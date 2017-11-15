10:53 15 ноября

Белый дом, остановишь НАТО — получишь мир на Украине!

Достижение мира на Украине возможно: нужно лишь сказать «стоп» расширению НАТО. Остановить расширение альянса должен Вашингтон.



Россия не представляет собой настоящей угрозы для Соединённых Штатов. Её политика в отношении Украины направлена на то, чтобы не допустить вступления этого государства в Североатлантический альянс. Так считает политолог, бывший помощник Рональда Рейгана Даг Бэндоу, статью которого для «The National Interest» цитирует сайт «ИноТВ».


Эксперт полагает, что для урегулирования украинского кризиса США должны предоставить России гарантии сохранения Украины в качестве нейтральной страны. Подобный компромисс окажется выгоден всем, в т. ч. Киеву.

Между тем, как пишет пресса, администрация Трампа собирается выдвинуть предложение по размещению на Украине миротворческих сил, пишет Бэндоу. Такая инициатива получила бы больше шансов на успех в том случае, ежели Белый дом предложил бы «комплексное соглашение». Вот его вероятная суть: Украина останется нейтральным государством, а Вашингтон даёт обещание прекратить экспансию НАТО.

Бэндоу считает, что вашингтонские политики, однако, «не могут представить себе жизни без врага». В реальности же «так называемая российская угроза» — пустой звук. «Владимир Путин — неприятный авторитарный лидер, — отмечает эксперт, — но его царство свободнее, чем владения американских союзников вроде Египта, Саудовской Аравии и Турции, а последних Вашингтон щедро одаривает и вниманием, и деньгами, и оружием. Вмешательство же Москвы в выборы, которое, судя по всему, имело даже при самой щедрой оценке лишь незначительный эффект, было скверным делом, но жаловаться в этом случае Вашингтону не слишком к лицу: по некоторым подсчётам, США в прошлом вмешивались в выборы в 81 стране, а администрация Клинтона сделала в 1996 году всё возможное, чтобы обеспечить переизбрание Бориса Ельцина, что, по иронии судьбы, в итоге и обернулось президентством Путина». К тому же нынешнюю Россию, подчёркивает Бэндоу, уж никак не назовёшь «идеологическим конкурентом» Соединённым Штатам: «путинизм не нравится почти никому, кроме самого Владимира Путина и его дружков», вместе с тем лидер России никогда не был «идеологом-коммунистом». Путин лишь «напоминает типичного царя: требует уважения к России и уделяет особое внимание её безопасности».

Последнее, убеждён мистер Бэндоу, и объясняет внешнюю политику Кремля, в частности, позицию по Сирии, по Украине и Грузии: два последних государства он не намерен «пускать» в НАТО.

Противостояние Москвы экспансии «исторически враждебного ей альянса» не должно удивлять, считает автор журнальной статьи. При этом никаких признаков того, что Путин якобы «замышляет нападение», не наблюдается. Россию Бэндоу определяет как «слабеющую державу», потерявшую статус сверхдержавы «четверть века тому назад». Сегодня она — «региональная военная держава со слабым экономическим и нестабильным политическим фундаментом».

Из материала политолога можно сделать следующий вывод: прекращение украинского конфликта, а заодно и отказ от пропаганды мнимой «русской угрозы» пошло бы на пользу и США, и Европе, и самой России, не говоря уж об отдельно взятой Украине, где от антироссийских настроений народу живётся отнюдь не лучше. Кроме того, улучшение американо-российских отношений позволило бы планете хоть чуть-чуть отойти от новой гонки вооружений. Впрочем, говорить о стремлении американских ястребов к политике мира не приходится.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 34

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  1. destination Сегодня, 07:36
    Сегодня она — «региональная военная держава со слабым экономическим и нестабильным политическим фундаментом».
    Согласен ...
    destination
    1. Ami du peuple Сегодня, 07:59
      Цитата: destination
      Согласен ..

      С чем согласен-то? То-то США и НАТО тратят на противостояние с "региональной военной державой" громадные деньжищи.
      Другое понравилось
      «путинизм не нравится почти никому, кроме самого Владимира Путина и его дружков»
      Похоже, я "дружок Путина" feel
      Справедливости ради отмечу, что сегодняшнее положение дел в нашей стране мало кого устраивает вполне, но это всё же лучше, чем ельцинизм, который так приветствовали на Западе.
      Ami du peuple
      1. destination Сегодня, 08:04
        но это всё же лучше, чем ельцинизм
        good Вот тут не поспоришь...При всём желании... hi
        destination
      2. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:19
        Цитата: Ami du peuple
        Похоже, я "дружок Путина" Справедливости ради отмечу, что сегодняшнее положение дел в нашей стране мало кого устраивает вполне, но это всё же лучше, чем ельцинизм, который так приветствовали на Западе.

