Одноразовый огнемет Einstoßflammenwerfer 44 (Германия)



Общий вид огнемета Einstoßflammenwerfer 44. Фото Odkrywca.pl



Огнемет в боевом положении. Фото Militaryimages.net



Вид слева. Фото Imfdb.org

По материалам:

http://waffenhq.de/

http://eragun.org/

https://militaryimages.net/

https://forum.axishistory.com/

Монетчиков С. Пехотное оружие Третьего рейха – Часть VI, Реактивное оружие Вермахта // Оружие, 2003. №11/12, специальный выпуск.

Огнеметы струйного типа, выбрасывающие к цели горючую жидкость, показали свой потенциал еще в годы Первой мировой войны, и с тех пор постоянно совершенствовались. Тем не менее, несмотря на все улучшения, они имели характерный недостаток в виде больших габаритов и массы. Оригинальное решение этой проблемы было предложено в немецком проекте Einstoßflammenwerfer 44. Это оружие должно было отличаться ограниченными боевыми возможностями, но при этом иметь минимальные габариты.Не позднее середины 1944 года управление вооружений Люфтваффе поручило промышленности создать перспективный образец огнеметно-зажигательного оружия, имеющий особый облик. Новый огнемет предназначался для десантных и авиаполевых частей, и потому к нему предъявлялись специфические требования. Оружие должно было отличаться малыми габаритами и весом, не затрудняющими десантирование, а также быть простым в производстве и эксплуатации. При всех этих качествах, огнемет должен был показывать приемлемые боевые характеристики.Специалисты, которым было поручено создание нового оружия, смогли разработать новый проект в кратчайшие сроки. Всего через несколько месяцев после поступления заказа опытные огнеметы были поданы на испытания, проверены в условиях полигона и затем рекомендованы к принятию на вооружение. Соответствующий приказ появился до конца 1944 года, что было отражено в названии оружия.Проект огнемета получил название, полностью раскрывающее его суть и время создания. Изделие назвали Einstoßflammenwerfer 44 – «Однозарядный огнемет обр. 1944 г.» Также встречается иное написание названия, Einstossflammenwerfer. В некоторых источниках вместо двух четверок, обозначающих год разработки и принятия на вооружение, указываются литеры «46». Тем не менее, во всех случаях речь идет об одном и том же образце.Главной задачей нового проекта было создание максимально простой и компактной конструкции. Для получения подобных результатов авторам проекта пришлось отказаться от возможности выполнения нескольких залпов, а также собрать все основные устройства оружия на основе единого корпуса. Последний при этом выполнял функции основного силового элемента и емкости для огнесмеси.Самой крупной деталью огнемета Einstoßflammenwerfer 44 являлся цилиндрический корпус-баллон для хранения горючей жидкости. На торцах трубчатого корпуса сваркой закреплялись круглые крышки. Передняя имела пару небольших отверстий, необходимых для установки те или иных деталей. Вблизи переднего торца баллона находилась прямая рукоятка пистолетного типа. На ней крепилась часть устройств ударно-спускового механизма. Сверху к корпусу приваривалась пара антабок для ремня.К передней крышке корпуса сваркой крепилась пара небольших патрубков. Верхний имел коническую форму, а на его переднем торце имелась форсунка для правильного распыления горючей жидкости. Нижнее отверстие крышки предназначалось для установки наклонной трубки, являвшейся основанием для ударно-спускового механизма и средств воспламенения. Можно предположить, что на уровне нижнего отверстия внутри корпуса помещалась продольная трубка, необходимая для правильного отвода пороховых газов.Однозарядный огнемет получил достаточно простой ударно-спусковой механизм, отвечавший за выброс огнесмеси. В нижнюю переднюю трубку корпуса предлагалось помещать холостой патрон подходящего типа с пороховым зарядом требуемой мощности. Под корпусом и перед пистолетной рукояткой имелся несложный ударно-спусковой механизм, имевший в своем составе спусковой крючок и курок. При смещении крючка последний должен был бить по капсюлю патрона и воспламенять заряд последнего.