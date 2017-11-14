23:37 14 ноября

Бондарев: Россия зафиксировала в Сирии факты содействия США террористам

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя сегодняшнее заявление Министерства обороны России о прямой поддержке ИГ со стороны США заявил:

Прикрытие отступавших из Абу-Кемаля боевиков – не первый случай оказания Штатами помощи террористам в Сирии


Бондарев: Россия зафиксировала в Сирии факты содействия США террористам



Он напомнил, что за период российской спецоперации в Сирии были зафиксированы множество подтверждений американского содействия террористам. В том числе посредством аэрофотосъёмок, запечатлевших натовскую военную технику на подконтрольных ИГ* территориях. Были захвачены не один принадлежавший террористам склад боеприпасов, сплошь заполненный оружием американского, британского, бельгийского производства. Засекались американские самолёты, сбрасывавший игиловцам грузы со снарядами и амуницией. Велось наблюдение за американским спецназом, который свободно, безбоязненно двигался сквозь порядки боевиков.

Причём когда пути материально-технического снабжения бандитов ИГ оказались закрытыми
добавил Бондарев
последовало другого рода содействие со стороны США, уже ранее ими практиковавшееся. Сразу начала формироваться очередная умеренная оппозиция в Эт-Танфе.


Ослабление геополитического влияния, конечно, вызывает панику у США. Скоро в Сирии воцарится мир, и Штаты стремятся установить контроль над этой нефтеносной, стратегически важной для них страной. К тому же международный терроризм – дело прибыльное, и американцы, зарабатывающие на нём, сейчас обеспечивают радикальным исламистам пути отступления на другие территории
- приводит слова Бондарева его пресс-служба



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Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 80

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  1. keeper03 Сегодня, 21:49
    Это вопрос нужно поднимать на международном уровне ! am И тыкать полосатых, как котят в дерьмо ! hi
    keeper03
    1. Pirogov Сегодня, 22:01
      Цитата: keeper03
      Это вопрос нужно поднимать на международном уровне ! am И тыкать полосатых, как котят в дерьмо !

      На западе это не кого не волнует .
      Pirogov
      1. keeper03 Сегодня, 22:05
        Мир состоит не из одного запада ! Смотрите шире ! yes
        keeper03
        1. Pirogov Сегодня, 22:18
          Цитата: keeper03
          Мир состоит не из одного запада ! Смотрите шире !

          Да но есть одно маленькое НО запад рулит как бы нам это и не нравилось . Или Вы серьёзно думаете ,что озвученное господином Бондаревым не знают на западе ?
          Pirogov
          1. Клебер Сегодня, 22:21
            Цитата: Pirogov
            Цитата: keeper03
            Мир состоит не из одного запада ! Смотрите шире !

            Да но есть одно маленькое НО запад рулит как бы нам это и не нравилось . Или Вы серьёзно думаете ,что озвученное господином Бондаревым не знают на западе ?


            Да не только знают, но и непосредственное участие принимают в этом.
            Клебер
            1. хрыч Сегодня, 22:52
              Цитата: Клебер
              Да не только знают, но и непосредственное участие принимают в этом.

              Скандал, который сейчас раздувается, нужен чтоб американскую коалицию вышвырнуть из Сирии и Ирака, тут еще и Эрдоган подключился laughing
              хрыч
              1. Клебер Сегодня, 23:00
                Цитата: хрыч
                Цитата: Клебер
                Да не только знают, но и непосредственное участие принимают в этом.

                Скандал, который сейчас раздувается, нужен чтоб американскую коалицию вышвырнуть из Сирии и Ирака, тут еще и Эрдоган подключился laughing


                Да не будет никакого скандала, в первый раз чтоль ..... да и Эрдоган скромно промолчит, потому как сам по уши там замешан.
                Клебер
                1. хрыч Сегодня, 23:04
                  Цитата: Клебер
                  Да не будет никакого скандала

                  Уже начался, это ведь не для нас, это для внутриамериканских разборок. Идет чистка и борьба в силовых структурах США, там партия глобалистов сильна и гадит. Это козыри Трампу их зачистить. Не забывайте, что наш Президент, профессиональный разведчик, все делается хитро и непонятно по-началу.
                  хрыч
                  1. Клебер Сегодня, 23:17
                    Цитата: хрыч
                    Цитата: Клебер
                    Да не только знают, но и непосредственное участие принимают в этом.

