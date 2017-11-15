Пассажирские поезда начинают движение по ветке в обход Украины

В РЖД публикуют заявление о том, что запускается пассажирское железнодорожное движение в обход Украины. Напомним, что движение грузовых (товарных) составов по участку железной дороги Журавка-Миллерово был открыто в сентябре текущего года. Первыми пассажирскими составами по участку в обход украинской территории станут поезда, которые осуществляют маршруты из Москвы в Кисловодск, Адлер, Анапу, Новороссийск и обратно. Также по новой ветке пройдёт двухэтажный состав Санкт-Петербург – Адлер.В РЖД отметили, что по «украинскому участку» осуществляла движение 61 пара поездов. Все эти поезда в течение ближайшего времени будут переведены на новый маршрут.Новый железнодорожный участок имеет протяжённость в 137 км. Он полностью электрифицирован. Построены несколько новых железнодорожных станций и мостовых переходов. Строительство, как известно, осуществлялось с помощью железнодорожных войск ВС РФ.Общая стоимость реализованного проекта оценивается в объёме 56 млрд рублей.В украинских СМИ появилось заявление о том, что после окончательного ввода в эксплуатацию обходной железнодорожной ветки и после реализации проекта Керченского моста «у Путина будут развязаны руки в отношении Украины».