Японский меч: все глубже и глубже…(часть 1)

Сжимаю меч -

Он верный друг громам -

И в бой готов,

Отважен и упрям.

Иные зря

Свои проводят дни,



Отважных духом

Не поймут они.

Цао Джи, перевод Л.Е. Черкасского

Не так давно на ВО появлялась статья о самурайских мечах и тем, как кратко и исчерпывающе в ней все было написано, мне понравилось. Однако, тема настолько обширна и занимательна, что, наверное, есть смысл ее продолжить в направлении углубления и рассмотрения под разными углами. Ну, а начать следует с того, что мы попробуем выяснить, почему она так интересна.Китайские мечи, обнаруженные в японских захоронениях кофун. Интересно кольцо на рукоятке. В Европе навершия в форме кольца в средние века имели мечи из Ирландии. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Прежде всего европейский меч иначе просто не с чем сравнивать. А сравнительная информация – самая интересная. Второе: на поле боя они не сталкивались, поэтому любое сравнение остается в достаточной степени умозрительным, а значит… доступным для каждого. Наконец, людей Запада всегда привлекала культура Востока, как полный ее антипод. Кроме того, есть и еще целый ряд сопутствующих обстоятельств.• Японский меч использовался еще сравнительно недавно.• Японские мечи дошли до нас в очень хорошем состоянии, тогда как европейские сохранились плохо. Не так с мечами самураев: меч в возрасте нескольких веков для неспециалиста выглядит как новый.• Традиционное искусство японских кузнецов-оружейников сохранилось со времен Средневековья. Мастерство европейских, по сути, утрачено.• Вплоть до нашего времени сохранились и приемы боя на японских мечах. О европейском искусстве фехтования мы можем судить только по книгам.Короткий меч вакидзаси. Обратите внимание, что рукоятка меча не оплетена, но деталь мэнуки на ней все равно присутствует. (Токийский национальный музей)Все остальное – если мы говорим о мече, как об оружии, – тождественно! И в Японии, и в Европе меч никогда не являлся главным оружием рыцаря. В Японии сначала главным оружием самурая был лук. Сам термин «война, воевать» означал «стрелять из лука». Затем таким оружием, как и в Европе, стало копье. Рыцарь Запада в качестве главного оружия имел копье, и только когда оно ломалось, брался за… боевой бич, топор, шестопер, и только потом – меч. И точно так же поступали и самураи, недаром охрана императора имела на вооружении железные палицы канабо – «против лома нет приема». То есть меч был своего рода сакральным оружием, которое берегли и почитали. Правда, в Японии почитание меча зашло гораздо дальше, чем в Европе.Меч тати, оправленный в стиле хугокураси-нo-тати. (Токийский национальный музей)В Европе в рукояти мечей вкладывались святыни: «волос ангела», «зуб Иоанна Предтечи» или же «гвоздь животворящего Креста Господня». Но поклонялись им, а меч всего лишь играл роль «ковчега». Японцы, будучи синтоистами, считали, что мир населен духами – ками. И свой ками есть у каждого меча! Соответственно хозяин меча тоже рано или поздно становился ками и жил в своем мече, поэтому с мечом следовало обращаться очень уважительно, ибо он был «домом духов».Клинок меча тати мастера Нагамицу. (Токийский национальный музей)Теперь давайте обратимся к историографии предмета, то есть к основе основ.Пожалуй, первым автором, обратившимся к военной истории самураев в СССР, был А.Б. Спеваковский, опубликовавший в 1981 году книгу «Самураи — военное сословие Японии» (М., Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука»). Книга очень интересная, хотя в отношении вооружения в ней присутствует масса неточностей. Исключительную роль в изучении японского вооружения, начиная с 90-ых годов прошлого века, в нашей стране играют работы К.С. Носова, который сам занимается единоборствами с японским оружием, является доктором наук и публикует свои книги не только у нас, но и за рубежом. Последняя из его книг на эту тему - «Оружие самураев» (2016).