                    Скандал, который сейчас раздувается, нужен чтоб американскую коалицию вышвырнуть из Сирии и Ирака, тут еще и Эрдоган подключился laughing


                    Цитата: хрыч
                    Цитата: Клебер
                    Да не будет никакого скандала

                    Уже начался, это ведь не для нас, это для внутриамериканских разборок. Идет чистка и борьба в силовых структурах США, там партия глобалистов сильна и гадит. Это козыри Трампу их зачистить. Не забывайте, что наш Президент, профессиональный разведчик, все делается хитро и непонятно по-началу.


                    Ну Вы уж определитесь для внутриамерикаских разборок или для международных. А то чего то комменты противоречат друг другу.
                    Клебер
                    1. хрыч Сегодня, 23:26
                      Цитата: Клебер
                      Ну Вы уж определитесь для внутриамерикаских разборок или для международных. А то чего то комменты противоречат друг другу.

                      Учитесь понимать laughing Вышвырнуть коалицию должен Трамп, воспользовавшись для внутриполитических разборок, скандалом мирового масштаба. Против Трампа, во внутриполитической борьбе действуют, раздувая международный скандал, с вмешательством РФ на выборы. Все в тренде. И конечно все, что происходит в стране, претендующей на мировую гегемонию, является общемировым делом laughing
                      хрыч
              2. Кент0001 Сегодня, 23:18
                Если они сами не уйдут, то их никто не вышвырнет и они продолжат поддерживать боевиков.
                Кент0001
          2. The_Lancet Сегодня, 22:32
            Бондарев: Россия зафиксировала в Сирии факты содействия США террористам

            Конечно).В этот раз вместе с очередной порцией лжи были опубликованы даже "неоспоримые" доказательства. laughing laughing laughing


            "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron"
            The_Lancet
            1. хрыч Сегодня, 22:38
              Это уже старо и не актуально. Тем более это сделано специально, чтоб такие, как вы заинтересовались этой новостью и сами ее распространили по своим СМИ, дабы поржать над РФ и оказались в ловушке, теперь вас вышвырнут оттуда. Постишь и не догадываешься, что работаешь на Шойгу wassat
              хрыч
              1. The_Lancet Сегодня, 22:41
                Это уже старо и не актуально

                Согласен.Видео вышло 2 года назад (в 2015 году).Могли найти более новое приложение
                The_Lancet
                1. хрыч Сегодня, 22:47
                  Цитата: The_Lancet
                  Могли найти более новое приложение

                  Ты даже не догадываешься, что работаешь на нас wassat и главное, что у тебя иллюзия, что ты счастлив wassat Это высший пилотаж разводки good Не только ты проглотил опарыша, все ваши СМИ wassat
                  хрыч
                2. Подрезчик Сегодня, 22:58
                  Цитата: The_Lancet
                  Это уже старо и не актуально

                  Согласен.Видео вышло 2 года назад (в 2015 году).Могли найти более новое приложение

                  Да ладно, решили "поржать" над россиянами...???
                  Нет, "БЛАЖЕННЫЙ", Вам это не предстоит...Подозревал в Вас бывшего русского, но теперь понимаю...ВЫ- ИУДА , а конец всегда один во всех религиях... hi yes
                  Подрезчик
                  1. The_Lancet Сегодня, 23:07
                    Да ладно, решили "поржать" над россиянами...???

                    Сегодня получился удачный случай для этого
                    Подозревал в Вас бывшего русского

                    good Тренируюсь учить и применять.Спасибо)
                    Это значит успешно
                    The_Lancet
                    1. _Jack_ Сегодня, 23:25
                      это мы тут развлекаемся, а человек зарплату отрабатывает, даже русский язык для этого учит, не мешайте работать человеку
                      _Jack_
                    2. Подрезчик Сегодня, 23:35
                      Сегодня получился удачный случай для этого

                      Что за день?
                      Тренируюсь учить и применять.Спасибо)
                      Это значит успешно

                      Тренируйтесь учить и успешно применять! Исполать Вам! Ваших "коллег" я видел еще в 90-х, "храбрецы" еще те... lol
                      Подрезчик
              2. poquello Сегодня, 22:42
                Цитата: хрыч
                Это уже старо и не актуально