        Тогда и меня тоже запишите в "дружки" ВВП:) Сколько же "дружков" по всей стране то?..
        Это ж надо же - "путинизм" почти не нравиться никому, а его дружков как бы не больше половины страны lol
        IGOR GORDEEV
      3. astepanov Сегодня, 09:36
        Вполне и безоговорочно довольных, наверное, даже в раю не бывает. И недовольство в значительной степени вызвано действиями всё той же Матрасии.
        astepanov
    2. andrewkor Сегодня, 08:08
      Пусть и дальше так думают,нам же лучше.
      andrewkor
    3. Горный стрелок Сегодня, 08:17
      Кажется, вы ошиблись страной... Угораздило же!
      Горный стрелок
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:37
    Украина это красная черта...образно говоря...дальше уже начинаются просторы России.
    Я абсолютно уверен...что сделав передышку после быстрой экспансии на восток (в историческом плане) до границ РОССИИ западный мир начнет готовиться к очередному рывку дальше...снова Россия стоит перед жесточайшей необходимостью выживания...

    будущее России пока абсолютно туманно спрогнозировать что либо сейчас хотя бы на десяток лет невозможно .
    Тот же ЛЕХА
    1. Orionvit Сегодня, 08:58
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Украина это красная черта...образно говоря

      Украина, это не красная черта, это историческое недоразумение, на исконно Российских землях.. Само существование таких стран как украина, только тем и обусловлено, как волей США. И цель создания "государства" украина, это оторвать от России кусок размером с Францию, и гадить дальше. Вот только некоторые уже лапки к верху и во всю признают украину, как "независимое государство". Рано сдались. Просторы России, начинаются сразу за Львом, сам Львов, вместе с галитчиной, можно отдать назад полякам, не жалко. Пусть сами со своими выкормышами разбираются.
      Orionvit
  3. Altona Сегодня, 07:38
    Если отбросить некоторые реверансы в статье,то посыл в общем-то верный. Если прекратить внешнее военное давление на Россию, то Украина станет более мирной. Оголтелая антироссийская пропаганда делает свое дело.
    Altona
    1. Джедай Сегодня, 09:06
      Вся проблема в том, что США сознательно не хочет отказываться от образа России как врага номер один.
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 09:21
        Привет Максим!, Россия просто необходима , иначе зачем тогда НАТО , не будет России не будет и НАТО ... так что будем жить вечно. lol
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 09:25
          Ну да, кроме России только Китай потянет на роль глобального врага. И неизвестно как долго в США будут считать что им два врага в самый раз. Доброе утро, Виктор!
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 09:30
            Китай - региональный враг и большого НАТО не надо , а вот Россия "глобальная проблема" , поэтому у НАТО есть должности , звания и финансовые потоки.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 09:34
              Тем более что США не теряют надежды склонить Китай на свою сторону.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 09:38
                Пытаться они будут , а вот результат известен заранее , хотя на какой то промежуток времени может получиться.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 09:42
                  На ВО уже не раз высказывалось мнение, с которым я согласен: Китаю на данном этапе выгодно быть с Россией. Но никто не возьмётся прогнозировать как долго им будет по пути.
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 09:46
                    Китай это самое непредсказуемое соединение партнера , друга , конкурента и врага.
                    Идущий
                    1. Джедай Сегодня, 09:47
                      Вот именно, потому расслабляться не время.
                      Джедай
                      1. Идущий Сегодня, 09:49
                        Просто надо это понимать и учитывать при выстраивании отношений с Китаем.
                        Идущий
      2. СомневаюсьЯ Сегодня, 09:44
        "Вся проблема в том, что США сознательно не хочет отказываться от образа России как врага номер один."
        А собственно зачем? Зачем США от этого отказываться? Они в выигрыше при любом раскладе. И чем дальше накаляется ситуация вокруг России, тем лучше. С нынешними антинародными и антирусскими правителями страна тратит остатки своих ресурсов, при нулевом эффекте. Положение только ухудшается. Время работает на них. Ну и зачем отказываться? В идеале, вполне могут дождаться очередного внутреннего кризиса. Наша родная власть ничегошеньки ведь не делает для предотвращения этого. Наоборот. Работает из всех сил, старается. Выжать последнее из советского наследия, добить остатки промышленности, выкачать и продать куда нибудь как можно больше ресурсов, поделится остатками технологий и наработок (хоть по С-300...400, хоть по ПЛ, хоть по пятому поколению, "...продадим, передадим все что угодно и кому угодно"), реформировать все, что хоть как то работало (образование, высшую школу, медицину и т.п). Вывезти как можно больше капитала...
        Ну так зачем мешать? Работайте Вова&Ко, работайте!
        СомневаюсьЯ
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:40
    Еще одно б/у голос подоло, а когда то сидя за спиной рейгана тяв-кал на СССР! am !!Уйдя в отставку многие меняют взгляды на прошлое! !!Что сказать -б/у оно и в Африке б/у!!!!!
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:41
    Даг Бэндоу

