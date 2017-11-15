15:17 15 ноября

Американцы сравнили свое ядерное оружие с российским

Американское издание Tech Insider сравнило несколько наиболее известных российских (советских) и американских атомных бомб. Для лучшего восприятия информации, авторы ролика наглядно сравнили размеры "грибов" после взрывов соответствующих зарядов, а также показали, что произошло бы с Нью-Йорком, упади на него Царь-бомба, мощностью в 50 Мегатонн.

Стоит пояснить, какие поражающие факторы соответствуют тому или иному цвету круга на карте: желтый круг - радиус огненного шара, красный круг - радиус тотального уничтожения, черный круг - радиус частичного разрушения, и наконец оранжевый круг - лучевые ожоги третьей степени.




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