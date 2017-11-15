Белый дом снова обвинил Сирию в обладании химоружием
Спецпомощник президента США по вопросам нераспространения ОМУ Кристофер Форд заявил, что в Сирии осталось существенное количество химического оружия, передает РИА Новости.
Он снова безосновательно обвинил сирийские власти в использовании отравляющих веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля.
Напомним, инцидент с применением химоружия в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО пришла к заключению, что в городе был использован зарин. Доклад по инциденту был представлен Совбезу ООН 26 октября. Эксперты заключили, что «Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина».
Сирия официально отвергла выводы доклада. МИД РФ подверг документ критике, отметив, что представит более обстоятельный анализ. В российском постпредстве при ООН назвали доклад любительским.
Сирия сохранила значительный потенциал химического оружия,сказал Форд на конференции в Hudson Institute.
Он снова безосновательно обвинил сирийские власти в использовании отравляющих веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля.
Режим также продолжил применение хлора,заявил Форд.
Напомним, инцидент с применением химоружия в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО пришла к заключению, что в городе был использован зарин. Доклад по инциденту был представлен Совбезу ООН 26 октября. Эксперты заключили, что «Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина».
Сирия официально отвергла выводы доклада. МИД РФ подверг документ критике, отметив, что представит более обстоятельный анализ. В российском постпредстве при ООН назвали доклад любительским.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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