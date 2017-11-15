10:52 15 ноября

Как так можно, товарищи из Минобороны? Мы же вам верим…

Что ж, можно поздравить пресс-службу Министерства обороны: подарок нашим противникам был сделан просто великолепный.

Все бы ничего, ошибки и ляпы случаются у всех, весь вопрос в том, насколько ляп серьезный.

Обвинение другого государства в пособничестве ИГИЛ* — это серьезно. А значит, и доказательства должны быть на соответствующем уровне.


Но скриншоты с компьютерной игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron как доказательство того, что США отказалось наносить удары по боевикам ИГ* на сирийско-иракской границе и «фотографии» колонны террористов — это перебор.

Как так можно, товарищи из Минобороны? Мы же вам верим…




«Скриншот из игры для смартфонов, выданный за доказательство сотрудничества США с ИГИЛ*, был ошибочно прикреплен к заявлению Минобороны России гражданским сотрудником. В отношении него проводится проверка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство.

В Министерстве обороны также заявили о публикации подлинных фотографий колонны боевиков ИГИЛ, идущей к сирийско-иракской границе».

Ну и кто теперь в это поверит?

Понятно, что все будет подчищено и удалено, но что в Сеть попало, то попало. Равно как и тысячи россиян, увидевшие «доказательства» в новостном выпуске «России 24». К ним тоже попало.



С кем не бывает? Особенно, когда речь идет о некоем «гражданском сотруднике одного из отделов». Интересно было бы узнать подробности об этом сотруднике. Или сотруднице. Если это кто-то, подобный чудо-девицам с форума «АРМИЯ-2017», то неудивительно от слова «совсем». Уровень профессионализма обратно пропорционален умению рисовать внешность и надменно себя вести с окружающими.

Весь вопрос в том, что в следующий раз в ответ на подобное заявление противоположная сторона просто посмеется. И сперва пойдет шерстить в поисках старых фотографий, чужих фотографий, скриншотов из всех подобных компьютерных игр.

Справедливо, кстати.

А время вместе с боевиками будет утекать. Время в одну сторону, боевики — в другую.

Говоря о профессиональном подходе на таком высоком уровне, как международные отношения, хотелось бы наблюдать именно то, что обычно кроется за этим понятием. Правда, только правда, и ничего, кроме правды.

Учитывая, в каком сегодня положении находится Россия, министерства и ведомства просто не могут позволить себе такую роскошь, как вранье. Достаточно того, что основная часть мира не верит в честность крымского референдума, отсутствие российских войск на Донбассе, так теперь еще и Сирию надо добавить?

Чтобы уж до конца, да? Чтобы вообще в мире ни у кого не возникало вопроса «а можно ли верить русским»?

Конечно, мы не исключаем возможности провокации со стороны потенциальных. И что весь этот фейк был сделан абсолютно намеренно. За деньги. За хорошие деньги. Потому что речь идет, повторимся, о международных отношениях.

Значит, снова вопросы о достаточном уровне профессионализма, но уже в другой области. В области проверок на предмет соответствия человека к работе в таком месте, как пресс-служба МО. Куда смотрели проверяющие, принимая такого сотрудника? В сторону чего?

Хотя и в первом вопросе тоже можно потревожить тех же проверявших. Некомпетентность сотрудника не вызывает сомнений. Значит, не углядели.

Или углядели, но сделать ничего не смогли. Фамилия сотрудника не позволила. Могло такое случиться? Да запросто.

В любом случае и при любом исходе нам остается только выразить наше глубокое огорчение происшедшим и пожелать пресс-службе Министерства обороны убрать столь эффективных гражданских сотрудников подальше от выкладки материалов из Сирии.

И, конечно, хотелось бы узнать дополнительно, каковы будут результаты проверки и какое наказание понесет этот сотрудник. Хотя, по-хорошему, наказать надо всю линейку, от того, кто давал задание, до того, кто должен был проверить. Но это уже дела не нашего монастыря.

Но в будущем хотелось бы, чтобы таких инцидентов больше не случалось.

Речь идет все-таки о международном имидже страны… И о доверии своих граждан.

* ИГИЛ, ИГ — запрещенная в РФ организация.
Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 37

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  1. rotmistr60 Сегодня, 06:53
    Три года кропотливой и отличной работы информационного центра МО РФ за одну минуту козе под хвост и на радость врагам. Они там контролем совсем не занимаются, все в руках молодых IT-ишников и к тому же гражданских?
    rotmistr60
    1. Шурале Сегодня, 07:03
      Уволить за халатность (скорее всего тупо не хотел напрягацо, взял картинку которую нашел в Яндексе ) уволить с волчьим билетом за профнепригодность ...
      Шурале
      1. Esoteric Сегодня, 07:10
        Цитата: Шурале
        ...скорее всего тупо не хотел...

