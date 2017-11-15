"В США опасаются снижения контроля в российском ядерном комплексе"

Сегодня, когда русские трудятся над созданием новых ядерных вооружений и новых систем доставок ядерного оружия, расширяя свою инфраструктуру, эти проблемы могут стать еще более острыми в предстоящие годы,

Уровень безопасности ядерного комплекса России может снизиться из-за выхода страны из «двустороннего сотрудничества» с США по данным вопросам, передает РИА Новости заявление спецпомощника американского президента по вопросам нераспространения ОМУ Кристофера Форда.Выступая на конференции в Hudson Institute, он отметил, что «Москве необходимо будет выделить значительные финансовые и людские ресурсы для обеспечения адекватной безопасности своей ядерной инфраструктуры, но это не всегда является вопросом, который Россия ставит перед собой».По мнению Форда, это обстоятельство может повлечь за собой обострение проблем в ядерном секторе.сказал спецпомощник американского президента.