10:50 15 ноября

Пассажирские поезда начинают движение по ветке в обход Украины

В РЖД публикуют заявление о том, что запускается пассажирское железнодорожное движение в обход Украины. Напомним, что движение грузовых (товарных) составов по участку железной дороги Журавка-Миллерово был открыто в сентябре текущего года. Первыми пассажирскими составами по участку в обход украинской территории станут поезда, которые осуществляют маршруты из Москвы в Кисловодск, Адлер, Анапу, Новороссийск и обратно. Также по новой ветке пройдёт двухэтажный состав Санкт-Петербург – Адлер.

В РЖД отметили, что по «украинскому участку» осуществляла движение 61 пара поездов. Все эти поезда в течение ближайшего времени будут переведены на новый маршрут.

Пассажирские поезда начинают движение по ветке в обход Украины



Новый железнодорожный участок имеет протяжённость в 137 км. Он полностью электрифицирован. Построены несколько новых железнодорожных станций и мостовых переходов. Строительство, как известно, осуществлялось с помощью железнодорожных войск ВС РФ.
Общая стоимость реализованного проекта оценивается в объёме 56 млрд рублей.

В украинских СМИ появилось заявление о том, что после окончательного ввода в эксплуатацию обходной железнодорожной ветки и после реализации проекта Керченского моста «у Путина будут развязаны руки в отношении Украины».

Использованы фотографии: РЖД
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Комментарии 40

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  1. Тралл Сегодня, 07:09
    Весной перелетные птицы тоже будут возвращаться в обход Украины smile
    Тралл
    1. Logall Сегодня, 07:16
      Они уже давно это делают! После случая с боингом...
      Logall
      1. Идущий Сегодня, 09:35
        Доброе утро Александр! , похоже не только птицы , разум покинул территорию Украины и обходит стороной.
        Идущий
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:29
      Тралл hi -в этом тоже обвинят Россию lol , заявив, что мы птиц загипнотезеровали! !!! wassat
      Геркулесыч
      1. 210окв Сегодня, 08:25
        Сейчас скакунсы отрежут себе ноги в отместку(прекратят сообщение с нашей страной)...И окончательно лягут..
        210окв
    3. Зяблицев Сегодня, 08:48
      Раньше, когда в населенный пункт, территорию приходила чума - люди вывешивали вдоль дорог предупреждающие об эпидемии черные флаги - нужно их поставить вдоль границы с Украиной! Можно не черные, а звезнополосатые - что то чума, что это...
      Зяблицев
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:12
    В украинских СМИ появилось заявление о том, что после окончательного ввода в эксплуатации обходной железнодорожной ветки и после реализации проекта Керченского моста «у Путина будут развязаны руки в отношении Украины».
    Отличная новость! Остаётся ещё транзит газа через В/НА прекратить. И полная нэзалэжнисть наступит ! laughing
    Наблюдатель2014
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:21
      Остаётся ещё транзит газа через В/НА прекратить. И полная нэзалэжнисть наступит !


      Американцы вот этого как раз не хотят...они желают чтобы Россия по прежнему содержала Киевский режим за счет транзита газа через УКРАИНУ...

