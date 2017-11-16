10:10 16 ноября

Так кто реально поддерживает курдов в Сирии и саму Сирию?

После фактического разгрома группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ) в Сирии остро встаёт вопрос взаимоотношений сирийского центра с одним из крупнейших сирийских этносов – курдами. Одна из проблем состоит в том, что курдов против Дамаска пытаются использоваться внешние силы, фактически подталкивая к ведению боевых действий против САА за пределами курдских территорий в САР.

Так кто реально поддерживает курдов в Сирии и саму Сирию?


Сложностей добавляет ещё и нежелание Турции видеть курдов в качестве полноценной стороны внутрисирийского политического урегулирования. Анкара явно опасается консолидации курдов в Сирии, которая (консолидация) может оказать влияние и на 17 млн курдов, проживающих в Турции.


Сирийский вопрос в очередной раз поднимался в ходе переговоров Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом, прилетавшим несколько дней назад в Сочи. Лидеры двух стран не обошли вниманием и вопрос, связанный с курдами. Это фактически подтвердил глава турецкого МИД Чавушоглу, который заявил буквально следующее:
Мы считаем, что политическое решение не менее важно, чем военная борьба с террористами. Турция примет во внимание предложение России по созыву конгресса сирийских партий, включая курдские политические силы.


После переговоров глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков не стал скрывать, что переговоры между двумя президентами «были очень сложными».

Свои комментарии по курдскому вопросу в САР публикует сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб. По его словам, вопрос с изгнанием и уничтожением ИГИЛ (*) в Сирии практически решён. Теперь наиболее важным является вопрос территориального устройства страны. Одно из направлений работы – новая сирийская конституция, которая отражала бы интересы всех этносов, проживающих в республике. Среди прочего рассматривается возможность предоставления курдам автономии в составе федеративной Сирии. Учитывая тот факт, что против автономии курдов в Сирии выступают не только турки, но и США, получается, что основным союзником курдов является Российская Федерация. Такой вывод Рияд делает на основании простого факта: именно Россия готова поддержать создание территориальной курдской автономии в составе единой Сирии.

Переговоры, по некоторым данным, уже идут. Один из раундов межсирийских переговоров с присутствием представителей российского центра по примирению сторон прошёл в городе Камышлы. Напомним, что именно оттуда в Россию был отправлен борт с жёнами и детьми боевиков, которые ранее с Северного Кавказа уехали в САР. Борт приземлился в Чеченской Республике.

Без жёсткой позиции России у курдов было бы откровенно мало шансов на перспективу получения автономии, как было бы мало шансов и у всей Сирии на сохранение целостности и перехода к политическому процессу урегулирования.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба, Сирия

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Тралл Сегодня, 06:23
    Цыгане хотят свой Иерусалим(или Тель-Авив), а получат максимум Биробиджан.
    Тралл
    1. сибиралт Сегодня, 06:32
      Воевать с курдами Россия не подписывалась. С ними нужно миром решать. Иначе все полыхнет в соседних странах.
      сибиралт
      1. Балу Сегодня, 06:38
        Цитата: сибиралт
        Воевать с курдами Россия не подписывалась. С ними нужно миром решать. Иначе все полыхнет в соседних странах.

        В этом и есть проблема. Одни курды будут за автономию в составе Сирии и союзники Сирии будут с ними дружить, другие за самостоятельное курдское государство. Тем самым, место ИГИЛ занимают Курды, которые будут бороться за "независимое государство" (а точнее за поляну с нефтью) под руководством США.
        Из того, что вижу в СМИ и инете, у меня картинка такая. Или я заблуждаюсь? Проблема Сирии в американских ученых-нефтянниках. angry am
        Балу
        1. Арон Заави Сегодня, 06:45
          Цитата: Балу

          Из того, что вижу в СМИ и инете, у меня картинка такая. Или я заблуждаюсь? Проблема Сирии в американских ученых-нефтянниках. angry am

          Заблуждаетесь. В 2011 году запасов сирийской нефти и газа не хватало на 100% покрытие потребностей САР. Теперь после разрушения промышленности, инфраструктуры и части электростанций появились излишки, которые можно вывозить. По запасам нефти и газа Сирия находится на 32 месте в мире.
          Арон Заави
          1. Балу Сегодня, 08:19
            Цитата: Арон Заави
            Заблуждаетесь. В 2011 году запасов сирийской нефти и газа не хватало на 100% покрытие потребностей САР. Теперь после разрушения промышленности, инфраструктуры и части электростанций появились излишки, которые можно вывозить. По запасам нефти и газа Сирия находится на 32 месте в мире.

            А еще через Сирию проходят трубопроводы и Катар мечтает с саудитами провести еще свои в Европу. А что там слышно о крупном неразработанном месторождении в Латакии? Израильские нефтянники тоже ищут нефть в Сирии?
            Нет? Тогда какой у них интерес уничтожить Сирию.
            Балу
            1. Стирбьорн Сегодня, 08:59
              Цитата: Балу
              А еще через Сирию проходят трубопроводы

              какие трубопроводы?! wassat
              Стирбьорн
            2. GRF Сегодня, 09:24
              Евреи эту землю своей считают. Потому на ней никого не должно быть...
              GRF
            3. Viktorfi Сегодня, 09:36
              Приведённое фото известное вранье. Точнее не само фото, а антисемитская надпись.