Клинок меча тати мастера Сукезанэ. (Токийский национальный музей)Перу А. Баженова принадлежит монография «История японского меча» (2001, «Балтика/Антант»), который 15 лет собирал для нее материал в фондах Оружейной палаты Московского Кремля, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС), Центрального Военно-морского музея (ЦВММ), сам владеет искусством ковки, и которого много раз приглашали ведущие музеи страны для составления каталогов японского оружия. Это очень солидное исследование, к которому трудно что-нибудь добавить.Тати мастера Томонари из провинции Битзен, XI век. (Токийский национальный музей)Более узким темам японского меча посвящены работа Е. Скраливецкий «Цуба. Легенды на металле» (2006), «Кодзука. Маленький спутник японского меча» (2009), опубликованные в издательстве «Атлант».Тати мастера Сизу Канэджи, XIV век. (Токийский национальный музей)О японских мечах рассказывается в переводной книге японского историка М. Курэ «Самураи. Иллюстрированная история» ((Пер. с англ. У. Сапциной). М.: АСТ: Астрель, 2007), и там же даны их интересные фотографии. О японских мечах писали английские историки Томас Ричардсон и Энтони Брайант (их книги в переводе на русский можно найти в Сети). Но есть и англоязычные работы, на русский язык не переведенные. Например, Clements J. Medieval Swordsmanship. Illustrated Methods and Techniques. Boulder. USA. Paladin Press, 1998. Правда, тема японского меча в этой работе не главная, но сравнительная информация дается. Даже у Д. Николя в его фундаментальном исследовании: Nicolle D. Arms and Armour of the Crusading Era, 1050 – 1350. UK. L.: Greenhill Books. Vol.1,2, о них написано, хотя и немного.Ну, и конечно, следует упомянуть книги Стивена Тернбулла, издававшиеся у нас в переводе большими тиражами и объединенные в итоге в 696-страничном издании «Самураи. Военная история Японии» (М.: Эксмо, 2013). Правда, слишком уж у него «болтливый» стиль изложения и в подписях под фотографиями не указан их источник и современное местонахождение. Например, как вам вот такая подпись – «Со свитка в Ёсидзаки». И где этот свиток находится и как я могу на него сам посмотреть? Увы, но это очевидный недостаток современной исторической школы, причем не только зарубежной – там некоторые авторы уже пишут под фотографиями даже так: источник – Flicr, - но и нашей отечественной науки и исторической журналистики.То есть сегодня для тех, кто хотел бы заняться изучением японского меча (ну хотя бы ради интереса, чтобы раньше времени не впасть в деменцию) существуют все условия и масса всевозможной литературы. К сожалению, далеко не всегда в нашей стране в тех же музеях создаются условия для работы исследователей тех же японских мечей, что хранятся у них по подсобкам. Знаю музей, где хранится уникальный японский парадный меч с ножнами и рукояткой из перегородчатой эмали (!). Но… как его отснять так, чтобы представить во всей красе? Это и сложно, и дорого. Знаю музеи, куда того же Баженова никогда не пригласят, и где есть интересные мечи, можно сказать, потерянные для исследований.Клинок меча катана работы прославленного мастера Мурамаса, XV век. (Токийский национальный музей)Константин Носов в своей работе о вооружении самураев указывает, что существует четыре типологии японских мечей, основанных на их хронологии. И во всех классификациях годы различаются. Но большинство исследователей выделяют в качестве древнейшей «эпоху древнего меча» – дзёкото, примерно до 795 – 900 гг. Затем идет кото – эпоха «старых мечей» – 795 – 1596 гг. (900 – 1530), потом синто – «новых мечей» – 1596 – 1624 гг. (или 1596 – 1781), за которым последовал период синсинто – «новых новых мечей» – 1624 – 1876 гг. (или 1781 – 1876). Год 1876, кстати, выбран отнюдь не случайно. В этом году в Японии было запрещено их ношение, но история японского меча на этом не закончилась и начался новый период – гэндайто – «новейших мечей» и синсякуто – «современных мечей», сделанных сегодняшними мастерами.