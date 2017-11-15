10:52 15 ноября

В США опасаются снижения контроля в российском ядерном комплексе

Уровень безопасности ядерного комплекса России может снизиться из-за выхода страны из «двустороннего сотрудничества» с США по данным вопросам, передает РИА Новости заявление спецпомощника американского президента по вопросам нераспространения ОМУ Кристофера Форда.



Выступая на конференции в Hudson Institute, он отметил, что «Москве необходимо будет выделить значительные финансовые и людские ресурсы для обеспечения адекватной безопасности своей ядерной инфраструктуры, но это не всегда является вопросом, который Россия ставит перед собой».


По мнению Форда, это обстоятельство может повлечь за собой обострение проблем в ядерном секторе.

Сегодня, когда русские трудятся над созданием новых ядерных вооружений и новых систем доставок ядерного оружия, расширяя свою инфраструктуру, эти проблемы могут стать еще более острыми в предстоящие годы,
сказал спецпомощник американского президента.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. 210окв Сегодня, 08:41
    Без сопливых разберемся..Советчики нашлись..
    210окв
    1. destination Сегодня, 08:48
      Ну да,как перестали их пускать в Ясный тот-же,при Борьке как делали,-сразу плохие стали для "партнёров"... laughing
      destination
      1. Владимир16 Сегодня, 09:19
        Регулярно в СМИ печатают гнусные статьи о русских. ВО не исключение. Какой-то матрас заявил, что у русских проблемы с безопасностью в "ядерном комплексе". И этот звездешь наперегонки печатают в СМИ.
        Есть факты???
        На кого работаете? И за чей счет?
        Владимир16
        1. фигвам Сегодня, 09:36
          Уровень безопасности ядерного комплекса России может снизиться из-за выхода страны из «двустороннего сотрудничества» с США по данным вопросам,

          Такое высказывание ещё раз доказывает что в мировоззрении у фша ничего не меняется, весь мир для них туземцы.
          фигвам
        2. edeligor Сегодня, 10:04
          Цитата: Владимир16
          И этот звездешь наперегонки печатают в СМИ.

          Меня также удивляет данный факт. Вопрос - для чего?! Чтоб знали условного противника? Так с этим давно уже перебор...
          edeligor
          1. Dorren Сегодня, 10:36
            Да бросьте вы, наоборот - приятно почитать, что уровень контроля (США) за нашим ядерным комплексом снизился и что значительно снизился уровень его безопасности (для США).
            Dorren
    2. штольц Сегодня, 08:49
      Пусть бы лучше обеспокоились расширением НАТО, ибо
      cегодня, когда русские трудятся над созданием новых ядерных вооружений и новых систем доставок ядерного оружия, расширяя свою инфраструктуру, эти проблемы могут стать еще более острыми в предстоящие годы
      штольц
      1. DMB_95 Сегодня, 10:50
        Сегодня, когда русские трудятся над созданием новых ядерных вооружений и новых систем доставок ядерного оружия, расширяя свою инфраструктуру, эти проблемы могут стать еще более острыми в предстоящие годы
        Именно так . Создание "ещё более острых" проблем для наших врагов - одна из наших приоритетнейших задач .
        DMB_95
    3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:49
      В свое время при Ельцине американцы были допущены в в святая святых нашей страны на наши ядерные объекты и они имели возможность оценить реальный ядерный потенциал России...

      я считал и считаю сейчас это предательством нашей страны и нашего народа...это надо прекратить.
      Тот же ЛЕХА
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:54
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:4 ...я считал и считаю сейчас это предательством нашей страны и нашего народа...это надо прекратить.

        ... пускали в "святая святых" гос.тайн!... просто в голове не укладывается, что мерикатосы ЖИЛИ на этих спец.бектах, и там стояли ИХ флаги!... это надо же так было унизиться!!!... request
        a.s.zzz888
        1. Владимир16 Сегодня, 09:22
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          я считал и считаю сейчас это предательством нашей страны и нашего народа...это надо прекратить

          Вы бы потрудились выражать свой гнев грамотнее. Вы написали от том, что русский народ кого-то предал.
          Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее... wink
          Владимир16
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:03
            Вы бы потрудились выражать свой гнев грамотнее. Вы написали от том, что русский народ кого-то предал.


            Таков русский язык... значение слова или предложения могут быть поняты по разному в зависимости от ситуации и глубины его знания. . smile
            Постараюсь расшифровать то что вы сказали...

            Предательство русского народа(кстати я не писал слово русского)...

            это означает что группа неких политиков или высокопоставленных людей(чиновников ) как хотите...предали интересы нашего народа создав угрозу его безопасности выдав потенциальному врагу все характеристики ядерного потенциала РОССИИ.
            Количество ,состав,качество ,местоположение и возможности производства ядерных боеприпасов а также их носителей .
            На основе этой информации Госдеп США и проводит свою политику в отношении РОССИИ...та же самая стратегия мгновенного удара США это результат такого предательства наших высших чиновников времен Ельцина.

