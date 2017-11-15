15:23 15 ноября

Посевы опиумного мака в Афганистане достигли рекордных площадей

Как свидетельствуют данные из ежегодного доклада Управления по наркотикам и преступности (УНП) ООН, представленным в среду в Вене, размер сельскохозяйственных земель в Афганистане, занятых посевными площадями опиумного мака, достиг рекордного размера в 328 тысяч гектаров, за год увеличившись на 63%.

Отмечается, что с начала систематического мониторинга в 1994 году, этот уровень культивации опиумного мака является новым рекордом и превысил предыдущий рекорд 2014 года на 104 тысячи гектаров, или на 46%

Посевы опиумного мака в Афганистане достигли рекордных площадей



Согласно исследованию, за прошедший год производителям опиума в стране удалось не только расширить свою деятельность в имеющихся регионах, но захватить три новых региона: Саманган, Газни и Нуристан. Таким образом, опиумный мак захватывает и северные территории страны, традиционно менее вовлеченные в его производство. В результате свободным от опиума осталось лишь 10 регионов в стране, 24 провинции вовлечены в производство, уточняется в документе.

Активнее всего такой сорт мака выращивается в самой южной провинции Афганистана — Гильменде, следует из доклада. Так, посевные площади мака там занимают 144 тысячи гектаров, за ним следует Кандагар с чуть более чем 28 тысячами гектаров. При этом производство опиума в 2017 году потенциально может достичь девяти тысяч тонн наркотиков в опиумном эквиваленте, уточняют исследователи.

Отмечается, что за прошедший год цена на чистый опиум в урожайный период упала с 152 до 131 доллара США за один килограмм, с сухим продуктом падение цены составило 17% за год и достигло 155 долларов США, передает РИА Новости


3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. bagr69 Сегодня, 14:43
    Экономика Афганистана идет в гору. Армия США прямо всю душу вложила в развитие аграрного сектора страны. Пора в ООН доклад об успехах делать.
    bagr69
    1. Проксима Сегодня, 15:03
      Цитата: bagr69
      Экономика Афганистана идет в гору. Армия США прямо всю душу вложила в развитие аграрного сектора страны. Пора в ООН доклад об успехах делать.

      Посевные площади под жёстким контролем "сельхозпроднадзора (США) увеличиваются.
      Проксима
    2. Проксима Сегодня, 15:07
      Цитата: bagr69
      Армия США прямо всю душу вложила в развитие аграрного сектора страны.

      Стараются на славу!
      Проксима
    3. Ami du peuple Сегодня, 15:10
      Цитата: bagr69
      Экономика Афганистана идет в гору.
      Прям рубрика "Вести с полей" в программе "Сельский час":"Афганские растениеводы ударным трудом крепят экономику страны. За последний год размер сельскохозяйственных земель в Афганистане, занятых посевными площадями опиумного мака, достиг рекордного размера в 328 тысяч гектаров, за год увеличившись на 63%. Но труженики полей не собираются останавливаться на достигнутом и упорно работают над повышением урожайности ценной сельскохозяйственной культуры. В этом вопросе им оказывают всемерную помощь специалисты из США"
      Ami du peuple
  2. Идущий Сегодня, 14:45
    Бизнес ЦРУ процветает.
    Идущий
    1. Partyzan Сегодня, 14:48
      Цитата: Идущий
      Бизнес ЦРУ процветает.

      а он превыше всего, увеличение контингента - это охрана полей laughing
      Partyzan
      1. Идущий Сегодня, 14:53
        Это оружие , которое они применяют против России и Европы , которая этого не понимает.
        Идущий
    2. Джедай Сегодня, 14:48
      размер сельскохозяйственных земель в Афганистане, занятых посевными площадями опиумного мака, достиг рекордного размера в 328 тысяч гектаров, за год увеличившись на 63%.

      Ну теперь-то всем понятно почему США не уйдёт из Афганистана? wink Кому-то же надо за "волшебной трын-травой" присматривать. wassat
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 14:52
        Самый прибыльный бизнес в мире и естественно "исключительные" им рулят.
        Идущий
    3. Проксима Сегодня, 14:53
      Цитата: Идущий
      Бизнес ЦРУ процветает.

      Я понимаю, на 5 или 10, 15 процентов. Но, когда на 63%!!! belay
      Это явно американцы "крышуют"..
      Проксима
      1. Идущий Сегодня, 14:55
        После вхождения США в Афганистан , он вырос на порядки.
        Идущий
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:09
        Цитата: Проксима
        Это явно американцы "крышуют"..

        кто бы сомневался - это для пипла они с ним борются
        Angel_and_Demon
  3. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:45
    "робкие ростки демократии" в Афганистане заколосились(жаль что эта продукция на прямую в штаты не идет целиком,на реализацию)
    Ратник с пулеметом
    1. Б.Т.В. Сегодня, 14:50
      В США " плотно" сидят на опий содержащих обезболивающих.
      Б.Т.В.
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:53
        кокаинистов пока еще больше,до Колумбии ближе))
        Ратник с пулеметом
      2. Вас Влад Сегодня, 15:07
        Цитата: Б.Т.В.
        В США " плотно" сидят на опий содержащих обезболивающих.

        И вообще у них самый большой рынок сбыта опия,но напрягает то что всё это происходит в двадцать первом веке belay Вот свобода так свобода fellow
        Вас Влад
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:14
          Цитата: Вас Влад
          Вот свобода так свобода

          так мы еще и виноваты что боремся с ними
          «Следует отметить, – пишет «Вашингтон пост», – еще один способ, с помощью которого Россия причиняет ущерб американским интересам. Фактически Россия агрессивнее всех прочих стран мира требует продолжать борьбу с наркотиками, обойдя даже такие государства как Иран… И жесткая позиция России в области борьбы с наркотиками вредит нам…»
          Angel_and_Demon
          1. Вас Влад Сегодня, 15:16
            Цитата: Angel_and_Demon
            так мы еще и виноваты что боремся с ними

            Ну а как?Не надо в чужой огород лезть! wink США достойные приемники бритов!
            Вас Влад
Картина дня