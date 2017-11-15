Ситуация в Сирии
Террористы лишилась четырех деревень в северной части Хамы. Подполковник САА погиб в результате атаки смертника в районе аэропорта Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
На протяжении всего дня отмечались вооруженные стычки между сирийскими войсками и радикальными группировками на территории оазиса Восточная Гута на окраинах деревень Замалка, Ирбин, Хараста и Масраба. Южнее Дамаска обострился конфликт между боевиками ИГ и «Джебхат Ан-Нусры» (обе группировки запрещены в РФ), отряды которых делят между собой территории лагеря для беженцев Аль-Ярмук. Активизация боевых действий была спровоцирована убийством одного из террористов ИГ.
В западной части провинции Алеппо недалеко от населенного пункта Кафр Наха в минувшие сутки продолжились междоусобные столкновения между радикалами «Ан-Нусры» и боевиками организации «Харакат Нур Эд-Дин Аз-Зинки». СМИ, подконтрольные «Ан-Нусре», утверждали, что отряды «Аз-Зинки» регулярно совершают рейды против гражданского населения в деревне Такад. Тем не менее, местные активисты опровергли данные сведения, заявив, что мирных жителей похищают радикалы «Ан-Нусры». Также обе стороны конфликта обвиняют друг друга в начале вооруженного конфликта.
В течение дня правительственные войска продолжили зачистку административного центра провинции Дейр-эз-Зор. В ходе обысков САА и их союзникам удалось обнаружить крупный склад с военной техникой и боеприпасами. После полудня опорные пункты САР у городского аэропорта поверглись нападению смертника ИГ, в результате чего погиб подполковник САА Юсеф Аль-Айни, а также пострадали несколько военнослужащих. Между тем, силы САР возобновили бои с радикалами ИГ на острове Кати. Из-за стремительного продвижения сирийских войск террористы согласились устроить мирные переговоры с командованием САА. К вечеру стало известно, что игиловцы сдали свои позиции.
Демократические силы Сирии (SDF) продолжают захватывать территории в рамках операции «Буря Джазиры». В ходе столкновений под контроль курдов перешел город Шахиль юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Местные источники сообщали о том, что боевики добровольно оставили город, следуя тайным договоренностям с SDF и США.
В минувшие сутки произошли новые взрывы в городе Ракка: детонировали мины, заложенные террористами ИГ. При взрыве в квартале Ад-Дирайя погибли более десяти мирных граждан. В результате второго взрыва «демократические силы» потеряли троих бойцов. Во второй половине дня стало известно, что в квартале Аль-Машлаб был введен комендантский час. Ранее многими активистами отмечались случаи мародерства со стороны оккупантов. Напомним, органы местного самоуправления также не считают Ракку освобожденным городом, поскольку курды для них являются не более чем новыми захватчиками.
В северной части провинции Хама значительно преуспели правительственные войска, действующие при поддержке со стороны ВКС РФ. После интенсивных ударов авиации РФ и артиллерии САА, потеряв многих радикалов убитыми и ранеными, боевики покинули свои позиции в населенных пунктах Рабия, Мувайла и Тель-Махасар и Сарха Каблия.
На протяжении всего дня отмечались вооруженные стычки между сирийскими войсками и радикальными группировками на территории оазиса Восточная Гута на окраинах деревень Замалка, Ирбин, Хараста и Масраба. Южнее Дамаска обострился конфликт между боевиками ИГ и «Джебхат Ан-Нусры» (обе группировки запрещены в РФ), отряды которых делят между собой территории лагеря для беженцев Аль-Ярмук. Активизация боевых действий была спровоцирована убийством одного из террористов ИГ.
В западной части провинции Алеппо недалеко от населенного пункта Кафр Наха в минувшие сутки продолжились междоусобные столкновения между радикалами «Ан-Нусры» и боевиками организации «Харакат Нур Эд-Дин Аз-Зинки». СМИ, подконтрольные «Ан-Нусре», утверждали, что отряды «Аз-Зинки» регулярно совершают рейды против гражданского населения в деревне Такад. Тем не менее, местные активисты опровергли данные сведения, заявив, что мирных жителей похищают радикалы «Ан-Нусры». Также обе стороны конфликта обвиняют друг друга в начале вооруженного конфликта.
В течение дня правительственные войска продолжили зачистку административного центра провинции Дейр-эз-Зор. В ходе обысков САА и их союзникам удалось обнаружить крупный склад с военной техникой и боеприпасами. После полудня опорные пункты САР у городского аэропорта поверглись нападению смертника ИГ, в результате чего погиб подполковник САА Юсеф Аль-Айни, а также пострадали несколько военнослужащих. Между тем, силы САР возобновили бои с радикалами ИГ на острове Кати. Из-за стремительного продвижения сирийских войск террористы согласились устроить мирные переговоры с командованием САА. К вечеру стало известно, что игиловцы сдали свои позиции.
Демократические силы Сирии (SDF) продолжают захватывать территории в рамках операции «Буря Джазиры». В ходе столкновений под контроль курдов перешел город Шахиль юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Местные источники сообщали о том, что боевики добровольно оставили город, следуя тайным договоренностям с SDF и США.
В минувшие сутки произошли новые взрывы в городе Ракка: детонировали мины, заложенные террористами ИГ. При взрыве в квартале Ад-Дирайя погибли более десяти мирных граждан. В результате второго взрыва «демократические силы» потеряли троих бойцов. Во второй половине дня стало известно, что в квартале Аль-Машлаб был введен комендантский час. Ранее многими активистами отмечались случаи мародерства со стороны оккупантов. Напомним, органы местного самоуправления также не считают Ракку освобожденным городом, поскольку курды для них являются не более чем новыми захватчиками.
В северной части провинции Хама значительно преуспели правительственные войска, действующие при поддержке со стороны ВКС РФ. После интенсивных ударов авиации РФ и артиллерии САА, потеряв многих радикалов убитыми и ранеными, боевики покинули свои позиции в населенных пунктах Рабия, Мувайла и Тель-Махасар и Сарха Каблия.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти