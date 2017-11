100 лет русской славы. Российский императорский воздушный флот

Сикорский С16

Принято считать, что из основных стран-участниц Первой мировой войны Россия обладала самой многочисленной, но в то же время самой отсталой армией. Пехота и конница — наше все, остальное если и было, то в мизерных количествах, а чего-то, как танков, не появилось совсем.Говоря об российском императорском военно-воздушном флоте, с большим удовольствием развенчаю часть этого мифа.Действительно, Россия очень сильно отставала от ведущих европейских авиационных держав в самом главном: в производстве авиадвигателей. Точнее, его фактически не было. К началу Первой мировой в России существовал лишь один заводик, где по лицензии собирали французские двигатели фирмы «Гном» в количестве 5-6 штук в месяц. Остальные потребности погашались поставками из-за границы.Но учитывая, что шефом русских ВВС был Великий князь Александр Михайлович Романов, двоюродный дядя императора Николая Второго, то проблем с финансированием не было.Именно стараниями Александра Михайловича в 1910 году группа российских офицеров была послана во Францию для обучения полетам. Вернувшись в Россию, эти офицеры приступили к обучению других летчиков.Так в России появилась первая школа по подготовке военных лётчиков в Гатчине, для которой во Франции были закуплены аэропланы французского производства. А в конце того же 1910 года была открыта вторая лётная школа в Севастополе. Так началась история Качинского высшего военного авиационного ордена Ленина Краснознамённого училища лётчиков имени А. Ф. Мясникова. Коротко — «Качи».В 1911 году в России был проведён первый опыт по созданию вооружённого аэроплана — на один из аэропланов установили пулемёт. Кроме того, в 1911 году был впервые проведён опыт аэрофотосъёмки местности.«Воздушный флот России должен быть сильнее воздушных флотов наших соседей. Это следует помнить каждому, кому дорога военная мощь нашей Родины». (Великий князь Александр Михайлович Романов, «К русскому народу», журнал «Тяжелее воздуха», 1912 год, №6).Русский императорский военно-воздушный флот делился на аэропланные/авиационные отряды, которые объединялись в авиационные группы (авиагруппы).К началу Первой Мировой войны у России было 39 авиационных отрядов, по четыре — шесть самолётов в каждом.По количеству военно-воздушный флот России перед войной был самым большим в мире и насчитывал 263 аэроплана (из них 224 — в составе 39 авиационных отрядов, остальные в резерве) и 14 дирижаблей.Состав военно-воздушного флота России был весьма неоднородным. Несмотря на наличие некоторого количества отечественных конструкций, большую часть русских воздушных сил составляли иностранные самолеты. Они как закупались во Франции, Англии и Италии, так и строились по лицензии на наших заводах («Дукс», РБВЗ («Руссо-Балт»), Щетининский ПРТВ, Лебедевский, Анатра). Преобладали французские марки, лидером среди которых был «Ньюпор».О типах самолетов мы поговорим чуть позже, поскольку это довольно обширная тема.Насколько была отсталой Россия того времени? Давайте порассуждаем. Да, разработка и постройка авиамоторов была увы, в зачаточном состоянии. Однако, давайте посмотрим на самолеты, которые стояли на вооружении императорского воздушного флота.Начнем с импортных.Одноместные:Ньюпор Xbis, XI, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXIV, XXIVbis, XXV, XXVII;СПАД VII, XXIII;Моран Ж, N, I;Виккерс FB;Сопвич Триплан.Двухместные:Ньюпор IX, X, XII;Моран Парасоль L, P;Сопвич 1 1/5;Вуазен L, LA, LAS, LBS;Фарман F.15, F.16, F.20, F.22, F.27, F.30, F.30бис, F.40, F.42;Кодрон G.3, G.4; SPAD A.2, A.4; B.E.2; F.E.2.Вполне спокойно использовались трофейные аэропланы.Немецкие: Альбатрос B, C; Румплер; Роланд; ЭльФауГе; Брандербург C; Авиатик;австрийские: Берг, Шнейдер;поплавковые: Фридрихсгафен-49c, Брандербург-Ханза, GW, W-12, W-25, W-32, Саблатниг-5;Было даже несколько авиаотрядов, полностью укомплектованных трофейными самолетами.Было построено более 200 улучшенных копий Альбатрос C ("Лебедь XII") на заводе Лебедева.