Катана мастера Масамунэ с надписью, сделанной золотом. Эпоха Камакура, XIV век, длина 70.8 см. (Токийский национальный музей)Однако все исследователи единодушны в том, что древние мечи периода дзёкото имели прямой однолезвийный клинок и рукоять для одной руки. Мечи были тонкие, несколько сужающиеся к острию и с навершиями, менявшимися от века к веку. Гарда как таковая отсутствовала. Возможно, что какая-то их часть, найденная в Японии, была привезена из Китая, ну, а то, что имело место копирование китайских образцов – несомненно.Затем появились мечи цуруги или кэн, имевшие двухстороннюю заточку, ромбовидное сечение клинка. Длина его у этих мечей варьировалась от 60 до 70 см.Затем в эпоху Хейан (794 – 1191), когда начались бесконечные междоусобные войны и появилась каста самураев, изогнутые мечи постепенно вытеснили прямые мечи, причем известно, что эти мечи, называвшиеся тати, имели клинки длиной до 120 см.В это же время произошло значительное улучшение кузнечного ремесла. Правда, судить об этом можно лишь по нескольким редчайшим экземплярам, включая мечи начала эпохи Хейан. Они обладали почти симметричным обоюдоострым острием, характерным для мечей кэн, но имели уже искривленные однолезвийные клинки. Японцы называют такую форму «киссаки мороха-дзукури», «когарасу-мару» или «когарасу-дзукури». Известно имя кузнеца Ясадзуна, которого считают отцом «типичного японского» меча и который трудился около 900 года.Коси-гатана с когаем в ножнах. Эпоха Намбокуто-Муромати, XIV – XV вв. (Токийский национальный музей)В 1868 году император Мэйдзи лишил сёгуна исполнительной власти и начал править самостоятельно. В стране начали вводиться новшества, заимствованные из европейской культуры. Ну, а когда 1876 году самураев лишили права носить их мечи, плохое время наступило и для кузнецов-оружейников, многие из которых потеряли свою работу. Мечи уже не ценились так, как ценились в прошлом, и очень большое их количество японцы просто продали за границу.В период Сёва (1926 – 1989 гг.) под лозунгом «Сёва» («Просвещённый мир»). японцы начали понемногу возвращаться к былым традициям в культуре и искусство кузнецов-оружейников вновь оживилось. Ну, а в последние десятилетия их ремесло переживает явный расцвет. И в Европе, и в США стало модным и коллекционировать японские мечи, и учиться владеть ими, а уж коллекционирование цуб превратилось если не в повальное, то в очень распространенное увлечение. Достаточно напомнить, что сувенирные японские мечи можно встретить едва ли не в каждом российском магазине подарков или сувениров. Правда, это «не совсем мечи» и даже совсем не мечи, однако сам тренд весьма показателен.Здесь мы встречаемся с одним очень важным отличием европейского меча от японского. В европейском хвостовик клинка, пропущенный через рукоять, расклепывался, что делало невозможным замену рукояти, перекрестия и навершия. То есть такая замена требовала переделки всего меча. Устаревшие с военной или же эстетической точки зрения мечи обычно перековывались, или их отдавали на хранение в часовни или монастыри. В частности, именно в одной из часовен легендарная Жанна Д’Арк обрела меч с тремя крестами на клинке, о котором в народе сразу же стали говорить, что это именно тот самый меч, которым Карл Мартелл побил арабов при Пуатье. Меч пришлось очистить от ржавчины и заново отполировать, а также приделать к нему новую рукоять. То есть хранился этот меч явно ненадлежащим образом.Танто мастера Садайоси. (Токийский национальный музей)Ничего подобного с японским мечом произойти не могло. Дело в том, что все его монтировки на клинке – съемные. Заменить их очень легко. То есть подогнать клинок можно под требование любой моды, хотя сам он останется при этом неизменным! В разное время существовало множество разновидностей оправы меча, многие из которых даже регламентировались распоряжениями самого сёгуна. То есть опять-таки все мечи самураев эпохи Хейан и последующего времени были мечами всадников – то есть тати, а носили их на бедре слева всегда лезвием вниз на шнурах обитори. Креплений для шнуров (или ремней) было всего два. Оправа определялась статусом самурая. Например, полководцы имели мечи в оправе сиридзая-но-тати, с ножнами, на две трети покрытыми шкурой тигра или кабана.