Глава разведки ФРГ: Россия – скорее угроза, нежели партнер
Руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Бруно Каль призвал западные страны быть готовыми ответить на «потенциальную угрозу» со стороны РФ, но при этом отметил, что необходимо сохранить с ней «тесные связи», передает РИА Новости.
Он добавил, что Россия вернулась на международную арену в качестве «неудобного партнера». Теперь Западу нужно быть готовым «балансировать и сдерживать» эту угрозу.
При этом, по словам Каля, западным странам «необходимо сохранить тесные связи и каналы взаимодействия», отвечая на заинтересованность Москвы в сотрудничестве.
В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс продолжает расширять инициативы, называя свою деятельность «сдерживанием российской агрессии». В Кремле в связи с этим не раз отмечали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для нее действия.
В лице России мы имеем скорее потенциальную угрозу, нежели партнера в области безопасности,сказал Каль, выступая в Мюнхене.
Он добавил, что Россия вернулась на международную арену в качестве «неудобного партнера». Теперь Западу нужно быть готовым «балансировать и сдерживать» эту угрозу.
При этом, по словам Каля, западным странам «необходимо сохранить тесные связи и каналы взаимодействия», отвечая на заинтересованность Москвы в сотрудничестве.
В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс продолжает расширять инициативы, называя свою деятельность «сдерживанием российской агрессии». В Кремле в связи с этим не раз отмечали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для нее действия.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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