Законная оккупация США в Сирии

Такое ощущение, что в США становится все меньше трезвомыслящих госслужащих. Судя по неадекватным заявлениям, которые слышатся в последнее время из-за океана, число политических клоунов в стране неуклонно растет, а сами Соединенные Штаты все больше напоминают цирковую арену.На днях в качестве посмешища предстал глава Пентагона Джеймс Мэттис, опозорившийся на весь мир во время своего выступления на пресс-конференции. Чтобы убедиться в этом достаточно зайти на сайт министерства обороны США, где опубликована стенограмма этого мероприятия.В целом задаваемые вопросы Мэттису касались внешней политики США, в том числе проводимой Вашингтоном на Ближнем Востоке. Зашел разговор и о Сирии, где, как известно, незаконно находятся военнослужащие из США. Тут и настал звездный час главы Пентагона и сенсационных заявлений.Несмотря на общепринятый факт, Мэттис попытался развеять сомнения вокруг военного присутствия Соединенных Штатов, сообщив, что американская армия действует в Сирии легитимно, с «разрешения» ООН. Мол, ООН же принимала резолюции о борьбе против Исламского государства. Вот американцы с этой целью создают военные базы на территории Сирии.Не исключено, что господин Мэттис, говоря про резолюции, подразумевал Статью 51 Устава ООН, которая предполагает использование военной силы государством в качестве самообороны в случае вооруженного нападения. После терактов 11 сентября на территории Нью-Йорка в 2001 году Совет Безопасности ООН расширил толкование данной статьи, приняв резолюцию 1368. Предполагалось, что это поспособствует борьбе с международным терроризмом. Но на деле не обошлось без фактов злоупотребления международным правом, которые мы сегодня наблюдаем в Сирии.Противостояние с радикальными боевиками постепенно переросло с борьбой с действующим режимом и ненавистным Асадом, а поддержка умеренной оппозиции возросла. В то время как российская авиация воздерживалась от ударов по боевикам, классифицированных Вашингтоном как не террористы, США приступили к уничтожению сторонников официального Дамаска. Имитируя борьбу с террористами, вели переговоры с игиловцами, как было в Ракке.Только за последние 6 месяцев международная коалиция трижды наносила удары по правительственным войскам: 7 апреля американцы использовали 59 ракет «Томагавк» для атаки по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, 18 мая и 6 июня западные союзники нанесли удар по проправительственным силам в районе военной базы США Эт-Танф.Позиция Дамаска по этому поводу остается неизменной. Американцев считают оккупантами, нарушающими «основы ООН».В свою очередь, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе высмеял заявления действующего главы Пентагона, который, по его мнению, просто пытался «вывернуться» «неумелым и <…> даже абсурдным способом».Но разве до этого есть кому-то дело? Или бредовые заявления – дело лишь бывших сотрудников ООН?Как тут не вспомнить слова командующего силами специальных операций генерала Рэймонда Томаса во время выступления на форуме по безопасности в штате Колорадо:- Недалек тот день, когда русские скажут: «Почему вы все еще в Сирии, США?» Они уже были близки к этому. Мы вошли туда (в Сирию) оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они (Россия) могут это сделать».День этот настал еще 9 ноября, когда игиловский Абу-Кемаль перестал существовать.