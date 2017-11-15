Как правильно называть санкции: антироссийскими или антиевропейскими?

Россия одержала очередную важную победу в газовой войне «за Европу». Принятый в августе пакет санкций оказался «пустышкой», а газ, который США собираются поставлять в Европу, будет в том числе и российским. Иногда мне кажется, что санкции названы антироссийскими неправильно. На самом деле они антиевропейские.Европейские партнеры «Газпрома», по словам главы компании Wintershall Марио Мерена, намерены продолжать финансирование проекта «Северный поток-2». Такое решение стало итогом внимательного изучения разъяснений американского Минфина в отношении принятых Конгрессом США новых антироссийских санкций.Итак, что сказал Минфин США 31 октября 2017 года? Любой компании разрешается заключать любые контракты с «Газпромом» до начала 2018 года.Чтобы полностью очистить кассу «Привата», Игорю Коломойскому достаточно было одного дня. Вашингтон дает партнерам «Газпрома» целых два месяца. А может, и больше, если все было решено заранее, и партнеры российской компании об этом знали.А очень похоже, что именно так все и было, раз еще до выхода официальных разъяснений посол США на Украине Мари Йованович уже рассуждала о том, сколько Киев потеряет в связи с постройкой «Северного потока-2».Итак, новый пакет санкций, принятый в США с такой помпой оказался пшиком. Да, пшиком. Так как «Северный поток-2» — это последний строящийся на сегодня газопровод из России в Европу. И другие просто не нужны. Тогда кому такие санкции были нужны, раз от них нет никакой практической пользы?Как кому, Трампу нужны. Это же надо было придумать такой гениальный ход. Чтобы на время заткнуть глотки своим оппонентам и ничем не навредить Москве, с которой Дональду очень хочется договориться. А договариваться ему есть о чем.Например, о том, как торговать в Европе американским, то есть российским газом. Скандал на эту тему возник неделю назад, то есть спустя несколько дней после вышедших разъяснений Минфина США. Причем разоблачением занимались журналисты, близкие к соросовским структурам. А это говорит о том, что в данном случае мы видим еще одно отражение ведущейся в США внутриэлитной войны.И компания оффшор, которая будет перепродавать российский газ европейцам, на треть принадлежит министру торговли США Уилбуру Россу. Как говорится, ничего личного.Правда, так пока до конца и непонятно, откуда этот газ будет идти. Скорее всего, речь идет о будущих физических поставках с «Ямал СПГ», которые должны вот-вот начаться.И в очередной раз можно констатировать, что внутриэлитное противостояние в США наносит американскому государству ущерба больше, чем все российские хакеры вместе взятые, да еще помноженные на 1000.Причем «американский» СПГ газ — это только один из вариантов такого взаимовыгодного сотрудничества. А «пенсильванский уголь»? Ведь рассказывали эксперты с калькулятором, что негде Трампу взять лишний миллион тонн антрацита для друга Пети. Его нет физически. Но если тот готов переплатить, то все будет «ОК».И вот на Украину приходит первый балкер с углем, а оттуда прямиком «бежит» в Новороссийск, за новой партией груза.Как мы видим, на санкциях можно очень хорошо зарабатывать. При это особо-то и делать ничего не надо. Деньги сами идут в руки. Главное, чтобы кто-то верил, что эти санкции так нужны, что ради них можно пожертвовать благосостоянием. И опять мы видим «просто бизнес», какие уж тут личные счеты.Итак, команда Трампа очень неплохо научилась зарабатывать на режиме санкций и на продаже русских товаров в Европу. Но и ей в вину это ставить нельзя. Они же американцы и любят деньги, а «демократы» просто вяжут их по рукам и ногам и не дают работать. Вот и приходится тем придумывать такие вот обманные ходы, чтобы и «волки» в Конгрессе были сыты, и овцы (барыши от совместного бизнеса) целы.Страдают от такой игры те, кто поверил, что санкции против Москвы нужны. Европа теперь переплачивает за тот же самый российский газ. При этом она уверяет себя, что таким образом она диверсифицирует поставки. А Украина сегодня втридорога платит за все: за газ, за уголь, за ядерное топливо и много чего еще. И при этом каждый год при подведении итогов ее руководство с удовлетворением отмечает, что ее зависимость от Москвы опять уменьшилась. На бумаге, конечно.На бумаге все выглядит просто отлично. Европа получила американский газ, Конгресс США счастлив, что Трамп объявил Москве новый пакет санкций, и вот-вот это сломает режим Путина.На деле Россия с каждым годом продает в Европу все больше своего газа, доводя эту цифру до «неприличных» 37% от общеевропейского потребления. Именно такая цифра ожидается по итогу 2017 года. А если она при этом еще будет сюда же продавать и СПГ, то это будет выглядеть форменным издевательством над европейцами и режимом санкций, которые на бумаге называются антироссийскими, а на деле они антиевропейские.