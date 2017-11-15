15:22 15 ноября

БДК «Иван Грен» завершает заводские ходовые испытания

На большом десантном корабле «Иван Грен» завершаются проверки по программе заводских ходовых испытаний. Последними были выполнены проверки комплекса связи и изделий информационной системы управления корабля. До этого была проверена работа артиллерийского комплекса, маневренных элементов, систем трансляции и других, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

БДК «Иван Грен» завершает заводские ходовые испытания


БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, великолепно зарекомендовавших себя за десятилетия службы на флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьёзные изменения.


На вооружении больших десантных кораблей проекта 11711 будут стоять универсальные корабельные артиллерийские установки АК-176М и АК-630М. Также для поражения береговых целей и поддержки десанта БДК оснащается двумя корабельными установками реактивной системы залпового огня А-215 «Град-М» дальностью действия около 20 км. На палубе БДК предусмотрено базирование одного поисково-спасательного вертолета Ка-27 или транспортно-боевого вертолета Ка-29.

Корабли проекта 11711 будут способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 33

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  1. 210окв Сегодня, 12:50
    Наконец!Не прошло и ..сколько лет?Двадцать?
    210окв
    1. Uncle Lee Сегодня, 12:56
      Цитата: 210окв
      Наконец!

      Есмли бы яхты Абрамовичам и Ваксельбергам не строили, то этих БДК было бы достаточное количество...Только вот БЫ мешает !
      Uncle Lee
      1. Piramidon Сегодня, 14:01
        Цитата: Uncle Lee
        Есмли бы яхты Абрамовичам и Ваксельбергам не строили, то этих БДК было бы достаточное количество...Только вот БЫ мешает !

        Ну, кто платит, тот и заказывает музыку (БДК или яхты). У МО денег намного меньше, чем у Абрамовича. Но Абрамович платит налогов в казну те же 13%, что и я.
        Piramidon
        1. Muvka Сегодня, 14:17
          А в рублях указать вам на разницу? От ваших 13% и от его.
          Muvka
          1. Piramidon Сегодня, 14:26
            Цитата: Muvka
            А в рублях указать вам на разницу? От ваших 13% и от его.

            Вы лучше покажите разницу между моей и его "зарплатой". Сколько у меня забирают, и сколько у него.
            Piramidon
      2. с-т Petrov Сегодня, 14:14
        Есмли бы яхты Абрамовичам и Ваксельбергам не строили, то этих БДК было бы достаточное количество..


        как это взаимосвязано? БДК и яхта? Яхта забрала место на верфи? belay Или проблема у флота в отсутствие денег?

        Если бы не яхта у частного лица, наш бы флот был огого?
        с-т Petrov
        1. Uncle Lee Сегодня, 14:37
          Вы что, не понимаете сути вопроса ?
          Uncle Lee
          1. с-т Petrov Сегодня, 14:43
            прошу как раз о сути и рассказать. только без лозунгов об отнять и поделить.

            Есмли бы яхты Абрамовичам и Ваксельбергам не строили, то этих БДК было бы достаточное количество


            как это вообще? Т.е если бы не было Абрамовича и второго персонажа - то жили бы в раю и БДК пекли бы как пироги?)

            с-т Petrov
            1. Uncle Lee Сегодня, 15:00
              В СССР не было абромовичей и не было его яхт, а был могучий советский океанский флот.
              P.S. А сейчас аллигархи и делят, кому яхты, а кому БДК. hi
              Uncle Lee
              1. Piramidon Сегодня, 15:09
                Цитата: Uncle Lee
                В СССР не было абромовичей и не было его яхт, а был могучий советский океанский флот.

                Ну, что теперь перья из хвоста дергать. Да, было, но уже прошло. И теперь рулят вот такие Абрамовичи.
                Piramidon
                1. Uncle Lee Сегодня, 15:13
                  Цитата: Piramidon
                  рулят вот такие Абрамовичи.

                  И им военноморской флот до лампочки. Сдрыснут на своих яхтах в Лондон.
                  Дальше мат, мат, и перемат. !
                  Uncle Lee
                  1. с-т Petrov Сегодня, 15:17
                    как абрамович связан с БДК? Он решает что строить, БДК или яхту? Все таки не могу понять ваши посылы

                    Сколько было на Янтаре построено яхт? Может они мешали строить БДК?
                    с-т Petrov
              2. с-т Petrov Сегодня, 15:13
                В СССР не было абромовичей и не было его яхт


                зато хватало клоунов! они собрались вместе и СССР кончился! Думаете сейчас таких мало? Главное не вставайте к ним в строй и все будет хорошо.