                и следом опубликованы реальные съёмки
                poquello
                1. хрыч Сегодня, 22:46
                  The_Lancet, так и не врубился, как США остались с ржавыми СЯС, супротив наших новеньких МБР с качественно новыми блоками. Путин также прибеднялся, показывал, что Булава не летает, они также ржали, а потом мы не дали Клинтонше стать у них президентом, подсунули им нашего Трампа wassat Сейчас они плачут wassat
                  хрыч
                  1. The_Lancet Сегодня, 22:52
                    США остались с ржавыми СЯС

                    Вы приведёте "неоспоримые доказательства" или нет? bully
                    The_Lancet
                    1. хрыч Сегодня, 22:55
                      Сто доказательств вам - сто сделанных Ярсов, которые обязательно до вас долетят laughing
                      хрыч
                    2. Piramidon Сегодня, 23:05
                      Цитата: The_Lancet
                      Вы приведёте "неоспоримые доказательства" или нет?

                      Чья бы корова мычала... Что то твои любимые янки никогда не утруждают себя какими либо доказательствами. В лучшем случае - пробирку со стиральным порошком покажут.
                      Piramidon
                      1. The_Lancet Сегодня, 23:15
                        В лучшем случае - пробирку со стиральным порошком покажут.

                        Какую пробирку?
                        The_Lancet
                  2. poquello Сегодня, 22:58
                    Цитата: хрыч
                    а потом мы не дали Клинтонше стать у них президентом, подсунули им нашего Трампа

                    да ладно, чего этот макакократический фейк поддерживать, там всё просто-они начали врать своему народу, вот и получили выбор. По причине вранья сейчас пытаются изолировать своих граждан от чужой информации наезжая на РТ
                    poquello
                2. The_Lancet Сегодня, 22:46
                  Цитата: poquello
                  Цитата: хрыч
                  Это уже старо и не актуально

                  и следом опубликованы реальные съёмки

                  Т. е. более качественный рендеринг скриншота из другой игры? laughing
                  The_Lancet
                  1. poquello Сегодня, 22:52
                    Цитата: The_Lancet
                    Цитата: poquello
                    Цитата: хрыч
                    Это уже старо и не актуально

                    и следом опубликованы реальные съёмки

                    Т. е. более качественный рендеринг скриншота из другой игры? laughing

                    а я Вам даже поверю - если докажете
                    poquello
                  2. Виктор-М Сегодня, 23:03
                    Цитата: The_Lancet
                    Т. е. более качественный рендеринг скриншота из другой игры?

                    Ваша жизнь вся сплошь да около компьютерная игра, смотрите не увлекайтесь, а то так увлечётесь, что как Троцкий получите реальный ледоруб в голову и не поймёте что произошло. laughing
                    Виктор-М
            2. poquello Сегодня, 22:48
              Цитата: The_Lancet
              В этот раз вместе с очередной порцией лжи были опубликованы даже "неоспоримые" доказательства.

              а кроме этого косяка есть что возразить? США - это локомотив терроризма, ИГИЛ вскормлен ЦРУ, под боком у России США слепили на крови ФАШИСТСКОЕ образование на территории Украины и назвали его новой демократией.
              poquello
              1. The_Lancet Сегодня, 23:01
                под боком у России США слепили на крови ФАШИСТСКОЕ образование на территории Украины

                Разве это образование может угрожать России?А ещё рядом с Россией располагается странное образование под названием Сев.Корея.Это вас не беспокоит?
                The_Lancet
                1. Александр War Сегодня, 23:14
                  Корейская Народно-Демократическая Республика ,принесет истинную демократию сша на ракете good Ким Чен Ын делай красиво smile
                  Александр War
                2. poquello Сегодня, 23:18
                  Цитата: The_Lancet
                  под боком у России США слепили на крови ФАШИСТСКОЕ образование на территории Украины

                  Разве это образование может угрожать России?А ещё рядом с Россией располагается странное образование под названием Сев.Корея.Это вас не беспокоит?

