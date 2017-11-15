10:51 15 ноября

Глава разведки ФРГ: Россия – скорее угроза, нежели партнер

Руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Бруно Каль призвал западные страны быть готовыми ответить на «потенциальную угрозу» со стороны РФ, но при этом отметил, что необходимо сохранить с ней «тесные связи», передает РИА Новости.



В лице России мы имеем скорее потенциальную угрозу, нежели партнера в области безопасности,
сказал Каль, выступая в Мюнхене.


Он добавил, что Россия вернулась на международную арену в качестве «неудобного партнера». Теперь Западу нужно быть готовым «балансировать и сдерживать» эту угрозу.

При этом, по словам Каля, западным странам «необходимо сохранить тесные связи и каналы взаимодействия», отвечая на заинтересованность Москвы в сотрудничестве.

В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс продолжает расширять инициативы, называя свою деятельность «сдерживанием российской агрессии». В Кремле в связи с этим не раз отмечали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для нее действия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Ami du peuple Сегодня, 08:19
    Он добавил, что Россия вернулась на международную арену в качестве «неудобного партнера»
    Наполеон и Гитлер полностью разделяют мнение главы БНД! bully
    Ami du peuple
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:25
      Глава разведки ФРГ: Россия – скорее угроза, нежели партнер

      Ай ай ай...горе то какое... smile
      Тот же ЛЕХА
      1. Logall Сегодня, 08:29
        Горе не горе, Но еще один имбицил решил попиариться за наш счёт!
        А между тем напряженность на границе НАТО- Россия возрастает. Как раз из-за подобных заявлений...
        Logall
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:35
          А между тем напряженность на границе НАТО- Россия возрастает. Как раз из-за подобных заявлений...


          Я этому неудивлен...ведь было же обещание западных лидеров Горбачеву не подгонять войска НАТО к границам РОССИИ ,а они его нарушили...и сейчас удивляются а почему РОССИЯ предпринимает меры для своей защиты от агрессии НАТО.

          Забыли видать про нападение НАТО на Югославию или Ливию а мы то это прекрасно помним ...чем кончается экспансия ЗАПАДА на восток...только
          войной.
          Тот же ЛЕХА
          1. Logall Сегодня, 08:41
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            чем кончается экспансия ЗАПАДА на восток...только
            войной.

            Не ужели им не страшно? Или думают, что Россия спасует и ляжет?
            Никогда!
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 08:57
              Саша, привет! hi Чего-то подобного следовало ожидать: Тереза Мэй показала новые направление и риторику тявканья на Россию. Тевтоны уже подхватили эстафету. Кто следующий? wink
              Джедай
              1. Монос Сегодня, 09:03
                Утро доброе, Максим. hi
                Он добавил, что Россия вернулась на международную арену в качестве «неудобного партнера»

                smile Немцы знаю о чём говорят.
                Монос
                1. Джедай Сегодня, 09:11
                  Виктор, рад приветствовать! hi
                  Цитата: Монос
                  Немцы знаю о чём говорят.

                  Видать, забывать начали, так и просят напомнить. wink Всё тявкают уж который год про "агрессивных русских", а русские всё не нападают... Печалька... crying
                  Джедай
                  1. Logall Сегодня, 09:17
                    Русские в гости не ходят, у себя встречают! Но проводить любят до дома...
                    Макс hi
                    Logall
                    1. Джедай Сегодня, 09:21
                      Цитата: Logall
                      Русские в гости не ходят, у себя встречают!

                      Навеяло вот:
                      Джедай
                  2. Logall Сегодня, 09:25
                    Макс, эти походу не распробовали... Ну или на халяву и уксус...
                    Logall
                    1. Джедай Сегодня, 09:35
                      Цитата: Logall
                      Ну или на халяву и уксус...