        Скорее всего кто-то в очередной раз тупо не захотел идти на конфликт с США, дабы не иметь проблем с личными "активами". Большей подлости ожидать нельзя и оправдываться здесь не надо. Всё видно итак. Как с Улюкаевым...Думал вино, а оказалось - 2 000 000$ Самый нищий человек в России "повёлся". Я бы в это поверил, если бы не фамилия "Сечин" ...
        Предатели во власти, пре-да-те-ли!!! Которые продали все интересы страны в угоду своего благополучия...
        Esoteric
        1. Татьяна Сегодня, 10:36
          Полностью согласна с авторами статьи сайта "ВО" - с Романом Скомороховым и Александром Ставеров! Причём по всем аспектам данного случая!
          И, конечно, хотелось бы узнать дополнительно, каковы будут результаты проверки и какое наказание понесет этот сотрудник. Хотя, по-хорошему, наказать надо всю линейку, от того, кто давал задание, до того, кто должен был проверить.
          Добавлю - и того, кто принимал их всех на работу! Сотрудники отдела кадров тоже должны нести ответственность. И вообще, "встряхнуть пыль" со всех причастных "снизу""донизу"!
          Татьяна
      2. Кент0001 Сегодня, 08:42
        Это не халатность, это диверсия, и выводы должны быть соответствующие, вплоть до возбуждения УД.
        Кент0001
    2. AllXVahhaB Сегодня, 07:21
      Цитата: rotmistr60
      Они там контролем совсем не занимаются, все в руках молодых IT-ишников и к тому же гражданских?

      Подозреваю что тамошние конроллеры ни ухом, ни рылом в IT-технологиях...
      AllXVahhaB
    3. Нонна Сегодня, 07:33
      Да хватит уже ныть про какие-то ошибки. Вы что реально думаете, что в МО идиеты сидят и картинки с потолка берут? Внимание привлекли? шум подняли? американцев макнули? На войне все средства хороши.Времена, когда грудью шли на амбразуру давно прошли, Колин Пауэлл со своей пробиркой тому потверждение. С волками жить - по -волчьи выть.Лично я одобряю. Кто-то тут о репутации беспокоится. Позвольте, почему Россия должна вообще беспокоится? Она никому, ничего не должна и не обязана.
      Нонна
      1. andrew42 Сегодня, 10:46
        В войне все средства хороши. Это верною Не вижу особой трагедии. Я бы ещё какие-нибудь кадры из голливудского боевика бы приложил. А с диверсией надо разбираться. У себя внутри. По тихому.
        andrew42
    4. Балу Сегодня, 07:55
      Цитата: rotmistr60
      Что ж, можно поздравить пресс-службу Министерства обороны: подарок нашим противникам был сделан просто великолепный.

      Что ж, можно поздравить пресс-службу Министерства обороны: подарок нашим противникам был сделан просто великолепный.

      Ищите крысу, наказать публично, судить, пусть варежки шьет за Уралом.
      Балу
      1. ИНТЕР Сегодня, 08:48
        Зачем паниковать? Если это серьёзно, то нашли брешь, если нет, то получили зеркальный ответ) Да и кто там кроме руководства зап стран что то понимает в этом, недаром Задорнов говорил:"Ну тупыыыые.......".
        ИНТЕР
    5. keeper03 Сегодня, 10:26
      Спокойствие, ничего ни коту под хвост ! Мы добились реальных результатов в Сирии, доказательств этого предостаточно и эту победу у нас не отнять !!! soldier hi
      keeper03
  2. Громобой Сегодня, 07:10
    Может быть это хакерский вброс был?Проникли и подменили картинку.
    Громобой
  3. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:18
    Куда смотрели проверяющие, принимая такого сотрудника? В сторону чего?


    Вопросы ...вопросы...вопросы...
    давайте сначала разберемся что это было?

    Крот ,халатность,глупость,сумасшествие...трудно делать выводы на размытых предположениях ...ждем результатов расследования Минобороны.
    Тот же ЛЕХА
    1. Голован Джек Сегодня, 07:20
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ждем результатов расследования Минобороны

      Имею обоснованные сомнения на тему того, что Вы их дождетесь в открытом доступе.
      Расследования, как правило, проводятся вовсе не для того, чтобы ублажать элехторат.
      Голован Джек
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:26
        Имею обоснованные сомнения на тему того, что Вы их дождетесь в откоытом доступе.


