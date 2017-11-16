Так кто реально поддерживает курдов в Сирии и саму Сирию?

Мы считаем, что политическое решение не менее важно, чем военная борьба с террористами. Турция примет во внимание предложение России по созыву конгресса сирийских партий, включая курдские политические силы.

После фактического разгрома группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ) в Сирии остро встаёт вопрос взаимоотношений сирийского центра с одним из крупнейших сирийских этносов – курдами. Одна из проблем состоит в том, что курдов против Дамаска пытаются использоваться внешние силы, фактически подталкивая к ведению боевых действий против САА за пределами курдских территорий в САР.Сложностей добавляет ещё и нежелание Турции видеть курдов в качестве полноценной стороны внутрисирийского политического урегулирования. Анкара явно опасается консолидации курдов в Сирии, которая (консолидация) может оказать влияние и на 17 млн курдов, проживающих в Турции.Сирийский вопрос в очередной раз поднимался в ходе переговоров Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом, прилетавшим несколько дней назад в Сочи. Лидеры двух стран не обошли вниманием и вопрос, связанный с курдами. Это фактически подтвердил глава турецкого МИД Чавушоглу, который заявил буквально следующее:После переговоров глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков не стал скрывать, что переговоры между двумя президентами «были очень сложными».Свои комментарии по курдскому вопросу в САР публикует сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб. По его словам, вопрос с изгнанием и уничтожением ИГИЛ (*) в Сирии практически решён. Теперь наиболее важным является вопрос территориального устройства страны. Одно из направлений работы – новая сирийская конституция, которая отражала бы интересы всех этносов, проживающих в республике. Среди прочего рассматривается возможность предоставления курдам автономии в составе федеративной Сирии. Учитывая тот факт, что против автономии курдов в Сирии выступают не только турки, но и США, получается, что основным союзником курдов является Российская Федерация. Такой вывод Рияд делает на основании простого факта: именно Россия готова поддержать создание территориальной курдской автономии в составе единой Сирии.Переговоры, по некоторым данным, уже идут. Один из раундов межсирийских переговоров с присутствием представителей российского центра по примирению сторон прошёл в городе Камышлы. Напомним, что именно оттуда в Россию был отправлен борт с жёнами и детьми боевиков, которые ранее с Северного Кавказа уехали в САР. Борт приземлился в Чеченской Республике.Без жёсткой позиции России у курдов было бы откровенно мало шансов на перспективу получения автономии, как было бы мало шансов и у всей Сирии на сохранение целостности и перехода к политическому процессу урегулирования.