                с-т Petrov
                1. Uncle Lee Сегодня, 15:20
                  Цитата: с-т Petrov
                  зато хватало клоунов!

                  Клоунов полно всегда и везде! Главное не выпускать их из цирка в люди !
                  И своей головой думать, а не покупаться на чужие посулы ! hi
                  Uncle Lee
    2. wildgluk Сегодня, 12:57
      Всего лишь десять ) да и там с аппарелями косяк хз когда сделают
      wildgluk
    3. Идущий Сегодня, 12:58
      Вымучили , но будем надеяться все выводы сделаны.
      Идущий
    4. Burbon Сегодня, 13:09
      Цитата: 210окв
      Наконец!Не прошло и ..сколько лет?Двадцать?

      ))..вот когда будет статья, что он принят в состав флота - будет 20 лет))
      Burbon
  2. LiSiCyn Сегодня, 12:56
    Конец августа 2017, завод Янтарь... Борта стянуты тросами..
    LiSiCyn
    1. next322 Сегодня, 13:08
      корабль стоит на очередном размагничивании,коих было у грена бесчисленное множество
      next322
    2. Serg65 Сегодня, 13:18
      Цитата: LiSiCyn
      Борта стянуты тросами.

      кАбеля это, а не тросы!
      Serg65
      1. LiSiCyn Сегодня, 15:02
        Народ , я не спец. laughing Видел , своими глазами... Выглядело , как сетка из "ржавых" тросов.. Буксирами крутили , в гавани перед заводом.. А , вообще, я туда на рыбалку езжу laughing
        LiSiCyn
    3. Piramidon Сегодня, 15:11
      Цитата: LiSiCyn
      Конец августа 2017, завод Янтарь... Борта стянуты тросами..

      Ага, веревками, скотчем и клеем "Момент".
      Piramidon
  3. Корсар0304 Сегодня, 12:59
    Трудное рождение ребенка, трудное...
    Дай Бог чтобы все недочеты и недостатки обкатали на этом корабле, а оставшиеся в серии пошла уже без детских болезней.
    Корсар0304
    1. rudolff Сегодня, 13:12
      Там из оставшихся в серии только Моргунов. В МО считают, что двух БДК на четыре флота вполне достаточно.
      Если из этого проекта убрать все детские болезни, это не означает, что останутся только достоинства. Вполне возможно, что от корабля вообще ничего не останется.
      rudolff
      1. Muvka Сегодня, 14:19
        Как минимум на СФ БДК ни к чему. А вообще кроме этих двух, у нас есть другие БДК. + восстанавливают производство ЗУБРов.
        Muvka
        1. Стирбьорн Сегодня, 14:32
          Цитата: Muvka
          Как минимум на СФ БДК ни к чему.

          а морская пехота там тоже не нужна?
          Цитата: Muvka
          А вообще кроме этих двух, у нас есть другие БДК.
          ага, самый молодой из которых в 91году был построен
          Цитата: Muvka
          восстанавливают производство ЗУБРов.

          одни планы пока, да и это маленький корабль, с небольшой дальностью и автономностью
          Стирбьорн
  4. next322 Сегодня, 13:05
    как то скользко написано ......завершать испытания ходовые, можно и еще пару лет.....а потом начинаются ГОСиспытания, а пример таких испытаний знаменитый фрегат
    next322
  5. Egorovich Сегодня, 13:06
    Неужели это свершится. Многострадалец вольется в планомерную работу ВМФ России. Можно выдохнуть.
    Egorovich
    1. rudolff Сегодня, 13:14
      Что свершилось? После ЗХИ будут еще ГХИ. Может через годик и примут в состав флота.
      rudolff
      1. Egorovich Сегодня, 13:17
        Я не писал "свершилось".
        Egorovich
  6. AKsvlad047 Сегодня, 13:13
    Давно его ждут!!!
    AKsvlad047
  7. Neputin Сегодня, 13:43
    Ничего, кроме сарказма, подобные новости уже не вызывают. Ни радости, ни гордости, ни патриотизма,..... ничего. Надоели уже "успехи" нашего судостроения. Хоть бы постыдились.
    Neputin
    1. turbris Сегодня, 14:55
      А не хочется все-таки порадоваться за то, что корабль состоялся, без сарказма? Очень много критиков развелось у которых пропали радость, гордость и патриотизм.
      turbris
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