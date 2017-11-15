15:20 15 ноября

Белый дом снова обвинил Сирию в обладании химоружием

Спецпомощник президента США по вопросам нераспространения ОМУ Кристофер Форд заявил, что в Сирии осталось существенное количество химического оружия, передает РИА Новости.



Сирия сохранила значительный потенциал химического оружия,
сказал Форд на конференции в Hudson Institute.


Он снова безосновательно обвинил сирийские власти в использовании отравляющих веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля.

Режим также продолжил применение хлора,
заявил Форд.

Напомним, инцидент с применением химоружия в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО пришла к заключению, что в городе был использован зарин. Доклад по инциденту был представлен Совбезу ООН 26 октября. Эксперты заключили, что «Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина».

Сирия официально отвергла выводы доклада. МИД РФ подверг документ критике, отметив, что представит более обстоятельный анализ. В российском постпредстве при ООН назвали доклад любительским.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. Logall Сегодня, 12:24
    Белый дом уже готов подарить сирийцам химическое оружие! Лишь бы только они им обладали...
    Такими темпами Они скоро и Ирану ядерное оружие подарят!
    Ын не их бомбу пользует?
    Logall
    1. Primoos Сегодня, 12:25
      Да не! Просто пластинку заело.
      Primoos
      1. 210окв Сегодня, 12:26
        Ну так по кумполу стукнуть чтоб соскочило..
        Цитата: Primoos
        Да не! Просто пластинку заело.
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 12:28
          Цитата: 210окв
          Ну так по кумполу стукнуть чтоб соскочило..

          Желательно чугуниевым дрыном, чтобы наверняка! yes
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 12:33
            Одни пацифисты вокруг собрались! Все добрые...
            Я тоже человеколибием не обделён! Считаю, что нужно усыпить, дабы не мучились...
            Logall
            1. Primoos Сегодня, 12:37
              Цитата: Logall
              Одни пацифисты вокруг собрались! Все добрые...
              Я тоже человеколибием не обделён! Считаю, что нужно усыпить, дабы не мучились...

              Предлагаешь спящих отбуцкать? Вариант!
              Primoos
              1. Джедай Сегодня, 12:42
                Цитата: Primoos
                Предлагаешь спящих отбуцкать? Вариант!

                "Тёмную" им устроить. bully
                Джедай
                1. Татьяна Сегодня, 12:43
                  Белый дом снова обвинил Сирию в обладании химоружием

                  Это в каком смысле Белый дом имеет в виду?
                  В том смысле, что Белый дом констатирует то, что собственное химоружие боевиков ИГИЛ после разгрома ИГИЛ правительственными войсками САР было захвачено у них войсками Асада? Тогда да!
                  А в противном случае - тогда опять вашингтонская брехня!
                  Татьяна
                  1. Джедай Сегодня, 12:49
                    А США всё равно в чём и как это их самих коснётся - главное обвинить. fool
                    Джедай
                    1. Идущий Сегодня, 13:08
                      Прокатило с Ираком надеются пройдет и по Сирии , ничего умнее придумать не могут.
                      Идущий
                      1. Джедай Сегодня, 13:15
                        А зачем придумывать новое? Кому надо - тот и на слово поверит. Вот если бы ещё "неудобная" Россия не мешала...
                        Джедай
                      2. Piramidon Сегодня, 14:24
                        Цитата: Идущий
                        Прокатило с Ираком надеются пройдет и по Сирии , ничего умнее придумать не могут.

                        А чо, даже пробирку в этот раз не показали? Измельчали янкесы.
                        Piramidon
                    2. Идущий Сегодня, 13:20
                      Цитата: Джедай
                      А зачем придумывать новое? Кому надо - тот и на слово поверит. Вот если бы ещё "неудобная" Россия не мешала...


                      Ох уж эта Россия , все правды и справедливости хочет , вопросы задает не правильные и вообще думать призывает.
                      Идущий
              2. Комментарий был удален.
            2. Ванёк Сегодня, 12:53
              Цитата: Logall
              Все добрые...


              А то!

              Мы очень добрые... Мы придём на Ваши похороны*

              Цитата: Джедай
              чугуниевым дрыном


              Чугунием жёстко... Огромная еловая дубина. yes

              hi
              Ванёк
              1. Logall Сегодня, 13:55
                Цитата: Ванёк
                Мы очень добрые... Мы придём на Ваши похороны*

                И очень-очень наивно- самоуверенные:
                Вам бы Еще годик протянуть, а вы на полвека замахнулись... lol lol lol what laughing
                Logall
          2. Комментарий был удален.
        2. INVESTOR Сегодня, 13:52
          По моему матрасники просто обосрались в Сирии и сейчас не знают что сказать...
          INVESTOR
      2. Starover_Z Сегодня, 13:14
        Цитата: Primoos
        Да не! Просто пластинку заело.

