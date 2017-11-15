В США опасаются снижения контроля в российском ядерном комплексе
Уровень безопасности ядерного комплекса России может снизиться из-за выхода страны из «двустороннего сотрудничества» с США по данным вопросам, передает РИА Новости заявление спецпомощника американского президента по вопросам нераспространения ОМУ Кристофера Форда.
Выступая на конференции в Hudson Institute, он отметил, что «Москве необходимо будет выделить значительные финансовые и людские ресурсы для обеспечения адекватной безопасности своей ядерной инфраструктуры, но это не всегда является вопросом, который Россия ставит перед собой».
По мнению Форда, это обстоятельство может повлечь за собой обострение проблем в ядерном секторе.
Выступая на конференции в Hudson Institute, он отметил, что «Москве необходимо будет выделить значительные финансовые и людские ресурсы для обеспечения адекватной безопасности своей ядерной инфраструктуры, но это не всегда является вопросом, который Россия ставит перед собой».
По мнению Форда, это обстоятельство может повлечь за собой обострение проблем в ядерном секторе.
Сегодня, когда русские трудятся над созданием новых ядерных вооружений и новых систем доставок ядерного оружия, расширяя свою инфраструктуру, эти проблемы могут стать еще более острыми в предстоящие годы,сказал спецпомощник американского президента.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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