                      ... и хлорка - творожок. lol
                      Джедай
                  3. Logall Сегодня, 09:46
                    Я бы сказал Какой творожок нужно, а точнее сырок... Но боюсь!
                    Logall
                    1. Джедай Сегодня, 09:50
                      Ты намекнул - я тебя понял. wink
                      Джедай
        2. To be or not to be Сегодня, 08:40
          Только Не имбицил .
          Он заботится о руководящей роли Германии в европейском сообществе.в создаваемых военных структурах ЕС.
          Он прекрасно понимает .что для Германии да и других стран со стороны России нет угроз.
          Но . для объединения стран Европы под началом Германии нужен жупел =пугало для них.Вот и используют старые наработки времен царя Гороха .адольфа .и методички из-за океана.
          To be or not to be
          1. Владимир16 Сегодня, 09:33
            Цитата: To be or not to be
            Но . для объединения стран Европы под началом Германии нужен жупел =пугало для них.

            Вы сейчас назвали нашу страну "пугалом". Не процитировали кого-то, а сами применили это слово. Продемонстрировали свою эрудированность и глубокие аналитические способности результатом коих стало признание Вами нашей страны "жупел =пугало".
            Пора браться за голову. Как минимум фильтровать речь.
            Владимир16
      2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 09:16
        Ага, таких партнёров за хобот да в музей.
        Анкыпельгыгыргын
    2. Маз Сегодня, 08:35
      Похоже что Буруно Кало себе на пенсию зарабатывает. Обычно чиновники в ЕС умнеют после отставки
      Маз
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:39
        Кало себе на пенсию зарабатывает


        smile Пока что происходит калоиспускание...недостойное для здравомыслящего политика.
        Тот же ЛЕХА
    3. Зяблицев Сегодня, 08:40
      Надо будет и 4-й раз в Берлин войдем...
      Зяблицев
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:44
        Н
        адо будет и 4-й раз в Берлин войдем...


        Ага и кого мы там увидим... belay

        Что то мне не хочется туда входить... what

        Тот же ЛЕХА
        1. Зяблицев Сегодня, 08:50
          В них входить не будем laughing , а на территорию населенную п...(кто у Вас на фото)немцами, если эти п (кто у Вас на фото)..немцы будут наглеть и борзеть, войти можно и нужно! hi
          Зяблицев
          1. Идущий Сегодня, 09:16
            Что то мне не хочется туда входить


            США своего добились , нет больше Германии , толлерастия накрыла всю Европу медным тазом и не только Европу.
            Идущий
      2. Krasnyiy komissar Сегодня, 09:33
        В этот раз в берлин войдут "вежливые" ракеты.
        Krasnyiy komissar
    4. Кент0001 Сегодня, 08:46
      Объясните ДЕБИ ЛУ, что угроза - это терроритсы из африки (которые очень любят их женщин) а не Россия. А так, другого он бы и не сказал, так как по факту является амеровской подстилкой.
      Кент0001
  2. 210окв Сегодня, 08:26
    БНД?Оно еще есть?Я думал что данные разведки они давно уже из соцсетей берут.
    210окв
  3. федоров Сегодня, 08:28
    но при этом отметил, что необходимо сохранить с ней «тесные связи»,

    Редкосные ушлепки. Одним задом на трех стульях. am
    Жрали бы колбаски с "гостями" с востока ,запивая пивом на гейпарадах и не выеживались.
    федоров
  4. василий50 Сегодня, 08:30
    Ну такова культура европейца. Все кто может дать сдачи зачисляются во враги. Другого отношения даже к соседям европейцы не знают. Отсюда и многочисленные оправдания в войнах на уничтожение. От крещения до демократизации.
    Вообще то христианство позволило развить разного рода идеи, на все случаи жизни. Берёшь *христианские заветы* и выбираешь на любой случай, от *возлюби ...* до *уничтожить до седьмого колена*.
    Удобная вера. Всё что ни сотворишь всё угодно богу, за всё прощение грехов, ну и рай как последнее прибежище.
    василий50
  5. Masya Masya Сегодня, 08:30
    Россия вернулась на международную арену в качестве «неудобного партнера»