        Да не заело пластинку, просто "Старая песня о главном" - американский вариант ремейка !
        Сирия сохранила значительный потенциал химического оружия,
        сказал Форд на конференции в Hudson Institute.
        Он снова безосновательно обвинил сирийские власти в использовании отравляющих веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля.

        Саддам Хусейн помнит !
        Starover_Z
    2. сибиралт Сегодня, 12:30
      Тогда пусть они сдадут "нобелевку" за полное уничтожение сирийского химического оружие и посадят своих спецов за обман мирового сообщества. lol
      сибиралт
      1. Идущий Сегодня, 13:11
        Они её потратили , поэтому они не виноваты , Асад закопал глубоко , они не увидели.
        Идущий
    3. Partyzan Сегодня, 12:56
      Цитата: Logall
      Ын не их бомбу пользует?

      Ыну - скакуасы продали по сходной цене, а им матрасы laughing хороший бизнес должен всем приносить выгоду
      Partyzan
    4. Ныробский Сегодня, 13:22
      Цитата: Logall
      Белый дом уже готов подарить сирийцам химическое оружие! Лишь бы только они им обладали...

      Это они так страхуются. Натаскали своим бородатым всякой отравы, а теперь когда бородатых выдавили и они бросили эту заразу, думают как обосновать её обнаружение. Интересно маркировочку позволяющую определить поставщика из стран НАТО бородатые затёрли?
      Ныробский
      1. sogdy Сегодня, 14:07
        Цитата: Ныробский
        Интересно маркировочку позволяющую определить поставщика из стран НАТО бородатые затёрли?

        По официальным сообщениям - нет. Маркировка Англии, США, Франции
        sogdy
  2. Severok Сегодня, 12:24
    Политики в США напоминают капризных, злобных, невежественных детей. У них только и слышно: "Не знаю, но это точно он!"; "Не видел, но у него точно есть!"; "Это не мы, мы в домике!"; " А пускай он сперва сделает, а я подумаю!"
    Severok
  3. destination Сегодня, 12:24
    Начинается,блин-хоть что-то новое придумайте,надоели уже однообразием своим до безобразия.
    destination
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:27
    ... ну как тут не вспомнить знаменитые слова М.Задорнова, земля ему пухом, об "остроте" мерикатосовского ума... bully
    a.s.zzz888
  5. Горный стрелок Сегодня, 12:28
    Может, им атомную бомбу подарить? Немножко зарядов, чуть чуть средств доставки...И тогда полосатоухие от них сразу отстанут.
    Горный стрелок
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:30
    Белый дом снова обвинил Сирию в обладании химоружием

    Когда с головой совсем плохо и власть ускользает из рук можно договориться и до НЛО с чертями. Одним словом болезные, а потому еще более опасные.
    rotmistr60
  7. рус-5819 Сегодня, 12:32
    Сирия сохранила значительный потенциал химического оружия,
    сказал Форд на конференции в Hudson Institute.


    Что-то из серии:
    -Ты суслика видишь?
    -Нет...
    -А он существует!
    рус-5819
  8. САИД Сегодня, 12:32
    Значит скоро может случиться операция по разоружению? Надо бы подсуетиться чтоб иключительные не полезли теперь уже без масок бородатых
    САИД
  9. HMR333 Сегодня, 12:34
    это заявила страна в которой сейчас самое большее хим оружие))) а не послали бы их куда подальше наконец!
    HMR333
  10. Georgievic Сегодня, 12:42
    "...в Сирии осталось существенное количество.." Не хрен было завозить из США это количество!
    Georgievic
  11. rudolff Сегодня, 12:43
    Смеха ради, Сирия тоже может заявить, что в США "осталось существенное количество химического оружия". Россия все свои запасы уничтожила, а американцы ссылаются, что у них на это денег нет.
    rudolff
  12. Чёрная вода Сегодня, 12:46
    А действительно, в ходе боёв захваченное хим оружие у бармалеев , оно физически присутствует ? а что с ним дальше делать будут?
    вот про него то видимо и речь!!! так то оно на территории САР есть???!!!.....сейчас американцы очередной "фото факт" предъявят в ООН и жди удар....и колонна "сдающихся " бармалеев развернётся после перегрупперовки.
    Чёрная вода
    1. sogdy Сегодня, 14:12
      У нас действуюшее соглашение с Сирией по утилизации химоружия.
      sogdy
  13. Egorovich Сегодня, 12:47
    На колу мочало начинай сначала. Матрасники что помело.
    Egorovich
  14. pvv113 Сегодня, 13:40
    Еще одному утконосу известности захотелось
    pvv113
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