Трамп — враг американского народа?
Доверять Путину — большая ошибка. Доверяющий Путину мистер Трамп является либо наивным типом, либо вредителем, действующим вопреки интересам национальной безопасности США. Так считает сенатор Маккейн.
Дональд Трамп заявил, что Путин «искренне» опровергнул вмешательство Кремля в американские президентские выборы. По мнению Трампа, которое повторили все ведущие газеты мира, тезисы о роли Москвы являются политически мотивированным «заказом». И подобная «заказуха» мешает Америке сотрудничать с Россией по ряду жизненно важных вопросов.
На эту тему рассуждает Джули Дэвис, корреспондентка «The New York Times».
На встрече с Путиным на полях саммита АТЭС мистер Трамп спросил, вмешивались ли русские в американскую предвыборную гонку. По признанию Трампа, пристальное внимание к этому вопросу для Путина «оскорбительно». Поэтому, считает Трамп, «пришло время оставить этот вопрос». США и РФ следует сотрудничать в сфере противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР и прекращения войны в Сирии. Кроме того, актуально и сотрудничество по Украине.
Журналистам, которые сопровождали Трампа в поездке, он сказал следующее: «Он [Путин] сказал, что не вмешивался, я снова его спросил об этом».
«Каждый раз, когда мы встречаемся, он [Путин] говорит, что не делал этого, и я действительно полагаю, что, когда он говорит это мне, он абсолютно серьёзен», — добавил Трамп.
Однако на прямо поставленный вопрос о том, верит ли президент США в путинские опровержения, ответа он предпочёл избежать. И даже та версия разговора с Путиным, которой придерживается сам Трамп, свидетельствует: он склонен принять утверждения русского президента вопреки заверениям американских разведчиков, которые убеждены во вмешательстве Москвы в выборы 2016 года.
Зачем Трамп делает подобные реверансы Путину? В материале указывается, что заявления сделаны американским президентом на фоне расследования связей предвыборного штаба мистера Трампа с русскими, и недавние разоблачения уже показали: между советниками предвыборной кампании и персонами из России обнаружилось куда больше контактов, чем было установлено до сих пор.
Любопытно, что уже на следующий день мистер Трамп, по сути, отказался от собственных пылких речей. По его словам, он не оспаривает выводы разведсообщества США, согласно которым Кремль вмешивался в президентские выборы.
Сенатор Джон Маккейн дал гневную отповедь мистеру Трампу и чуть ли не назвал его врагом американского народа. Председатель сенатского Комитета по вооружённым силам сообщил, что от лозунга Трампа «Америка прежде всего» ничего не осталось.
«В том, — сказал он, — чтобы предпочесть слова полковника КГБ словам американского разведсообщества, нет ничего от «Америка прежде всего».
Президент Трамп, добавим, в ответ на это разразился короткой, но экспрессивной речью в «Твиттере» — сети, где он регулярно «чирикает».
«Когда же все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо?» — воскликнул Трамп.
Всё-то этим «ненавистникам» плохо, а между тем Трамп собирается решить проблемы Северной Кореи, Сирии, Украины, терроризма, и Россия «может в этом очень помочь!»
Твиттерный «ответный удар» Трампа стал поводом для редакционной статьи «Вашингтон Пост».
Заявления Трампа в этой передовице названы «защитой» Трампом «российского лидера Владимира Путина». Эта «защита», по мнению редакции, включает в себя доверие Трампа Путину, который отказался признать русское «вмешательство» в выборы в США. Кроме того, мистер Трамп позднее «призвал к прагматизму», когда в «Твиттере» написал про «хорошо, а не плохо».
«Теоретически» последнюю отповедь «ненавистникам» «Вашингтон Пост» считает… правдой! Однако это мнение газеты является простой иронией. «Проблема, однако, заключается в том, что господин Путин последовательно игнорирует соглашения, а вместо того подкапывается под США и под союзные им правительства. Он обещает сотрудничество, но на практике стремится ставить препоны США, а также деморализовать и разобщать западные демократии», — сообщает издание.
Государственный секретарь Рекс Тиллерсон, который хорошо знаком с г-ном Путиным, должен знать «и эту его двуличность», продолжает сыпать обвинениями редакция. Тем не менее, он «усердно занимался» соглашениями с Кремлём. К примеру, в минувшую субботу Государственный департамент США объявил о новом соглашении с Москвой по Сирии, которое обязывает Россию обеспечить вывод иранских сил из страны и добиться перехода к мирному процессу, который должен завершиться выборами нового правительства при участии международных наблюдателей. Как и несколько более ранних соглашений по Сирии, заключённых Россией ещё при Джоне Керри, предшественнике мистера Тиллерсона, «это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой». Скорее всего, это пойдёт прахом, «как и все предыдущие соглашения».