«Боекомплектом» огнемета Einstoßflammenwerfer 44 являлась огнесмесь одного из существующих типов, залитая прямо в корпус. Компактная емкость вмещала 1,7 л горючей жидкости. Как следует из названия оружия, весь запас жидкости должен был выбрасываться во время единственного выстрела. После этого огнемет не мог продолжать стрельбу и нуждался в перезарядке. По другим данным, переснаряжение оружия не предусматривалось. После первого и последнего выстрела огнемет следовало выбрасывать и затем использовать другое подобное изделие.Специфической особенностью огнемета стало отсутствие каких-либо прицельных приспособлений. Эта черта оружия в сочетании с минимальным запасом огнесмеси и рекомендуемым способом применения могла негативно сказаться на результатах стрельбы, а также привести к известным рискам для огнеметчика.Заказчик требовал сделать максимально компактное и легкое оружие, и эта задача была успешно решена. Длина корпуса-баллона составляла всего 500 мм при внешнем диаметре 70 мм. Корпус изготавливался из стального листа толщиной 1 мм. Передние патрубки, установленные на торце корпуса, увеличивали общую длину оружия примерно на 950-100 мм. С учетом пистолетной рукояти максимальная высота одноразового огнемета достигала 180-200 мм.Пустое изделие Einstoßflammenwerfer 44, не готовое к применению, весило около 2 кг. После заливки 1,7 литра огнесмеси снаряженная масса достигала 3,6 кг. Такой вес изделия, равно как и его габариты, обеспечивали определенную простоту транспортировки и применения.Одной из целей проекта было упрощение эксплуатации оружия, и в этом отношении огнемет оправдал ожидания. Заправка баллона-корпуса огнесмесью проводилась на заводе-изготовителе. Жидкость заливалась через одно из штатных отверстий, после чего на него устанавливались необходимые устройства. Готовя оружие к стрельбе, огнеметчик должен был поместить в нижнюю переднюю трубку холостой патрон и взвести ударно-спусковой механизм. Без патрона и без взведения УСМ оружие можно было транспортировать, в том числе закрепив на снаряжении парашютиста.По задумке авторов проекта, стрельбу следовало осуществлять при помощи штатного ремня для переноски. Его требовалось поместить на плечо, а сам огнемет должен был располагаться под рукой огнеметчика. В таком случае обеспечивалась определенная стабилизация, и можно было рассчитывать на приемлемую точность попадания в цель. При этом, однако, оружие не имело прицельных приспособлений, а предложенный способ стрельбы серьезно затруднял предварительную наводку.При нажатии на спусковой крючок происходило взведение УСМ с моментальным спуском. Освобожденный ударник должен был бить по капсюлю, воспламенявшему основной метательный заряд холостого патрона. Пороховые газы, образующиеся при горении заряда, по соответствующей трубке должны были попадать внутрь корпуса и повышать давление в нем. Давление газа выдавливало горючую жидкость к форсунке и выбрасывало ее к цели. К моменту выхода смеси из форсунки форс пламени от метательного заряда должен был вырываться из переднего среза трубки под патрон и воспламенять жидкость.Однозарядный огнемет Einstoßflammenwerfer 44 за один выстрел выбрасывал всю имевшуюся огнесмесь. На это ему требовалось не более 1-1,5 с. При правильном применении оружия струя горючей жидкости вылетала на расстояние до 25-27 м. После выстрела огнемет можно было выбрасывать. Перезарядка оружия на поле боя не представлялась возможной. Впрочем, по некоторым данным, баллон можно было заново заправить в условиях мастерской.Огнемет предназначался для атаки живой силы и некоторых сооружений противника. Кроме того, он мог быть использован против незащищенной техники. В целом, с точки зрения целей и задач изделие Einstoßflammenwerfer 44 мало отличалось от других струйных огнеметов того времени. Однако ограниченный запас огнесмеси приводил к известным отличиям в контексте применения на поле боя.Проектные работы были выполнены в кратчайшие сроки, и во второй половине 1944 года перспективный огнемет был принят на вооружение. Изначально, как и планировалось ранее, это оружие предполагалось передавать в десантные и полевые части Люфтваффе. В дальнейшем огнемет Einstoßflammenwerfer 44 стали рассматривать и в качестве средства усиления огневой мощи ополчения. Тем не менее, скромные темпы производства не позволили реализовать все подобные планы.Одноразовый огнемет отличался крайне простой конструкцией, однако эту положительную особенность проекта не удалось в полной мере использовать на практике. В силу тех или иных причин до конца 1944 года удалось собрать и передать армии лишь несколько сотен изделий. К началу весны следующего 1945-го немецкая промышленность изготовила только 3850 огнеметов. Следует отметить, что в некоторых источниках упоминаются более крупные числа. По этим данным, общий выпуск огнеметов Einstoßflammenwerfer 44 мог превысить 30 тыс. единиц. Однако подобные сведения не имеют достаточного подтверждения, и более реалистичным выглядит выпуск менее 4 тыс. огнеметов.Несмотря на ограниченные темпы выпуска, огнеметы нового типа получили достаточно широкое распространение. Возможность производства лишь одного выстрела, в целом, не стала серьезной проблемой, и оружие завоевало определенную популярность. Одновременно с этим не обошлось без проблем. В первую очередь, выяснилось, что при рекомендованном способе удержании оружия факел оказывается в опасной близости от стрелка. Во избежание ожогов стрельба выполнялась с вытянутых рук, а ремень использовался только для переноски.Начиная с последних месяцев 1944 года, немецкие части из состава разных родов войск и структур ограниченно пользовались новым однозарядным огнеметом. Это оружие использовалось как в наступательных боях, так и против атакующего противника. При правильной организации боевой работы можно было получить приемлемые результаты. Тем не менее, отсутствие возможности производства нескольких выстрелов и ограниченная дальность выброса огнесмеси приводили к известным ограничениям и проблемам.Известно, что подобное оружие поставлялось как частям Вермахта и СС, так и формированиям ополчения. Выпускавшиеся в небольших количествах огнеметы достаточно активно использовались на всех основных фронтах европейского театра военных действий. При тех или иных обстоятельствах количество эксплуатируемого оружия постоянно сокращалось, однако и на момент битвы за Берлин германские войска располагали значительными запасами изделий Einstoßflammenwerfer 44. Эксплуатация такого оружия завершилась вместе с боями на территории Германии.Еще за несколько месяцев до конца Второй мировой войны специалисты и командование стран антигитлеровской коалиции получили возможность ознакомиться с трофейными огнеметами, однако изучение захваченных образцов не привело к каким-либо реальным результатам. Было очевидно, что такое оружие имеет весьма ограниченные перспективы, и потому не представляет интереса с точки зрения копирования. Более того, саму концепцию компактного однозарядного струйного огнемета сочли бессмысленной.Значительная часть выпущенных серийных огнеметов Einstoßflammenwerfer 44 в послевоенный период была утилизирована за ненадобностью. Однако достаточно много таких изделий избежало этой участи. Теперь они хранятся в многочисленных музеях и частных коллекциях.В основе проекта Einstoßflammenwerfer 44 лежала оригинальная идея создания легкого и малогабаритного огнемета, способного сделать лишь один выстрел. В определенных обстоятельствах такое оружие оказывалось полезным и могло помочь войскам, но его многочисленные неоднозначные черты заметно сокращали реальный потенциал. Вследствие этого огнемет образца 1944 года так и остался единственной разработкой своего класса. Новые однозарядные струйные огнеметы в дальнейшем не разрабатывались.