Как так можно, товарищи из Минобороны? Мы же вам верим…

Что ж, можно поздравить пресс-службу Министерства обороны: подарок нашим противникам был сделан просто великолепный.Все бы ничего, ошибки и ляпы случаются у всех, весь вопрос в том, насколько ляп серьезный.Обвинение другого государства в пособничестве ИГИЛ* — это серьезно. А значит, и доказательства должны быть на соответствующем уровне.Но скриншоты с компьютерной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron как доказательство того, что США отказалось наносить удары по боевикам ИГ* на сирийско-иракской границе и «фотографии» колонны террористов — это перебор.Ну и кто теперь в это поверит?Понятно, что все будет подчищено и удалено, но что в Сеть попало, то попало. Равно как и тысячи россиян, увидевшие «доказательства» в новостном выпуске «России 24». К ним тоже попало.С кем не бывает? Особенно, когда речь идет о некоем «гражданском сотруднике одного из отделов». Интересно было бы узнать подробности об этом сотруднике. Или сотруднице. Если это кто-то, подобный чудо-девицам с форума «АРМИЯ-2017», то неудивительно от слова «совсем». Уровень профессионализма обратно пропорционален умению рисовать внешность и надменно себя вести с окружающими.Весь вопрос в том, что в следующий раз в ответ на подобное заявление противоположная сторона просто посмеется. И сперва пойдет шерстить в поисках старых фотографий, чужих фотографий, скриншотов из всех подобных компьютерных игр.Справедливо, кстати.А время вместе с боевиками будет утекать. Время в одну сторону, боевики — в другую.Говоря о профессиональном подходе на таком высоком уровне, как международные отношения, хотелось бы наблюдать именно то, что обычно кроется за этим понятием. Правда, только правда, и ничего, кроме правды.Учитывая, в каком сегодня положении находится Россия, министерства и ведомства просто не могут позволить себе такую роскошь, как вранье. Достаточно того, что основная часть мира не верит в честность крымского референдума, отсутствие российских войск на Донбассе, так теперь еще и Сирию надо добавить?Чтобы уж до конца, да? Чтобы вообще в мире ни у кого не возникало вопроса «а можно ли верить русским»?Конечно, мы не исключаем возможности провокации со стороны потенциальных. И что весь этот фейк был сделан абсолютно намеренно. За деньги. За хорошие деньги. Потому что речь идет, повторимся, о международных отношениях.Значит, снова вопросы о достаточном уровне профессионализма, но уже в другой области. В области проверок на предмет соответствия человека к работе в таком месте, как пресс-служба МО. Куда смотрели проверяющие, принимая такого сотрудника? В сторону чего?Хотя и в первом вопросе тоже можно потревожить тех же проверявших. Некомпетентность сотрудника не вызывает сомнений. Значит, не углядели.Или углядели, но сделать ничего не смогли. Фамилия сотрудника не позволила. Могло такое случиться? Да запросто.В любом случае и при любом исходе нам остается только выразить наше глубокое огорчение происшедшим и пожелать пресс-службе Министерства обороны убрать столь эффективных гражданских сотрудников подальше от выкладки материалов из Сирии.И, конечно, хотелось бы узнать дополнительно, каковы будут результаты проверки и какое наказание понесет этот сотрудник. Хотя, по-хорошему, наказать надо всю линейку, от того, кто давал задание, до того, кто должен был проверить. Но это уже дела не нашего монастыря.Но в будущем хотелось бы, чтобы таких инцидентов больше не случалось.Речь идет все-таки о международном имидже страны… И о доверии своих граждан.* ИГИЛ, ИГ — запрещенная в РФ организация.