Новое соглашение является продолжением темы «зоны деэскалации» на юго-западе Сирии. Подразделения «Хезболлы», иранские войска и шиитские ополченцы, которых Тегеран завёз из Ирака и Афганистана, должны уйти из региона.
Когда должностных лиц США на брифинге спрашивали, как же Россия «вынудит» иранцев уйти из тех районов и как она обяжет режим Асада провести «справедливые выборы», в качестве единственного ответа они просто кивнули на соглашение. Это было «эхо мистера Керри»: тот тоже неустанно доказывал, что Россия должна следовать своим обязательствам в Сирии. Когда же Россия «нарушала эти обязательства, мистер Керри настаивал на том, чтобы Москве был дан ещё один шанс», смеётся редакция газеты.
Вот поэтому-то мистер Тиллерсон да и вся администрация Трампа оказались «у той же карусели». Должностные лица США просто считают, что у них есть «некоторые рычаги».
Избегнет ли мистер Тиллерсон «глупой ошибки мистера Трампа», который свято верит, будто Путин действительно выполнит свои обещания?
На этот вопрос редакция ответа не дала. Видимо, футурологов в штате издание не держит.
В принципе, заметим, бурная реакция на последние заявления Трампа и крупной прессы, и разведслужб (включая бывших начальников разведок, см. об этом в предыдущем «Проекте «ЗЗ») неудивительна.
Ведь Трамп публично высказался о своём доверии Путину! Сам по себе такое заявление уже повод для скандала — особенно если вспомнить, что по вопросу «связей» команды Трампа с русскими ведётся расследование, в котором участвуют и разведки, и конгрессмены, в первую очередь «ястребы».
Именно потому на президента США снова ополчились Маккейн и его приятели: ведь «слова полковника КГБ» Трамп осмелился предпочесть «словам американского разведсообщества»!
Что касается самого разведсообщества, то оно попало в неловкое положение разоблачённых обманщиков. И лжецами их «сделал» не кто иной, как сам мистер Трамп: видите ли, ЦРУ, ФБР и Нацразведке США он не верит, а Путину верит!
Шквал возмущения достиг своей цели: Трамп покорился. «Я верю нашим спецслужбам», — со вздохом признал хозяин Белого дома.
Дональд Трамп заявил, что Путин «искренне» опровергнул вмешательство Кремля в американские президентские выборы. По мнению Трампа, которое повторили все ведущие газеты мира, тезисы о роли Москвы являются политически мотивированным «заказом». И подобная «заказуха» мешает Америке сотрудничать с Россией по ряду жизненно важных вопросов.
На эту тему рассуждает Джули Дэвис, корреспондентка «The New York Times».
На встрече с Путиным на полях саммита АТЭС мистер Трамп спросил, вмешивались ли русские в американскую предвыборную гонку. По признанию Трампа, пристальное внимание к этому вопросу для Путина «оскорбительно». Поэтому, считает Трамп, «пришло время оставить этот вопрос». США и РФ следует сотрудничать в сфере противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР и прекращения войны в Сирии. Кроме того, актуально и сотрудничество по Украине.
Журналистам, которые сопровождали Трампа в поездке, он сказал следующее: «Он [Путин] сказал, что не вмешивался, я снова его спросил об этом».
«Каждый раз, когда мы встречаемся, он [Путин] говорит, что не делал этого, и я действительно полагаю, что, когда он говорит это мне, он абсолютно серьёзен», — добавил Трамп.
Однако на прямо поставленный вопрос о том, верит ли президент США в путинские опровержения, ответа он предпочёл избежать. И даже та версия разговора с Путиным, которой придерживается сам Трамп, свидетельствует: он склонен принять утверждения русского президента вопреки заверениям американских разведчиков, которые убеждены во вмешательстве Москвы в выборы 2016 года.
Зачем Трамп делает подобные реверансы Путину? В материале указывается, что заявления сделаны американским президентом на фоне расследования связей предвыборного штаба мистера Трампа с русскими, и недавние разоблачения уже показали: между советниками предвыборной кампании и персонами из России обнаружилось куда больше контактов, чем было установлено до сих пор.
Любопытно, что уже на следующий день мистер Трамп, по сути, отказался от собственных пылких речей. По его словам, он не оспаривает выводы разведсообщества США, согласно которым Кремль вмешивался в президентские выборы.
