Стрелковое оружие 21 века (часть третья)

Кстати, а как обстояло дело с понимаем данного тренда в развитии стрелкового оружия на рубеже веков за рубежом? Например, в тех же США долгое время проводились работы по проекту ISR (индивидуальная штурмовая винтовка), которая должна была представлять собой гибрид автоматической винтовки и гранатомета: винтовка калибром 5,56-мм и гранатомет – 20-мм – комплекс получил название OICW. Причем винтовка обладала прицельной дальностью стрельбы 300 метров, а гранатомет – 1000! Выстреливаемая им граната взрывалась не при прямом попадании в цель, а над ней или около нее, что позволяет поражать противника даже в том случае, если тот находится за углом. Американские военные говорили, что теперь враг может бежать, но не сможет убежать. Правда, главной «изюминкой» нового оружия они все-таки считали его «оптику», а точнее – систему наведения. В ней предусматривался лазерный целеуказатель и компьютер, определяющий расстояние до цели, в то время как задача компьютера была рассчитать параметры выстрела и передать информацию в микрочип, встроенный в 20-мм гранату. Благодаря этому вроде бы достигается практически 100-процентная эффективность поражения противника. Прицел оборудован инфракрасными линзами для ведения ночного боя. Возможна установка видеокамеры с многократным увеличением для наблюдения за противником. И все это очевидно так оно и было, вопрос только в том, а где сейчас эта самая винтовка?!По первоначальным планам, каждое пехотное отделение из девяти человек должно было получить четыре таких стрелковых комплекса, которые таким образом заменили бы состоящие на вооружении винтовки М16А2 с подствольным гранатомётом М203 и ручные пулемёты M249. По расчётам, эффективность винтовок OICW по сравнению с комплексом М16/М203 должна увеличиться в 5 раз за счёт возможности подавления пехотного отделения противника на дальностях 800—1000 м гранатой воздушного подрыва. Действовать она должна была так: дальномером измерялась дальность до цели, затем она отображалась на дисплее прицела и автоматически вводилась в систему управления огнём, которая рассчитывала поправки на условия стрельбы и определяла количество оборотов гранаты, которые она должна была сделать на траектории. При этом происходило совмещения точки неконтактного подрыва гранаты с контуром цели и когда она туда долетала – происходил ее подрыв!Однако, главным камнем преткновения стала цена – при серийном производстве стоимость новой системы составила бы около $10 тыс. (стоимость М16А2 - $600-700). Вес в 8,16 кг (данные на 2003 год), признали «неприемлемым для сухопутных войск США» (по ТЗ он не мог превышать 6,35 кг).Дальше, собственно, можно и речь не вести о новых американских винтовках для будущих «экологических войн». Но это не значит, что «там» о новом оружии не думают. Думают и еще как – в агентстве ДАРПА. И уже пришли к выводу о необходимости оснастить американских солдат одноразовыми системами связи. До одноразового оружия всего лишь один шаг!Винтовка FN 2000В Бельгии в 2001 году была создана модульная система FN 2000. Это также гибрид винтовки и гранатомета, причем последний имеет более крупный калибр 40-мм. Вес 4 кг, так что тут все нормально. Стрелянные гильзы выбрасываются вперед.Так что российский автомат АК-12 на фоне всех этих монстров хотя и выглядит несколько «гадким утенком», вполне может стать дешевым и практичным оружием «надолго», а это в эпоху роботов-дронов представляется также очень важным качеством для любого вида стрелкового оружия, претендующего на массовое производство и использование. Хотя, как здесь об этом уже говорилось в предыдущих материалах, именно та страна, которая первой сделает шаг в сторону «стреляющих компьютеров», добьется большего превосходства над другими странами, причем даже большего, чем имея гиперзвуковые ракеты…Какие цели ставят перед собой создатели новых поколений современного стрелкового оружия, и какие проблемы оно сегодня должно решать? Считается, что оно должно выводить из строя сильно защищенные цели – ну, скажем, прикрытые 20 слоями кевлара, либо броней из титановых пластин, иметь прицельную дальность более высокую, чем сейчас, и эффективно поражать на этом расстоянии движущиеся цели. В то же время оружие должно быть предельно легким, иметь большой боекомплект, ну а надежность – это традиционное требование, предъявляемое к любому оружию во все времена!