Неизвестный таран: подвиг Николая Зиновьева

В июле 2016 года на склонах Маркотхского хребта в районе Неберджаевского водохранилища трудами поискового отряда «Кубанский плацдарм», а также поисковиков из Новороссийска, было обнаружено место падения советского истребителя ЛаГГ-3. Но понятие обнаружено, верно, слишком громкое. Боевая машина, судя по всему начала разваливаться ещё в воздухе, засеяв обломками целый склон. Единственными частями некогда грозного истребителя дошедшими до нас оказались обломки двигателя.Именно так начался долгий путь по обретению имени неизвестного лётчика героя войны – Николая Кондратьевича Зиновьева. Но вернёмся к методичной работе энтузиастов-поисковиков, благодаря которым вновь обрели имя тысячи солдат.ЛаГГ-3 одноместный одномоторный истребитель, получивший своё имя благодаря фамилиям своих создателей – Семёна Лавочкина, Владимира Горбунова и Михаила Гудкова, считают машиной неоднозначной. Что подчёркивается прилипшей к нему кличке «лакированный гарантированный гроб», но оставим эти споры в стороне. И споров много, и привычка критиканствовать слишком сейчас сильна, чтобы вынести хоть какую-то толику правды.Единственное, что важно выделить – это материал корпуса ЛаГГ-3. А именно, так называемая, дельта-древесина, весьма современный по довоенным меркам композитный материал. Дельта-древесину производят горячим прессованием шпона, пропитанного спиртовыми смолами. Поэтому, учитывая факт разброса деталей и, видимо, горения самолёта ещё в воздухе, приходилось рассчитывать только на установление номера самолёта только по частям двигателя, разбросанного по склону, так как ничего другого попросту не осталось. При этом останки пилота были найдены достаточно быстро, поэтому установление номера самолёта (соответственно и фамилии пилота) стало делом чести.Сначала, благодаря датам, обнаруженным на шильдиках, стало понятно, что данная боевая машина появилась на свет в мае-июле 1942-го года. Также удалось выяснить, что в данный период серия ЛаГГов собиралась на авиастроительном заводе №21 в Горьком (Нижний Новгород). А так как поисковый отряд «Плацдарм» немало поднаторел в авиационной области поисковых работ и даже создал собственную базу данных, достаточно быстро выяснили, что данная машина входила в состав 62-го истребительного авиационного полка ВВС ЧФ, базировавшегося со 2 июля 1942 года на аэродроме в Мысхако.Наконец, уже летом 2016 года на склонах хребта, ставшего последним пристанищем для истребителя и его пилота, обнаружили фрагмент двигателя с выбитым номером. А так как все номера двигателей самолётов, входивших в состав 62-го ИАП, были известны, дело было за малым.Двигатель был установлен на истребителе ЛаГГ-3 №3127 62-го ИАП, который, судя по архивным данным, не вернулся из боя 10 июля 1942-го года. За штурвалом погибшего самолёта сидел старший сержант Зиновьев Николай Кондратьевич. Родился Николай в 1916 году в селе Берёзовка, Долинского района, Днепропетровской области, УССР.В задачи лётчиков полка, в котором служил старший сержант Зиновьев, входило прикрытие Новороссийска, Цемесской бухты и новороссийского порта, столь жизненно важного для флота, от налётов вражеской авиации. После потери Севастополя Новороссийск оставался одним из немногих портов с необходимой инфраструктурой для функционирования флота.10 июля старший сержант Николай Зиновьев в паре со своим ведущим лейтенантом Григорием Гокинаевым вылетел с полевого аэродрома Мысхако на патрулирование. В районе посёлка Абрау-Дюрсо наши лётчика заметили три немецких бомбардировщика Ю-88. Из-за густой облачности при выполнении манёвра для атаки ведущий и ведомый потеряли друг друга. В итоге Зиновьев вступил в бой в одиночку. Позже из опубликованных данных станет ясно, что в тот день в налёте на Новороссийск участвовали до 5 бомбардировщиков Ю-88 под прикрытием истребителей Ме-109.Перед бомбардировщиками стояла задача уничтожения плавучего дока в новороссийском порту и портовой инфраструктуры. Судя по всему бой, разгоревшийся между оставшимся в одиночестве Зиновьевым и вражескими самолётами, был нешуточным. Ни один из Ю-88 так и не смог сбросить смертоносный груз над целью.Согласно сведениям ВВС ЧФ, расстреляв весь боезапас, Зиновьев пошёл на таран одного из «Юнкерсов», сбив его ценой собственной жизни. Машины рухнули в труднодоступной гористой местности. В самом деле, территория за Маркотхским хребтом труднопроходима даже сейчас. Это горный край, испещрённый балками, оврагами и скалами, покрытый плотными зарослями дубняка, граба, клёна и т.д. Более того со слов новороссийских поисковиков, участвовавших в истории обретения имени лётчика, части двигателя вошли в грунт более чем на метр. Поэтому сам факт обнаружения уже невероятен.Всё это к тому, что уничтожение своей боевой машины сами немцы в своих рапортах не указывали. А так как вошло в моду на слово верить сведениям гитлеровцев, несмотря на то, что сам Геринг генерал-полковником Удетом был обвинён в фальсификации собственных боевых результатов, факт тарана многие легко подвергнут сомнению. Надеюсь, мне простят моё доверие сводкам советских ВВС. А также моё неверие в тот факт, что лишь парой очередей и лихим видом одинокий ЛаГГ-3 старшего сержанта смог распугать пятерых Ю-88 и, как минимум, пару истребителей до такой степени, что те не смогли нанести портовой инфраструктуре почти никаких повреждений.Тем более что ещё до обнаружения останков храброго пилота, его имя и фамилия были увековечены на воинских мемориал сразу в двух городах – в Новороссийске и в Севастополе, по данным отряда «Кубанский плацдарм» и Новороссийского центра поисковых работ (НЦПР).Наконец, спустя почти 75 лет останки Николая Зиновьева, погибшего в боях за Новороссийск, были перезахоронены 20 декабря 2016 года силами НЦПР. По традиции павшие в битве за Новороссийск бойцы хоронят в этой же земле, а непосредственно захоронением занимаются местные поисковики.Так закончился бой, начатый сержантом Николаем Зиновьевым почти 75 лет назад.