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Законная оккупация США в Сирии
Такое ощущение, что в США становится все меньше трезвомыслящих госслужащих. Судя по неадекватным заявлениям, которые слышатся в последнее время из-за океана, число политических клоунов в стране неуклонно растет, а сами Соединенные Штаты все больше напоминают цирковую арену.
На днях в качестве посмешища предстал глава Пентагона Джеймс Мэттис, опозорившийся на весь мир во время своего выступления на пресс-конференции. Чтобы убедиться в этом достаточно зайти на сайт министерства обороны США, где опубликована стенограмма этого мероприятия.
В целом задаваемые вопросы Мэттису касались внешней политики США, в том числе проводимой Вашингтоном на Ближнем Востоке. Зашел разговор и о Сирии, где, как известно, незаконно находятся военнослужащие из США. Тут и настал звездный час главы Пентагона и сенсационных заявлений.
Несмотря на общепринятый факт, Мэттис попытался развеять сомнения вокруг военного присутствия Соединенных Штатов, сообщив, что американская армия действует в Сирии легитимно, с «разрешения» ООН. Мол, ООН же принимала резолюции о борьбе против Исламского государства. Вот американцы с этой целью создают военные базы на территории Сирии.
Не исключено, что господин Мэттис, говоря про резолюции, подразумевал Статью 51 Устава ООН, которая предполагает использование военной силы государством в качестве самообороны в случае вооруженного нападения. После терактов 11 сентября на территории Нью-Йорка в 2001 году Совет Безопасности ООН расширил толкование данной статьи, приняв резолюцию 1368. Предполагалось, что это поспособствует борьбе с международным терроризмом. Но на деле не обошлось без фактов злоупотребления международным правом, которые мы сегодня наблюдаем в Сирии.
Противостояние с радикальными боевиками постепенно переросло с борьбой с действующим режимом и ненавистным Асадом, а поддержка умеренной оппозиции возросла. В то время как российская авиация воздерживалась от ударов по боевикам, классифицированных Вашингтоном как не террористы, США приступили к уничтожению сторонников официального Дамаска. Имитируя борьбу с террористами, вели переговоры с игиловцами, как было в Ракке.
Только за последние 6 месяцев международная коалиция трижды наносила удары по правительственным войскам: 7 апреля американцы использовали 59 ракет «Томагавк» для атаки по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, 18 мая и 6 июня западные союзники нанесли удар по проправительственным силам в районе военной базы США Эт-Танф.
Позиция Дамаска по этому поводу остается неизменной. Американцев считают оккупантами, нарушающими «основы ООН».
В свою очередь, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе высмеял заявления действующего главы Пентагона, который, по его мнению, просто пытался «вывернуться» «неумелым и <…> даже абсурдным способом».
Но разве до этого есть кому-то дело? Или бредовые заявления – дело лишь бывших сотрудников ООН?
Как тут не вспомнить слова командующего силами специальных операций генерала Рэймонда Томаса во время выступления на форуме по безопасности в штате Колорадо:
- Недалек тот день, когда русские скажут: «Почему вы все еще в Сирии, США?» Они уже были близки к этому. Мы вошли туда (в Сирию) оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они (Россия) могут это сделать».
День этот настал еще 9 ноября, когда игиловский Абу-Кемаль перестал существовать.
Автор: Александр Викторов
Такое ощущение, что в США становится все меньше трезвомыслящих госслужащих. Судя по неадекватным заявлениям, которые слышатся в последнее время из-за океана, число политических клоунов в стране неуклонно растет, а сами Соединенные Штаты все больше напоминают цирковую арену.
На днях в качестве посмешища предстал глава Пентагона Джеймс Мэттис, опозорившийся на весь мир во время своего выступления на пресс-конференции. Чтобы убедиться в этом достаточно зайти на сайт министерства обороны США, где опубликована стенограмма этого мероприятия.
В целом задаваемые вопросы Мэттису касались внешней политики США, в том числе проводимой Вашингтоном на Ближнем Востоке. Зашел разговор и о Сирии, где, как известно, незаконно находятся военнослужащие из США. Тут и настал звездный час главы Пентагона и сенсационных заявлений.
Несмотря на общепринятый факт, Мэттис попытался развеять сомнения вокруг военного присутствия Соединенных Штатов, сообщив, что американская армия действует в Сирии легитимно, с «разрешения» ООН. Мол, ООН же принимала резолюции о борьбе против Исламского государства. Вот американцы с этой целью создают военные базы на территории Сирии.
Не исключено, что господин Мэттис, говоря про резолюции, подразумевал Статью 51 Устава ООН, которая предполагает использование военной силы государством в качестве самообороны в случае вооруженного нападения. После терактов 11 сентября на территории Нью-Йорка в 2001 году Совет Безопасности ООН расширил толкование данной статьи, приняв резолюцию 1368. Предполагалось, что это поспособствует борьбе с международным терроризмом. Но на деле не обошлось без фактов злоупотребления международным правом, которые мы сегодня наблюдаем в Сирии.
Противостояние с радикальными боевиками постепенно переросло с борьбой с действующим режимом и ненавистным Асадом, а поддержка умеренной оппозиции возросла. В то время как российская авиация воздерживалась от ударов по боевикам, классифицированных Вашингтоном как не террористы, США приступили к уничтожению сторонников официального Дамаска. Имитируя борьбу с террористами, вели переговоры с игиловцами, как было в Ракке.
Только за последние 6 месяцев международная коалиция трижды наносила удары по правительственным войскам: 7 апреля американцы использовали 59 ракет «Томагавк» для атаки по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, 18 мая и 6 июня западные союзники нанесли удар по проправительственным силам в районе военной базы США Эт-Танф.
Позиция Дамаска по этому поводу остается неизменной. Американцев считают оккупантами, нарушающими «основы ООН».
В свою очередь, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе высмеял заявления действующего главы Пентагона, который, по его мнению, просто пытался «вывернуться» «неумелым и <…> даже абсурдным способом».
Но разве до этого есть кому-то дело? Или бредовые заявления – дело лишь бывших сотрудников ООН?
Как тут не вспомнить слова командующего силами специальных операций генерала Рэймонда Томаса во время выступления на форуме по безопасности в штате Колорадо:
- Недалек тот день, когда русские скажут: «Почему вы все еще в Сирии, США?» Они уже были близки к этому. Мы вошли туда (в Сирию) оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они (Россия) могут это сделать».
День этот настал еще 9 ноября, когда игиловский Абу-Кемаль перестал существовать.
Автор: Александр Викторов
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