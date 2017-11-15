Белый дом, остановишь НАТО — получишь мир на Украине!
Достижение мира на Украине возможно: нужно лишь сказать «стоп» расширению НАТО. Остановить расширение альянса должен Вашингтон.
Россия не представляет собой настоящей угрозы для Соединённых Штатов. Её политика в отношении Украины направлена на то, чтобы не допустить вступления этого государства в Североатлантический альянс. Так считает политолог, бывший помощник Рональда Рейгана Даг Бэндоу, статью которого для «The National Interest» цитирует сайт «ИноТВ».
Эксперт полагает, что для урегулирования украинского кризиса США должны предоставить России гарантии сохранения Украины в качестве нейтральной страны. Подобный компромисс окажется выгоден всем, в т. ч. Киеву.
Между тем, как пишет пресса, администрация Трампа собирается выдвинуть предложение по размещению на Украине миротворческих сил, пишет Бэндоу. Такая инициатива получила бы больше шансов на успех в том случае, ежели Белый дом предложил бы «комплексное соглашение». Вот его вероятная суть: Украина останется нейтральным государством, а Вашингтон даёт обещание прекратить экспансию НАТО.
Бэндоу считает, что вашингтонские политики, однако, «не могут представить себе жизни без врага». В реальности же «так называемая российская угроза» — пустой звук. «Владимир Путин — неприятный авторитарный лидер, — отмечает эксперт, — но его царство свободнее, чем владения американских союзников вроде Египта, Саудовской Аравии и Турции, а последних Вашингтон щедро одаривает и вниманием, и деньгами, и оружием. Вмешательство же Москвы в выборы, которое, судя по всему, имело даже при самой щедрой оценке лишь незначительный эффект, было скверным делом, но жаловаться в этом случае Вашингтону не слишком к лицу: по некоторым подсчётам, США в прошлом вмешивались в выборы в 81 стране, а администрация Клинтона сделала в 1996 году всё возможное, чтобы обеспечить переизбрание Бориса Ельцина, что, по иронии судьбы, в итоге и обернулось президентством Путина». К тому же нынешнюю Россию, подчёркивает Бэндоу, уж никак не назовёшь «идеологическим конкурентом» Соединённым Штатам: «путинизм не нравится почти никому, кроме самого Владимира Путина и его дружков», вместе с тем лидер России никогда не был «идеологом-коммунистом». Путин лишь «напоминает типичного царя: требует уважения к России и уделяет особое внимание её безопасности».
Последнее, убеждён мистер Бэндоу, и объясняет внешнюю политику Кремля, в частности, позицию по Сирии, по Украине и Грузии: два последних государства он не намерен «пускать» в НАТО.
Противостояние Москвы экспансии «исторически враждебного ей альянса» не должно удивлять, считает автор журнальной статьи. При этом никаких признаков того, что Путин якобы «замышляет нападение», не наблюдается. Россию Бэндоу определяет как «слабеющую державу», потерявшую статус сверхдержавы «четверть века тому назад». Сегодня она — «региональная военная держава со слабым экономическим и нестабильным политическим фундаментом».
Из материала политолога можно сделать следующий вывод: прекращение украинского конфликта, а заодно и отказ от пропаганды мнимой «русской угрозы» пошло бы на пользу и США, и Европе, и самой России, не говоря уж об отдельно взятой Украине, где от антироссийских настроений народу живётся отнюдь не лучше. Кроме того, улучшение американо-российских отношений позволило бы планете хоть чуть-чуть отойти от новой гонки вооружений. Впрочем, говорить о стремлении американских ястребов к политике мира не приходится.
Россия не представляет собой настоящей угрозы для Соединённых Штатов. Её политика в отношении Украины направлена на то, чтобы не допустить вступления этого государства в Североатлантический альянс. Так считает политолог, бывший помощник Рональда Рейгана Даг Бэндоу, статью которого для «The National Interest» цитирует сайт «ИноТВ».
Эксперт полагает, что для урегулирования украинского кризиса США должны предоставить России гарантии сохранения Украины в качестве нейтральной страны. Подобный компромисс окажется выгоден всем, в т. ч. Киеву.
Между тем, как пишет пресса, администрация Трампа собирается выдвинуть предложение по размещению на Украине миротворческих сил, пишет Бэндоу. Такая инициатива получила бы больше шансов на успех в том случае, ежели Белый дом предложил бы «комплексное соглашение». Вот его вероятная суть: Украина останется нейтральным государством, а Вашингтон даёт обещание прекратить экспансию НАТО.
Бэндоу считает, что вашингтонские политики, однако, «не могут представить себе жизни без врага». В реальности же «так называемая российская угроза» — пустой звук. «Владимир Путин — неприятный авторитарный лидер, — отмечает эксперт, — но его царство свободнее, чем владения американских союзников вроде Египта, Саудовской Аравии и Турции, а последних Вашингтон щедро одаривает и вниманием, и деньгами, и оружием. Вмешательство же Москвы в выборы, которое, судя по всему, имело даже при самой щедрой оценке лишь незначительный эффект, было скверным делом, но жаловаться в этом случае Вашингтону не слишком к лицу: по некоторым подсчётам, США в прошлом вмешивались в выборы в 81 стране, а администрация Клинтона сделала в 1996 году всё возможное, чтобы обеспечить переизбрание Бориса Ельцина, что, по иронии судьбы, в итоге и обернулось президентством Путина». К тому же нынешнюю Россию, подчёркивает Бэндоу, уж никак не назовёшь «идеологическим конкурентом» Соединённым Штатам: «путинизм не нравится почти никому, кроме самого Владимира Путина и его дружков», вместе с тем лидер России никогда не был «идеологом-коммунистом». Путин лишь «напоминает типичного царя: требует уважения к России и уделяет особое внимание её безопасности».
Последнее, убеждён мистер Бэндоу, и объясняет внешнюю политику Кремля, в частности, позицию по Сирии, по Украине и Грузии: два последних государства он не намерен «пускать» в НАТО.
Противостояние Москвы экспансии «исторически враждебного ей альянса» не должно удивлять, считает автор журнальной статьи. При этом никаких признаков того, что Путин якобы «замышляет нападение», не наблюдается. Россию Бэндоу определяет как «слабеющую державу», потерявшую статус сверхдержавы «четверть века тому назад». Сегодня она — «региональная военная держава со слабым экономическим и нестабильным политическим фундаментом».
Из материала политолога можно сделать следующий вывод: прекращение украинского конфликта, а заодно и отказ от пропаганды мнимой «русской угрозы» пошло бы на пользу и США, и Европе, и самой России, не говоря уж об отдельно взятой Украине, где от антироссийских настроений народу живётся отнюдь не лучше. Кроме того, улучшение американо-российских отношений позволило бы планете хоть чуть-чуть отойти от новой гонки вооружений. Впрочем, говорить о стремлении американских ястребов к политике мира не приходится.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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