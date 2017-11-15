15:24 15 ноября

Сенатор от Крыма прокомментировал заявление о мощи украинской армии

Заявления экс-министра обороны Украины Александра Кузьмука о мощи украинской армии и ее способности вернуть Донбасс подтверждают, что для Киева существует лишь одно решение конфликта – военное, передает РИА Новости сенатора от Крыма Сергея Цекова.



Ранее Кузьмук заявил, что ВСУ имеют достаточно сил для возвращения под свой контроль всю территорию Донбасса. Однако, по его словам, для этого придется разрушить Донецк, Луганск и другие города региона.


Такие заявления характеризуют настроения верхушки украинской элиты, которая думает не о возможности политического урегулирования ситуации на юго-востоке страны, не о выполнении минских соглашений. Для них одно решение ситуации на Донбассе – военное,
сказал Цеков агентству.

Он напомнил, что пассажирский Ту-154 был сбит украинскими военными над Черным морем именно в то время, когда Кузьмук возглавлял Минобороны республики.

И это были не первые стрельбы, когда страдали мирные граждане. В ходе сухопутных учений снаряды также попадали в жилые дома украинцев,
сказал сенатор.

Он считает справедливым, чтобы те, кто повинен в истреблении своего же народа, «пошли бы под суд, причем именно на Украине».

Российский самолет Ту-154, следовавший по маршруту «Тель-Авив – Новосибирск» был сбит ракетой в 2001 году в ходе учения ПВО Украиной. В результате погибли 78 человек –66 пассажиров, и 12 членов экипажа. После катастрофы Кузьмук был отправлен в отставку с должности министра обороны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. kot28.ru Сегодня, 13:25
    Собаки лают,ветер носит
    kot28.ru
    1. Logall Сегодня, 13:30
      Цитата: kot28.ru
      Собаки лают,ветер носит

      Смотря кто собаки:
      Как бы в Киеве не лаяли, но мирные жители продолжают гибнуть. Каждый день...
      Сенатор от Крыма лает, Да толку нет! Ветер один...
      Logall
      1. destination Сегодня, 13:34
        Военного решения нет ни для кого-пусть договариваются.А то я уже плачу,когда сынов Братьев моих провожаю туда в очередной раз,старею,наверное...
        destination
        1. Logall Сегодня, 13:37
          Согласен, что военного решения нет! Да только разговоры разговаривать никто не хочет...
          Лишь на луну воют! Волками прикидываются. А сами скулить толком не научились...
          Logall
        2. Комментарий был удален.
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:48
        в том то и проблема,обезьяна с гранатой опасна,а агрессивная тем более))
        Ратник с пулеметом
  2. 210окв Сегодня, 13:25
    Это только в Кремле надеются умиротворить этих нелюдей.Для остальных нас ответ очевиден-мирного разрешения конфликта в Донбассе не будет.
    210окв
    1. Сергей-svs Сегодня, 14:20
      Цитата: 210окв
      Это только в Кремле надеются умиротворить этих нелюдей.Для остальных нас ответ очевиден-мирного разрешения конфликта в Донбассе не будет.

      Да и в Кремле это прекрасно понимают , там всё таки не одни только имбицилы и малохольная либерастня сидит! yes В Кремле ждут, когда эти свидомые "воины света", типа экс-министра обороны Украины Кузьмука, совсем оборзеют и уверившись в собственной непобедимости, отправят свою "сильнейшую армию"- освобождать от "аХрессора" Крым или Донбасс ! yes
      Сергей-svs
  3. Слава Беркуту Сегодня, 13:26
    Кузьмук имел ввиду, что ВСУ гарантирует попадание в цель только размером с город. А мощь армии увеличивается с каждым литром. Еще пол годика, и попрут Империю Палпатина воевать.
    Слава Беркуту
  4. solzh Сегодня, 13:29
    Заявления экс-министра обороны Украины Александра Кузьмука о мощи украинской армии и ее способности вернуть Донбасс подтверждают, что для Киева существует лишь одно решение конфликта – военное

    1. Украина не сможет вернуть Донбасс никак, кроме военного способа.
    2. Даже с помощью военного способа Украине Донбасс не светит. Кроме военного порожения ВСУ на Донбассе не ждёт ничего.
    solzh
  5. БМП-2 Сегодня, 13:36
    О каком контроле над Крымом может идти речь, если они даже свой базар не контролируют!? laughing
    БМП-2
    1. Джедай Сегодня, 13:57
      Так для пустопорожнего брёха ума не нать, а контроль над Крымом - "тут думать надо". yes
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 14:02
        Макс, не знаю как ответить– они это кто? Никакой конкретики!
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 14:05
          Поясню: в статье идёт речь о контроле над Донбассом, а коллега БМП-2 экстраполировал слова этого Кузьмука на Крым.
          Джедай
  6. gurzuf Сегодня, 13:45
    Эх! Если бы на украине были настоящие офицеры, то переворота в стране не было бы!
    gurzuf
    1. федоров Сегодня, 15:07
      А при Ельцине они были ? request
      федоров
  7. sgr291158 Сегодня, 13:57
    Вся мощь украинской армии сводится к тому, что бы обстрелять и обобрать мирное население.
    sgr291158
  8. федоров Сегодня, 15:04
    А очко не репнет ? Хоть форму людям выдали бы, а не за свой счет. Козелы винторогие. am
    федоров
  9. Piramidon Сегодня, 15:06
    Правильно сказано в заголовке - "МОЩИ"
    Piramidon
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