10:49 15 ноября

Ситуация в Сирии

Террористы лишилась четырех деревень в северной части Хамы. Подполковник САА погиб в результате атаки смертника в районе аэропорта Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



На протяжении всего дня отмечались вооруженные стычки между сирийскими войсками и радикальными группировками на территории оазиса Восточная Гута на окраинах деревень Замалка, Ирбин, Хараста и Масраба. Южнее Дамаска обострился конфликт между боевиками ИГ и «Джебхат Ан-Нусры» (обе группировки запрещены в РФ), отряды которых делят между собой территории лагеря для беженцев Аль-Ярмук. Активизация боевых действий была спровоцирована убийством одного из террористов ИГ.


В западной части провинции Алеппо недалеко от населенного пункта Кафр Наха в минувшие сутки продолжились междоусобные столкновения между радикалами «Ан-Нусры» и боевиками организации «Харакат Нур Эд-Дин Аз-Зинки». СМИ, подконтрольные «Ан-Нусре», утверждали, что отряды «Аз-Зинки» регулярно совершают рейды против гражданского населения в деревне Такад. Тем не менее, местные активисты опровергли данные сведения, заявив, что мирных жителей похищают радикалы «Ан-Нусры». Также обе стороны конфликта обвиняют друг друга в начале вооруженного конфликта.

В течение дня правительственные войска продолжили зачистку административного центра провинции Дейр-эз-Зор. В ходе обысков САА и их союзникам удалось обнаружить крупный склад с военной техникой и боеприпасами. После полудня опорные пункты САР у городского аэропорта поверглись нападению смертника ИГ, в результате чего погиб подполковник САА Юсеф Аль-Айни, а также пострадали несколько военнослужащих. Между тем, силы САР возобновили бои с радикалами ИГ на острове Кати. Из-за стремительного продвижения сирийских войск террористы согласились устроить мирные переговоры с командованием САА. К вечеру стало известно, что игиловцы сдали свои позиции.

Демократические силы Сирии (SDF) продолжают захватывать территории в рамках операции «Буря Джазиры». В ходе столкновений под контроль курдов перешел город Шахиль юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Местные источники сообщали о том, что боевики добровольно оставили город, следуя тайным договоренностям с SDF и США.

В минувшие сутки произошли новые взрывы в городе Ракка: детонировали мины, заложенные террористами ИГ. При взрыве в квартале Ад-Дирайя погибли более десяти мирных граждан. В результате второго взрыва «демократические силы» потеряли троих бойцов. Во второй половине дня стало известно, что в квартале Аль-Машлаб был введен комендантский час. Ранее многими активистами отмечались случаи мародерства со стороны оккупантов. Напомним, органы местного самоуправления также не считают Ракку освобожденным городом, поскольку курды для них являются не более чем новыми захватчиками.

В северной части провинции Хама значительно преуспели правительственные войска, действующие при поддержке со стороны ВКС РФ. После интенсивных ударов авиации РФ и артиллерии САА, потеряв многих радикалов убитыми и ранеными, боевики покинули свои позиции в населенных пунктах Рабия, Мувайла и Тель-Махасар и Сарха Каблия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Vard Сегодня, 09:18
    Восток дело тонкое... И все против всех... там обычное дело... Может есть смысл остановиться, укрепить оборону и посмотреть на пауков в банке...
    Vard
    1. 210окв Сегодня, 10:04
      Все таки было нападение на аэропорт в Дейре...
      210окв
  2. Мар.Тира Сегодня, 09:21
    Нормально так заканчиваем добивать ИГил,по словам главком!
    Мар.Тира
  3. штольц Сегодня, 09:28
    Цитата: Vard
    Восток дело тонкое... И все против всех... там обычное дело... Может есть смысл остановиться, укрепить оборону и посмотреть на пауков в банке...

    А, что на них смотреть, сколько можно? Надоели уже, да и конечные цели всей этой возни с Сирией весьма туманны и неопределённы, так ли уж она нам нужна?
    штольц
    1. Джедай Сегодня, 09:39
      Цитата: штольц
      так ли уж она нам нужна?

      А теперь ответьте на вопрос: если бы Сирия была бесполезна и никчемна, стали бы США свой хобот туда совать?
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 09:53
        Сирия , так сложилось , является местом где решается судьба всего земного шарика и если этого не понимать , тогда надо отойти в свой угол и не претендовать на свободную страну.
        Идущий
    2. Uncle Lee Сегодня, 09:56
      Тьфу! Чтоб тебе!
      Ну что мне, всю жизнь по этой пустыне мотаться?!!
      "Белое солнце пустыни"
      Uncle Lee
  4. Стирбьорн Сегодня, 09:38
    На протяжении всего дня отмечались вооруженные стычки между сирийскими войсками и радикальными группировками на территории оазиса Восточная Гута на окраинах деревень Замалка, Ирбин, Хараста и Масраба.
    Какая еще Восточная Гута, сказали же, что Абу-Кемаль, который взяли, был последним оплотом террористов! am
    Стирбьорн
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 10:19
      Цитата: Стирбьорн
      Какая еще Восточная Гута, сказали же, что Абу-Кемаль, который взяли, был последним оплотом террористов! am

      Не взяли Абу-Кемаль! СМИ САР и шиитское ополчение уже опровергла то что сказали МО РФ о взятье Абу-Кемаля. САА пытается взять в окружение Абу-Кемаль. На данный момент информации из Абу-Кемаля нет.
      Viktor.12.71
  5. Viktor.12.71 Сегодня, 10:13
    А где новость о том что игиловцы откинули САА от Абу-Кемаля на 10 км? При чем откинули не кого поподя, а Тигров с крупными силами хезболлы. Про потери молчат.
    Viktor.12.71
    1. gml Сегодня, 10:35
      А где новость о том что
      Walid Asaad Khwasheqji убит
      gml
  6. Livonetc Сегодня, 10:30
    Цитата: Viktor.12.71
    А где новость о том что игиловцы откинули САА от Абу-Кемаля на 10 км? При чем откинули не кого поподя, а Тигров с крупными силами хезболлы. Про потери молчат.

    От кого новость?
    Livonetc
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