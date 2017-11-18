Лебединая песня крестоносцев

10 ноября 1444 года у болгарского города Варна состоялось последнее сражение последнего крестового похода, объявленного папой римским Евгением-IV чтобы остановить турецкую экспансию. В нем приняли участие воины многих стран, преимущественно из Центральной и Восточной Европы, ощущавших угрозу от набирающего силу и уже прочно утвердившегося на Балканах Османского султаната.На бой с "нечестивыми магометанами" отправились рыцари Польши, Венгрии, Хорватии, Богемии, Священной Римской Империи, Папского государства, Венецианской республики и даже Тевтонского ордена, то и дело воевавшего с поляками, но в этот раз выступившего с ними единым фронтом. К войску, вступившему на оккупированные турками земли, вскоре присоединились молдавские, валашеские и болгарские добровольцы.Однако мероприятие поддержали далеко не все христианские страны. В нем не принимали участие занятые столетней разборкой Англия и Франция, поглощенная реконкистой Испания, а также - большинство мелких итальянских и германских государств. А издавна враждовавшая с Венецией Генуя и вовсе наплевала на христианскую солидарность, выступив на стороне турок и предоставив в их распоряжение свой флот. Благодаря этому султан Мурад-II оперативно перебросил из Анатолии крупное войско в дополнение к уже имевшимся в Европе контингентам.Сербский господарь Георгий Бранкович - вассал Османского султаната тоже отказался воевать. Вероятно, он опасался, что в случае поражения крестоносцев турки в отместку за отступничество вновь опустошат Сербию. Даже Византия, которой османы уже давно грозили уничтожением (и через девять лет реализовали эту угрозу), не решилась послать солдат на помощь "христову воинству". Возможно, там еще помнили разгром крестоносцами Константинополя в 1204 году, после которого Восточная Римская Империя надолго попала под власть западных захватчиков.Тем не менее, под командованием возглавившего поход польского короля Владислава-III собралось по разным данным, от 20 до 24 тысяч разноязычных воинов, в том числе 15 тысяч поляков, венгров и чехов. Численность армии Мурада в различных источниках "гуляет" в гораздо более широких пределах. Одни пишут, что она была примерно равной войску крестоносцев, другие - что турок набралось 30 и даже 60 тысяч.Как бы там ни было, а битва закончилась катастрофическим разгромом европейского рыцарства. Армия крестоносцев была почти полностью уничтожена, порядка 15 тысяч человек погибло (турки добили раненых), около пяти тысяч османы взяли в плен и продали в рабство. Лишь немногим удалось бежать в болота к югу от Варны и выбраться из этих болот живыми. Потери турок остались неизвестными, европейские историки умозрительно оценивают их в 10-15 тысяч.Молодой король Владислав (во время битвы ему было всего 20 лет) в разгар сражения прорвался во главе элитного отряда конных латников в ставку султана и хотел лично сразиться ним, но старый мудрый Мурад предпочел ретироваться, а королевский отряд окружили янычары и перебили в полном составе. Владиславу отрубили голову и торжественно вручили ее султану как главный трофей. Погиб и командовавший папским войском кардинал Джулиано Чезарини. Согласно одной из летописей, он утонул в болоте, пытаясь спастись от преследовавшей его турецкой конницы.На этой минорной ноте закончилась 350-летняя эпоха крестовых походов. Когда в 1453 году очередной папа попробовал еще раз поднять рыцарей, чтобы отбить только что захваченный турками Константинополь и вновь сделать мечеть Айя София христианским храмом, на его призыв уже никто не откликнулся.На заставке - султан Мурад-II со свитой возле тела убитого короля Владислава, картина польского художника XIX века Станислава Хлебовского. Геройски-безрассудная гибель этого молодого монарха - одна из распространенных тем польской батальной живописи. Ниже - еще одна картина знаменитого живописца Яна Матейко, на которой король в развевающейся горностаевой мантии и без шлема (ерунда, конечно, но красиво) прорывается к султану.Карта-схема Варненской битвы и памятник крестоносцам, установленный на месте сражения в ХХ веке. Сейчас оно находится в черте города, сильно разросшегося за прошедшие столетия.Янычары первой половины XV века (в центре - командир с бунчуком и его порученец) и турецкий арбалетчик того же периода.