              На самом деле это фото было открыто опубликовано, когда премьер министр Израиля посещал :



              Нетаниягу посетил раненых сирийцев в полевом госпитале на Голанах. 18 февраля 2014 года

              Во вторник, 18 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил полевой госпиталь, развернутый израильскими военными на Голанах для оказания помощи раненым, поступающим из Сирии. Впервые глава израильского правительства лично беседовал с гражданами Сирии, доставленными для лечения в еврейское государство, а также с врачами, оказывающими им помощь.

              В этой поездке Биньямина Нетаниягу сопровождали министр обороны Моше Яалон, начальник Генштаба Бени Ганц, командующий северным военным округом Яир Голан. В госпиталь также были приглашены журналисты израильских и зарубежных изданий.

              Сопровождавшие делегацию журналисты обратили внимание на большое количество детей и подростков, находящихся в госпитале. Все они получили ранения в результате боевых действий между войсками Асада и оппозицией.


              "Израиль не может отказать в помощи людям, которые стучатся в его дверь", – подчеркнул Нетаниягу в беседе с иностранными журналистами.



              После чего антисемиты и просто ненавистники Израиля и переделывают фото, чтобы очернить Израиль,наивно полагая, что найдутся недалёкие люди, которые поверят в этот бред, особенно учитывая тот факт, что в этот госпиталь были приглашены журналисты, было сделано все открыто и главное, что Израиль лечит тех, кого доставляет ООН и никаких террористов там нет.
              Viktorfi
              1. Балу Сегодня, 10:03
                Т.е "оппозиционеры" это не террористы, и израиль финансирующий террористов осуществляет гуманитарную миссию? Ну, так этож другое дело. Теперь все понятно. Избранный народом Президент Сирии Ассад-такой же враг своей стране, как и Каддафи, Альенде и все остальные.
                Балу
        2. anjey Сегодня, 07:37
          наши " ученые газовики" все равно круче....
          anjey
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:25
    Курдская автономия - еще один предлог продления боевых действий, т.к. курды еще между собой не договорились и не выработали совместных действий.
    Uncle Lee
    1. сибиралт Сегодня, 06:37
      Курды проживают на стыке четырех государств - Сирии, Ирака, Ирана и Турции. Дай автономию одним, начнется цепная реакция у других. А еще хуже, если они объединяться. Тогда мало никому не покажется. И это все отголоски европейского колониализма, разделивший единые народы на зоны своих интересов.hi
      сибиралт
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:37
        Вот про это я и говорю ! hi
        Uncle Lee
      2. лысова Сегодня, 07:12
        Дай автономию, запросят все. Дай государство, запросят все. По цыганский жить (осёдло) - тоже в падлу. Самый выход , как у нас - автономия, а Эрдогана просто послать, пускай сам там со своими курдами разбирается, на Турецкой территории. В Ираке - тоже автономия будет. В Иране - не знаю.
        лысова
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:31
    переговоры между двумя президентами «были очень сложными»

    Так это и понятно. У турок свои цели, у нас свои. Да еще такой камень преткновения как курды. С одной стороны 40 млн. народ не имеет своего государства, с другой - создание такого государства приведет к новым вооруженным конфликтам. Вот и ломай голову.
    rotmistr60
  4. нафанаил Сегодня, 06:33
    Интересный народ. 20млн.Почти тысячелетняя история.И не удосужились своё государство создать.А сейчас поздняк метаться. Мир поделен
    нафанаил
  5. samarin1969 Сегодня, 06:35
    Если курды - умелые воины, сами добудут свою независимость. Тут нет терроризма, пусть восточные народы сами разбираются.... Катать "жен боевиков" на самолёте за счет бюджета РФ - это странная акция.
    samarin1969
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:40
      Цитата: samarin1969
      - это странная акция

      И везти их в Грозный ! Вот откуда все эти жены и детишки. Не смогли пакостить на Кавказе, поехали в Сирию !
      Uncle Lee
    2. anjey Сегодня, 07:31
      это акт доброй воли,шанс на жизнь ,с надеждой что из этих детей вырастут защитники России назло всем злопыхателям и врагам...
      anjey
    3. CorvusCoraks Сегодня, 09:20
      Цитата: samarin1969
      Катать "жен боевиков" на самолёте за счет бюджета РФ - это странная акция.

      Слишком странная... Если бы они мужей-отцов не поддерживали, они бы за ними в Сирию не отправились.
      CorvusCoraks
  6. синдикалист Сегодня, 06:42
    Поддержи Россия курдов официально и у неё будет самый мощный и надёжный, в отличие от Турции, союзник на Ближнем Востоке. Рано или поздно курдское государство состоится и получит всеобщее признание.
    синдикалист
    1. anjey Сегодня, 07:35
      думается что наши и пытаются работать с ними по этим вопросам....
      anjey
      1. Viktor.12.71 Сегодня, 09:17
        Ну тогда зачем курдам перекрывать переправу в Ракку силам САА? И почти вся нефть у них, Асад им такой жирный кусок не отдаст.
        Viktor.12.71
    2. donavi49 Сегодня, 09:09
      Какой союзник? Кого поддержи? Эрдоган - например поставил на Барзани. Барзани к нему, Эрдоган к Барзани катались чаще чем к женам. И итог? Барзани при первой возможности перекрасился и объявил независимость - всего курдистана.

