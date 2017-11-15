Атомное оружие в руках Киева

Несколько дней назад в Чернобыльской зоне начато строительство открытого хранилища отработанного ядерного топлива. Как отметила посол США Мари Йованович, которая приняла участие в церемонии начала строительства ЦХОЯТ, Киев с 2005 года потратил $2 млрд на вывоз и хранение отработанного ядерного топлива в Россию. О чем она умолчала, так это о причинах начатого строительства, его предыстории и последствиях.Отработанное топливо Россия вывозила и готова была вывозить и далее, как страна-изготовитель - это предусмотрено контрактами и стоит около 200 млн долларов в год. После первого майдана Ющенко сделал ставку на американское топливо и после визита Буша в Киев начал против воли специалистов-ядерщиков совать топливные сборки "Вестингауз" в реакторы чуть ли не своими руками. Рассматривать здесь некачественность ТВС "Вестингауза" смысла нет - были и аварийные остановки, и разгрузки активной зоны. Но помимо этого был и еще один конфуз.Американцы радостно согласились поставлять свои ТВС вдвое дороже, чем российская корпорация ТВЭЛ, но категорически отказались забирать отработанное ядерное топливо. Россия пожала плечами, подняла цены на свои ТВС для "друзей" из Киева, но категорически чужую отработку принимать отказалось. У кого купили - туда и везите. А с этим проблемы.Наиболее совершенные системы переработки ОЯТ есть у России, которая безусловный лидер в мире по этим технологиям, масштабам и дальнейшим перспективам использования. Стараются и успешно французы, южнокорейцы - но у них и своего топлива хватает, чужое им не нужно. А у янки таких технологий нет вообще - они хранят отработку на временных площадках. Одна из которых, кстати, несколько месяцев назад провалилась. В общем, не хотят они ввозить ОЯТ.И тогда еще Ющенко принял решение построить такое хранилище в Чернобыльской зоне. На Украине никто не обрадовался и решение успешно саботировали до захвата властью нынешним режимом. Который и начал процесс "экономии". Прежде всего, взяв кредит в 260 миллионов долларов для строительства ЦХОЯТ. Известно уже и о том, что цену затрат хотят включить в цену электроэнергии - пусть каждый гражданин потратится "на благое дело".Протесты жителей окрестных деревень прекратились после появления мальчиков с автоматами.Таким образом, процесс запущен. Суммарные затраты даже без учета воровства таковы, что можно было бы еще лет пять спокойно платить России за вывоз отходов. А ведь еще надо как-то решить вопросы охраны объекта. Я специально не говорю о множестве узкоспецифических задач, связанных с условиями хранения отработанного топлива. Допустим, их как-то удастся решить. Допустим...Но вот террористическую угрозу... С ней-то киевский режим уже не справляется, как все видят. Преступность зашкаливает, в приехавших по вызову полицаев бросают гранаты, машины патрульных расстреливают из гранатометов, в центре Киева ловят двух жителей Закарпатья с 6,5 кг готовых взрывных устройств.Да какой смысл перечислять, что Киев не может, если у него через границу опальные грузины прорываются с шутками и прибаутками резвясь в центре Киева.Каким образом защищать объект? Танками через каждые 100 метров по периметру? Так не хватит-то их, танков-то. Да и кто гарантирует лояльность режиму охраняющих периметр "героев майдана и АТО"? Или случайно уже по несколько раз в год горят и взрываются военные склады? Их-то ведь тоже охраняли усиленно и каждый раз после очередного пожара еще и усиливали, улучшали, углубляли и ... усугубляли.Только американцы могут давать обезьянам гранаты и спокойно смотреть на результаты эксперимента. Да, они сидят далеко. Но ведь и обезьяны не все перевелись в мире. Наоборот, усилиями тех же янки по селекции и разведению, их становится все больше.И когда-нибудь все эти обезьяны с гранатами доплывут и до США.Почему не возмущается Европа, совершенно очевидно - мощность возможного теплового взрыва ядерных отходов невелика и до Европы ничего плохого не дойдет - радиус рассеивания радиоактивных элементов в таких взрывах невелик. А вот киевлянам задуматься стоит - одного Чернобыля уже хватило, чтобы спокойно наблюдать за созданием условий появления его младшенького брата.