История Войны. Никто не должен быть забыт!

- Если бы не мои 83 года – неуловимой слезой отзывался в уголках глаз собравшихся перед небольшим Памятным знаком крымчан глухой от волнения голос профессора МАДИ Дмитрия Соснина, – я бы встал перед Вами… на колени … в знак глубочайшей признательности за долгожданную точку в моих многолетних безуспешных поисках этого святого, - Дмитрий Александрович склонил голову в сторону бетонного столбика с мемориальной табличкой в центре, - для меня места.А началось всё с обычного просмотра обнаруженного Яндекс-поиском видеофильма с воспоминаниями ветеранов Вермахта: периодически дополняемых вкраплениями кадров любительской киносъёмки из жизни их зенитной батареи, обстреливающей осаждённый Севастополь. Когда внимание Владимира Полстяного (инженер-геолога - по образованию и командира отряда «Береговая батарея» севастопольского филиала Русского Географического Общества – по зову сердца…) привлёк мелькнувший силуэт падающего штурмовика «Ил-2»: взрыв… ликующие лица зенитчиков – и…- Постойте-ка – «отмотал» несколько кадров Владимир Валентинович – а вон та возвышенность на заднем плане… с меловыми отложениями… это случайно не гора Кая-Баш из Бахчисарайского района?- Вполне может быть – историк отряда Юрий Пикалов вывел на дисплей несколько своих натурных снимков – особенно её вот этот характерный отрог: мы в своё время маршрут штаба армии Манштейна отслеживали и, вот посмотрите – как раз похожая седловина отснялась.Поисковики немедленно выдвинулась к месту предполагаемого падения штурмовика и…- Остальное уже было делом техники – улыбается руководитель филиала профессор Елена Воскресенская – первое же прочёсывание магнитометрами прилегающего к высотке поля подтвердило правильность предположения наших поисковиков: были обнаружены куски брони самолёта, авиационный прицел, редуктор воздушной системы, наушник лётного шлемофона и целая куча деталей алюминиевой обшивки. А возле отвода дороги в сторону блиндажей немецкой батареи – ржавые остатки зенитных снарядов и автодеталей.Изучение архивных документов морской авиации Черноморского флота (МА ЧФ) привело энтузиастов к истории полётов 18-го ШАП: боевыми вылетами с Херсонесского аэродрома, перекрывавшего пути обеспечения боеприпасами рвущихся к Севастополю немцев. В тот роковой для лётчиков день в окрестностях Кая-Баша действительно «работали» самолёты старшего лейтенанта Мирона Ефимова. Однако на аэродром будущий Герой Советского Союза вернулся без своего ведомого – морского лётчика, командира штурмовика «Ил-2» лейтенанта Николая Евграфова.Из рассказа Мирона Ефимовича (уже - полковника морской авиации…) - записанного через много лет Дмитрием Сосниным:«Утром 1-го марта мы вылетели в район высоты 157,5 на подавление немецкой зенитной батареи. Обнаружив дальнобойку, зашли на неё со стороны солнца и накрыли бомбовым ковром. Однако, выходя из зоны удара, я вдруг увидел горящий самолёт ведомого. Конечно, Николаю можно было ещё покинуть его, но - внизу были немцы! И он сознательно направил падающую машину в сторону грузовиков с боеприпасами, свернувших с основной трассы снабжения наступающей армии – к уничтоженной нами батарее: противопоставив бесславному плену самоотверженную смерть! Развернувшись, я добил ожившую зенитку и прошёл над местом падения самолёта Николая: неподалёку от полыхающего Ила рвались снаряды в горящих грузовиках…»По словам сестры погибшего «злодея» (а именно так отозвался о лётчике сбитого самолёта потерявший в тот день своих друзей немецкий ветеран…): «Авиацией юный Коля «заболел» примерно лет в 15: ещё одна его сестра как-то взяла брата в аэроклуб, где она занималась парашютным спортом. Так вот, когда Танин инструктор прокатил его на У-2, Коля сразу понял - это именно то, чего так не хватало его неуёмной мальчишеской энергии!»И в конце 1941-го курсанта Николая Евграфова, уже как отличника выпускного курса Ейского училища морских лётчиков – досрочно отправили в действующую флотскую эскадрилью истребителей Черноморского флота, присвоив звание сержанта. Там он быстро доказал, что его школьные прыжки в Неву с 18-ти метрового моста были следствием не безрассудной мальчишеской «удали», но результатом точно рассчитанного, свободного полёта!Вылетая практически каждый день в самые горячие точки, Николай умудрялся возвращаться на аэродром в невредимом самолёте. Однако война - есть война. И вскоре его, как единственного оставшегося в строю лётчика истребительной эскадрильи, переводят в штурмовую авиацию МА ЧФ. А уже в декабре 41-го, пока ещё оставаясь в звании сержанта, новоявленный штурмовик с опытом бывалого истребителя лично сбивает немецкий бомбардировщик, пытавшийся удрать с атакованного Илами вражеского аэродрома.Тогда всего четвёрка этих «летающих танков» накрыли своими «зажигалками» 10 немецких самолётов - прямо на стоянках «Сарабуза. Попутно серьёзно покалечив эРэС-ами ещё семь! Николай же, выходя из очередного бомбового удара, вдруг боковым зрением отметил, взлетевший сбоку - «крестоносец»! Небольшой доворот, короткая пушечная очередь и – горящие останки «Хейнкеля-…» пополнили победный счёт того жестокого налёта.