Александр War     Сегодня, 19:41
    А по четче нет фоток?
    1. Вадим237
      Вадим237     Сегодня, 20:00
      Уже пора на 4K переходить, а наши только 480, не лучшего качества, осваивают.
      1. Александр War
        Александр War     Сегодня, 20:18
        Ну 4к да ,для меня Full HD хватит
    2. DarkMatter
      DarkMatter     Сегодня, 20:09
      Так потому и запостили скриншот из игры, потому что там четко все нарисовано, а правильные фотки стыдно показывать. Если не спалят - отлично, а если спалят, то можно и настоящую хреновую выкладывать. Чем не вариант?
  8. alkor
    alkor     Сегодня, 19:42
    Вот так на ровном месте неуклюжие пресс -службы и горе - офисный планктон Минобороны в Москве гробит репутацию боевых подразделений, работу спецов на земле и в воздухе. Много знакомых и друзей там сейчас, все рискуют своей жизнью, а их тяжелейший ратный труд теперь ставят под сомнение и потешаются над глупостью недалеких чиновников, сидящих в теплых кабинетах. Никогда мы не умели вести информационную войну, начиная с "Боинга" в 1983.
    1. XXXIII
      XXXIII     Сегодня, 19:59
      Цитата: alkor
      офисный планктон Минобороны в Москве гробит репутацию боевых подразделений, работу спецов на земле и в воздухе.
      проверка на бдительность "планктона" facebook и не только...... wink
  9. raid14
    raid14     Сегодня, 19:43
    Найдут "стрелочника", "клавудавящего" и накажут по всей строгости, а начальников, кто допустил публикацию заведомо "странных картинок", наверняка просто "пожурят".
  10. alexhol
    alexhol     Сегодня, 19:44
    Да все "успехи" этой кампании сплошной "скриншот". Кто то преследует свои цели, а для быдла очередные сказки про великие скрепы. В Афганистане по крайней мере истинные цели нахождения наших ребят не скрывались, как и само их нахождение, а тут...?
    1. Setrac
      Setrac     Сегодня, 20:58
      Цитата: alexhol
      а для быдла очередные сказки про великие скрепы.

      Всякому быдлу на нравятся наши скрепы!
  11. chidoryan
    chidoryan     Сегодня, 19:44
    Кто им теперь в здравом уме поверит? То они территорию Сирии в 5 раз превышающую её же площадь освобождают, то видео с апачей, то 1000000 уничтоженных баз боевиков, то Захарова публикует фотошопы с Бен-Ладенов в Белом доме, теперь эта стыдоба...что дальше? А ведь находятся васюни что верят и в эти фейки, верят радостно, агукая да притоптывая. Представителям МО извинится бы для начала за лживую дезу, а не козлов отпущения искать.
    1. Вадим237
      Вадим237     Сегодня, 19:52
      Базой боевиков можно считать любое сооружение, с боевиками. В Сирии сколько домов на территории подконтрольных боевикам, столько там и баз.
  12. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014     Сегодня, 19:46
    Ох действительно fool Позорище.Да, министерство обороны ! Возьмите на работу (на пол ставки ) Десяток с ВО. Такого позорища больше не будет 100%.Ну а так ,удачи вам с поколением пепси hi
    1. alkor
      alkor     Сегодня, 19:57
      Не выдуманная история) Приехал в Москву с документами для центрального аппарата товарищ мой. Ну как положено пропуска, нудиловка, ожидание... Заходит. Офигевает. Сидят трое в кабинете, компьютеры навороченные, педали, рули,, восторг. Играют пацаны молодые лет по 25 в игрушки по сети. Он к ним. Оторвались нехотя, долго пытались понять, кто, что, зачем. Сказали завтра приходить. Вот так. Так что тут на сайте работников по-толковее наверняка найти можно)
    2. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014     Сегодня, 19:57
      Для примера .

