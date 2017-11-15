Русские самолеты покорили Ближний Восток

Как ни крутились в небе американский F-16 и французский "Рафаль", все внимание было приковано к российским самолетам. Истребители поколения 4++ Су-35 и Су-30СМ затмили собой западных конкурентов на авиасалоне в ОАЭ. Не отстает от них и новинка отечественного ВПК - легкий истребитель МиГ-35. Однако Минобороны РФ планирует обеспечить сначала свои собственные потребности в этом самолете, и лишь потом разрешить его экспорт.