      теперь я понимаю почему Кремль признал в 2014 году нынешний киевский режим ...чистая экономика ничего личного.
      Тот же ЛЕХА
      1. Ami du peuple Сегодня, 08:14
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Американцы.. желают чтобы Россия по прежнему содержала Киевский режим за счет транзита газа через УКРАИНУ...
        Непонятно, что на самом деле хотят американцы: то ли вытеснить Россию с европейского газового рынка за счёт поставок своего СПГ, то ли заставить её содержать Украину, как транзитера российского газа в ту же Европу.
        Ami du peuple
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:23
    Проще вернуть назад все те земли, что когда-то пренадлежали России, ибо гадости от укроины это навсегда! Там не будет никогда более менее лояльной к России власти -хозяева не допустят! Поэтому нужно уменьшать площадь квазистраны, методом возврата исконно Русских земель домой, в России.
    Геркулесыч
    1. Vard Сегодня, 09:07
      А оно нам надо... их там сорок миллионов и все есть хотят...
      Vard
  4. andrewkor Сегодня, 07:29
    Узбекистан ещё в 2009г. построил ЖД.дорогу мимо братского Туркменистана,сейчас в планах помочь Таджикистану сделать то же самое.Узбекистан вообще много чего делает в развитии ЖД транспорта.Той же Туркмении помог соединиться с ЖД Ирана ,получив прямой выход к Южным морям ещё 10 лет назад.Запустили в 2016г. ЖД. тоннель (19км.)в Фергану - выход на Китай.
    andrewkor
  5. Masya Masya Сегодня, 07:30
    Лепрозорий завсегда стороной обходят... wink
    Masya Masya
  6. Шурале Сегодня, 07:36
    А карту слабо было показать ?
    Шурале
    1. turcom Сегодня, 09:28
      Вот схема железнодорожной линии в обход Украины
      turcom
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:38
    Отрезать и изолировать Украину от всего, что в наших силах. Мне кажется не далеко то время когда аналогичные процессы начнутся и на западных границах Украины.
    rotmistr60
  8. Немезида Сегодня, 07:48
    Это правильно.Хватит платить Украине за транзит.
    Немезида
  9. destination Сегодня, 07:49
    Какие же вы все тут злые...Ночью не дал никто?
    destination
    1. Горный стрелок Сегодня, 08:03
      Ничего себе аналогии! Что так то? У кого что болит?
      Горный стрелок
      1. destination Сегодня, 08:09
        А что ругаетесь с утра?Я вам всем нефть добывал всю ночь,надышался сероводородом,и то настроение хорошее...Было,пока не почитал комментарии... hi
        destination
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:14
          Романтик вы smile это хорошо...
          а я вот пессимист crying и считаю автомат Калашникова лучшим другом ...как говорится на современный лад доброе слово и автомат Калашникова в руках лучше чем просто доброе слово при общении с нехорошими ребятами.
          Тот же ЛЕХА
          1. destination Сегодня, 08:25
            Тёзк-согласен на все 100!!!!!!!!!!!!! hi
            destination
            1. Шурале Сегодня, 09:25
              У англичан есть ещё она поговорка :
              - Зачем вы носите с собой револьвер?
              - Я хочу доверять своим друзьям.

              Так что поосторожнее с английскими поговорками...
              Шурале
  10. Горный стрелок Сегодня, 08:02
    Отличная новость. Осталось немного. Запустить поезда в Крым. Вот тогда и начнётся настоящий туристический бум. С запуском моста - это будет серьезнейший фактор развития Крыма.
    Горный стрелок
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:21
      Осталось немного.


      Украинские диверсанты зашевелились в Крыму ...трубу газовую и ВЛ подрывают...как быть с этим???Могут и с мостом пакость предпринять.
      Тот же ЛЕХА
  11. Караул73 Сегодня, 08:04
    Самая большая победа Путина!!!! Все остальные меркнут на фоне этого.
    Караул73
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:30
      Самая большая победа Путина!!!! Все остальные меркнут на фоне этого.


      Крым превращен в неприступную крепость...можно сказать непотопляемый авианосец.... smile к нему еще мост приделали вообще что еще надо ...Крым будет развиваться назло всем врагам и ЗАПАДУ в первую очередь.
      Тот же ЛЕХА
      1. destination Сегодня, 08:42
        Мост энтот,дорогостоящий,одной бомбой поломать можно,что вы все в этот крым(нарочно с махонькой буковки пишу)вцепились,аки вошь в немытого..?Дался он вам...Не понимаю вот,честное благородное слово!!! belay
        destination
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:56
          что вы все в этот крым(нарочно с махонькой буковки пишу)вцепились


          Там хорошо...море ...пляж...красивые девушки...