      Это вообще убоище.
      1. Александр War
        Александр War     Сегодня, 20:31
        Быть внимательнее надо ,а то детский сад!
        1. Комментарий был удален.
    3. VadimSt
      VadimSt     Сегодня, 19:57
      В эту десятку, как раз попадут те, кто с удовольствием злорадствует!
  13. Viktorfi
    Viktorfi     Сегодня, 19:46
    А сколько шуму и пиара сделали на этом laughing
  14. Вадим237
    Вадим237     Сегодня, 19:47
    "В отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы". Да нет, он как раз не ошибочно материалы прикрепил - сказали нужно видео, он и взял, с одной из своих игрушек- которых на компах МО, видать много.
  15. Комментарий был удален.
  16. лысова
    лысова     Сегодня, 19:51
    Это кто снимал ?! И на какую мыльницу?! Там же ни чего нельзя понять толком?! Янковский в фильме " Служили два товарища " и то по приличней снял Перекоп. Вот и воспользовались игрушкой, там хоть всё видно! wink
  17. Комментарий был удален.
  18. ODERVIT
    ODERVIT     Сегодня, 19:53
    Да ладно позором клеймить. Раздолбайство ещё ни кто не преодолел. Ошибка или умысел, разберутся. Главное исключить возможность повторения. А то сразу "всё пропало и кругом предатели". Кстати, ошибку МО признало и не стало "лапшу на уши вешать".
    1. Deck
      Deck     Сегодня, 20:19
      Главное исключить возможность повторения.


      Что, история в видео вертолета Апач в интервью Президента Оливеру Стоуну забылась? Генерал-майор ни за что не отвечает? Даже за такие "неопровержимые доказательства"? Что устав внутренней службы отменили: "33. Единоначалие является одним из основных принципов строительства Вооруженных Сил, руководства ими и взаимоотношений между военнослужащими. Единоначалие заключается в наделении командира (начальника) всей полнотой распорядительной власти по отношению к подчиненным и возложении на него персональной ответственности перед государством за все стороны жизни и деятельности воинской части, подразделения и каждого военнослужащего" ?
      1. ODERVIT
        ODERVIT     Сегодня, 20:27
        Только без ликбеза про единоначалие.
  19. ватник
    ватник     Сегодня, 19:55
    Хорошо хоть достаточно быстро исправились хотя конечно стыдно.
  20. Федя2017
    Федя2017     Сегодня, 20:02
    В первый раз что - ли подобное... Уже и самого президента Путина подставляли с подобной липой на весь мир. Кстати, и сам генерал армии Шойгу ни одного дня в армии не служил, даже рядовым. Наверное этих сотрудников сам и привёл с собою в МО - из пожарной охраны...
    1. Донской
      Донской     Сегодня, 20:17
      Цитата: Федя2017
      Кстати, и сам генерал армии Шойгу ни одного дня в армии не служил, даже рядовым. Наверное этих сотрудников сам и привёл с собою в МО - из пожарной охраны...

      Вам больше был по душе сборщик мебели Сердюков?
    2. XXXIII
      XXXIII     Сегодня, 20:17
      Цитата: Федя2017
      В первый раз что - ли подобное... Уже и самого президента Путина подставляли с подобной липой на весь мир. Кстати, и сам генерал армии Шойгу ни одного дня в армии не служил, даже рядовым. Наверное этих сотрудников сам и привёл с собою в МО - из пожарной охраны...
      wassat
  21. демотиватор
    демотиватор     Сегодня, 20:04
    Позорники, другого слова и не подберёшь. А может быть, что дело было так: ГРУ предоставило снимки и заявило, что они получены от ценного зарубежного агента, которому выплачено за ценные снимки 1 млн. долларов?
  22. perepilka
    perepilka     Сегодня, 20:05
    "До полётов не допускать! Назначить вечным дневальным!" (Почти "ц")
  23. Дратуй
    Дратуй     Сегодня, 20:09
    Цитата: Вадим237
    А у Димона наверное остеохондроз плечевых суставов.

    У него норм все! smile А вот Трампа завернуло не плохо wassat
    1. Вадим237
      Вадим237     Сегодня, 20:16
      По ходу Дутерте Трампу усиленный захват сделал, за кисть правой руку.
  24. BISMARCK94
    BISMARCK94     Сегодня, 20:10
    Надож было так облажаться, аж грустно
  25. Банщик-М
    Банщик-М     Сегодня, 20:13
    Что то мутно здесь все ...Скорее всего информационная диверсия или у США учимся их методам хе хе
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир     Сегодня, 20:44
      вот вы точно диверсия, вместе с вашим "хе хе"
  26. Sige
    Sige     Сегодня, 20:15
    Один про распятого мальчика в эфир выдал, другой картинки из интернетов к официальному заявлению прилепил...
    ...какому государству служат все эти балбесы?!
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир     Сегодня, 20:44
      Цитата: Sige
      ...какому государству служат все эти балбесы?!

