Не всё так просто и радужно. Что стоит за непробиваемостью игиловского укрепрайона Эль-Курия — Вади-Бакиях?
В конце предыдущей недели многочисленные российские и западные информационные интернет-ресурсы и телеканалы со ссылкой сразу на несколько осведомлённых сирийских источников распространили тревожную новость об успешном контрнаступлении формирований псевдохалифата на восточном операционном направлении от Абу-Кемаля, что, по логике вещей, а также в соответствии с тактической обстановкой должно было привести к неминуемому оттеснению подразделений Сирийской арабской армии, «Хезболлы», «Сил тигра» и иракских ополченцев в пустыню, расположенную в 5 км от западного побережья Евфрата (в направлении насосной станции Т2). Буквально через несколько часов, воскресным вечером, данная весть была опровергнута представителями Минобороны России, которые назвали данную информацию голословным пропагандистским шагом террористов. Тем не менее, окончательной информации о взятии под контроль САА стратегически важного последнего форпоста террористов по сей день нет, равно как и указывающих на это фото- и видеорепортажей (включая любительские).
Очевидно, что тактическая ситуация здесь крайне неоднозначная, о чём свидетельствует не только западная онлайн-карта боевых действий syria.liveuamap.com, но и наша тактическая карта «MilitaryMaps», хорошо известная подробностью и оперативностью предоставления информации на Донбасском театре военных действий. Данные карты составляются на основании сводок многочисленных военных корреспондентов и осведомлённого местного населения, что практически не наделяет их привычной для различных новостных телеканалов политической ангажированностью. Благодаря этому степень правдивости остаётся более-менее приемлемой. Рассматривая на данных картах западные подступы к Абу-Кемалю ещё в десятых числах ноября, можно было заметить, что под уверенный контроль правительственных войск САР попадают практически все западные кварталы города, спустя же всего несколько дней можно было наблюдать лишь условный огневой контроль города (САА оттеснена на 3 км западнее).
В данный момент Абу-Кемаль находится в так называемом тактическом «полукотле» месяцевидной формы, где края месяца обеспечивают огневой контроль магистрали «Абу-Кемаль — Дейр-эз-Зор» и, частично, — восточного побережья Евфрата. Тем не менее, каким-то чудесным образом в Абу-Кемаль и на его южные окраины продолжит выдвигаться внушительное подкрепление из сотен новых боевиков ИГИЛ, не позволяющее ВС Сирии окончательно освободить город. В данный момент там продолжаются тяжелейшие бои, а окончательно изменить ситуацию не помогли даже подразделения регулярной иракской армии. Вам это кажется сверхъестественным? Возможно, но если взглянуть на ширину Евфрата в районе Абу-Кемаля (порядка 250 метров), всё сразу становится на свои места. На противоположном берегу расположен последний уцелевший анклав ИГИЛ, который простирается на 220 км от городка Багуз (в районе пересечения сирийско-иракской границы и русла Евфрата) до Хатуньяха (провинции Хасеке). Если оценивать ситуацию объективно, то данный анклав находится под чутким надзором на голову превосходящих по численности курдских формирований SDF, поддерживаемых Силами специальных операций и Корпусом морской пехоты США, но значительных наступательных операций против ИГ курды на западном берегу проводить не торопятся.
Открытием это не является, ведь для СДС этот анклав ИГ является главным инструментом изматывания подразделений сирийской армии на подступах к Абу-Кемалю. Вся материально-техническая поддержка, а также переброска новых боевиков для удерживающих город опорников псевдохалифата осуществляется через узкое 250-метровое русло реки. При этом, переброска боеприпасов и вооружения может производится как в надводном режиме в ночное время суток, так и днём с помощью различных полупогруженных платформ. Объяснить иначе сохранение боевой устойчивости группировок псевдохалифата в Абу-Кемале просто невозможно. Как вы уже поняли, курды с американцами будут и дальше пытаться отбивать Абу-Кемаль у САА руками террористов, и мы можем увидеть ещё далеко не одно их контрнаступление на освобождающие город подразделения САА и «Хезболлы». Об этом говорят данные, поступающие от сирийских и западноевропейских источников днём 14 ноября.