        Ну значит произойдет очередной прокол в этой сфере у Минобороны...надо понимать что чрезмерная закрытость в сфере ИТ технологий и информации ничего хорошего не приносит.
        Минобороны должна опираться на поддержку нашего общества только тогда будет доверие народа к нему а так все скрывая и засекречивая порождается прекрасная база для слухов и сплетен...всегда это боком выходило для РОССИИ.
        Тот же ЛЕХА
        1. Голован Джек Сегодня, 07:32
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Ну значит произойдет очередной прокол в этой сфере у Минобороны

          Это с какого перепуга? ИМХО даже хорошо, что именно так случилось, есть надежда, что на этом участке в будущем будет порядок.
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          чрезмерная закрытость в сфере ИТ технологий ничего хорошего не приносит

          Точно. Только вот логины-пароли свои почему-то никто не публикует. Странно, да? Полная, панимаишь, закрытость...
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Минобороны должна опираться на поддержку нашего общества только тогда будет доверие народа к нему...

          Бли-и-и-ииин... Союз не застали, походу.. с первым отделом не общались ни разу и никогда.
          Если сейчас "полная закрытость", то я - телефонная будка.
          Охолоните, ни Вам, ни мне Минобороны ничего не "должна".
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          порождается прекрасная база для слухов и сплетен

          Да и болт на них...
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          всегда это боком выходило для РОССИИ

          Точно. Зато, когда Бакатин (ЕМНИП) сдал амерцам всю схему прослушки в посольстве - вот это было истинное торжество гласности и демократии negative
          Голован Джек
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:02
            Зато, когда Бакатин (ЕМНИП) сдал амерцам всю схему прослушки в посольстве - вот это было истинное торжество гласности и демократии


            smile Вот и макайте Бакатина в чан с фекалиями...
            мое мнение нужен новый товарищ СТАЛИН чтобы всю эту прослойку начальствующих предателей начиная с ГОРБАЧЕВА отправить этапом на Магадан уран кайлом выколупывать из скалы.

            была одно время ситуация в нашей стране когда о наших новейших самолетах и оружии мы узнавали из иностранных источников... belay полнейший абсурд...понимаешь ли собственный народ меньше знал о нашей армии чем наш враг на западе...дурдом 2.
            Тот же ЛЕХА
            1. Голован Джек Сегодня, 09:41
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              дурдом 2

              Согласен good
              Чуть что не так, и сразу
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              нужен новый товарищ СТАЛИН

              Семь, типа, бед - один ответ...
              Сами по этапу пройтись не опасаетесь? Святых на этом свете нет, зато добрых соседей (ну, чтоб телегу куда надо накатать), как раз предостаточно yes
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              была одно время ситуация в нашей стране когда о наших новейших самолетах и оружии мы узнавали из иностранных источников

              Было и такое. И это вовсе не
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              ... полнейший абсурд...

              , а очень даже правильно.
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              понимаешь ли собственный народ меньше знал о нашей армии чем наш враг на западе

              Кому положено было - все, что надо, знали.
              А народу - "меньше знаешь, крепче спишь". Оно же - "во многая знания много печали", ага laughing
              Голован Джек
      2. Мур Сегодня, 08:14
        Цитата: Голован Джек

        Имею обоснованные сомнения на тему того, что Вы их дождетесь в открытом доступе.
        Расследования, как правило, проводятся вовсе не для того, чтобы ублажать элехторат.

        И проводятся эти расследования, как правило, таким образом, чтобы ни в коем случае не задеть основных действующих лиц.
        Утрата бдительности? Прием на работу "своих" людишек? Забронзовели и считаем ниже своего достоинства вникать в тонкости и мелочи?
        Не, не слышали.
        Мур
  5. Uncle Lee Сегодня, 07:21
    Ошибки бывают у всех. А кто "звездные войны" за оригинал запустил ? lol
    Uncle Lee
  6. свободный Сегодня, 07:25
    такой глупец (а по другому не назовешь)хуже врага.
    свободный
  7. Комментарий был удален.
  8. Pacifist Сегодня, 08:03
    Наши сами нашли, признали, извинились, исправили. "Партнеры", на голубом глазу, даже не удосужились пояснить несколько подобных случаев. Неприятно конечно, но и тут у нас все ближе к правильной постановке процесса.
    Pacifist
    1. analgin Сегодня, 08:10
      Цитата: Pacifist
      Наши сами нашли, признали, извинились, исправили.

      Чего-чего "сами"? fool
      Цитата: Pacifist
      "Партнеры", на голубом глазу, даже не удосужились пояснить несколько подобных случаев.

      Чего остановились? Что это за случаи?
      analgin
  9. Правда Сегодня, 08:04
    Тююю. Подумаешь...
    Правда
  10. Кот Маркиз Сегодня, 08:05
    Мы же вам верим…

    Да....видно не перевелись и никогда, не переведутся на Руси ........ wink
    "Верить, в наше время, нельзя никому, даже себе. Мне - можно ..." ("Семнадцать мгновений весны").
    Кот Маркиз
    1. ranger Сегодня, 08:20
      Цитата: Кот Маркиз
      "Верить, в наше время, нельзя никому, даже себе.