      имя его ЕГЭ
  27. фрезер
    фрезер     Сегодня, 20:17
    Да эта система гнилая а не "стрелочки" виноваты.
    То Путин показывает видео ударов американских вертолетов, и выдаёт их за работу вкс, то Шойгу 3 раза Сирию освобождает. То МИД выдаёт фотошопную фотку из инета (где хилари клинтон обнимается с бенладеном) за "неопровержимые доказательства". А теперь вот и этот косяк (мягко выражаясь).
    Вы не кажется, что это не ошибки каких то мелких работников, а это и есть наше гос-во - скажем все что захотим, 90% россиян поверит, а тех, кто не поверит - обвинил в русофобии, фашизме и далее по списку.
    1. Дратуй
      Дратуй     Сегодня, 20:23
      Ща заклеймят тебя и анафеме предадут laughing
  28. Евродав
    Евродав     Сегодня, 20:19
    Цитата: Вадим237
    В министерстве обороны, как и везде сейчас, половина персонала - раздолбаи.

    Конечно! Все нераздолбаи здесь собрались, самые чистые и непорочные, с нимбом на головах! Ни разу в жизни ошибки не совершавшие, короче- элита интеллектуальная! Вам не надоело все в конченный негатив превращать, искать то чего нет?
    Выдал же вам человек нормальную мысль: СРЦ П-15
    "А мне нравится: классно весь запад потроллили. Им можно фейки публиковать, а чем мы хуже их?"
    Чем не нравиться?
    1. Вадим237
      Вадим237     Сегодня, 20:28
      Ладно в этом случае от этого индивидуума ни кто не пострадал, кроме него самого и его руководства, а могут ведь такой фуфил в боевой обстановке сделать, а за ним уже будут человеческие жизни.
    2. Александр War
      Александр War     Сегодня, 21:00
      Надо сказать ,учимся у Псаки из "демократичной страны" smile
  29. Cetron
    Cetron     Сегодня, 20:23
    Цитата: Вадим237
    "В отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы". Да нет, он как раз не ошибочно материалы прикрепил - сказали нужно видео, он и взял, с одной из своих игрушек- которых на компах МО, видать много.

    У нас на простой фирме (Железная дорога) механика лишили премии за то что в обед посмотрел новости НТВ в интернете. Остальных предупредили - использование интернета или рабочего компа не по работе - вплоть до увольнения. А тут МО - расстрел на месте как предателя и диверсанта без суда по законам военного времени (России фактически объявлена гибридная война).
    1. Дратуй
      Дратуй     Сегодня, 20:36
      Таки обычный работяга request и этого накажут, сказали же гражданский... wink
  30. Александр War
    Александр War     Сегодня, 20:26
    Сравним фото и видео
  31. Александр War
    Александр War     Сегодня, 20:33
    В отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы со скриншотами видеоигры, проводится проверка. smile значит эти скриншоты для чего-то другого предназначались
  32. Александр War
    Александр War     Сегодня, 20:35
    Ну слава Богу что не на брифинге показали ,тут первое место удерживает сша с пробиркой в ООН и Боинг laughing который в Пентагон врезался laughing
  33. Лекс.
    Лекс.     Сегодня, 20:42
    14.11.2017 14:40 Фото:Youtube 65 комментариев
    Российское "неопровержимое доказательство" связей США с ИГ оказалось фейком

    Министерство обороны России обнародовало на своей странице в Twitter "неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ".

    В качестве доказательства своих слов российские военные опубликовали серию черно-белых фото, на которых якобы изображены окрестности сирийского города Абу-Кемаль, пишет "Медуза".




    На один из снимков обратила внимание исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT). После недолгой проверки выяснилось, что оперативная съемка Минобороны РФ — это скриншот мобильной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron".





    На фото, опубликованном российским военным ведомством, в верхнем правом углу виден фрагмент надписи "Development footage. This is a work in progress. All content subject to change", появляющейся в игре.



    А видеозапись "Ударные вертолеты Ирака. Уничтожение боевиков ИГИЛ", якобы сделанная 9 ноября и опубликованная накануне Минобороны РФ, была размещена на канале Comment Moscow еще в июле 2016 года.





    После того как о подделке стало известно, российское оборонное ведомство удалило все материалы со своих страниц в соцсетях.

    Ранее Владимир Путин показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну фейковое видео из Сирии.
    1. Александр War
      Александр War     Сегодня, 20:57
      Проснись ты серишь, уже баян
  34. ALSur
    ALSur     Сегодня, 20:54
    Цитата: СРЦ П-15
    А мне нравится: классно весь запад потроллили. Им можно фейки публиковать, а чем мы хуже их?

    Учитывая, что МО ловило американцев на использовании кадров видеоигр, такая оплошность сравнима с предательством.