    Все чаще здравые мысли начинают звучать в западных СМИ.
    rotmistr60
    1. просто экспл Сегодня, 08:47
      да это не разум взял вверх , это банальный расчет , руина это чемодан без ручки и надо от него избавляться, а как избавится что бы лицо сохранить ? это проблема , вот и рыщут в поисках как бы каклов на нашу шею скинуть и рыльцо свое не замарать отказом от руины .
      просто экспл
      1. Идущий Сегодня, 09:43
        Цитата: просто экспл
        да это не разум взял вверх , это банальный расчет , руина это чемодан без ручки и надо от него избавляться,


        Не просто избавиться , а всучить его России , но ещё не время.
        Идущий
  6. Masya Masya Сегодня, 07:43
    прекращение украинского конфликта, а заодно и отказ от пропаганды мнимой «русской угрозы» пошло бы на пользу и США, и Европе, и самой России

    Его устами да мед бы пить...
    Masya Masya
  7. andr327 Сегодня, 07:44
    Все ни как не могу понять почему все эти западные эксперты говорят об агрессивности России. В случае возможной войны одно из первых действий страны агрессора - это проведение мобилизационных мероприятий: увеличение численности армии, мобилизация промышленности и т. п.
    Все анализы западников так воняют дилетантством, что смотреть их не хочется. Комментарии на ВО и то профессиональней и умнее.
    andr327
    1. Идущий Сегодня, 09:42
      Цитата: andr327
      Все ни как не могу понять почему все эти западные эксперты говорят об агрессивности России.


      Потому что это приносит деньги , должности , звания и вообще "товар" нарасхват.
      Идущий
  8. тлауикол Сегодня, 07:52
    Что за бред: им выгодно и то и другое ,( т.е. конфликт на Украине и расширение нато )
    тлауикол
  9. Копчёный Сегодня, 08:20
    Какая нафиг ната?! Вна Украине теперь альтернативные русские, хуже уже не может быть.
    Копчёный
    1. Идущий Сегодня, 09:40
      Да , это было мечтой всех русофобов и ели это не остановить , быть беде.
      Идущий
  10. Зяблицев Сегодня, 08:44
    Цитата: destination
    Сегодня она — «региональная военная держава со слабым экономическим и нестабильным политическим фундаментом».
    Согласен ...

    Может я ошибаюсь, но как говорит мой хороший товарищ, какп-раз:"Что за пида...либерализм на корабле?!" laughing
    Зяблицев
  11. rocket757 Сегодня, 09:44
    Мож и не нравится ВВП, эт капитализм. В нашем варианте довольно дикий, но то что предлагается типа в замен, всякими друзьями и радетелями за Россию, нравится ещё меньше!!!
    Так что я не друг тех\того, кто против ВВП ... "дружба" вынужденная. но суть действий, поступков эт не меняет.
    Оставили б нас в покое (как региональную державу, пусть его), мы б сами разобрались и сделали страну опять великой или угробили её!!! Так нет же, лезут считай в огород!!! Свои порядки хотят.
    А мы, от противного, теперь будем пришельцам зубы, если что, пересчитывать!!! И власть, мож и не любимую, будем поддерживать!!!
    Чего добились? История их ничему не научила? Ладно, положим очередные грабли на их пути ... пусть лоб потренируют.
    rocket757
  12. Essex62 Сегодня, 10:04
    Что- бы там не пели эксперты всех мастей задача эта решения не имеет, в принципе. Вернуть исконные Русские земли мы можем только в оборотку на прямое военное вторжение( как всегда было в истории, в крайнем периоде). Наше руководство ни когда не пойдёт на военное решение проблемы окраины первым, да и народ такое решение , вряд-ли поддержит. Учитывая огромное колличество либероидов и просто заблуждающихся, в России ,власть сама не станет лодку раскачивать. Да и сама власть олигархическая , со всеми вытекающими. Один ВВП такой массив не сдвинет, каким- бы государственниками и русофилом он не был.
    Essex62
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