Танто мастера Исида Садамуне. (Токийский национальный музей)Так что оправа меча также позволяет определить время изготовления клинка, однако главное – то, что написано у него на хвостовике, где обычно мастер выбивал свое имя. Основных способов монтировки оправы шесть. Но наиболее распространенной является монтировка букэ-дзукури эпохи Синто, которые теперь носили, засунув их за пояс, а не на боку на шнурах. Меч букэ-дзукури имел следующую оправу:• Обтянутую кожей ската деревянную рукоятка, соединенную бамбуковой шпилькой (а не заклепкой!) с плоским хвостовиком и обычно (а у кинжала танто только лишь иногда) оборачивавшуюся шнурами (шелковыми, кожаными либо хлопковыми).• Колпачок для головки рукояти (касира) и кольцо для ее крепления (фути).• Дополнительные украшения рукояти (мэнуки) - маленькие фигурки - вставлявшиеся в оплетку рукояти или же закрепленные на ней без оплетки.• Гарда (цуба). Собственно, и не гарда это вовсе, а совсем наоборот – упор для руки, чтобы она не соскользнула на клинок.• Ножны – сая (чаще всего их делали из древесины магнолии, но известны и костяные) лакированные и обычно украшавшиеся инкрустацией. Ножны также было в обычае снабжать «емкостью» для трех предметов, не встречавшихся в европейских мечах:• дополнительного ножа (ко-гатаны); который мог использоваться в качестве универсального либо метательного (в западной литературе для ее обозначения используется термин «козука», но на самом деле козука это всего лишь рукоятка ко-гатаны);• булавка (когай); которая могла выполнять самые разные функции: служить булавкой для волос и... чтобы воткнуть ее в тело убитого врага или в отрубленную голову, и оповестить этим самым, чей это «трофей», ;• палочек для еды (вари-баси); однако не деревянные, а металлические; по форме они соответствуют когаю, но разделены вдоль.Рукоятки всех этих принадлежностей выступают из отверстий в ножных и проходят через отверстия в цубе. В Европе времен позднего Средневековья также нередко прилагались футляры с принадлежностями, в число которых входил и нож. Так что определенно сходство здесь явно налицо.Вакидзаси мастера Исида Садамуне. (Токийский национальный музей)Нужно отметить и то отличие европейское меча от японского, что последний имел более богато украшенные металлические детали монтировки, такие, как колпачок головки, крепежное кольцо рукояти, накладки на рукоять и цубу (по идее не надо бы эти японские слова склонять, но лучше все же придерживаться норм русского языка, чем японского!), а также когай и ко-гатану. Конечно, очень простые по отделке мечи известны и в Японии. Однако европейские в целом им все равно проигрывают. Украшения японского меча выдерживались в одном стиле, причем делал их один и тот же мастер (кроме клинка ко-гатаны, который ковал тот кузнец-оружейник, что делал и сам клинок). Обычно использовался сплав из меди и золота (сякудо), который затем чернили травлением. Понятно, что большая площадь цубы позволяла создать из нее маленький шедевр, и неудивительно, что над ними работали настоящие ювелиры, и сейчас это отдельная отрасль коллекционирования.Еще один короткий меч вакидзаси из Токийского национального музея.Вся монтировка японского меча была устроена так, что легко разбиралась. Поэтому любой прославленный клинок при необходимости можно было декорировать модными украшениями или, напротив, замаскировать. Неудивительно поэтому, что очень старые клинки часто могли иметь новую монтировку. Ну, а если меч не предполагался к ношению, монтировку с него снимали и заменяли специальной монтировкой именно для хранения. Вот почему японские мечи, вернее их клинки, находятся до сих пор в столь хорошей сохранности.Продолжение следует…