Интересно, что, несмотря на обилие всевозможных опытных образцов, в том числе и на жидком топливе, а также использующих безгильзовые боеприпасы, ничего из этого на вооружение армии так и не попало, хотя некоторые из них и выглядят довольно привлекательно. Уж слишком много всего в этом случае здесь ставится на карту, вот почему и ошибиться здесь просто невозможно! Естественно, что те, кто берется за совершенствование различных образцов стрелкового оружия, обычно чаще всего начинают с пистолетов, поскольку это оружие отчасти проще других, да и потребность в них все-таки меньше, чем в других его видах.Ну, а теперь, уважаемые читатели нашего сайта, обратите внимание вот на этот «исторический документ», появившийся на свет божий ровно 37 лет тому назад, то есть в 1980 году:442353 Пензенская обл., Кондольский р-н, Покрово-Березовка, школаШПАКОВСКОМУ В.Тов. Шпаковский В.!На Ваше письмо, адресованное Министру обороны, сообщаю, что войсковая часть 64176 рассмотрела предложение "Пистолет" и отмечает следующее:1. Предлагаемое Вами конструктивное решение пистолета с блоком стволов одноразового использования не обладает новизной, т.к. известен западногерманский пистолет BNW-2, снабженный блоком стволов одноразового использования с активно-реактивными пулями.2. Носимый боекомплект у отечественного пистолета ПМ составляет 16 патронов (2 снаряженных магазина). Для создания такого боекомплекта в предлагаемой Вами конструкции потребуется 2-3 блока стволов, поэтому преимуществами по весовым характеристикам эта конструкция в сравнении с пистолетом ПМ обладать не будет (плотность полипропилена 0,9 г/см кубических), а по габаритным характеристикам будет значительно уступать.3. Использование в качестве материала блока нарезных стволов полипропилена (ТУ6-О5-1105-73), обладающего низкой морозостойкостью (-5:- 15) и низкой температурой плавления (176 градусов; рекомендуемый диапазон эксплуатации до 120:140 градусов), недопустимо, т.к. не будет обеспечена безопасность стрельбы. Ввиду высоких температур продуктов горения при выстреле (2800 градусов) возможно "размягчение соседних с использованным стволов, что приведет к нестабильности баллистических характеристик".На основании вышеизложенного Ваше предложение "Пистолет" для нас практической ценности не представляет и к реализации неприемлемо.КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 64176-В В. В. СЕМЕНОВ"13" мая 1980г.561/17/173На самом деле это была никакая не «войсковая часть», а НИИ Министерства обороны. Ну, а в то время был я весьма самонадеянным молодым человеком, работал учителем в сельской школе, и вот как-то раз, пробираясь от нее до железнодорожной станции 15 км пешком по черноземной российской дороге, или, лучше сказать, прямиком по «проезжей земле», решил вот так «походя» придумать эффективный пистолет, равного которому ещё не было!Пистолет для боевых пловцов из ГерманииПрежде всего, подумал о том, что пистолет в наше время – это оружие статусное, поскольку требуется лишь изредка. Вот почему таскать на себе порядочный вес легированной стали и цветных металлов сегодня вряд ли имеет смысл. В то же время, при всей его статусности есть люди, которые пользуются им постоянно, да и статусное оружие точно так же должно поражать противника наверняка, как и всякое другое. Вот так и родилась у меня идея пистолета, сделанного целиком из пластмассы с блоком стволов, которые одновременно являются и патронниками, причем одноразового использования, и компьютерным управлением и воспламенением!Принципиальная схема пистолета автора мод.1980 г.Как видно из ответа, все то, что я тогда предлагал, было уже либо известно, хотя в открытой печати об этом тогда и не сообщалось, либо технически трудноосуществимо. Хотя, будь у меня под руками пластмасса с более высокой термостойкостью, то ... почему бы и нет? Как бы там ни было, а уже спустя какое-то время я узнал о том, что австралийский изобретатель О'Дуайер запатентовал свое стреляющее приспособление под названием «Метал Шторм» – по сути дела все ту же самую древнюю эспиньоль, но только лишь выполненную на более высоком технологическом уровне.Главная изюминка конструкции О'Дуайера в расположении пуль в стволе одна за другой, причем заряд пороха размещается позади каждой из них, а воспламенение осуществляется при помощи компьютера. Благодаря этому на испытаниях была получена немыслимая скорострельность, равная ОДНОМУ МИЛЛИОНУ ВЫСТРЕЛОВ В МИНУТУ!Вот и появился на свет пистолет VLe, менее скорострельный, но, тем не менее, способный сделать 50 тысяч выстрелов в минуту. А вот что это давало: первые три пули, выпущенные из этого пистолета почти в один момент, летят практически по одной траектории. И хотя отдача даже за такое короткое время чуть-чуть смещает оружие, разброс пуль получается все равно небольшим. А раз так, то шанс попасть в цель с первого «тройного» выстрела значительно повышается. Причем, любопытно, что в этом пистолете была предусмотрена электронная система идентификации владельца. Так что, не зная «пароля», стрелять из него было нельзя!