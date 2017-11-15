Конгресс США выделил $4,6 млрд на противодействие России в Европе
Нижняя палата американского Конгресса проголосовала за принятие законопроекта о финансировании Пентагона в 2018 году, в который была включена статья о выделении средств на так называемое противодействие России в Европе, передает ТАСС.
Общая сумма, выделенная на «европейскую инициативу» составила $4,6 млрд.
Согласно пояснительной записке, «$ 4,6 млрд разрешается израсходовать на реализацию "Инициативы по сдерживанию в Европе" с целью укрепить уверенность союзников по НАТО и усилить военный потенциал США» в Европе.
Отмечается, что из этой суммы 100 миллионов могут быть потрачены на «повышение обороноспособности прибалтийских государств». Помимо этого, Конгресс разрешают госсекретарю и министру обороны израсходовать 350 миллионов на «оказание военной помощи Украине», включая поставки оборонительных вооружений.
Министру обороны дается возможность поставить Киеву «оборонительное вооружение, технику, а также проводить подготовку украинских военных, оказывать им техническую поддержку». Как и раньше, Пентагону позволяется предоставить украинским войскам противотанковое оружие.
Вместе с тем предусмотрены ограничения: министр сможет воспользоваться только половиной от обозначенной суммы. Вторая часть будет доступна только после того, как он заверит Конгресс в успешном проведении Киевом «институциональных реформ» в оборонной сфере.
Теперь законопроект будет направлен для рассмотрения в Сенат, а затем – на подпись президенту США.
Общая сумма, выделенная на «европейскую инициативу» составила $4,6 млрд.
Согласно пояснительной записке, «$ 4,6 млрд разрешается израсходовать на реализацию "Инициативы по сдерживанию в Европе" с целью укрепить уверенность союзников по НАТО и усилить военный потенциал США» в Европе.
Отмечается, что из этой суммы 100 миллионов могут быть потрачены на «повышение обороноспособности прибалтийских государств». Помимо этого, Конгресс разрешают госсекретарю и министру обороны израсходовать 350 миллионов на «оказание военной помощи Украине», включая поставки оборонительных вооружений.
Министру обороны дается возможность поставить Киеву «оборонительное вооружение, технику, а также проводить подготовку украинских военных, оказывать им техническую поддержку». Как и раньше, Пентагону позволяется предоставить украинским войскам противотанковое оружие.
Вместе с тем предусмотрены ограничения: министр сможет воспользоваться только половиной от обозначенной суммы. Вторая часть будет доступна только после того, как он заверит Конгресс в успешном проведении Киевом «институциональных реформ» в оборонной сфере.
Теперь законопроект будет направлен для рассмотрения в Сенат, а затем – на подпись президенту США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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