Минобороны РФ объяснило публикацию скриншотов из видеоигры

оригинальные фото с официальной страницы Минобороны в facebook



Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков "Исламского государства" в районе Абу-Кемаль (Сирия)

При этом отказ командования США наносить удары 9 ноября по колоннам террористов ИГИЛ* (устаревшее название ИГ*), отступающим в районе Абу-Кемаля, является объективным фактом, зафиксированным в стенограммах переговоров, и потому хорошо известным американской стороне Так же, как и активное противодействие американскими самолетами авиации ВКС России, которая была готовой к уничтожению террористов ИГИЛ*, перегруппировывавшихся для новых атак на правительственные войска в районе Абу-Кемаля

Минобороны РФ назвало объективным фактом отказ США наносить удары 9 ноября по колоннам боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*) и опубликовало новые фотографии колонны боевиков, направляющейся в сторону сирийско-иракской границы.В отношении сотрудника, ошибочно прикрепившего фотоматериалы со скриншотами видеоигры, проводится проверка.- сказали в Минобороны.- сообщили в военном ведомстве.