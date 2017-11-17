Европа без прикрас. Италия, каморра. Часть 1

Большие мусорные кучи в несколько слоев покрывают красивые улицы Неаполя. Обычные люди в медицинских и строительных масках пытаются «организовать» эти слои в единую зловонную гору. Дети идут в школу мимо гниющих отходов, отодвинутых местными жителями по разные стороны от проезжей части. По мусорной колее пытаются передвигаться машины. Мусоровозы словно исчезли из города. Кажется, из Неаполя вывезли всех, кто имел отношение к власти. Невольному свидетелю может показаться, что город гниет заживо…Хочу сразу предупредить: это не сценарий фильма-катастрофы. Это вполне обычное для Италии, а особенно Неаполя, явление. Таких пугающих своей сюрреалистичностью явлений будет описано еще много. Описанное в начале — так называемые мусорные войны. Они ведутся между мафией и властью, а по сути, между мафией и горожанами. Утилизацией ТБО занимаются структуры, подконтрольные неаполитанской мафии. Называется она просто и звучно — Каморра. Мусорная война начинается с того, что каморристы неожиданно сообщают муниципалитету о повышении стоимости вывоза мусора. И пока исполнительная власть проводит слушания, на которых согласовываются новые расценки, а процесс это небыстрый, улицы города покрываются мусорными горами. И когда многовековая брусчатка обильно пропитывается перегноем, а процесс согласования подходит к концу, откуда не возьмись, появляются колонны мусоровозов и за несколько суток убирают мусор с улиц.Больше всего не итальянца в период мусорных войн удивляет не масштаб мусорного апокалипсиса, а реакция на эту проблему местных жителей. Для них это обыденность, привычка, норма. Уважение к донам и боссам Каморры в обществе настолько велико, что любое безумие, организованное мафией, воспринимается как данность.Когда я расспрашивал о Каморре хозяина квартиры на Пьяцца-дель-Плибишито, которую снимал на протяжении нескольких дней, он отвечал очень уклончиво. И на вопрос «Что такое Каморра?» он ответил: «Всё вокруг — это и есть Каморра!», а потом начал увиливать, ссылаясь на то, что в плохие районы не ходит, и вообще работает клерком. Как потом мне удалось выяснить, неаполитанцы не обсуждают с приезжими настолько личные вопросы.Мир узнал о Каморре в 2006 году, когда молодой неаполитанский журналист Роберто Савьяно написал удивительную книгу под названием «Гоморра». Название звучит почти как Каморра, при этом отсылает читателя к Содому и Гоморре. В этой книге Савьяно рассказал о делишках Каморры, представив миру (книга переведена на 42 языка) теневую организацию, контролирующую всю область Кампания (Campania). Неожиданное публичное представление Каморры не понравилось ее главарям, и один из них вынес смертный приговор автору книги, нарушившему традиционный закон молчания «omerta». Савьяно пришлось просить помощи у государства и с 2006 года он начал жить в казарме под прикрытием целой части карабинеров.Что же такого оголил ретивый журналист, за что можно отрезать голову? Сказать по правде, отрезать голову, расстрелять, утопить, взорвать — для неаполитанской действительности вполне обыденные явления. История с Савьяно отличается только тем, что начала развиваться в публичном поле. Итак, Роберто Савьяно в книге «Гоморра», основываясь на своих многолетних расследованиях и наблюдениях, рассказал о том, кто и как в Неаполе занимается завозом и сбытом наркотиков, рэкетом, организацией проституции, контрабандой товаров через неаполитанский порт, заказными убийствами, вывозом ТБО, утилизацией токсичных отходов. И как все эти мероприятия завязаны с итальянским правительством и мировой организованной преступностью.«Гвоздём» книги стала реальная история, происходящая на протяжении нескольких десятков лет на севере Неаполя, в городке Ачерра, откуда родом автор книги. Там Каморра нелегально утилизирует химические отходы со всей Европы по 1 евро за килограмм. Происходит это так.Контролируемые мафией фирмы берут в краткосрочную аренду участки земли, на которых вырывают котлованы глубиной 5-10 метров. Через морской порт Неаполя под видом товаров народного потребления провозят бочки с отходами. На грузовиках везут в Ачерру. Укладывают их в выкопанные котлованы и засыпают землей, выравнивая уровень участка. Все, утилизация завершена.