Потом О’Дуайер наладил контакт с армией США, которая заинтересовалась технологией австралийца. Ни о каких закупках и, тем более, принятии на вооружение речи так и не идет. Но при поддержке, в числе прочего, и американцев О’Дуайер продолжает свои исследования.Пистолет «Метал Шторм» О’ Дуайера.Ну, а я тогда ничего этого не знал, и сделал макет этого пистолета из бумаги, пропитанной эпоксидной смолой, после чего испытал его в действии. В нем было семь стволов, размещенных по кругу, с воспламенением зарядов в каждом из них от лампочки карманного фонаря с раздавленным стеклом и пулями, выточенными из… говяжьих костей для супа! Стреляющий механизм представлял собой простой «галетный переключатель», соединенный проводами с лампочками. Батарейки питания располагались в рукоятке. Самое интересное, что поскольку пистолет этот задумывался как одноразовый, все свободное пространство в нем было заполнено смесью калиевой селитры с сахаром, в которой тоже была утоплена восьмая по счету лампочка!На испытаниях ни одна из семи пуль-стрелок с крестообразным оперением из лезвий от бритв «Нева» с 10 метров так и не пробила стандартную пластилиновую мишень НАТО (ох, сколько на неё тогда у меня ушло пластилина!), но зато кувыркались в ней так, что найти их потом мне стоило немалого труда. Ну, а затем я нажал на спусковой крючок последний раз, и мой пистолет прямо у меня на глазах превратился в пепел!Затем, уже в 90-ые годы были попытки продвинуть его через официальные организации, которые отправляли проект даже в Тулу, откуда приходили довольно странные отзывы – «все хорошо, очень оригинально, но диаметр ствола велик, вдруг туда попадет грязь?» Бизнесмены посмеялись, однако риск, по их мнению, был все-таки слишком велик для того, чтобы финансировать этот проект.И вот теперь очередной виток НТР выводит его на качественно новый уровень. Сегодня известно – и наши СМИ об этом сообщали, что некий предприимчивый молодой человек по имени Коди Уилсон, студент из Техаса, сумел распечатать в технологии 3D точную копию американской штурмовой винтовки AR-15 и даже произвести из неё несколько выстрелов. Единственной металлической деталью в ней оказался… стальной боек, разбивающий патронный капсюль, ну и сами патроны, правда, меньшей, по сравнению с боевыми, мощности. Затем он сделал ещё и пистолет с говорящим названием Liberator – «Освободитель». Считается, что программы распечаток различных видов оружия можно будет заказать даже через Интернет, и… кто знает, во что такое вот копирование может вылиться в самое ближайшее время?Сделана и металлическая копия «Кольта» 1911А1, правда обошлась она в $2 тыс. и пришлось детали вручную немного подшлифовать. Но это ведь только начало!3D принтер.Так что, если подумать, то копия любого современного пистолета либо автомата в 3D это уже… «каменный век»! Ведь если объединить принцип действия пистолета О’Дуайера с технологией 3D, то… можно создать и куда более совершенные и оригинальные стреляющие «гаджеты» и, в частности, вот такой, как тот, что вы видите на приведенной здесь фотографии!Пистолет (массогабаритный макет) с блоком стволов на 48 выстрелов в технологии 3D.Пистолет весь целиком распечатан в 3D из термостойкой пластмассы и по сути дела является одноразовым. Блок стволов имеет 16 каналов, в каждом из которых находится сразу по три боеприпаса, каждый из которых располагается внутри ампулы из тефлона. Сама пуля похожа на германскую ручную гранату Второй мировой войны, имевшую цилиндрическую боевую часть и очень длинную рукоятку, только вот в данном случае на конце этой «рукоятки» предусмотрено крестообразное хвостовое оперение, поскольку стволы у этого пистолета не нарезные, а гладкие! Здесь же находится пороховой метательный заряд и микрочип с воспламенителем. Причем микрочип инициируется микроволновым излучением стреляющего механизма, поэтому контактных проводов пистолету не требуется, что обеспечивает ему полную герметичность. Сегодня уже созданы маленькие девайсы без батарей, которые умеют находить и отражать ТВ-сигналы. В частности, журнал Science News сообщал, что учеными из Вашингтонского университета была создана беспроводная система связи, которая от всех существующих отличается тем, что для питания энергией ей не нужна аккумуляторная батарея. Новая технология получила название «ambient backscatter», что можно перевести как «использующая рассеянные сигналы». Вот и микрочипы в пулях этого пистолета вполне могут использовать эту систему обмена сигналами. Не сейчас – так в недалеком будущем!Продолжение следует…