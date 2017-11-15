10:50 15 ноября

Атомное оружие в руках Киева



Несколько дней назад в Чернобыльской зоне начато строительство открытого хранилища отработанного ядерного топлива. Как отметила посол США Мари Йованович, которая приняла участие в церемонии начала строительства ЦХОЯТ, Киев с 2005 года потратил $2 млрд на вывоз и хранение отработанного ядерного топлива в Россию. О чем она умолчала, так это о причинах начатого строительства, его предыстории и последствиях.

Отработанное топливо Россия вывозила и готова была вывозить и далее, как страна-изготовитель - это предусмотрено контрактами и стоит около 200 млн долларов в год. После первого майдана Ющенко сделал ставку на американское топливо и после визита Буша в Киев начал против воли специалистов-ядерщиков совать топливные сборки "Вестингауз" в реакторы чуть ли не своими руками. Рассматривать здесь некачественность ТВС "Вестингауза" смысла нет - были и аварийные остановки, и разгрузки активной зоны. Но помимо этого был и еще один конфуз.


Американцы радостно согласились поставлять свои ТВС вдвое дороже, чем российская корпорация ТВЭЛ, но категорически отказались забирать отработанное ядерное топливо. Россия пожала плечами, подняла цены на свои ТВС для "друзей" из Киева, но категорически чужую отработку принимать отказалось. У кого купили - туда и везите. А с этим проблемы.

Наиболее совершенные системы переработки ОЯТ есть у России, которая безусловный лидер в мире по этим технологиям, масштабам и дальнейшим перспективам использования. Стараются и успешно французы, южнокорейцы - но у них и своего топлива хватает, чужое им не нужно. А у янки таких технологий нет вообще - они хранят отработку на временных площадках. Одна из которых, кстати, несколько месяцев назад провалилась. В общем, не хотят они ввозить ОЯТ.

И тогда еще Ющенко принял решение построить такое хранилище в Чернобыльской зоне. На Украине никто не обрадовался и решение успешно саботировали до захвата властью нынешним режимом. Который и начал процесс "экономии". Прежде всего, взяв кредит в 260 миллионов долларов для строительства ЦХОЯТ. Известно уже и о том, что цену затрат хотят включить в цену электроэнергии - пусть каждый гражданин потратится "на благое дело".

Протесты жителей окрестных деревень прекратились после появления мальчиков с автоматами.

Таким образом, процесс запущен. Суммарные затраты даже без учета воровства таковы, что можно было бы еще лет пять спокойно платить России за вывоз отходов. А ведь еще надо как-то решить вопросы охраны объекта. Я специально не говорю о множестве узкоспецифических задач, связанных с условиями хранения отработанного топлива. Допустим, их как-то удастся решить. Допустим...

Но вот террористическую угрозу... С ней-то киевский режим уже не справляется, как все видят. Преступность зашкаливает, в приехавших по вызову полицаев бросают гранаты, машины патрульных расстреливают из гранатометов, в центре Киева ловят двух жителей Закарпатья с 6,5 кг готовых взрывных устройств.

Да какой смысл перечислять, что Киев не может, если у него через границу опальные грузины прорываются с шутками и прибаутками резвясь в центре Киева.

Каким образом защищать объект? Танками через каждые 100 метров по периметру? Так не хватит-то их, танков-то. Да и кто гарантирует лояльность режиму охраняющих периметр "героев майдана и АТО"? Или случайно уже по несколько раз в год горят и взрываются военные склады? Их-то ведь тоже охраняли усиленно и каждый раз после очередного пожара еще и усиливали, улучшали, углубляли и ... усугубляли.

Только американцы могут давать обезьянам гранаты и спокойно смотреть на результаты эксперимента. Да, они сидят далеко. Но ведь и обезьяны не все перевелись в мире. Наоборот, усилиями тех же янки по селекции и разведению, их становится все больше.

И когда-нибудь все эти обезьяны с гранатами доплывут и до США.