Отечественные:Виллиш ВМ-5, ВМ-6; Моска МБбис, Сикорский С-16, С-18, С-20; Григорович М-5, М-20, М-9, М-11, М-12, М-15, М-17, М-16, «Анатра» тип Д и ДС.И, конечно, венец российского авиастроения, «Илья Муромец». Россия вообще была единственной страной, вступившей в войну, имея свою дальнюю бомбардировочную авиацию.В целом же картина вполне понятна: русские летчики летали на всем, что имело крылья и мотор.Да, аэропланы того времени не были чем-то таким сложным, не поддающимся освоению. Но, если мы говорим о технической отсталости, то здесь возникает вопрос не к пилотам, а к техникам.Собрать аэроплан того времени было не так уж и проблемно. В буквальном смысле слова запилить и склеить. Однако моторы того времени требовали обслуживания и ремонта. То же самое относилось и к немногочисленным приборам и появившимся чуть позже синхронизаторам пулеметов.Насколько простым делом была синхронизация работы четырех двигателей «Ильи Муромца», судить не берусь. Но из приведенного списка моделей явственно видно, что изучение и применение такого количества иностранных двигателей не явилось проблемой для русских инженеров.Русские летчики не просто летали на разведку или бомбардировку войск противника, но и одерживали победы. Самым результативным летчиком императорского флота стал подполковник РИВФ Александр Казаков, за три года сбивший лично 17 и в групповых боях ещё 15 самолётов противника. Кроме того, Казаков стал вторым летчиком в мире, совершившим воздушный таран и первым оставшимся в живых после него.Начав войну с тремя сотнями аэропланов, к своему концу в октябре 1917 года РИВФ имел около 1500 машин. 300 различных частей и подразделений, в том числе 14 авиационных дивизионов, 91 авиационный отряд, 4 отряда самолётов «Илья Муромец», 87 воздухоплавательных отрядов, 32 отряда морской авиации, 11 авиационных и воздухоплавательных школ, дивизион корабельной авиации, восемь авиапарков, поезда-мастерские, авиабазы, воздухоплавательные парки.В авиационных частях служило до 35000 солдат и офицеров.Говоря об отсталой промышленности, хочется привести такие цифры:Перед Первой Мировой войной производительность российских авиазаводов составляла около 480 самолетов в год, то в 1916 году было выпущено 1384 аэроплана (в Советском Союзе этот количественный показатель будет достигнут лишь через 15 лет) и собрано 1398 авиамоторов.В октябре 1917 года в России существовали уже 34 авиапредприятия, на которых трудились до 12 тысяч рабочих.Четырнадцать заводов выпускали самолеты, семь (!) — моторы, три — воздушные винты и лыжи, два — магнето, один — авиаприборы, остальные семь находились в той или иной стадии достройки.Правительство усиленно финансировало авиастроение, выделяя крупные средства подрядчикам. В отрасли «работал», главным образом, частный либо акционерный капитал, не стесненный бюрократическими ограничениями.Были созданы отечественные авиационные бомбы и торпеды, бомбосбрасыватели, пулеметные установки, синхронизаторы, самолетные радиостанции, аэрофотоаппараты, навигационные приборы, ранцевый парашют Котельникова.Наибольший прирост мощностей наблюдался в моторостроении, в основном за счет капиталовложений французских фирм. В Москве, помимо завода «Гном и Рон», возник завод «Сальмсон», в Рыбинске развернулось строительство цехов компании «Рено». В 1916 году в Александровске организовали завод «Дюфлон и Константинович» (ДеКа). Производством авиадвигателей собственной конструкции занимались также РБВЗ («Руссо-Балт»), акционерное товарищество «Мотор», автомобильная фабрика П. Ильина.В 1917 году планировалось изготовить на всех заводах 2250 самолетов, еще через год — довести производительность авиапромышленности до 3000-4500 машин.Русские самолеты уступали новейшим немецким или французским машинам, но тем не менее, военно-воздушный флот России на протяжении той войны был силой, с которой приходилось считаться. Но уже в феврале 1917 года начался закат императорского воздушного флота, а октябрьские события поставили жирный крест на развитии авиастроения в России.После февральской революции иностранные предприниматели начали постепенно сворачивать производство и вывозить капиталы за границу. Эмигрировали Игорь Сикорский, братья Александр и Владимир Лебедевы, вернулся на родину Франческо Моска. 