Сенатор Джон Маккейн дал гневную отповедь мистеру Трампу и чуть ли не назвал его врагом американского народа. Председатель сенатского Комитета по вооружённым силам сообщил, что от лозунга Трампа «Америка прежде всего» ничего не осталось.
«В том, — сказал он, — чтобы предпочесть слова полковника КГБ словам американского разведсообщества, нет ничего от «Америка прежде всего».
Президент Трамп, добавим, в ответ на это разразился короткой, но экспрессивной речью в «Твиттере» — сети, где он регулярно «чирикает».
«Когда же все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо?» — воскликнул Трамп.
Всё-то этим «ненавистникам» плохо, а между тем Трамп собирается решить проблемы Северной Кореи, Сирии, Украины, терроризма, и Россия «может в этом очень помочь!»
Твиттерный «ответный удар» Трампа стал поводом для редакционной статьи «Вашингтон Пост».
Заявления Трампа в этой передовице названы «защитой» Трампом «российского лидера Владимира Путина». Эта «защита», по мнению редакции, включает в себя доверие Трампа Путину, который отказался признать русское «вмешательство» в выборы в США. Кроме того, мистер Трамп позднее «призвал к прагматизму», когда в «Твиттере» написал про «хорошо, а не плохо».
«Теоретически» последнюю отповедь «ненавистникам» «Вашингтон Пост» считает… правдой! Однако это мнение газеты является простой иронией. «Проблема, однако, заключается в том, что господин Путин последовательно игнорирует соглашения, а вместо того подкапывается под США и под союзные им правительства. Он обещает сотрудничество, но на практике стремится ставить препоны США, а также деморализовать и разобщать западные демократии», — сообщает издание.
Государственный секретарь Рекс Тиллерсон, который хорошо знаком с г-ном Путиным, должен знать «и эту его двуличность», продолжает сыпать обвинениями редакция. Тем не менее, он «усердно занимался» соглашениями с Кремлём. К примеру, в минувшую субботу Государственный департамент США объявил о новом соглашении с Москвой по Сирии, которое обязывает Россию обеспечить вывод иранских сил из страны и добиться перехода к мирному процессу, который должен завершиться выборами нового правительства при участии международных наблюдателей. Как и несколько более ранних соглашений по Сирии, заключённых Россией ещё при Джоне Керри, предшественнике мистера Тиллерсона, «это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой». Скорее всего, это пойдёт прахом, «как и все предыдущие соглашения».
Новое соглашение является продолжением темы «зоны деэскалации» на юго-западе Сирии. Подразделения «Хезболлы», иранские войска и шиитские ополченцы, которых Тегеран завёз из Ирака и Афганистана, должны уйти из региона.
Когда должностных лиц США на брифинге спрашивали, как же Россия «вынудит» иранцев уйти из тех районов и как она обяжет режим Асада провести «справедливые выборы», в качестве единственного ответа они просто кивнули на соглашение. Это было «эхо мистера Керри»: тот тоже неустанно доказывал, что Россия должна следовать своим обязательствам в Сирии. Когда же Россия «нарушала эти обязательства, мистер Керри настаивал на том, чтобы Москве был дан ещё один шанс», смеётся редакция газеты.
Вот поэтому-то мистер Тиллерсон да и вся администрация Трампа оказались «у той же карусели». Должностные лица США просто считают, что у них есть «некоторые рычаги».
Избегнет ли мистер Тиллерсон «глупой ошибки мистера Трампа», который свято верит, будто Путин действительно выполнит свои обещания?
На этот вопрос редакция ответа не дала. Видимо, футурологов в штате издание не держит.
В принципе, заметим, бурная реакция на последние заявления Трампа и крупной прессы, и разведслужб (включая бывших начальников разведок, см. об этом в предыдущем «Проекте «ЗЗ») неудивительна.
Ведь Трамп публично высказался о своём доверии Путину! Сам по себе такое заявление уже повод для скандала — особенно если вспомнить, что по вопросу «связей» команды Трампа с русскими ведётся расследование, в котором участвуют и разведки, и конгрессмены, в первую очередь «ястребы».
Именно потому на президента США снова ополчились Маккейн и его приятели: ведь «слова полковника КГБ» Трамп осмелился предпочесть «словам американского разведсообщества»!
Что касается самого разведсообщества, то оно попало в неловкое положение разоблачённых обманщиков. И лжецами их «сделал» не кто иной, как сам мистер Трамп: видите ли, ЦРУ, ФБР и Нацразведке США он не верит, а Путину верит!
Шквал возмущения достиг своей цели: Трамп покорился. «Я верю нашим спецслужбам», — со вздохом признал хозяин Белого дома.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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