                  Вы не поверите - Сев.Корея более вменяема.
                  poquello
                3. 79807420129 Сегодня, 23:29
                  Цитата: The_Lancet
                  Разве это образование может угрожать России?А ещё рядом с Россией располагается странное образование под названием Сев.Корея.Это вас не беспокоит

                  Нас?А почему оно нас должно беспокоить мил человек. laughing Мы ему в ООН не угрожаем стереть с лица Земли,маневры не проводим рядом с его границами,ракетным человеком не обзываем на международном уровне laughing Кстати про ООН,смотрю вы дурика опять включили,ай не хорошо.Вы мил человек,когда вот этот ФЕЙК обьясните
                  Кстати из-за этого фейка и пошло и поехало все безобразия на Ближнем Востоке,вот когда отмоетесь от этого фейка,тогда и говорить можно с вами,где нибудь в Ростовских горах у Белорусского моря. tongue wassat Жгите . hi
                  79807420129
            3. Александр War Сегодня, 22:55
              1000 раз баян!1001 баян и вы заслужили конфетку laughing
              Александр War
    2. Dimontius Сегодня, 22:04
      и что??? мы уже давно в курсе！нам не надо каждый раз об этом рассказывать，предпринимайте меры международного воздействия！ sad
      Dimontius
      1. Клебер Сегодня, 22:25
        Цитата: Dimontius
        и что??? мы уже давно в курсе！нам не надо каждый раз об этом рассказывать，предпринимайте меры международного воздействия！ sad


        Примеры международного воздействия России в данной ситуации в студию! Если Вас не затруднит конечно.
        Клебер
    3. RASKAT Сегодня, 22:05
      Два года уже уличаем США а толку нету, пока что санкции там всякие только против нас вводят. Я считаю нужно действовать жестче. На прямую конечно сбивать самолеты коалиции не стоит. Но может стоит шарахнуть их самолет или беспилотник нашим РЭБ. Это не ракета, следов не оставляет, пусть потом докажут почему самолет упал. Доказательств нет, а намек думаю они поймут.
      RASKAT
      1. Shahno Сегодня, 22:12
        Мое дело конечно смотреть со стороны. Но в смысле мистификаций и уличений Россия и штаты два сапога-пара. Так уж видется из за пределов конфликта.
        Shahno
        1. Ныробский Сегодня, 22:20
          Цитата: Shahno
          Мое дело конечно смотреть со стороны. Но в смысле мистификаций и уличений Россия и штаты два сапога-пара. Так уж видется из за пределов конфликта.

          По крайней мере, матрасы обладая спутниками наблюдения так и не предоставили миру объективных доказательств присутствия российских войск вна Уркаине, что не скажешь о России, которая не голословно уличает США в поддержке террористов, а подтверждает информацию вполне конкретными снимками.
          Ныробский
      2. Клебер Сегодня, 22:28
        Цитата: RASKAT
        Два года уже уличаем США а толку нету, пока что санкции там всякие только против нас вводят. Я считаю нужно действовать жестче. На прямую конечно сбивать самолеты коалиции не стоит. Но может стоит шарахнуть их самолет или беспилотник нашим РЭБ. Это не ракета, следов не оставляет, пусть потом докажут почему самолет упал. Доказательств нет, а намек думаю они поймут.

        Не знаю как беспилотник, но с самолёта катапультируется лётчик и расскажет о резко отказавшей электронике, дальнейшие действия думаю понятны?
        Клебер
    4. лаврентий павлович Сегодня, 22:13
      Цитата: keeper03
      Это вопрос нужно поднимать на международном уровне ! am И тыкать полосатых, как котят в дерьмо ! hi

      Россия находится в Сирии по официальному приглашению законного правительства САР. Так надо и вести себя как дома, уничтожать все что мешает наведению порядка, а вот полосатиков со ихней коалицией никто не звал. Если в дом проник бандит, то надо его уничтожать, а не жаловаться соседям. Когда массово гробы пойдут в полосато-бандитскую страну, вот они и пусть и бегут жаловаться в ООН.
      лаврентий павлович
      1. Shahno Сегодня, 22:22
        Вы видели это официальное приглашение? В любом случае случае есть права и обязанности сторон. А нарушение таковых делает стороны не очень официальными.
        Shahno
        1. _Jack_ Сегодня, 23:28
          Вы действительно думаете, что если потребуется предъявить общественности
          это официальное приглашение
          то это будет проблема? Да Асад их хоть каждый день будет выписывать, если потребуется, а он законный президент
          _Jack_
      2. RASKAT Сегодня, 22:22
        Россия находится в Сирии по официальному приглашению законного правительства САР
        США тоже по приглашению ССА и прочих борцов за свободу.
        Это я все к тому что право и законы это все не для сверхдержав. Тут законы не писаны. В этой песочнице никаких правил, как в каменном веке, никаких законов и правил, и со временем ничего не меняется.
        Почему сильные страны обижают слабых, да потому что могут это сделать. И наказание не последует. Во все времена уважали силу, вряд ли в ближайшие времена что то поменяется.
        Мне так кажется. hi
        RASKAT
        1. Piramidon Сегодня, 23:17
          Цитата: RASKAT
          США тоже по приглашению ССА и прочих борцов за свободу.

