Сенатор от Крыма прокомментировал заявление о мощи украинской армии

Такие заявления характеризуют настроения верхушки украинской элиты, которая думает не о возможности политического урегулирования ситуации на юго-востоке страны, не о выполнении минских соглашений. Для них одно решение ситуации на Донбассе – военное,

И это были не первые стрельбы, когда страдали мирные граждане. В ходе сухопутных учений снаряды также попадали в жилые дома украинцев,