Вручая Николаю вместе с досрочными лейтенантскими погонами орден боевого Красного Знамени, тогда ещё Командующий ЧФ вице-адмирал Филипп Октябрьский отметил не то что молодого, а просто юного офицера словами: «Дай бог этому будущему Герою так же воевать до конца войны». И Николай воевал!52 боевых вылета бывшего отличника-курсанта Ейского ВАУЛ дорого обошлись немецким «гостям» Крыма. Он так громил вражескую автотехнику, подавлял артиллерийские батареи и уничтожал с бреющего живую силу противника, что моряки уважительно называли его штурмовик летающим броненосцем: с такими минимальными потерями выходил Николай из самого пекла севастопольской обороны. Это и было всего через 50 дней после получения ордена отмечено в Приказе о награждении лейтенанта Н.Ф. Евграфова уже вторым боевым Красным!Не заставила бы себя ждать и золотая звезда Героя Советского Союза, но… В то роковое 1-е марта 42-го Николай, очевидно посчитав, что с атакованной батареей покончено, вопреки обычной тактике штурмовиков, вдруг стал набирать высоту: вместо привычного отхода на бреющем… Мгновенная реакция уцелевшего наводчика единственной уцелевшей пушки, и - бесстрастный объектив чётко зафиксировал разрыв снаряда в непосредственной близости от незащищённой кабины штурмовика.Его племяннику Диме тогда едва исполнилось 8 лет. Из-за прямого попадания бомбы в родительский дом отправленная в блокадный Ленинград похоронка нашла мать Николая лишь спустя 6 долгих лет.Однако никаких сведений о месте гибели сына Анна Петровна в ней не обнаружила.И лишь когда уже повзрослевший Дима сам занялся этими поисками – на один из бесчисленных запросов в самые разные адреса неожиданно откликнулся начальник отдела кадров МА ЧФ: прислав частным порядком адрес военного пенсионера… полковника Мирона Ефимова. Так стали известны подробности гибели его ведомого – морского лётчика, лейтенанта Николая Евграфова.Однако вспомнить точное место падения самолёта своего ведомого Мирон Ефимович, к сожалению, так и не смог. И лишь только в этом году, просматривая отклики на очередной Яндекс-запрос «Морской лётчик Николай Евграфов» - Дмитрий Александрович вдруг случайно наткнулся на выложенное в Сеть сообщение о находке севастопольских поисковиков! Недолгая переписка с их командиром… информация Владимира Полстяного о племяннике руководителю филиала РГО… её переадресовка о нашедшемся родственнике в авиасектор филиала… соответствующее предложение - начальнику морской авиации ЧФ полковнику Сергею Боднаруку… визит председателя Совета ветеранов МА ЧФ полковника Василия Лобова в Бахчисарайскую администрацию - и…Солнечным днём 29.10.2017 ровно в 11-00 ещё одно Имя заняло своё почётное место в мемориальном списке защитников города-Героя, павших на земле Бахчисарайского района.Выступая на траурном митинге, Глава его администрации Владимир Удахин заверил присутствующих офицеров МА ЧФ и её ветеранов в том, что это пока лишь только первый шаг в деле увековечивания Памяти морского лётчика, до последнего дыхания защищавшего своё родное Отечество! Присягая которому, каждый Воин клянётся ни при каких обстоятельствах не изменять этой своей торжественной Клятве: «Насмерть стоять!.. - на вверенном ему Рубеже…»После чего, под энергичный туш военного оркестра - Владимир Владимирович вручил Почётные Грамоты севастопольским поисковикам. В свою очередь заместитель начальника МА ЧФ полковник Анатолий Бойко предложил расширить сферу военно-патриотического влияния данного Памятного знака! Решено было присвоить имя Николая Евграфова одной из школ Бахчисарайского района, чтобы, посещая комнату Славы павшего Героя – школьники уже с начальных классов учились пониманию высокой Ответственности за судьбу своей Родины! Как 75 лет назад её понял морской лётчик - командир штурмовика лейтенант Николай Евграфов.P.S. По согласованию с присутствующим на митинге председателем Красномакского поселкового Совета Андреем Клименко было решено открыть комнату Славы морского лётчика Николая Евграфова в средней школе пос. Холмовка 19.04.2017г., приурочив к 106-й годовщине создания первых двух авиаотрядов при службе связи Черноморского флота – для повышения оперативности связи между кораблями и охраны их от пиратских набегов подводных лодок. Именно тогда полученные от казны 128 тыс. рублей - на приобретение и содержание 6-ти гидросамолётов (согласно Распоряжения морского министра И.К. Григоровича от 19 04 1911 г.) фактически создали новую структуру Черноморского флота России - его Морскую авиацию! (Лишь через год и почти 4 месяца продублированную приказом № 397 Военного министра В.А. Сухомлинова от 12 августа по новому стилю - 1912 года, по которому все вопросы воздухоплавания и авиации передавались от Главного инженерного управления в ведение воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба армии, возглавляемой генерал-майором М.И. Шишкевичем …)Шефство же над комнатой Героя возьмёт на себя Совет ветеранов морской авиации Черноморского флота.На фото:1 – ветераны2 – морские лётчики ЧФ: зам. Командующего МА ЧФ полковник Анатолий Бойко и его команда3 – племянник Героя – профессор МАДИ Дмитрий Соснин с поисковиками РГО4 – закладка Памятного знака 13.10.2017 поисковиками и руководством СРО РГО5 – место установки Памятного знака морскому лётчику лейтенанту Николаю Евграфову6 – последний штрих: руководитель СРО РГО профессор Елена Воскресенская7 – минута молчания под звуки траурного марша военного оркестра флота8 – Елена Воскресенская и депутат Зак. Собрания г. Севастополя Вячеслав Горелов