10:46 15 ноября

«Фейк» от Минобороны РФ: что это было?

Вчера российское Министерство обороны обвинило США в непосредственной поддержке террористов ИГИЛ. Пресс-служба МО опубликовала ряд фотографий, на которых якобы изображены колонны боевиков, отступающих из приграничного города Абу-Кемаль. Назвав эти фото "неопровержимыми доказательствами", Минобороны РФ выложила их во все соцсети, а также разослало ведущим российским СМИ. Только спустя два часа, заметив волну негодования, пресс-служба удалила фальшивку.




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