          smile
          Тот же ЛЕХА
          1. Шурале Сегодня, 09:31
            Был я там, в первый раз в жизни на море , и если честно так себе , вода холодная как у нас в речке , галька, ландшафт такой что в пору скалолазанием заниматься, пока дойдешь до моря можно все ноги переломаешь, младший какую-то заразу желудочную подцепил из-за чего половину отпуска не отдыхали а сына лечили, и комары !!!! И за всем этим щастьем два дня на поезде в ужасной духоте и жаре, с кондиционерами включаемыми только ночью, чтобы аж до стука зубов. Романтика кароче.
            Шурале
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:51
              Был я там, в первый раз в жизни на море


              У меня брат там часто бывает с женой у родни...довольны...фотки красивые привозят ...каждому свое.
              Тот же ЛЕХА
        2. HAM Сегодня, 09:09
          ОТ сероводорода,которым Вы надышались,возникает белокровие_признаки этого у Вас уже есть..
          HAM
        3. Ныробский Сегодня, 09:31
          Цитата: destination
          Мост энтот,дорогостоящий,одной бомбой поломать можно,что вы все в этот крым(нарочно с махонькой буковки пишу)вцепились,аки вошь в немытого..?Дался он вам...Не понимаю вот,честное благородное слово!!! belay

          Всё можно поломать, даже государство уркаина( с маленькой буквы и от слова "урка" т.к. у власти урки т.е. элементы уголовные). Бомбой по мосту))) Фантазёр! Тут не каждая птица до середины Днепра долетает, а долететь до крымского моста у бомбы вообще шансов нет)))
          Ныробский
        4. Piramidon Сегодня, 10:02
          Цитата: destination
          Мост энтот,дорогостоящий,одной бомбой поломать можно,что вы все в этот крым(нарочно с махонькой буковки пишу)вцепились,аки вошь в немытого..?Дался он вам...Не понимаю вот,честное благородное слово!!! belay

          Надышался, говоришь? Неужто сероводород так пагубно на мозги действует? Срочно бросай эту добычу нефти и возвращайся в батькивщину.
          Piramidon
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 08:43
    ... укронацисты всё глубже и глубже погружаются в собственное болото bully ...это им "награда" за содеянное... angry
    a.s.zzz888
  13. просто экспл Сегодня, 08:51
    етить твою дивизию , во у нас цены на строительство , дороже чем в ивропе , и это при том что и ивропе зп в 10-20 раз выше (соотвественно и затраты на рабочих) и топливо для техники дороже .
    просто экспл
  14. Ныробский Сегодня, 09:24
    Вот и славно! Российская казна сохранит более 200 млн. долларов ежегодных платежей за транзит поездов по этому участку дороги, которые теперь безвозвратно потеряны для уркаины.
    Ныробский
    1. Piramidon Сегодня, 10:14
      Цитата: Ныробский
      Вот и славно! Российская казна сохранит более 200 млн. долларов ежегодных платежей за транзит поездов по этому участку дороги, которые теперь безвозвратно потеряны для уркаины.

      Тушканчики тоже с этого дела кое что поимеют. Разберут свои рельсы и сдадут в чермет.
      Piramidon
  15. mavrus Сегодня, 09:56
    Цитата: destination
    Мост энтот,дорогостоящий,одной бомбой поломать можно,что вы все в этот крым(нарочно с махонькой буковки пишу)вцепились,аки вошь в немытого..?Дался он вам...Не понимаю вот,честное благородное слово!!! belay

    Мы вцепились? Вот уж воистину, с больной головы на здоровую. А вы то с какого перепою вцепились в Крым и в Донбасс, как-будто вас там кто-нибудь любит и ждёт. Вот это действительно... за гранью понимания.
    mavrus
  16. Sige Сегодня, 10:00
    В обход казахстана дорогу тоже начнут строить через три года после русофобской революции или начнут готовиться заблаговременно?!
    Sige
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