Почему не возмущается Европа, совершенно очевидно - мощность возможного теплового взрыва ядерных отходов невелика и до Европы ничего плохого не дойдет - радиус рассеивания радиоактивных элементов в таких взрывах невелик. А вот киевлянам задуматься стоит - одного Чернобыля уже хватило, чтобы спокойно наблюдать за созданием условий появления его младшенького брата.
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)


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Комментарии 10

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:11
    Атомное оружие в руках Киева


    Михаил вы так не шутите belay и с этим рано или поздно что то придется делать...сумасшедших в Киеве полно и лечить их придется кардинальными мерами.
    Тот же ЛЕХА
    1. Евдоким Сегодня, 07:44
      Цитата: Тот же ЛЕХА


      сумасшедших в Киеве полно.

      Только американцы могут давать обезьянам гранаты и спокойно смотреть на результаты эксперимента.

      И когда-нибудь все эти обезьяны с гранатами доплывут и до США

      А пока будут загрязнять свою землю и облучать всё вокруг. Простых свалок по всей Украине им что-ли мало, ядрёная по-надобилась. Нет ума, одна кастрюля. hi
      Евдоким
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:16
        А я то думал, откуда взялись майданутые ? Чернобыль не прошел бесследно, последствия радиационного излучения сказались....И еще ЯО тащат для увеличения поголовья.
        Uncle Lee
    2. Венд Сегодня, 10:44
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Атомное оружие в руках Киева


      Михаил вы так не шутите belay и с этим рано или поздно что то придется делать...сумасшедших в Киеве полно и лечить их придется кардинальными мерами.

      Может я и ошибаюсь, но думаю мы теперь знаем год исчезновения государства Украина. К 2020 Украина пропадет с карт мира.
      Венд
  2. рюрикович Сегодня, 07:12
    Тема поднята насущная yes
    Интересно, на сколько ещё хватит "мозгов" у украинцев поддерживать самоуничтожающиеся плавильный котёл под названием "украина" в рабочем состоянии? what
    рюрикович
  3. лысова Сегодня, 07:29
    На эту, открывшуюся помойку, повезут отовсюду. Для ЕС интересно дойдёт, что у них под боком ?! Второй Чернобыль, или теракт в людном месте азиатами ?!!! А этим нелюдям, без разницы, кому продать сырьё для грязной бомбы. И это уже за порогом.
    лысова
  4. parusnik Сегодня, 07:51
    Где-то в конце 40-х годовых была цирковая реприза, клоуны расщепляли атом..с помощью кувалды..И тут "клоуны" и ситуация похожая, только не смешно..
    parusnik
  5. Лесс Сегодня, 08:29
    Только американцы могут давать обезьянам гранаты и спокойно смотреть на результаты эксперимента
    Вот именно про обезьяну с гранатой и подумалось сразу после прочтения заголовка статьи...
    Лесс
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:02
    Да, следствием приобретения "не родных" сборок и было обязательное появление подобного хранилища. Одна надежда. Ну не дотянет "незалженая" до готовности хранилища... Физически.
    Горный стрелок
  7. Вождь краснокожих Сегодня, 09:45
    Вообще то ХОЯТ (включая и тот самый о котором писал Колорадский таракан) нужен в первую очередь для того, что бы туда упаковывать последствия чернобыльской катастрофы. Когда я был там на экскурсии, то нам рассказывали о различных проектах "закупорки" советского саркофага. Но остановились на проекте "арка" как на самом многогранном. Легче всего было создать огромный бетонный куб из особотяжелого бетона, но тогда ученые теряли возможность изучить "воочию" последствия взрыва. Есть легенды, что камеры наблюдения зафиксировали сварку металла и бетона, что теоретически быть не возможно. В общем, ученые хотят рассмотреть интересные моменты, что бы расширить кругозор. Но остальные фрагменты и уже изученные нужно куда то "прятать". Для того и строят ХОЯТ.
    Вождь краснокожих
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