            Вот что я если коротко имел в виду. hi
            Тот же ЛЕХА
      2. Евдоким Сегодня, 09:00
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        В свое время при Ельцине американцы были допущены в в святая святых нашей страны на наши ядерные объекты

        Погуляли, посмотрели ну и хватит. hi
        Евдоким
    4. Монос Сегодня, 08:54
      В США опасаются снижения контроля в российском ядерном комплексе

      То есть, амеров погнали поганой метлой с наших ядерных объектов. Правильно опасаются! Теперь с пивком не погуляешь по режимным объектам, не поковыряешься в секретах. smile
      Монос
    5. Ami du peuple Сегодня, 08:57
      Цитата: 210окв
      Без сопливых разберемся..

      Тут всё несколько тоньше. Именно эти "сопливые" подобными заявлениями готовят "мировое общественное мнение" к необходимости полного международного (читай: штатовского) контроля над российскими ядерными объектами, ибо "Москва не выделяет значительные финансовые и людские ресурсы для обеспечения адекватной безопасности своей ядерной инфраструктуры"
      Понятно, что на данный момент подобное невозможно, но при внутренней политической дестабилизации РФ, "партнеры" могут попытаться "оказать помощь России в вопросах ядерной безопасности"...
      Ami du peuple
      1. iliitchitch Сегодня, 09:11
        Цитата: Ami du peuple
        Тут всё несколько тоньше. Именно эти "сопливые" подобными заявлениями готовят "мировое общественное мнение" к необходимости полного международного (читай: штатовского) контроля над российскими ядерными объектами

        Тоньшее некуда , да . Долго ли готовить будут ? А потом - контроль и учёт ? Да чё за чушь . Как там жирик влупил : "были б пушки , а масло найдётся" , тут он прав . В крайнем случае сами возьмём , сколько надо того масла . Общественное мнение какое-то .
        iliitchitch
        1. Ami du peuple Сегодня, 09:31
          Цитата: iliitchitch
          Долго ли готовить будут ?
          Сколько надо, столько и будут. Время и финансы у них пока есть.
          Цитата: iliitchitch
          А потом - контроль и учёт ?
          Да, и, более того, использование в интересах "мирового сообщества"
          Цитата: iliitchitch
          Да чё за чушь .
          Году эдак в 89-м чушью казалось даже гипотетическое преположение о наличии американских контролеров в Арзамасе-16. И?
          Цитата: iliitchitch
          Как там жирик влупил
          Мнение Жириновского особо весомо, да
          Цитата: iliitchitch
          В крайнем случае сами возьмём
          Пока только отдаем
          Цитата: iliitchitch
          Общественное мнение какое-то
          А вот такое, которое, как приходится признать, совсем не на стороне России в странах консолидированного Запада. И тут каждое лыко в строку...
          Ami du peuple
    6. Зяблицев Сегодня, 09:12
      Очередным стоном пин...американцев удовлетворен! laughing
      Зяблицев
    7. To be or not to be Сегодня, 10:09
      "В США опасаются снижения контроля в российском ядерном комплексе"
      Ничего нового ...их обычная практика ..даже скучно!("вор кричит:"" держите вора""")
      Это следует читать :" США начали разработки в своем ядерном комплексе. Дымовая завеса и переключение внимание мирового сообщества на подобные в РФ "
      To be or not to be
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:50
    Да им только завидовать остаётся нашим достижениям в ядерной отрасли. Одна только система с реакторами на быстрых нейтронах чего стоит. А замкнутый "топливный цикл"? А "толерантное топливо"? Плутоний мы свой на станциях сожгли... Ну так у нас его и "наработать" недолго.
    Горный стрелок
    1. GRF Сегодня, 09:09
      Ага, в чистом поле, где раньше стояли реакторы, его нарабатывающие...


      Кто то разбазаривает добро, а кто то когда то его создавал в "райских" условиях... Жаль, что это все мы...

      Так что насчет недолго, это врят ли, не тот строй, а для этого - мы деньги печатать не умеем ...
      GRF
      1. kuznec Сегодня, 09:21
        Евгений, не в чистом поле, а в горЕ, и не "стояли", а стоЯт, надеюсь, "под паром". Не переживайте, запустить недолго:-)
        kuznec
        1. GRF Сегодня, 09:51
          Это поле у меня из окна видно...
          А трактора работают, да... Но на другом, и делают, другое... Радуют...

          Да я не переживаю, запасов в закромах хватает, спасибо предкам...
          Да и сокращение запасов намеченое на 18тый, вроде притормозили...

          Опохмел он такой...

          И я не гхк имею в виду...
          GRF
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:52
    ... погуляли мерикатосы по нашим спец.объектам и хватит... пора уже и своей головой думать и принимать соответствующие решения... angry
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 08:54
      Привет! hi Пусть за свой ядерный арсенал волнуются - это у них, а не у нас нарики обдолбанные на кнопке сидят! am
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:57
        Джедай Сегодня, 08:54 ↑

        Привет, старина hi !... Максим, написал комет выше, Тому же Лехе... это просто отпад полный, как говорит нынешняя молодёжь, что творилось у нас на спец.объектах!!!
        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 09:02
          Да, я читал.
          Цитата: a.s.zzz888
          ... пускали в "святая святых" гос.тайн!...

