Бондарев: Россия зафиксировала в Сирии факты содействия США террористам

Прикрытие отступавших из Абу-Кемаля боевиков – не первый случай оказания Штатами помощи террористам в Сирии

Причём когда пути материально-технического снабжения бандитов ИГ оказались закрытыми

последовало другого рода содействие со стороны США, уже ранее ими практиковавшееся. Сразу начала формироваться очередная умеренная оппозиция в Эт-Танфе.

Ослабление геополитического влияния, конечно, вызывает панику у США. Скоро в Сирии воцарится мир, и Штаты стремятся установить контроль над этой нефтеносной, стратегически важной для них страной. К тому же международный терроризм – дело прибыльное, и американцы, зарабатывающие на нём, сейчас обеспечивают радикальным исламистам пути отступления на другие территории

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя сегодняшнее заявление Министерства обороны России о прямой поддержке ИГ со стороны США заявил:Он напомнил, что за период российской спецоперации в Сирии были зафиксированы множество подтверждений американского содействия террористам. В том числе посредством аэрофотосъёмок, запечатлевших натовскую военную технику на подконтрольных ИГ* территориях. Были захвачены не один принадлежавший террористам склад боеприпасов, сплошь заполненный оружием американского, британского, бельгийского производства. Засекались американские самолёты, сбрасывавший игиловцам грузы со снарядами и амуницией. Велось наблюдение за американским спецназом, который свободно, безбоязненно двигался сквозь порядки боевиков.добавил Бондарев- приводит слова Бондарева его пресс-служба