      Кум докушал огурец
      И промолвил с мукою
      Оказался наш Отец
      Не отцом, а сукою.... am
      ranger
  11. трофим Сегодня, 08:49
    Абсолютно закономерный результат всей нынешней внутренней политики. Апофеоз не профессионализма.и последствия показушности царящей в ВС в частности и государстве в целом. Все только ради галочки и красивой картинки. Примеров масса, одна борьба с коррупцией чего стоит. Помнится как мы все не так давно глумились над похожими шедеврами авторства пин-до-сов и хохлов. Славно поржали! А может мы похожи на последних не только в этом, а может все не так у нас кашерно как говорят головы в ящике? Не пора ли перестать восторгаться тем какие мы крутые и бла бла бла, а стоит делом заняться? Хотя не 37-й же, ну ни как низя.
    трофим
    1. ranger Сегодня, 09:57
      Цитата: трофим
      а может все не так у нас кашерно как говорят головы в ящике? Не пора ли перестать восторгаться тем какие мы крутые и бла бла бла,

      Чем тише успехи, тем громче фанфары... fellow
      ranger
  12. andrej-shironov Сегодня, 08:51
    Эх, если бы лишь одно МО давало врагам поводы! У нас всё Правительство такие поводы даёт, но мы уже привыкли к этому и не замечаем. К сожалению власть вкупе с олигархами стала вещью самой в себе.
    andrej-shironov
  13. Nikolay73 Сегодня, 09:04
    ...ей же, ей... мне вот интересно, а что собственно произошло, наши партнеры бомбят больницы, школы. госпитали союзников и ни чуть по этому поводу не истерят, тут один ляп и сразу не верю, всё пропало, как вы могли... что, боевики не линяли из того населённого пункта или наши кровожадные летчики резали их тупыми ржавыми ножами измазанными ипритом в нарушении правил ведения войны? Собственно с чего такой кипеш? А вот воина, который в этом повинен или нет, нужно действительно проверить ибо подобные казусы сильно диверсию напоминают.
    Nikolay73
  14. Вождь краснокожих Сегодня, 09:49
    Вообще то в последнее время таких "проколов" слишком много, что наводит на мысль, что нас пичкают неверной информацией. Вспомним, показ Путину "чужой" видеозаписи, выдаваемой за российскую, а еще раньше была фото украинского истребителя около МН-17. И все официально, все как нужно...
    Вождь краснокожих
  15. kapitan281271 Сегодня, 10:01
    Вчерась президенту глава россетей показал робота-электромантера на БПЛА после этого я уже не чему не удивляюсь, бетман электромантер может быть а скрин нет почему Вас это ещё удивляет.
    kapitan281271
  16. Altona Сегодня, 10:05
    Министерство обороны уже давно грешит подбором каких-то странных картинок. На сайте Министерства обороны мы могли видеть девушку,на голове у которой ни больше ни меньше как фельдмютце-немецкое солдатское кепи с крестом времен вермахта. Потом мы увидели другую девушку,на берете у которой был приколот эдельвейс горных егерей вермахта. Такие мягко говоря то ли проколы, то ли приколы. Далее мы видим на параде 7 ноября ("посвященного" параду 7 ноября 1941 года) красноармейцев без красных звездочек на шапках,заботливо кем-то выдранных. Танки Т-34 и гвардейские минометы БМ-13 Катюша с какими-то уродливыми орлами РВИО на бортах. В общем оголтелое черносотенство, скрепно-сословное охранение действующей власти у нас выдается за патриотизм. И под эту дуду уже строятся памятники "патриотам", а на деле мерзким коллаборантам и садистам-Колчаку, Шкуро и Краснову, диктатору Суоми Маннергейму. Я не удивлен,что подобные проколы проникли и на командные пункты,они просто не могли не проникнуть.Прокол по приколу, наивная или заказная беспечность в виде скриншота из игры, за которым стоит на самом деле трудная и настоящая работа наших солдат в Сирии.
    Altona
  17. astankard Сегодня, 10:27
    Кто то верит такой безумной ,убогой статейке?)))
    astankard
  18. naspret Сегодня, 10:28
    Попахивает диверсией. Идет информационная война (и не только). а стало быть и диверсии могут быть информационные.
    naspret
  19. keeper03 Сегодня, 10:29
    Просто нужно извиниться и прикрепить настоящие доказательства, тогда все встанет на свои места ! stop hi
    А можно и дальше продолжать работу в стиле США, с кем, как говориться поведёшься, того и нахватаешься ! wassat
    Горе-либералы - начинайте свою нудную песню, поглядим на вас, ху из ху ! good
    keeper03
  20. igrik595 Сегодня, 10:42
    Обычная давилка сверху...Была команда срочно в номер, а наглядного фото ещё не подвезли.
    igrik595
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