          Пустили козла в огород, а ему понравилось! negative
          Джедай
    2. Идущий Сегодня, 09:08
      В голове не укладывается , что такое могло быть и какой умник это посоветовал ЕБНу.
      Идущий
    3. alstr Сегодня, 10:00
      Увы не только погуляли, но и много наших технологий за бесценок купили потому, что людям жить не на что было, а министерство ни копейки не давало.
      Вот и работали по грантам. ((( Правда никаких новых разработок особо не делали - просто свои старые загашники в ход пускали.
      alstr
  4. Pacifist Сегодня, 08:52
    Это говорят люди у которых были потеряны...потеряны Карл!!! 4 ядерных боеприпаса! и дежурная смена сил ядерного удара уличена в употреблении наркотиков и алкоголя во время смены... господа идите в пеший эротический маршрут, беспокоятся они. О себе побеспокойтесь.
    Pacifist
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:00
      Pacifist Сегодня, 08:52
      Это говорят люди у которых были потеряны...потеряны Карл!!! 4 ядерных боеприпаса! и дежурная смена сил ядерного удара уличена в употреблении наркотиков и алкоголя во время смены.

      ... походу, нам давно надо было выйти в одностороннем порядке из договора...
      a.s.zzz888
  5. федоров Сегодня, 08:55
    Все пропало. Клиент уезжает, гипс снимают. и что б больше боялись, крышка им от консервной банки на воротник весом в 150 тонн из Саратовской области
    федоров
  6. Не либероид Русский Сегодня, 08:55
    вот именно, проблемы, для тех, кто эти проблемы ищет.... на пару-тройку сотен килотонн в тротиловом эквиаленте
    Не либероид Русский
  7. Романенко Сегодня, 08:59
    За собой бы лучше приглядывали, одни косяки Вестингауза чего стоят...
    Романенко
  8. annodomene Сегодня, 09:01
    Вот даже российские требования при обеспечении ЯБ на два порядка жестче, чем у МАГАТЭ, ИМХО. Т.ч. в первую очередь пусть наведут порядок у себя fool , а потом указывают большим дядькам, как обеспечить безопасность в ЯОК.
    annodomene
  9. лысова Сегодня, 09:05
    Сказал дятел и долбанул затылком по дереву. Было столько всяких договоров, а вот наше наивное доверие ... !!! Пора кончать, стряпать всякие туалетные бумажки.
    лысова
  10. Верхомнапуле Сегодня, 09:34
    good поссыкивают упыри,правильно бойтесь Россию!!!
    Верхомнапуле
  11. Клебер Сегодня, 09:39
    Вся суть статьи заключается в том, что Россия продолжает проектировать и строить, а не скачет по майданам.
    Клебер
  12. Кент0001 Сегодня, 09:41
    Пусть лучше контролируют своих наркоманов, которые на дежурство в системе ЯО США заступают.
    Кент0001
  13. SklochPensioner Сегодня, 09:48
    "...это не всегда является вопросом, который Россия ставит перед собой."

    Это он про вопросы безопасности
    (цензура))) где-то спал лет десять-пятнадцать, спросонья понёс ахинею)...
    SklochPensioner
  14. rocket757 Сегодня, 09:57
    Выперли их соглядатаев взашей с важных для нашего выживания и безопасности объектов ... вот это и есть забота о БЕЗОПАСНОСТИ.
    Пущай пыхтят теперь и БОЯТЬСЯ!!! эт для всего мира будет полезнее именно в плане безопасности!
    rocket757
  15. Толик_74 Сегодня, 10:13
    Чо курили в пинтагоне, стекловату что ли.
    Толик_74
  16. Стройбат запаса Сегодня, 10:14
    То есть, как я понимаю, в России улучшился контроль за безопасностью ядерных объектов, что сильно огорчает "наблюдателей", лишившихся возможности красть даже крохи наших технологий
    Стройбат запаса
  17. Александр Абдрахманов Сегодня, 10:14
    С Америкой свяжешься - загубишь всю науку в России .К нашим объектам нельзя допускать на пушечный выстрел. Они уже раз были при Ельцине - разорили тысячи заводов в России. Нам надсмотрщик не нужен , сам как нибудь разберемся . Посмотрели фото один раз - и то для США этого много .Самая лживая страна в мире , еще можно туда вставить Украину . Чем что то им доверить - сначала надо пытать целую ни делю .
    Александр Абдрахманов
  18. rotmistr60 Сегодня, 10:39
    Подтекст такого заявления понятен - мы можем помочь вам с безопасностью, только допустите. Ответ напрашивается сам - ищите д.ураков в другом месте.
    rotmistr60
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