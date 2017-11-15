15:18 15 ноября

Конгресс США выделил $4,6 млрд на противодействие России в Европе

Нижняя палата американского Конгресса проголосовала за принятие законопроекта о финансировании Пентагона в 2018 году, в который была включена статья о выделении средств на так называемое противодействие России в Европе, передает ТАСС.



Общая сумма, выделенная на «европейскую инициативу» составила $4,6 млрд.


Согласно пояснительной записке, «$ 4,6 млрд разрешается израсходовать на реализацию "Инициативы по сдерживанию в Европе" с целью укрепить уверенность союзников по НАТО и усилить военный потенциал США» в Европе.

Отмечается, что из этой суммы 100 миллионов могут быть потрачены на «повышение обороноспособности прибалтийских государств». Помимо этого, Конгресс разрешают госсекретарю и министру обороны израсходовать 350 миллионов на «оказание военной помощи Украине», включая поставки оборонительных вооружений.

Министру обороны дается возможность поставить Киеву «оборонительное вооружение, технику, а также проводить подготовку украинских военных, оказывать им техническую поддержку». Как и раньше, Пентагону позволяется предоставить украинским войскам противотанковое оружие.

Вместе с тем предусмотрены ограничения: министр сможет воспользоваться только половиной от обозначенной суммы. Вторая часть будет доступна только после того, как он заверит Конгресс в успешном проведении Киевом «институциональных реформ» в оборонной сфере.

Теперь законопроект будет направлен для рассмотрения в Сенат, а затем – на подпись президенту США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. фигвам Сегодня, 14:50
    Конгресс США выделил $4,6 млрд на противодействие России в Европе

    Cуки...
    фигвам
    1. destination Сегодня, 14:54
      Не выражайся при детях!!! hi Лучше мнеб эти деньги дали...... laughing laughing laughing
      destination
      1. Ami du peuple Сегодня, 15:00
        Цитата: destination
        Лучше мнеб эти деньги дали......

        Заведите себе печатный станок, да и нашлёпайте этих долларов, как это делают американцы. Да хоть в тыщу раз больше! laughing
        Ami du peuple
        1. destination Сегодня, 15:07
          Блин,да рад бы...Родителя отвёз бы в Израиль,дабы после 2 инсультов подремонтировали сердечко ему,старому,ибо наши такую цену ломят!!!!Родительницу туда-же,по онкологии женской...
          destination
  2. Джедай Сегодня, 14:53
    Отмечается, что из этой суммы 100 миллионов могут быть потрачены на «повышение обороноспособности прибалтийских государств». Помимо этого, Конгресс разрешают госсекретарю и министру обороны израсходовать 350 миллионов на «оказание военной помощи Украине», включая поставки оборонительных вооружений.

    Ох и поднимут вой сейчас троебалты: как это так - им на троих выделили меньше чем одной Украине? lol
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 15:00
      Если посчитать по головам то прибалты получили больше , а так , это даже не макушка айсберга , а его носик.
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 15:05
        Меня вот что смущает:
        так называемое противодействие России в Европе

        Я так понимаю, противодействие будет заключаться в русофобских вяках предварительно накачанных бухлом в сисю деятелей? Тогда понятно почему укрорейху больше досталось: там в одного Порося цистернами заливать можно.
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 15:10
          с целью усилить военный потенциал США» в Европе.


          Вот она изюминка - читай усилить оккупацию , а то Европа надумала создавать свой военный блок.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 15:12
            А ведь верно, и здесь США под видом помощи гадит ЕС. lol
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 15:17
              Они не просто гадят , они петельку потуже затягивают.
              Идущий
  3. solzh Сегодня, 14:56
    Давайте, выделяйте, мы граждане России смеемся над вами и вашими действиями. Вы для нас шуты, пока шуты. Но настанет время и вам ой как всё это аукнется.
    solzh
  4. Александр War Сегодня, 15:00
    http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/raqqas
    _dirty_secret Кто не читал
    Александр War
    1. Александр War Сегодня, 15:03
      Вот видео"Грязный секрет Ракки": BBC разоблачило покрывательство коалиции
      Александр War
  5. Сергей-8848 Сегодня, 15:01
    Красивое название для воровства и широчайшее поле для казнокрадства. Так можно и деньги на борьбу с инопланетянами в бюджет закладывать.
    Сергей-8848
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