В первом случае, британское информационное агентство «BBC News» опубликовало просто разгромный и разоблачающий материал о крайне «интересных» моментах освобождения курдскими формированиями сирийского города Ракка. Впервые именитый западноевропейский источник сообщил о заключении сделки между союзническими «Сирийскими демократическими силами» и полевыми командирами ИГ относительно беспрепятственного вывода группировок террористов из осаждённого города. Так, по сведениям водителя одного из нескольких конвоев, за вывоз боевиков выдавали внушительную денежную премию. Об этом прекрасно знали как в Лондоне, так и Вашингтоне. Во втором случае, со ссылкой на командование ВКС России, стало известно, что тактическая авиация Объединённых ВВС коалиции пыталась подавить работу средств радиоэлектронной разведки Воздушно-космических сил России в воздушном пространстве над Абу-Кемалем. Целью данной акции было препятствование выявления отступающих единиц боевой техники ИГ РЛ-средствами российской боевой авиации.
Что ещё более важно, руководствуясь пунктами Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными», силы коалиции вместе с SDF на отрез отказались уничтожать отступающие из Абу-Кемаля силы ИГ, а также позволили отойти артиллерийским батареям террористов от западного берега Евфрата в сторону населённого пункта Багуз-Фовани. Очевидно, что Штаты пытаются сохранить восточный анклав ИГ, поскольку его миссия на Абу-Кемале не заканчивается. В частности, данные отступающие силы могут быть повторно использованы в контрнаступлении на Абу-Кемаль с северного операционного направления.
Речь идёт об одном из наиболее мощных действующих укрепрайонов ИГИЛ на западном берегу Евфрата — «Эль-Курия — Вади-Бакиях». Данный 62-километровый участок простирается от северных окрестностей Абу-Кемаля до города Меядин и имеет ширину от 10 до 25 и более километров. Сейчас с уверенностью можно утверждать, что данный участок западного анклава ИГ, прилегающего к Евфрату, обладает наиболее тактически продуманной системой оборонительных опорников террористов. Такой вывод подтверждается тем фактом, что за 3,5 недели после начала наступательной операции на Абу-Кемаль Сирийская Арабская Армия при максимально возможной поддержке со стороны авиации ВКС России не смогла продвинуться на юг вдоль русла реки ни на один километр. Населённые пункты Аль-Ашарах и Абу-Хаммам продолжают оставаться под контролем псевдохалифата, несмотря на то, что ещё месяц назад командование САА и ВКС России были полны оптимизма относительно планирующегося броска на Абу-Кемаль вдоль побережья Евфрата. В итоге мы увидели, что правительственным войска вынуждены были обойти укрепрайон «Эль-Курия — Вади-Бакиях» по пустынной автомагистрали «Меядин — Бактал», что увеличило путь более чем в 1,3 раза.
Тем не менее, и этот план никак нельзя назвать успешным. Устремившись к Бакталу и станции Т2 через пустынную дорогу, САА, не пройдя и 20 км, были остановлены превосходящими силами ИГИЛ и увязли в боях немного западнее н.п. Фаджарат аш-Шувейл. В данный момент ситуация на этом участке остаётся угнетающе неизменной. Очевидно, что наши заокеанские «друзья и коллеги», с которыми мы так рьяно договариваемся об очередных зонах деэскалации, неплохо напичкали оставшиеся игиловские анклавы ИГИЛ вооружением и необходимой тактической информацией для дальнейшего срыва планов САА по освобождению провинции Дейр-эз-Зор. Учитывая, что все участки протяжённого района «Эль-Курия — Вади-Бакиях» отличаются разветвлённой сетью из нескольких десятков малых и крупных населённых пунктов с различным типом застройки, на их освобождение, по самым оптимистичным расчётам, уйдёт от 2 до 4 месяцев. Более того, стоит помнить, что буквально в ближайшие дни может начаться активное насыщение этого района боевиками ИГ с восточного берега Евфрата, что приведёт к жесточайшим боям за всю историю сирийской компании; курды и американцы, несомненно, задействуют для этого все мыслимые и даже немыслимые средства.
Источники информации:
http://www.ntv.ru/novosti/1951407/
https://www.gazeta.ru/army/2017/11/09/10977914.shtml
http://syria.liveuamap.com/
Автор: Евгений Даманцев
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