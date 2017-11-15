Сенатор от Крыма прокомментировал заявление о мощи украинской армии
Заявления экс-министра обороны Украины Александра Кузьмука о мощи украинской армии и ее способности вернуть Донбасс подтверждают, что для Киева существует лишь одно решение конфликта – военное, передает РИА Новости сенатора от Крыма Сергея Цекова.
Ранее Кузьмук заявил, что ВСУ имеют достаточно сил для возвращения под свой контроль всю территорию Донбасса. Однако, по его словам, для этого придется разрушить Донецк, Луганск и другие города региона.
Он напомнил, что пассажирский Ту-154 был сбит украинскими военными над Черным морем именно в то время, когда Кузьмук возглавлял Минобороны республики.
Он считает справедливым, чтобы те, кто повинен в истреблении своего же народа, «пошли бы под суд, причем именно на Украине».
Российский самолет Ту-154, следовавший по маршруту «Тель-Авив – Новосибирск» был сбит ракетой в 2001 году в ходе учения ПВО Украиной. В результате погибли 78 человек –66 пассажиров, и 12 членов экипажа. После катастрофы Кузьмук был отправлен в отставку с должности министра обороны.
Ранее Кузьмук заявил, что ВСУ имеют достаточно сил для возвращения под свой контроль всю территорию Донбасса. Однако, по его словам, для этого придется разрушить Донецк, Луганск и другие города региона.
Такие заявления характеризуют настроения верхушки украинской элиты, которая думает не о возможности политического урегулирования ситуации на юго-востоке страны, не о выполнении минских соглашений. Для них одно решение ситуации на Донбассе – военное,сказал Цеков агентству.
Он напомнил, что пассажирский Ту-154 был сбит украинскими военными над Черным морем именно в то время, когда Кузьмук возглавлял Минобороны республики.
И это были не первые стрельбы, когда страдали мирные граждане. В ходе сухопутных учений снаряды также попадали в жилые дома украинцев,сказал сенатор.
Он считает справедливым, чтобы те, кто повинен в истреблении своего же народа, «пошли бы под суд, причем именно на Украине».
Российский самолет Ту-154, следовавший по маршруту «Тель-Авив – Новосибирск» был сбит ракетой в 2001 году в ходе учения ПВО Украиной. В результате погибли 78 человек –66 пассажиров, и 12 членов экипажа. После катастрофы Кузьмук был отправлен в отставку с должности министра обороны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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