    Неудобно, блин, штаны через голову надевать...
    И помедленнее на поворотах...
    В лице России мы имеем скорее потенциальную угрозу
    Masya Masya
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 08:32
    ... им, этим бредоносцам, походу премии дают кто больше гадостей наговорит. bully вот и стараются друг перед другом... angry
    a.s.zzz888
  7. pvv113 Сегодня, 08:33
    Россия вернулась на международную арену в качестве «неудобного партнера»

    Россия с вечно бухим Ельциным была им намного удобнее
    pvv113
  8. лысова Сегодня, 08:35
    --- " Руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Бруно Каль " --- А что, даже не плохо, пока такого ранга руководители, напичканы в альянсе. Кроме ахинеи, ничего разумного.
    лысова
    1. kirgiz58 Сегодня, 10:42
      Цитата: лысова
      " Руководитель Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Бруно Каль "

      Сразу вспомнился бородатый анекдот как грузин грузина учил русскому языку;"запомни Гиви, сол и фасол пишутся с мягким знаком, а вилька и тарелька бэз мягкого знака". Так и кал(фамилия руководителя БНД) пишется без мягкого знака и соответствует ему полностью. smile
      kirgiz58
  9. федоров Сегодня, 08:38
    - Почему у Вас в России такие плохие машины и дороги, вот у нас в германии...В гости к примеру поехать..
    - А Мы в гости на танках ездим..
    федоров
  10. штольц Сегодня, 08:41
    ...Россия вернулась на международную арену в качестве «неудобного партнера»

    Уж лучше быть "угрозой", чем таким партнером, которого все, кому не лень, всячески унижают.
    штольц
  11. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:46
    Глава разведки ФРГ: Россия – скорее угроза, нежели партнер
    Немцы и не такое ляпать будут.Подождите.
    В Польше небывалый взлёт фашистов. Какой будет прекрасный повод соединить границу РФ и Германии по земле.Всё идёт по плану. Беженцы -Фашизм- По морде-Страшный сон англосаксов( РФ +Германия) . К 2030 США "сожмакнётся" до своих официальных границ.А у нас арктическая группировка войск развивается а у американцев контингент жителей изменился не в пользу белых и тд.. feel bully В общем в интересное время живём коллеги. hi
    Наблюдатель2014
  12. agel26r Сегодня, 08:51
    а неудобство заключается в том , что не Россию имеют, а она имеет. И чего Калу не нравиться, ведь вам не впервой ?
    agel26r
  13. Романенко Сегодня, 09:03
    Дорогой Бруно, а на что же вы еще рассчитывали - обложить границу России батальонами НАТО, постоянно шнырять вдоль нее на разведовательных самолетах и в ответ ничего?
    Согласитесь, это было бы просто глупо.
    Как аукнется - так и откликнется.
    Романенко
  14. Идущий Сегодня, 09:12
    Глава разведки ФРГ: Россия – скорее угроза, нежели партнер


    Беда в Германии , совсем беда , если главный разведчик такой ангажированный политиками и не должен он публично выступать.
    Идущий
  15. rocket757 Сегодня, 09:53
    Нормально так получается ... государство которое нападало на соседей не малое количество раз и развязало две самые кровавые войны в истории человечества!!! они теперь что, за голубков от мира выступать решили???
    нет, я понимаю. что они теперь практически толерантными стали, но нести бред за агрессивную Россию эт наглость.
    rocket757
  16. rotmistr60 Сегодня, 10:36
    Бруно Каль призвал западные страны быть готовыми ответить на «потенциальную угрозу» со стороны Р

    Бруно, Бруно, историю нужно было еще в школе учить. Или вам не говорили о том сколько раз Германия пыталась "разобраться" с Россией и чем это заканчивалось? А мы частенько говорим о том, что у немцев срабатывает генетическая память. Может у кого и срабатывает, но не у этих.
    rotmistr60
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