          А что, ССА уже официальное правительство Сирии? Когда их выбрали?
          Piramidon
    5. Stas157 Сегодня, 22:37
      Цитата: keeper03
      Это вопрос нужно поднимать на международном уровне ! am И тыкать полосатых, как котят в дерьмо ! hi

      Стыдить, чтобы земля горела под окаянными? А вам не кажется, что это наивно?
      Stas157
    6. Кент0001 Сегодня, 22:39
      Наши не посмеют, испугаются. Последнее время вообще в отношении полосатых ничего плохого не говорили...боятся бабки потерять.
      Кент0001
    7. Виктор-М Сегодня, 22:59
      Цитата: keeper03
      Это вопрос нужно поднимать на международном уровне !

      Если бы на международном уровне были бы ещё суверенные государства, имеющие и отстаивающие свою точку зрения, а не отрабатывающие штатовский маразм.
      Виктор-М
  2. NordOst16 Сегодня, 21:54
    Что подтвердила скриншотом из игры - браво!
    NordOst16
    1. Александр War Сегодня, 21:56
      100 раз баян,смените пластинку ,вас заело
      Александр War
      1. NordOst16 Сегодня, 22:38
        Заело пластинку у наших телеведущих - как год о Украине говорят и успокоиться не могут. А это халатность которая позволила отчасти нивелировать само сообщение
        NordOst16
        1. poquello Сегодня, 23:07
          Цитата: NordOst16
          год о Украине говорят и успокоиться не могут.

          а там что за год изменилось? война в 45м кончилась-евреи до сих пор нацистов бьют
          poquello
          1. NordOst16 Сегодня, 23:21
            Я о том же, перестали бы уже крутить сюжеты о ней
            NordOst16
    2. Pirogov Сегодня, 21:56
      Цитата: NordOst16
      Что подтвердила скриншотом из игры - браво!

      Очень умный комментарий ................
      Pirogov
      1. NordOst16 Сегодня, 22:40
        Ну да, орфография страдает (что-то мне кажется, что я там немного не по-русски написал). Но сам факт. Который нивелируют суть сообщения.
        NordOst16
    3. JIaIIoTb Сегодня, 21:58
      Вот за что я "люблю" неполживых, так это за тыканье уже в ИСПРАВЛЕННУЮ ошибку.
      Не думаю, что Вы этого не знали. И ошибка не умаляет заявление наших военных. А вот то что Вы за то что США поддерживает самых махровых террористов настораживает.
      JIaIIoTb
      1. NordOst16 Сегодня, 22:44
        Ого, покажите, где я написал хоть слово в поддержку террористов? А эта, небольшая, оплошность вполне может быть вывернута иностранными СМИ, типа: РФ уже скриншоты из игр пихает, чтобы во всём обвинить США. Думаю в официальных сообщениях непростительны такие ошибки
        NordOst16
        1. JIaIIoTb Сегодня, 23:33
          Вы же знали, что ошибку исправили. Так как время написания Вами поста, гораздо более отстоит от сообщений сми об исправлении ошибки. Но все равно в уничижительном виде отписались о характере статьи. Так какой же вывод со всего этого можно сделать?
          Или Вы отказываете мне в логике?
          И да я не обвинял Вас в поддержке террористов, я обвинил Вас в поддержке США.
          Даже здесь вы переворачиваете с ног на голову.
          JIaIIoTb
  3. лысова Сегодня, 22:01
    --- " Бондарев: Россия зафиксировала в Сирии факты содействия США террористам " --- Что то долго фиксировали, не один год. И только сейчас, начали говорить открыто. А если давно знали (из статьи), почему бездействовали - заокеанцы так не стеснялись, бомбя мирное население и им гадам, спокойно это с рук сошло.Стыдно.Мочить их там надо всеми правдами и не правдами.
    лысова
    1. keeper03 Сегодня, 22:07
      Видимо "прозрение" приходит не сразу, а только с опытом ! recourse
      keeper03
      1. лысова Сегодня, 22:17
        Ну как так, просто не понимаю - это же прямое бездействие. Позор.
        лысова
        1. Вадим237 Сегодня, 22:36
          Это наша политика, поджатого хвоста, начиная с 2014 года - она растёт и развивается.
          Вадим237
          1. лысова Сегодня, 23:17
            К сожалению и продолжается.
            лысова
    2. Stas157 Сегодня, 22:46
      Цитата: лысова
      -. А если давно знали (из статьи), почему бездействовали .