      Однако Барзани не один. Генерал Кассем Сулеймани и несколько иранских курдских Шейхов слетали к Талабани. Переговорили с ним. В итоге - половина армии Курдов (которые Талабани) - ушли в Сулейманию, обвалив фронт Барзани. Иракская армия практически не встречая сопротивления оттеснила Барзани к линии 2003 года.

      В Сирии еще веселее. Есть Арфинские курды. Они на все согласны. Потому как зажаты в котле. На востоке турецкие бабахи и турецкие отпускники. На севере турецкая армия. На западе ХТШ и исламисты. На юге протурецкие бабахи и сирийская правительственная армия.

      Курды на Еврфате (Кобани, Манбидж) - виляют. Они не хотят отдавать и метра завоеванной территории, но и независимость провозглашать без гарантий тоже не хотят.

      Курды восточных кланов (Хасакке, Макадан, Дарик) - те имеют одно из самых мощных присутствий США и коалиции (с другой стороны Плотину в Ираке тоже итальянские альпийские стрелки патрулировали, но они сбежали вперед Курдов - когда Шииты на плотину вломились) - они имеют богатые залежи Нефти (как в Хасаке, так и в ДеЗ). И они настроены на независимость.При этом - комунисты (РКК) - считают эти кланы курдов предателями и чуть ли не ведут против них войну.
      donavi49
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:07
    Самая большая глупость, это то что началась эйфория от якобы полного уничтожения игила! !!Они как и нусра себя еще покажут, мы еще услышим про захваченные военные объекты и даже города, потому что "игил и нусра унечтожены "!!!Во как!!!А курвдистан, это проект сша, под видом создания государства для курвдов, будет перекройка территорий Ирана, Ирака, Сирии, Ливии, чего нельзя допустить! !!Курды должны либо получить автономию, но в составе той страны, где проживают, либо же пускай выезжают на ПМЖ в сша.
    Геркулесыч
  8. Livonetc Сегодня, 07:16
    Народ.
    А что с нусрой?
    Все говорят про иглов, а нусрачи теперь что?
    Не террористы а сторона конфликта?
    Они то какие территории занимают?
    Livonetc
    1. Арон Заави Сегодня, 07:25
      Цитата: Livonetc
      Народ.
      А что с нусрой?
      Все говорят про иглов, а нусрачи теперь что?
      Не террористы а сторона конфликта?
      Они то какие территории занимают?

      Идлиб.
      Арон Заави
    2. Viktor.12.71 Сегодня, 09:25
      Цитата: Livonetc
      А что с нусрой?

      , Нусра по тихому сдает позиции. САА уже заняла селения Рабду , Арфа , Хаймим, Кикиях. Это с учетом того что против Нусры воюют как САА, так и ССА.
      Viktor.12.71
  9. Livonetc Сегодня, 08:24
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Livonetc
    Народ.
    А что с нусрой?
    Все говорят про иглов, а нусрачи теперь что?
    Не террористы а сторона конфликта?
    Они то какие территории занимают?

    Идлиб.

    А нусру Турция поддерживает?
    Livonetc
    1. donavi49 Сегодня, 09:18
      Нейтралитет. Нусрачи пустили турецких бабахов и отпускников создавать западный район наступления на Арфинских курдов.

      Только там не только Нусра. Там еще масса всяких бабахов есть. Например TIP - это Туркестанский Халифат, он не в нусре. Есть еще Валь Ансар - это уютный кавказкий Имарат в Идлибщине. Есть куча Катаиб - часть кушает с рук турецкой разведки, часть все еще получает помощь из королевств транзитом через Турцию.

      В целом в Идлибе тысяч 30 бабахов сейчас. Плюс еще есть бабахи Южного фронта. Хотя Король прекратил их поддержку, другие королевства их кормят транзитом через Иорданию.

      Вот большая карта всего региона. Помимо классики. Белый в зеленом - это исламисты. В Ливане - синий это места поддержки и боев с исламистами.
      donavi49
  10. Стирбьорн Сегодня, 09:01
    Учитывая тот факт, что против автономии курдов в Сирии выступают не только турки, но и США, получается, что основным союзником курдов является Российская Федерация.
    США то чем не угодила курдская автономия?! автор тут что-то путает, это Асад категорический противник автономии
    Стирбьорн
  11. CorvusCoraks Сегодня, 09:17
    "Напомним, что именно оттуда в Россию был отправлен борт с жёнами и детьми боевиков, которые ранее с Северного Кавказа уехали в САР. Борт приземлился в Чеченской Республике."

    А на ВО не было статьи по этой теме?
    CorvusCoraks
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