Находящиеся в бочках жидкости со временем попадают в почву, уничтожая и ее и все, что на ней выращивают небогатые фермеры, живущие в основном за счет натурального хозяйства. Именно поэтому по всем международным нормам подобные химикаты необходимо закапывать на глубину 120 метров и более, иначе — экологическая катастрофа. Доказано, что в землях Ачерры концентрация токсинов и канцерогенов превышает норму в сотни тысяч раз. Местное население в разы чаще остальной Кампании страдает от раковых заболеваний, лейкоза, облысения, дети рождаются с генетическими отклонениями. Животные, пасущиеся на пастбищах земель утилизации, просто сгнивают. Недаром местные жители, потомки Данте, умеющие формулировать жизнь в поэтичные словосочетания, прозвали север Неаполя «треугольником смерти», одна из вершин которого — городок Ачерра.Кто из международных экологических организаций бьёт тревогу по этому поводу, спросите вы? Никто. Для муниципалитета проблемы не существует. Никто не рискует получить пулю на перекрестке.Помните, как в великом сериале про Коррадо Катани «Спрут» мафия «убирала» неугодных? На светофоре к машине жертвы подъезжал мотороллер с двумя седоками и один из них из «Узи» выпускал по машине всю обойму. Жертва умирала в изрешеченной машине, а молодые люди в затонированных шлемах безнаказанно скрывались. Это практикуется и сейчас. И, повторюсь, общество это не удивляет.Мне удалось узнать об еще одном направлении деятельности Каморры — контрабанде. Это настоящее искусство.Неаполь — это прежде всего морской порт. Красивейший Неаполитанский залив со спокойным Тирренским морем, дно которого покрыто черным вулканическим песком. На плавном изгибе песчаной береговой линии находится порт, часть которого принадлежит китайской транснациональной контейнерной компании «Cosco».Представьте, как в теплое сентябрьское утро сквозь дымку бриза в порт входит громадный сухогруз, заставленный в несколько этажей морскими контейнерами. Тысячи двадцатифутовых металлических коробок с пронумерованными боками проходят процедуру растаможки. Как в песне про контрабандистов, «три пограничника — вор на дозоре», так и в неаполитанском порту таможня под присмотром воров из Каморры. Есть один секрет растаможивания контейнеров. Например, таможенники проверяют контейнер №9, процесс проходит успешно, таможня дает добро, все вполне официально. Но таких контейнеров под номер девять на корабле 10 штук. Таким образом, заказчики, растаможив один контейнер, 9 других ввозят в Европу беспошлинно. Ловко? Мастерски!Таким образом в Европу попадает колоссальное количество серых товаров. Точно так же в Европу везут и наркотики. Неаполь имеет функцию «хаба», стоящего на «шелковых путях» конкурентоспособных товаров.Как говорят местные, нет в Неаполе ни одного предмета, не ввезенного через порт. Китай и Неаполь связан теснее, чем это можно представить. Оборот одного только порта Неаполя составляет 20% от всей стоимости импортируемых китайских тканей, а если считать по объему продукции, то отсюда поставляется уже более 70%. Почти весь товар, который прибывает в порт, — китайский, 1,6 млн. тонн. Неуплаченных налогов от мистификации при растаможке 200 миллионов евро. Бизнес, надо полагать, прибыльный. Наглость зашкаливает. Торговля контрабандным товаром начинается прямо у ворот порта — на земле расстилаются куски ткани и выкладываются женские сумки, кепки, одежда. И так по всем туристическим улицам города. Продавцы в основном африканцы. Работа есть для всех, кто хочет работать.Борется ли власть с контрабандными коридорами Каморры? Можно сказать, что борется. Но редко. Причина — глубокая интегрированность Каморры в государство. Проще говоря, ловят тех, кто начинает меньше заносить. Уважением к Каморре пропитано все общество, в том числе и представители закона. Феномен Каморры заключается в том, что это мафия народа. В отличие от сицилийской мафии «Коза Ностра», накрывшей общество словно куполом, там мафия элитарна, в Неаполе же — народна. В следующей статье мы подробно расскажем об особенностях и структуре организации.Драматизм феномена Каморры заключается в том, что весь этот одобряемый обществом зашкаливающий беспредел происходит у подножия красавца Везувия, ровно там же, где в 79 году этот красавец сжег в своей лаве 2000 жителей Помпей. Верующие люди считают, что Помпеи поплатились жизнью за свой развратный образ существования. В этом ключе название книги Роберто Савьяно «Гоморра» очень символично. Перекошенное общество Неаполя, в котором жажда наживы победила любовь и уважение к жизни, приближается в своем расслоении к уровню жителей Помпей. У Везувия просто не остается выбора…