      Так партнёры же! И как говорил наш Гарант: - Мы понимаем, что у всех могут быть свои интересы. И стараемся к этому относится с уважением!
      Stas157
      1. лысова Сегодня, 23:19
        Вот по этому нас, не во что и не ставят.
        лысова
  4. Офицер запаса Сегодня, 22:11
    "Ослабление геополитического влияния, конечно, вызывает панику у США"

    Самая суть, объясняющая политику США в последнее время. Подмечено абсолютно точно.
    Офицер запаса
  5. kefan Сегодня, 22:12
    Эка прямо новость, об этом в принципе давно всем известно.
    kefan
    1. федоров Сегодня, 22:26
      Это Нам известно, Вы думаете в матрасии об этом трубят новости ? Они понятия не имеют ( простое население) где Сирия находится и чем КНДР отличается от филиппинского Дутерте. sad
      федоров
      1. kefan Сегодня, 22:38
        Цитата: федоров
        Вы думаете в матрасии об этом трубят новости ?

        В матрасии само собой понятно, что об этом ничего не говорят, но, полагаю, в тех же Ейропах знают, ну или по крайней мере догадываются что творят их заокеанские хозяева, ну а про другие страны и говорить то уж нечего.
        kefan
  6. Александр War Сегодня, 22:25
    smile В штатах бывает такое laughing
    Александр War
    1. федоров Сегодня, 22:37
      fellow good Что и требовалось доказать !
      У меня дочь в америке на учебе ( не по моей прихоти и денег ) , Папа я тебе не верила, начинаю верить в Задорнова - тупые.
      федоров
    2. Sergei75 Сегодня, 22:52
      Бывает, рекламу делает юзер не сведующий в этих вопросах, нашёл картинку поинтереснее и вперед.
      У нас тож похожие случаи были, на день Победы, изобразили на плакате немецкий танк.
      Sergei75
  7. попандопуло Сегодня, 22:47
    Ув. тов. Вы сейчас будете меня очень критиковать, но я уверен, что это-сущая правда. Мерзавцы всегда останутся мерзавцами, даже выбрив череп и воткнув в жопу перья, с целью походить на своего лысого орла.
    попандопуло
  8. Sergei75 Сегодня, 22:49
    Вот поймать-бы одного американского инструктора, а так им ссы в глаза...
    Sergei75
  9. Александр War Сегодня, 22:59
    Цитата: The_Lancet
    Бондарев: Россия зафиксировала в Сирии факты содействия США террористам

    Конечно).В этот раз вместе с очередной порцией лжи были опубликованы даже "неоспоримые" доказательства. laughing laughing laughing


    "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron"

    Само ветром прям в руки надуло lol
    Александр War
  10. Макаров Сегодня, 23:20
    Согласен с автором: это обсер и удар по МО
    Макаров
    1. Александр War Сегодня, 23:32
      Это называется информационная война,а с этим гражданским надо нашим спец службам поработать ,может ему заплатили иннозаказчики !
      Александр War
  11. Piramidon Сегодня, 23:29
    Цитата: The_Lancet
    Какую пробирку?

    Что, склероз одолел? Вот эту.
    Piramidon
  12. Piramidon Сегодня, 23:30
    Цитата: The_Lancet
    Какую пробирку?

    Что, склероз одолел? Вот эту.
    Piramidon
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